Επίσκεψη Καρόλου στις ΗΠΑ: Οι καμουφλαρισμένες απαντήσεις του Βρετανού μονάρχη στον Τραμπ
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 10:07

Η αδυναμία του Ντόναλντ Τραμπ δεν εμπόδισε να γίνουν υπόρρητες αναφορές εκ μέρους του βασιλιά Καρόλου Γ΄ για ζητήματα που «καίνε».

Βαγγέλης Γεωργίου
Σε μια κρίσιμη στιγμή που οι αμερικανοβρετανικές σχέσεις, βρίσκονται πιθανότατα στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες, η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά προσεκτική, με υπόρρητα μηνύματα προς τον οικοδεσπότη του.

Η ανάλαφρη ομιλία του Βρετανού μονάρχη στο Κογκρέσο καθώς και το δείπνο με το προεδρικό ζεύγος πραγματοποιήθηκαν με φόντο την άρνηση του Ην. Βασιλείου να στηρίξει τις ΗΠΑ στον επιθετικό πόλεμο στο Ιράν και οι εμπρηστικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τον Κιρ Στάρμερ «δειλό».

Οι New York Times εκτιμούν ότι αυτές οι διαφορές δεν ήταν πιθανό να εξαλειφθούν από την πρώτη επίσκεψη του βασιλιά στις ΗΠΑ ως Βρετανού μονάρχη. Βάσει νόμου και παράδοσης, ο βασιλιάς οφείλει να στέκεται πάνω από την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση και τις διαφωνίες που συχνά ταλαιπωρούν τους ηγέτες και των δύο κυβερνήσεων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, ενώ ο Κάρολος δεν αναφέρθηκε άμεσα στις εντάσεις μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ -και καμία από τις συνομιλίες του βασιλιά ή του προέδρου δεν δημοσιοποιήθηκε-κατά διαστήματα φάνηκε να απαντά στον Τραμπ και σε άλλους αμφισβητίες της δυτικής συμμαχίας κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο.

«Η ίδια η αρχή πάνω στην οποία ιδρύθηκε το Κογκρέσο σας -καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση- ήταν ταυτόχρονα μια θεμελιώδης διαφωνία μεταξύ μας και, την ίδια στιγμή, μια κοινή δημοκρατική αξία που κληρονομήσατε από εμάς», είπε ο βασιλιάς στην ομιλία του το απόγευμα της Τρίτης. «Η συνεργασία μας γεννήθηκε μέσα από διαφωνία».

Μίλησε επίσης για «τα θαύματα της φύσης» των ΗΠΑ και «την κοινή μας ευθύνη να προστατεύσουμε τη φύση, το πιο πολύτιμο και αναντικατάστατο αγαθό μας». Ο Κάρολος είναι παθιασμένος περιβαλλοντιστής ενώ ο Τραμπ, αντίθετα, αποχώρησε από τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, καθιστώντας τις ΗΠΑ τη μοναδική χώρα στον κόσμο που εγκατέλειψε τη διεθνή δέσμευση για την επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο Κάρολος φάνηκε επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Στάρμερ δειλό και έχει χλευάσει τη στρατιωτική ισχύ της Βρετανίας, σημειώνουν οι New York Times.

Ο βασιλιάς μίλησε για τη δική του θητεία στο Βασιλικό Ναυτικό πριν από περισσότερο από μισό αιώνα και επανέλαβε τον ισχυρισμό του Στάρμερ ότι η Βρετανία έχει «δεσμευτεί για τη μεγαλύτερη διαρκή αύξηση στις αμυντικές δαπάνες από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου».

Επίσης αντέκρουσε, με πολύ ήπιο τρόπο, τις επιθέσεις του Τραμπ κατά της Βρετανίας και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ για τη μη συμμετοχή στον πόλεμο με το Ιράν. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, είπε ο βασιλιάς στους νομοθέτες, «ανταποκριθήκαμε μαζί — όπως έχουν κάνει οι λαοί μας για περισσότερο από έναν αιώνα».

Δεν είναι αρκετή η παρέμβαση του Καρόλου

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ήταν καλεσμένος της βασιλικής οικογένειας σε επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εμπειρία που περιέγραψε ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου». Μήνες αργότερα, χαρακτήρισε τον Στάρμερ δειλό επειδή δεν συμμετείχε στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

«Αυτό δεν ήταν πολύ καιρό πριν και δείτε πού βρισκόμαστε όσον αφορά τη διμερή σχέση», δήλωσε ο Φιλίπ Ντίκινσον, αναπληρωτής διευθυντής στην Πρωτοβουλία Διατλαντικής Ασφάλειας του Atlantic Council. «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη από εκείνους που θα υποστηρίξουν ότι είναι ωραία λόγια τη μία μέρα και ξεχνιούνται την επόμενη».

Παρότι δεν ήταν σαφές αν η παρέμβαση του βασιλιά θα ήταν αρκετή για να επουλώσει τις πληγές στη διατλαντική σχέση, ο Ντίκινσον είπε ότι οι Βρετανοί πιθανότατα ελπίζουν πως η επίσκεψη θα δημιουργήσει έναν δρόμο προς την αποκατάσταση.

«Γι’ αυτό η κυβέρνηση εκτιμά τη βασιλική οικογένεια ως διπλωματικό άσο στο μανίκι της», είπε. «Δεν είναι μαγικό ραβδί, αλλά βοηθά».

Business
Alter Ego Media: Εκρηκτική αύξηση κερδοφορίας και ισχυρό αποτύπωμα μετά την εισαγωγή στο ΧΑ

Κόσμος
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Σύνταξη
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26 Upd: 09:22

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο Τραμπ και η πολιτική πόλωση που «σκοτώνει» τη δημοκρατία στις ΗΠΑ
Τοξικό κλίμα 29.04.26

Οι εκ νέου διχαστικοί τόνοι του Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο Δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου και η προεκλογική αναζωπύρωση της δημόσιας συζήτησης περί πολιτικής βίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
«Απειλή κατά ζωής» 29.04.26

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σύνταξη
Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Εκτεθειμένα τα δικαστήρια απέναντι σε φαινόμενα βίας
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Στον απόηχο της ένοπλης επίθεσης στο Πρωτοδικείο η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επισημαίνει τα κενά ασφαλείας στα δικαστήρια και ζητά από το υπουργείο Δικαιοσύνης να λάβει μέτρα

Σύνταξη
Στην Ευελπίδων ο 89χρονος, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα – «Δεν είχα σκοπό να σκοτώσω» (βίντεο)
Ένοπλες επιθέσεις 29.04.26

Ο 89χρονος δράστης των ένοπλων επιθέσεων έφτασε στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, όπου θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης για 89χρονο: Δεν καταλογίζει ευθύνες στην ΕΛ.ΑΣ. – «Η Ελλάδα δεν έχει θέματα ασφαλείας»
Πολιτική 29.04.26

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εσφαλμένα παρουσιάζει την Ελλάδα ως μη ασφαλή χώρα - Για τα κενά ασφαλείας αρκέστηκε να πει ότι οφείλονται στο ότι κάποιος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η εισαγγελία του ΑΠ δεν αξιολόγησε τη δήλωση Ντίλιαν – Γι΄ αυτό θα κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στην εξεταστική
Πολιτική 29.04.26

Συνεχίζονται οι επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ με φόντο το θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Κώστας Τσουκαλάς έβαλε στο στόχαστρο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη ο οποίος - όπως τόνισε - απέφυγε να πει ένα καθαρό όχι για το αν υπάρχει υπογεγραμμένο συμφωνητικό μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας του κ. Ντίλιαν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης με τον ανιψιό του δημιούργησαν μία συμμορία στο Μαξίμου για να επηρεάζουν τη Δικαιοσύνη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Λάβρος κατά της κυβέρνησης ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών - «Όλα ξεκινάνε από το Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Νέα μελέτη: Η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την κύηση συνδέεται με μειωμένη ανάπτυξη των μωρών
Περιβάλλον 29.04.26

Η εισπνοή ατμοσφαιρικών ρύπων αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα κινδύνου θανάτου για τα παιδιά κάτω των πέντε ετών παγκοσμίως, μετά τον υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση «State of Global Air Report»

Σύνταξη
Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Σύνταξη
Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Σύνταξη
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

