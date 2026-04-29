Επίσκεψη Καρόλου στις ΗΠΑ: Οι καμουφλαρισμένες απαντήσεις του Βρετανού μονάρχη στον Τραμπ

Σε μια κρίσιμη στιγμή που οι αμερικανοβρετανικές σχέσεις, βρίσκονται πιθανότατα στο χαμηλότερο σημείο τους εδώ και δεκαετίες, η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄στις ΗΠΑ χαρακτηρίζεται εξαιρετικά προσεκτική, με υπόρρητα μηνύματα προς τον οικοδεσπότη του.

Η ανάλαφρη ομιλία του Βρετανού μονάρχη στο Κογκρέσο καθώς και το δείπνο με το προεδρικό ζεύγος πραγματοποιήθηκαν με φόντο την άρνηση του Ην. Βασιλείου να στηρίξει τις ΗΠΑ στον επιθετικό πόλεμο στο Ιράν και οι εμπρηστικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τον Κιρ Στάρμερ «δειλό».

Οι New York Times εκτιμούν ότι αυτές οι διαφορές δεν ήταν πιθανό να εξαλειφθούν από την πρώτη επίσκεψη του βασιλιά στις ΗΠΑ ως Βρετανού μονάρχη. Βάσει νόμου και παράδοσης, ο βασιλιάς οφείλει να στέκεται πάνω από την καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση και τις διαφωνίες που συχνά ταλαιπωρούν τους ηγέτες και των δύο κυβερνήσεων.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, ενώ ο Κάρολος δεν αναφέρθηκε άμεσα στις εντάσεις μεταξύ Βρετανίας και ΗΠΑ -και καμία από τις συνομιλίες του βασιλιά ή του προέδρου δεν δημοσιοποιήθηκε-κατά διαστήματα φάνηκε να απαντά στον Τραμπ και σε άλλους αμφισβητίες της δυτικής συμμαχίας κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο.

«Η ίδια η αρχή πάνω στην οποία ιδρύθηκε το Κογκρέσο σας -καμία φορολογία χωρίς εκπροσώπηση- ήταν ταυτόχρονα μια θεμελιώδης διαφωνία μεταξύ μας και, την ίδια στιγμή, μια κοινή δημοκρατική αξία που κληρονομήσατε από εμάς», είπε ο βασιλιάς στην ομιλία του το απόγευμα της Τρίτης. «Η συνεργασία μας γεννήθηκε μέσα από διαφωνία».

Μίλησε επίσης για «τα θαύματα της φύσης» των ΗΠΑ και «την κοινή μας ευθύνη να προστατεύσουμε τη φύση, το πιο πολύτιμο και αναντικατάστατο αγαθό μας». Ο Κάρολος είναι παθιασμένος περιβαλλοντιστής ενώ ο Τραμπ, αντίθετα, αποχώρησε από τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, καθιστώντας τις ΗΠΑ τη μοναδική χώρα στον κόσμο που εγκατέλειψε τη διεθνή δέσμευση για την επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο Κάρολος φάνηκε επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τον Στάρμερ δειλό και έχει χλευάσει τη στρατιωτική ισχύ της Βρετανίας, σημειώνουν οι New York Times.

Ο βασιλιάς μίλησε για τη δική του θητεία στο Βασιλικό Ναυτικό πριν από περισσότερο από μισό αιώνα και επανέλαβε τον ισχυρισμό του Στάρμερ ότι η Βρετανία έχει «δεσμευτεί για τη μεγαλύτερη διαρκή αύξηση στις αμυντικές δαπάνες από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου».

Επίσης αντέκρουσε, με πολύ ήπιο τρόπο, τις επιθέσεις του Τραμπ κατά της Βρετανίας και της συμμαχίας του ΝΑΤΟ για τη μη συμμετοχή στον πόλεμο με το Ιράν. Μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, είπε ο βασιλιάς στους νομοθέτες, «ανταποκριθήκαμε μαζί — όπως έχουν κάνει οι λαοί μας για περισσότερο από έναν αιώνα».

Δεν είναι αρκετή η παρέμβαση του Καρόλου

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ήταν καλεσμένος της βασιλικής οικογένειας σε επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εμπειρία που περιέγραψε ως «μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου». Μήνες αργότερα, χαρακτήρισε τον Στάρμερ δειλό επειδή δεν συμμετείχε στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά του Ιράν.

«Αυτό δεν ήταν πολύ καιρό πριν και δείτε πού βρισκόμαστε όσον αφορά τη διμερή σχέση», δήλωσε ο Φιλίπ Ντίκινσον, αναπληρωτής διευθυντής στην Πρωτοβουλία Διατλαντικής Ασφάλειας του Atlantic Council. «Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη από εκείνους που θα υποστηρίξουν ότι είναι ωραία λόγια τη μία μέρα και ξεχνιούνται την επόμενη».

Παρότι δεν ήταν σαφές αν η παρέμβαση του βασιλιά θα ήταν αρκετή για να επουλώσει τις πληγές στη διατλαντική σχέση, ο Ντίκινσον είπε ότι οι Βρετανοί πιθανότατα ελπίζουν πως η επίσκεψη θα δημιουργήσει έναν δρόμο προς την αποκατάσταση.

«Γι’ αυτό η κυβέρνηση εκτιμά τη βασιλική οικογένεια ως διπλωματικό άσο στο μανίκι της», είπε. «Δεν είναι μαγικό ραβδί, αλλά βοηθά».