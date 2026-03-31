Βασιλιάς Κάρολος: Υπό πίεση να συναντήσει θύματα του Έπσταϊν στις ΗΠΑ – Στο κάδρο Άντριου και Μάντελσον

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται αντιμέτωπος με σαφείς πολιτικές πιέσεις ενόψει της επικείμενης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς Αμερικανός βουλευτής ζητά να συναντηθεί ιδιωτικά με επιζώντες του κυκλώματος του καταδικασμένου για σεξουαλική διακίνηση ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν — όχι μόνο για συμβολικούς λόγους, αλλά και με στόχο να αναδειχθούν νέα στοιχεία.

Αν και το ταξίδι δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως, ο βασιλιάς και η Καμίλα φέρεται να σχεδιάζουν επίσκεψη στα τέλη Απριλίου, με πιθανό σταθμό την Ουάσινγκτον, συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και —σύμφωνα με αμερικανικά μέσα— ομιλία στο Κογκρέσο, ενόψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας τον Ιούλιο.

«Η υπόθεση δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες»

Πίεση για συνάντηση – όχι μόνο συμβολική

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα, που είχε συνυπογράψει τη νομοθεσία η οποία υποχρέωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει τα «αρχεία Έπσταϊν», ζητά από τον βασιλιά να συναντήσει ιδιωτικά τα θύματα.

Στην επιστολή του ξεκαθαρίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή θα επιτρέψει στον Κάρολο να ακούσει απευθείας «πώς ισχυρά πρόσωπα και θεσμοί απέτυχαν να τα προστατεύσουν», τονίζοντας παράλληλα ότι «η υπόθεση δεν αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, επισημαίνει ότι μια τέτοια συνάντηση μπορεί να έχει και ουσιαστική αξία για την έρευνα, καθώς θα μπορούσε να συμβάλει στον εντοπισμό «πρόσθετων πληροφοριών που ενδέχεται να μπορούν να παράσχουν βρετανικοί θεσμοί ή πρόσωπα».

«Θα διασφάλιζε επίσης ότι οι επιζώντες θα ακουστούν άμεσα και ότι τα ζητήματα αυτά θα αντιμετωπιστούν με διαφάνεια, σοβαρότητα και λογοδοσία», σημειώνει.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο βασιλιάς «συμπάσχει και συνεχίζει να συμπάσχει με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι βρετανικές διασυνδέσεις και τα ερωτήματα

Ο Κάνα αναδεικνύει ιδιαίτερα τις διεθνείς διαστάσεις της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι το δίκτυο του Έπσταϊν είχε ισχυρούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο — μέσω της Γκισλέιν Μάξγουελ, των σχέσεών του με Βρετανούς δημόσιους παράγοντες και των κοινωνικών και πολιτικών κύκλων στους οποίους κινούνταν.

Οι διασυνδέσεις αυτές, όπως υπογραμμίζει, «εγείρουν σοβαρά ερωτήματα για το πώς ο Έπσταϊν κατάφερε να διατηρεί επιρροή, αξιοπιστία και προστασία διασυνοριακά για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα».

Άντριου: Άρνηση κατάθεσης και νομικά όρια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον αδελφό του βασιλιά, Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, για τον οποίο μέλη του Κογκρέσου έχουν ζητήσει κατάθεση σχετικά με τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τον Κάνα, ο πρώην πρίγκιπας «δεν ανταποκρίθηκε» στα αιτήματα αυτά.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να εξαναγκαστεί να παρουσιαστεί στις ΗΠΑ μέσω κλήτευσης, γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά τα περιθώρια πίεσης των αμερικανικών αρχών.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Μάντελσον: άρνηση συνεργασίας και ποινική έρευνα

Στο κάδρο των ερευνών μπαίνει και ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει ο Κάνα, κλήθηκε να καταθέσει ενώπιον επιτροπής τόσο για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν όσο και για το ενδεχόμενο να έχουν διακινηθεί αθέμιτα ευαίσθητες πληροφορίες.

«Αρνήθηκε να συνεργαστεί, επικαλούμενος την ύπαρξη εν εξελίξει ποινικής έρευνας», σημειώνεται.

Ο Μάντελσον παραμένει υπό διερεύνηση, μετά τη σύλληψή του τον περασμένο μήνα — και την επακόλουθη αποφυλάκισή του — με καταγγελίες ότι, κατά τη θητεία του ως υπουργός, φέρεται να διέρρευσε κυβερνητικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγορά.

Σύμφωνα με το BBC, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόποινη πράξη και ότι δεν υπήρχε οικονομικό όφελος.

Νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν

Την ίδια στιγμή, τα αρχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες προσθέτουν νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φωτογραφίες του Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ με τον Έπσταϊν, αλλά και εικόνα που τον εμφανίζει γονατισμένο πάνω από γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει καλυφθεί, ενώ βρίσκεται ξαπλωμένη στο πάτωμα.

Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται και με την περίοδο κατά την οποία ο Άντριου διετέλεσε εμπορικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου (2001–2011), καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι ενδέχεται να κοινοποίησε επίσημα έγγραφα στον Έπσταϊν.

🚨 PICTURED: The first known photo of Jeffrey Epstein, Peter Mandelson and Andrew Mountbatten-Windsor sitting together pic.twitter.com/aGJ9YxBqZh — Politics UK (@PolitlcsUK) March 13, 2026

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία τον κατηγορούσε ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 17 ετών.

Η συμφωνία δεν περιλάμβανε παραδοχή ευθύνης.

Ο βασιλιάς έχει ήδη δηλώσει ότι η βασιλική οικογένεια είναι «έτοιμη να στηρίξει» τις αρχές στις έρευνες, μετά τη σύλληψη —και μετέπειτα αποφυλάκιση— του αδελφού του στο πλαίσιο διερεύνησης για πιθανή παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

*Με πληροφορίες από: The Independent, BBC