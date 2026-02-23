Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;

Δύο συνταξιούχοι Βρετανοί δημόσιοι υπάλληλοι καταγγέλλουν ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, κατά τη δεκαετία που διετέλεσε Ειδικός Εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις (2001–2011), επιβάρυνε τους φορολογουμένους με υπέρογκα έξοδα, στα οποία –όπως υποστηρίζουν– περιλαμβάνονταν ακόμη και «υπηρεσίες μασάζ», καθώς και υψηλά κόστη μετακινήσεων και διαμονής.

Ένας από τους πρώην αξιωματούχους, που υπηρετούσε τότε στο αρμόδιο εμπορικό τμήμα, ανέφερε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκρίνει αίτημα κάλυψης εξόδων για μασάζ μετά από επίσκεψη του Άντριου στη Μέση Ανατολή, κρίνοντας πως δεν επρόκειτο για επιλέξιμη δαπάνη. Όπως λέει, ανώτερα στελέχη τον παρέκαμψαν και το ποσό τελικά καταβλήθηκε. «Είχα πει ότι δεν πρέπει να πληρωθεί, αλλά τελικά πληρώθηκε», δήλωσε.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς για εκείνη την περίοδο, παραπέμποντας ωστόσο στη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα.

Ο ρόλος, οι σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν και οι παλαιότερες αναφορές

Ο ρόλος του Άντριου ως εμπορικού εκπροσώπου ήταν άμισθος, αλλά τα ταξίδια του στο εξωτερικό χρηματοδοτούνταν από το δημόσιο και οργανώνονταν με τη στήριξη κρατικών λειτουργών. Ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε κατηγορία περί παρατυπιών ή προσωπικού οφέλους, καθώς και κάθε υπόνοια αθέμιτης συμπεριφοράς σε σχέση με τον καταδικασμένο μαστροπό και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι νέες καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο όπου η δημοσιοποίηση στοιχείων από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» έχει επαναφέρει στο προσκήνιο πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής του δράσης. Σε παλαιότερη κατάθεση σε αμερικανικό δικαστήριο, πρώην εργαζόμενος του Έπσταϊν, ο Χουάν Αλέσι, είχε υποστηρίξει ότι ο Άντριου λάμβανε «καθημερινό μασάζ» κατά τις επισκέψεις του. Παράλληλα, σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που έχει αποκαλυφθεί, εμφανίζεται κατάλογος πληρωμών για μασάζ σε πρόσωπο με το όνομα «Άντριου», χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν αφορά τον ίδιο.

Αναφορές για αίτημα μασάζ σε επίσημη αποστολή περιλαμβάνονται και στη βιογραφία Entitled του συγγραφέα Άντριου Λάουνι, όπου γίνεται λόγος για σχετικό αίτημα προς διπλωματική αρχή στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι, η αναφορά σε «μασάζ» στα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς μια λεπτομέρεια, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταγγελιών που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το περιβάλλον του Τζέφρι Έπσταϊν. Σε δικαστικές καταθέσεις στις ΗΠΑ, πρώην εργαζόμενοι έχουν περιγράψει τις «συνεδρίες μασάζ» ως βασικό μηχανισμό προσέγγισης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

«Σαν να μην ήταν πραγματικά χρήματα»

Δεύτερος πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Whitehall, με αρμοδιότητα στα οικονομικά, δήλωσε ότι είχε δει παρόμοιες δαπάνες σε ταξίδια του Άντριου και ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» για την αυθεντικότητά τους. Περιέγραψε, μάλιστα, ευρύτερη εικόνα υπερβολικών εξόδων: συχνές πτήσεις υψηλού κόστους, μεγάλο αριθμό δωματίων ξενοδοχείων και σημαντικές χρεώσεις για τη συνοδεία του.

Όπως είπε, οι εγκρίσεις δίνονταν συχνά χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, με τις δαπάνες να κατανέμονται σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς, γεγονός που δυσχέραινε την παρακολούθησή τους. «Ήταν σαν να μην επρόκειτο για πραγματικά χρήματα, δεν ήταν δικά τους», σχολίασε, επισημαίνοντας έλλειψη επαρκούς λογοδοσίας.

Συμπεριφορά στις αποστολές και φόβος αντιδράσεων

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, άλλος πρώην ανώτερος αξιωματούχος του τότε UK Trade and Investment υποστήριξε ότι ο Άντριου δεν λειτουργούσε πάντα υποστηρικτικά για την προώθηση των βρετανικών εμπορικών συμφερόντων. Τον χαρακτήρισε «βάρος» σε ορισμένες περιπτώσεις, λέγοντας ότι έβγαινε εκτός πλαισίου, θεωρούσε τον εαυτό του ειδικό και συχνά γινόταν αγενής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μήνες προετοιμασίας από διπλωματικές και εμπορικές αποστολές μπορούσαν να υπονομευθούν από τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης. Παραδέχθηκε επίσης ότι υπήρχε απροθυμία να διατυπωθούν επίσημα παράπονα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην καριέρα των εμπλεκομένων.

Πιθανή κοινοβουλευτική έρευνα και σύλληψη

Η υπόθεση έχει πλέον και κοινοβουλευτική διάσταση. Μέλη της Επιτροπής Επιχειρήσεων και Εμπορίου της House of Commons αναμένεται να συζητήσουν το ενδεχόμενο έναρξης έρευνας για τον ρόλο και τη λογοδοσία των εμπορικών απεσταλμένων, ενώ οι Liberal Democrats προετοιμάζουν σχετική συζήτηση.

Την Πέμπτη, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη από την Αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.