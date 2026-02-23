Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;

magazin
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 13:27
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Spotlight

Δύο συνταξιούχοι Βρετανοί δημόσιοι υπάλληλοι καταγγέλλουν ότι ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, κατά τη δεκαετία που διετέλεσε Ειδικός Εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για το Διεθνές Εμπόριο και τις Επενδύσεις (2001–2011), επιβάρυνε τους φορολογουμένους με υπέρογκα έξοδα, στα οποία –όπως υποστηρίζουν– περιλαμβάνονταν ακόμη και «υπηρεσίες μασάζ», καθώς και υψηλά κόστη μετακινήσεων και διαμονής.

Ένας από τους πρώην αξιωματούχους, που υπηρετούσε τότε στο αρμόδιο εμπορικό τμήμα, ανέφερε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκρίνει αίτημα κάλυψης εξόδων για μασάζ μετά από επίσκεψη του Άντριου στη Μέση Ανατολή, κρίνοντας πως δεν επρόκειτο για επιλέξιμη δαπάνη. Όπως λέει, ανώτερα στελέχη τον παρέκαμψαν και το ποσό τελικά καταβλήθηκε. «Είχα πει ότι δεν πρέπει να πληρωθεί, αλλά τελικά πληρώθηκε», δήλωσε.

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων και Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς για εκείνη την περίοδο, παραπέμποντας ωστόσο στη συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα.

Ο ρόλος, οι σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν και οι παλαιότερες αναφορές

Ο ρόλος του Άντριου ως εμπορικού εκπροσώπου ήταν άμισθος, αλλά τα ταξίδια του στο εξωτερικό χρηματοδοτούνταν από το δημόσιο και οργανώνονταν με τη στήριξη κρατικών λειτουργών. Ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε κατηγορία περί παρατυπιών ή προσωπικού οφέλους, καθώς και κάθε υπόνοια αθέμιτης συμπεριφοράς σε σχέση με τον καταδικασμένο μαστροπό και παιδοβιαστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι νέες καταγγελίες έρχονται σε μια περίοδο όπου η δημοσιοποίηση στοιχείων από τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» έχει επαναφέρει στο προσκήνιο πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής του δράσης. Σε παλαιότερη κατάθεση σε αμερικανικό δικαστήριο, πρώην εργαζόμενος του Έπσταϊν, ο Χουάν Αλέσι, είχε υποστηρίξει ότι ο Άντριου λάμβανε «καθημερινό μασάζ» κατά τις επισκέψεις του. Παράλληλα, σε ηλεκτρονική αλληλογραφία που έχει αποκαλυφθεί, εμφανίζεται κατάλογος πληρωμών για μασάζ σε πρόσωπο με το όνομα «Άντριου», χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν αφορά τον ίδιο.

YouTube thumbnail

Αναφορές για αίτημα μασάζ σε επίσημη αποστολή περιλαμβάνονται και στη βιογραφία Entitled του συγγραφέα Άντριου Λάουνι, όπου γίνεται λόγος για σχετικό αίτημα προς διπλωματική αρχή στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζεται ότι, η αναφορά σε «μασάζ» στα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς μια λεπτομέρεια, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταγγελιών που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το περιβάλλον του Τζέφρι Έπσταϊν. Σε δικαστικές καταθέσεις στις ΗΠΑ, πρώην εργαζόμενοι έχουν περιγράψει τις «συνεδρίες μασάζ» ως βασικό μηχανισμό προσέγγισης και εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών.

YouTube thumbnail

«Σαν να μην ήταν πραγματικά χρήματα»

Δεύτερος πρώην ανώτερος αξιωματούχος του Whitehall, με αρμοδιότητα στα οικονομικά, δήλωσε ότι είχε δει παρόμοιες δαπάνες σε ταξίδια του Άντριου και ότι δεν έχει «καμία αμφιβολία» για την αυθεντικότητά τους. Περιέγραψε, μάλιστα, ευρύτερη εικόνα υπερβολικών εξόδων: συχνές πτήσεις υψηλού κόστους, μεγάλο αριθμό δωματίων ξενοδοχείων και σημαντικές χρεώσεις για τη συνοδεία του.

Όπως είπε, οι εγκρίσεις δίνονταν συχνά χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, με τις δαπάνες να κατανέμονται σε διαφορετικούς προϋπολογισμούς, γεγονός που δυσχέραινε την παρακολούθησή τους. «Ήταν σαν να μην επρόκειτο για πραγματικά χρήματα, δεν ήταν δικά τους», σχολίασε, επισημαίνοντας έλλειψη επαρκούς λογοδοσίας.

Συμπεριφορά στις αποστολές και φόβος αντιδράσεων

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, άλλος πρώην ανώτερος αξιωματούχος του τότε UK Trade and Investment υποστήριξε ότι ο Άντριου δεν λειτουργούσε πάντα υποστηρικτικά για την προώθηση των βρετανικών εμπορικών συμφερόντων. Τον χαρακτήρισε «βάρος» σε ορισμένες περιπτώσεις, λέγοντας ότι έβγαινε εκτός πλαισίου, θεωρούσε τον εαυτό του ειδικό και συχνά γινόταν αγενής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μήνες προετοιμασίας από διπλωματικές και εμπορικές αποστολές μπορούσαν να υπονομευθούν από τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης. Παραδέχθηκε επίσης ότι υπήρχε απροθυμία να διατυπωθούν επίσημα παράπονα, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην καριέρα των εμπλεκομένων.

Πιθανή κοινοβουλευτική έρευνα και σύλληψη

Η υπόθεση έχει πλέον και κοινοβουλευτική διάσταση. Μέλη της Επιτροπής Επιχειρήσεων και Εμπορίου της House of Commons αναμένεται να συζητήσουν το ενδεχόμενο έναρξης έρευνας για τον ρόλο και τη λογοδοσία των εμπορικών απεσταλμένων, ενώ οι Liberal Democrats προετοιμάζουν σχετική συζήτηση.

Την Πέμπτη, ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη από την Αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση ως ύποπτος για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος. Μέχρι στιγμής δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

googlenews

Vita.gr
Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

inWellness
inTown
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
Κόντρα 23.02.26

Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
Να της ζήσει 23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»
Λύπη 23.02.26

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ Ντέιν σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο», αναφέρει η διαδικτυακή καμπάνια.

Σύνταξη
Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία
Τρίχες 22.02.26

Το κούρεμα της Γκισλέιν Μάξγουελ στη φυλακή δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι εμμονική με την εξουσία

«Το νέο της χτένισμα ήταν πολύ αποκαλυπτικό: για πρώτη φορά από τη σύλληψη της Μάξγουελ το 2020, το κομψό της κούρεμα pixie είχε επιστρέψει» παρατηρεί η Chantal Fernandez στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»
«Ήταν τρελό» 22.02.26

Η Τζένιφερ Γκάρνερ επιβεβαιώνει ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά το «Alias»

Όταν ρωτήθηκε αν είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις στη CIA αυξήθηκαν μετά την σειρά, η Τζένιφερ Γκάρνερ απάντησε: «Ναι, είναι αλήθεια – πολλές νεαρές γυναίκες υπέβαλαν αίτηση».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022
«Coda» 21.02.26

Η Liza Minnelli επικρίνει την Lady Gaga για το περιστατικό με το αναπηρικό αμαξίδιο στα Όσκαρ του 2022

Η Liza Minnelli υποστήριξε στα απομνημονεύματά της ότι τόσο η Lady Gaga όσο και η Ακαδημία Κινηματογράφου των Όσκαρ, την ανάγκασαν να χρησιμοποιήσει αναπηρικό αμαξίδιο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»
«The Woman in Me» 21.02.26

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ποζάρει γυμνή και ανέμελη στην παραλία – «Νιώθω καλά με το να φωτογραφίζομαι όπως εγώ θέλω»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εξήγησε στα απομνημονεύματά της, The Woman in Me, που κυκλοφόρησε το 2023, το να μοιράζεται τις τολμηρές της selfie με τον κόσμο της φέρνει «μεγάλη χαρά».

Σύνταξη
Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε
30 χρονών; 21.02.26

Για τον Κρίστοφερ Νόλαν, ο Τιμοτέ Σαλαμέ θα είναι πάντα το έφηβο αγόρι που γνώρισε κάποτε

Οι δύο παλιόφιλοι συναντήθηκαν πρόσφατα σε μια εκδήλωση προς τιμήν της καριέρας του Τιμοτέ Σαλαμέ που διοργανώθηκε από την American Cinematheque και την Cinespia στο Λος Άντζελες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» – Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου
Ιστορική εικόνα 21.02.26

«Οι θεοί ήταν με το μέρος μου» - Ο φωτογράφος του Reuters πίσω από τo viral κλικ της σύλληψης του Άντριου

«Οι θεοί της φωτογραφίας ήταν με το μέρος μου», δήλωσε ο Φιλ Νομπλ, ο φωτογράφος του Reuters που τράβηξε τη φωτογραφία της σύλληψης του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ενώ περιγράφει πώς έγινε το μαγικό κλικ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου
Γιατί το έκανε; 21.02.26

Ο Κάρολος επισκέφθηκε την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας εμφανίστηκε σε μια επίδειξη μόδας στο Λονδίνο την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του αδελφού του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ με την υποψία παράβασης καθήκοντος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Fizz 21.02.26

Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφόδρα τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ
Θρύλος 20.02.26

Η Λάιζα Μινέλι ερωτεύτηκε σφόδρα τον Σκορσέζε και αποφάσισε να κόψει τα ναρκωτικά λόγω Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η ζωή της Λάιζα Μινέλι είναι τόσο κινηματογραφική, όσο και η καριέρα της: πάθη, έρωτες, πόνος, προδοσία και μια απώλεια που την στιγμάτισε για πάντα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023
ΠΟΕΔΗΝ 23.02.26

Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στηλιτεύει την υποχρηματοδότηση στην Υγεία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι λόγω των συνθηκών «οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ»

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες
Ευλογιά Αιγοπροβάτων 23.02.26

Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες

Κτηνοτρόφοι απειλούνται με πρόστιμα επειδή θάβουν μόνοι τους τα νεκρά πρόβατα λόγω ευλογιάς εξαιτίας των καθυστερήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο πρόεδρος του ΣΕΚ - Για αναχρονιστικό σύστημα κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
Κόντρα 23.02.26

Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Κεντρική πολιτική μάχη αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, θέτοντας σαφείς όρους και προτεραιότητες ενόψει της συζήτησης στη Βουλή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αληθινές γυναίκες – Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος
Plus size 23.02.26

Αληθινές γυναίκες - Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος

Οι Karoline Vitto, Phoebe English και Sinead Gorey αγκαλιάζουν μια ευρεία γκάμα σωματότυπων στις πασαρέλες τηε Εβδομάδς Μόδας κι αυτό είναι κάτι στην εποχή των εξαιρετικά ισχνών προτύπων λόγω μανίας με τα «ενεσάκια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23.02.26

Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ - «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
Να της ζήσει 23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του
Ελλάδα 23.02.26

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται σήμερα προς την «Ψηλή Κορφή» στο Βελούχι, στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν πίεση - Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

