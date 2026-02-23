Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο

Ήταν το θέμα που απασχόλησε τον Τύπο όλου του πλανήτη την περασμένη εβδομάδα. Μετά από χρόνια που το όνομά του εμπλεκόταν σε σκάνδαλα με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν και τις καταγγελίες εναντίον του, ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου είδε τις βρετανικές Αρχές την περασμένη Πέμπτη να εισβάλουν στην εξοχική του κατοικία και να τον συλλαμβάνουν για «παράβαση καθήκοντος».

Μπορεί μετά από περίπου 12 ώρες ανάκρισης να αφέθηκε ελεύθερος, αλλά όλοι ξέρουν ότι η υπόθεση δεν έκλεισε. Το αντίθετο, μάλλον, μόλις άνοιξε και η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας καλείται να αντιμετωπίσει τη χειρότερο κρίση της. Άλλωστε δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιμένουν ότι γνώριζε και επέλεξε να καλύψει τον μικρό αδερφό του Καρόλου.

Ωστόσο μέχρι η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, όπως άλλωστε ζήτησε και ο ίδιος ο Βασιλιάς, ο διασυρμός του Άντριου μοιάζει να μην έχει τελειωμό. Και όχι άδικα.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου η βρετανική ακτιβιστική οργάνωση Everyone Hates Elon μετέτρεψε τη διάσημη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα από τη στιγμή που εγκαταλείπει το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ σε «έργο τέχνης», καθώς την τοποθέτησε στο Μουσείο του Λούβρου – σε μικρή απόσταση από εκεί που βρίσκεται η Μόνα Λίζα.

Μάλιστα στη λεζάντα της φωτογραφίας έγραψαν «τώρα ιδρώνει» – ο τίτλος που επέλεξε η εφημερίδα The Sun προκειμένου να ειρωνευτεί τον Άντριου, ο οποίος παλιότερα είχε δηλώσει πως δεν μπορεί να ιδρώσει εξαιτίας μιας ιατρικής πάθησης.

Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου ήρθε μερικές ημέρες μετά την αποκάλυψη του BBC ότι προωθούσε στον Τζέφρι Επστάιν εμπιστευτικές πληροφορίες βρετανών αξιωματούχων.

«Περισσότερο θέμα τύχης παρά κρίσης»

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία της, ο Φιλ Νομπλ, ανώτερος φωτογράφος του πρακτορείου ειδήσεων, έδωσε μια εικόνα για το πώς δημιουργήθηκε η ιστορική φωτογραφία με τον Άντριου μετά τη σύλληψή του, η οποία απεικονίζει πλήρως την τρομαγμένη ψυχολογία του.

Ο Νομπλ αποκάλυψε ότι ταξίδεψε σε «τέσσερα ή πέντε» διαφορετικά αστυνομικά τμήματα την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, αφού έμαθε για τη σύλληψη του Άντριου εκείνο το πρωί, ελπίζοντας να δει τον πρώην πρίγκιπα να φεύγει από το τμήμα μετά την αστυνομική κράτηση.

«Όταν έφτασα, δεν φαινόταν τίποτα ασυνήθιστο. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχε αυξημένη δραστηριότητα» είπε ο Νομπλ. «Και για να είμαι ειλικρινής, λίγο πριν εμφανιστεί, είχα φύγει για να επιστρέψω στο ξενοδοχείο».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Νομπλ είπε ότι έλαβε ένα μήνυμα από έναν συνάδελφό του που του έλεγε ότι δύο αυτοκίνητα μόλις είχαν φτάσει στο αστυνομικό τμήμα και ότι έπρεπε να επιστρέψει.

«Μέσα σε μόλις ένα λεπτό από την άφιξή μου, τα ρολά του γκαράζ του αστυνομικού τμήματος άνοιξαν και δύο αυτοκίνητα εμφανίστηκαν. Σε ένα από αυτά βρισκόταν αυτός» συνέχισε ο Νομπλ.

