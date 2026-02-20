Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20 Φεβρουαρίου 2026, 10:50

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Spotlight

Η πρόσφατη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ αποτελεί το πιο σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία του οίκου των Ουίνδσορ, όμως η βρετανική μοναρχία ήταν πάντα βουτηγμένη σε σκάνδαλα που κλόνισαν συθέμελα τον θεσμό.

Ακόμη και αν το Στέμμα επιβιώνει μέσα από μια διαρκή ισορροπία ανάμεσα στο δημόσιο καθήκον και τις ανθρώπινες αδυναμίες, με κάθε κρίση να αναγκάζει το Παλάτι σε επώδυνες προσαρμογές, κανείς και τίποτα δεν μπορεί να σβήσει από την κοινή μνήμη των Βρετανών τα σκανδαλώδη κεφάλαια στα χρονικά του θρόνου.

Βέβαια όπως σημειώνει ο The Guardian η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα δεν είναι η πρώτη στην ιστορία της βρετανικής μοναρχίας. Ήταν 1647 όταν ο Κάρολος Α΄, μονάρχης των τριών βασιλείων της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ιρλανδίας από τις 27 Μαρτίου του 1625 έως τη δημόσια εκτέλεσή του το 1649, ήλθε σε σύγκρουση με το Κοινοβούλιο της Αγγλίας, το οποίο προσπαθούσε να περιστείλει τα βασιλικά του προνόμια.

Ο Κάρολος πίστευε στο «θείο δικαίωμα των βασιλέων» και νόμιζε ότι μπορούσε να κυβερνά σύμφωνα με τη δική του συνείδηση. Πολλοί υπήκοοί του αντιτέθηκαν στις πολιτικές του, ειδικά στην επιβολή φόρων χωρίς κοινοβουλευτική συναίνεση, και θεώρησαν τις πράξεις του τυραννικές.

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ αποτελεί την πρώτη φυλάκιση μέλους της βασιλικής οικογένειας μετά από 379 χρόνια, ξυπνώντας μνήμες από την εποχή του Καρόλου Α΄

Η θρησκευτική του πολιτική σε συνδυασμό με τον γάμο του με μια Ρωμαιοκαθολική, την πριγκίπισσα των Αψβούργων της Ισπανίας Ερριέττα Μαρία της Γαλλίας, γέννησε την αντιπάθεια και τη δυσπιστία μεταρρυθμιστικών ομάδων όπως οι Πουριτανοί και οι Σκώτοι Πρεσβυτεριανοί, οι οποίοι θεωρούσαν τις απόψεις του πολύ Καθολικές.

Οι προσπάθειές του να επιβάλει στην Εκκλησία της Σκωτίας Αγγλικανικές πρακτικές οδήγησε στους Πολέμους των Επισκόπων, που ενίσχυσαν τη θέση του αγγλικού και του σκωτικού κοινοβουλίου και βοήθησαν στην προετοιμασία της δικής του πτώσης.

Από το 1642 ο Κάρολος πολεμούσε τους στρατούς του αγγλικού και του σκωτικού κοινοβουλίου στον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο. Μετά την ήττα του το 1645, παραδόθηκε σε μια Σκωτική δύναμη η οποία τελικά τον παρέδωσε στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Ο Κάρολος αρνήθηκε να δεχθεί τους όρους αυτών που τον αιχμαλώτισαν για τη δημιουργία μιας συνταγματικής μοναρχίας, και δραπέτευσε τον Νοέμβριο του 1647.

Το «Annus Horribilis» του 1992 παραμένει το διαχρονικό ορόσημο της κατάρρευσης της βασιλικής οικογενειακής γαλήνης υπό το φως της δημοσιότητας

Όντας πάλι φυλακισμένος στη Νήσο Ουάιτ, ο Κάρολος δημιούργησε μια συμμαχία με τη Σκωτία, αλλά περί το τέλος του 1648 ο στρατός που συγκρότησε ο Όλιβερ Κρόμγουελ (New Model Army) είχε εδραιώσει τον έλεγχο του στην Αγγλία. Ο Κάρολος δικάστηκε, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε για έσχατη προδοσία τον Ιανουάριο του 1649. Η μοναρχία καταργήθηκε και ανακηρύχθηκε δημοκρατία με το όνομα Κοινοπολιτεία της Αγγλίας, η οποία διήρκεσε μέχρι το 1660 οπότε η μοναρχία αποκαταστάθηκε με τον γιο του Καρόλου, Κάρολο Β΄ της Αγγλίας.

Ακόμη νωρίτερα, το 1536 η Άννα Μπολέιν, σύζυγος του Ερρίκου του 8ου και βασίλισσα της Αγγλίας συνελήφθη με τις κατηγορίες της προδοσίας και της μοιχείας, ενώ η Μαρία Α΄ της Σκωτίας κρατήθηκε σε διάφορα μέρη και υπό διάφορες περιστάσεις πριν εκτελεστεί τον Φεβρουάριο του 1587.

Στο σήμερα, το βρετανικό Στέμμα ήρθε αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων.

Η θυσία του θρόνου για έναν έρωτα

Το 1936, ο Βασιλιάς Εδουάρδος Η΄ προκάλεσε την πρώτη μεγάλη συνταγματική κρίση του 20ού αιώνα. Η απόφασή του να παντρευτεί τη δις διαζευγμένη Αμερικανίδα Γουόλις Σίμπσον ήρθε σε ευθεία σύγκρουση με την κυβέρνηση και την Εκκλησία της Αγγλίας.

Η παραίτησή του, που συνοδεύτηκε από το ιστορικό ραδιοφωνικό διάγγελμα όπου δήλωνε πως αδυνατούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του χωρίς τη γυναίκα που αγαπούσε, άλλαξε για πάντα τη σειρά διαδοχής, φέρνοντας στον θρόνο τον Γεώργιο ΣΤ΄ και αργότερα την Ελισάβετ Β΄.

Το ναζιστικό παρελθόν του Πρίγκιπα Φίλιππου

Ο σύζυγος της Ελισάβετ Β’, πρίγκιπας Φίλιππος διατηρούσε σχέση για δεκαετίες με τους γερμανούς συγγενείς του στα κρυφά, λόγω του ναζιστικού τους παρελθόντος αποκάλυψαν οι Times.

Τη σχέση του μαζί τους θύμισε ξανά στον βρετανικό λαό μία φωτογραφία του 16χρονου τότε Φιλίππου, στην κηδεία της αδελφής του Σεσίλιας, το 1937 στο Ντάρμσταντ, περιστοιχισμένος από συγγενείς του με ναζιστικές στολές και τον κόσμο να χαιρετά ναζιστικά.

Οπως ανέφεραν οι Times, η φωτογραφία ήταν μέσα σε βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2006 στις ΗΠΑ, με θέμα τις βασιλικές οικογένειες και το Τρίτο Ράιχ.

Οι αποκαλύψεις για το ναζιστικό παρελθόν συγγενών του Πρίγκιπα Φίλιππου υπενθυμίζουν πως οι σκιές της ιστορίας μπορούν να κυνηγούν το Παλάτι για δεκαετίες

Τρεις αδελφές του ήταν παντρεμένες με Ναζί αξιωματούχους. Η Σεσίλια σκοτώθηκε μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά σε αεροπορικό δυστύχημα. Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ήταν μέλη του ναζιστικού κόμματος.

Τα φέρετρά τους ήταν τυλιγμένα με τις σβάστικες. Στην κηδεία παρέστη ο Χέρμαν Γκέρινγκ, ενώ ο Γιόσεφ Γκέμπελς και ο ίδιος ο Χίτλερ είχε στείλει συλλυπητήρια. Ωστόσο, ο δούκας του Εδιμβούργου πολέμησε τους Ναζί.

Ως μέλος της ελληνικής βασιλικής οικογένειας, περίμενε μέχρι να μπει η Ελλάδα στον πόλεμο, οπότε και του επετράπη να καταταγεί στον βρετανικό στρατό, το 1940, σε ηλικία 19 ετών.

Η οικογένειά του, κλάδος της ελληνικής βασιλικής δυναστείας, είχε γερμανική (από τη μητέρα του και δανέζικη από τον πατέρα του, πρίγκιπα Ανδρέα της) καταγωγή. Οι τρεις αδελφές του παντρεύθηκαν γερμανούς αριστοκράτες τη δεκαετία του ’30 και έγιναν μέλη των Ναζί.

Το γερμανικό αίμα και οι ναζιστικοί δεσμοί λίγο έλειψε να στοιχίσουν στον Φίλιππο τη δυνατότητα να παντρευτεί την Ελισάβετ. Η βασιλομήτωρ ήταν για καιρό αντίθετη στον γάμο, που έγινε το 1947. Από την οικογένεια του Φιλίππου, μόνο η μητέρα του Αλίκη ήταν καλεσμένη.

Το δίλημμα της Πριγκίπισσας Μαργαρίτας

Στη δεκαετία του 1950, η μικρότερη αδελφή της Βασίλισσας Ελισάβετ, Μαργαρίτα, ερωτεύτηκε τον σμήναρχο Πίτερ Τάουνσεντ. Το γεγονός ότι εκείνος ήταν διαζευγμένος δημιούργησε ένα ηθικό και πολιτικό αδιέξοδο.

Παρά τη λαϊκή υποστήριξη προς το ζευγάρι, η κυβέρνηση και το Παλάτι έθεσαν το καθήκον πάνω από το συναίσθημα.

Η Μαργαρίτα αναγκάστηκε τελικά να απαρνηθεί τον έρωτά της, μια απόφαση που στιγμάτισε τη ζωή της και την εικόνα της μοναρχίας ως ενός θεσμού προσκολλημένου σε παρωχημένους κανόνες.

Τρεις σφαίρες για την Άννα

@bbcnews 50 years ago an armed kidnapper, Ian Ball, attempted to abduct the young princess and hold her ransom. #PrincessAnne #RoyalFamily #UKRoyalFamily #Archive #BuckinghamPalace #TheMall #London #MetPolice #BBCNews ♬ original sound – BBC News

Τον Μάρτιο του 1974, η Βρετανία πάγωσε από την είδηση της ένοπλης απόπειρας απαγωγής της Πριγκίπισσας Άννας στο κέντρο του Λονδίνου.

Ένας ένοπλος ακινητοποίησε το αυτοκίνητό της, τραυματίζοντας τον σωματοφύλακα και τον οδηγό της.

Η ψυχραιμία της Άννας, η οποία φέρεται να απάντησε στον δράστη πως η πιθανότητα να τον ακολουθήσει ήταν «μάλλον απίθανη», τη μετέτρεψε σε ηρωίδα στα μάτια του λαού, οδηγώντας παράλληλα σε ριζική αναθεώρηση των μέτρων ασφαλείας των μελών της βασιλικής οικογένειας.

Το εφιαλτικό 1992

YouTube thumbnail

Το 1992 υπήρξε το Annus horribilis στη βασιλεία της Ελισάβετ Β΄.

Μέσα σε λίγους μήνες, οι γάμοι τριών παιδιών της κατέρρευσαν: ο Κάρολος και η Νταϊάνα ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον χώρισαν επίσης, ενώ η Άννα πήρε επίσημα διαζύγιο από τον Μαρκ Φίλιπς.

Η χρονιά έκλεισε με μια καταστροφική πυρκαγιά στο Κάστρο του Ουίνδσορ, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σχετικά με το ποιος θα έπρεπε να πληρώσει για τις επισκευές, φέρνοντας στο προσκήνιο το ζήτημα των βασιλικών προνομίων.

Επιδημία υποκλοπών

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90, η ιδιωτική ζωή των γαλαζοαίματων έγινε βορά των ταμπλόιντ μέσα από διαρροές τηλεφωνικών συνομιλιών. Στο σκάνδαλο Squidgygate, ο κόσμος άκουσε την Πριγκίπισσα Νταϊάνα σε τρυφερές στιγμές με τον φίλο της Τζέιμς Γκίλμπι.

Ακολούθησε το ακόμη πιο άβολο Tampongate το 1993, όπου μια ηχογράφηση αποκάλυψε την έντονη οικειότητα του Πρίγκιπα Καρόλου με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, ενώ εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος, προκαλώντας κύμα χλευασμού και απαξίωσης προς το πρόσωπο του διαδόχου.

Εκρηκτικό διαζύγιο, συνέντευξη-παγίδα

YouTube thumbnail

Η οριστική ρήξη Καρόλου και Νταϊάνα μεταξύ 1992 και 1996 μετέτρεψε τη μοναρχία σε σαπουνόπερα παγκόσμιας εμβέλειας.

Η κορύφωση ήρθε το 1995, όταν η Νταϊάνα παραχώρησε μια συγκλονιστική συνέντευξη στον Μάρτιν Μπασίρ, αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες της με τη βουλιμία, την αυτοχειρία και την ύπαρξη του «τρίτου ατόμου» στον γάμο της.

Η συνέντευξη αυτή αποσταθεροποίησε πλήρως τον θρόνο, αν και δεκαετίες αργότερα αποδείχθηκε ότι ο δημοσιογράφος είχε χρησιμοποιήσει δόλια μέσα για να την εξασφαλίσει.

Ποδολαγνεία και Σάρα Φέργκιουσον

Το 1992, η Σάρα Φέργκιουσον βρέθηκε στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου σκανδάλου όταν κυκλοφόρησαν φωτογραφίες της από τις διακοπές της, όπου εμφανιζόταν ημίγυμνη ενώ ο Αμερικανός επιχειρηματίας Τζον Μπράιαν έδειχνε να φιλά τα δάχτυλα των ποδιών της.

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν τεράστια αμηχανία στο Παλάτι και οδήγησαν στην οριστική απομάκρυνσή της από τον στενό κύκλο της βασιλικής οικογένειας για πολλά χρόνια.

Η Πριγκίπισσα Άννα στο κόκκινο

Το δεύτερο παιδί της Ελισάβετ, η πριγκίπισσα Άννα έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που καταδικάστηκε και μάλιστα δύο φορές. Την πρώτη φορά για ποινικό αδίκημα, σε κατηγορία βάση του νόμου περί επικίνδυνων σκύλων.

Την 1η Απριλίου 2002 ένας από τους σκύλους της, ένα τρίχρονο αγγλικό μπουλ τεριέ που ονομαζόταν Ντότι, δάγκωσε δύο παιδιά καθώς περπατούσαν στο Windsor Great Park.

Της επιβλήθηκε πρόστιμο 500 λιρών για την επίθεση, 250 λίρες αποζημίωση και 148 λίρες ως έξοδα δικαστηρίου. Η περιφερειακή δικαστής, Πενέλοπε Χιούιτ, χάρισε τη ζωή της Ντότι.

Η δεύτερη φορά ήταν για υπερβολική ταχύτητα με την Μπέντλεϊ της, στο Γκλόστερσαιρ. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 400 λιρών, 30 λίρες για έξοδα και της δόθηκαν πέντε βαθμοί ποινής στην άδεια οδήγησης.

Στη γραπτή κατάθεσή της η πριγκίπισσα δήλωσε ότι νόμιζε ότι τα περιπολικά της αστυνομίας που την ακολουθούσαν της παρείχαν συνοδεία.

Η σβάστικα του Πρίγκιπα Χάρι

YouTube thumbnail

Ο Πρίγκιπας Χάρι υπήρξε το «κακό παιδί» της δυναστείας για μεγάλο διάστημα. Το 2005, η δημοσιοποίηση φωτογραφίας του με ναζιστική στολή σε πάρτι μεταμφιεσμένων προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή.

Παρά τη δημόσια συγγνώμη του, το περιστατικό παρέμεινε μια σκοτεινή σελίδα στην ιστορία του, όσο και αν αργότερα προσπάθησε να εξαλείψει μέσα από τη στρατιωτική του θητεία και το φιλανθρωπικό του έργο.

Στο αποκαλυπτικό του βιβλίο Spare, ο Δούκας του Σάσεξ επιρρίπτει μέρος της ευθύνης στον αδελφό του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, και στην Κέιτ Μίντλετον, ισχυριζόμενος πως εκείνοι τον ενθάρρυναν να κάνει αυτή την επιλογή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο νεαρός πρίγκιπας βρισκόταν σε δίλημμα για το τι θα φορέσει σε ένα πάρτι μεταμφιεσμένων με θέμα «Αποικιοκράτες και Ιθαγενείς». Είχε να επιλέξει ανάμεσα σε μια στολή πιλότου και τη ναζιστική στολή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του:

«Τηλεφώνησα στον Ουίλι και την Κέιτ και τους ρώτησα τη γνώμη τους. Ναζιστική στολή, μου είπαν». Ο ίδιος προσθέτει πως όταν επέστρεψε στο σπίτι και τη δοκίμασε μπροστά τους, εκείνοι «ούρλιαζαν από τα γέλια», θεωρώντας την εμφάνιση ακόμα πιο γελοία και από τη στολή λεοπάρ που είχε επιλέξει ο ίδιος ο Ουίλιαμ.

Αν και ο Χάρι έχει περιγράψει στο παρελθόν –και συγκεκριμένα στο ντοκιμαντέρ του Netflix– το περιστατικό ως «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της ζωής του», όσα έγραψε στο Spare κόστισαν πολύ.

Μοχθηρό Megxit

YouTube thumbnail

Τον Ιανουάριο του 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ανακοίνωσαν την απόφασή τους να αποσυρθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, μια κίνηση που έμεινε γνωστή ως Megxit.

Η μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια και οι μετέπειτα αποκαλυπτικές συνεντεύξεις τους για θέματα ρατσισμού και ψυχικής υγείας μέσα στο Παλάτι δημιούργησαν ένα βαθύ ρήγμα με τον Κάρολο και τον Ουίλιαμ, θέτοντας ερωτήματα για το μέλλον της μοναρχίας στον 21ο αιώνα.

Αυτοβιογραφία ρήξης

YouTube thumbnail

Το 2023, η αυτοβιογραφία του Χάρι, Spare, έφερε στην επιφάνεια πρωτοφανείς λεπτομέρειες για τη ζωή πίσω από τις κλειστές πόρτες του Μπάκιγχαμ.

Οι αποκαλύψεις για τη ναζιστική στολή δεν είναι οι μόνες που σόκαραν την κοινή γνώμη και κατέστρεψαν το αφήγημα των Fab Four του Παλατιού.

Στο ίδιο βιβλίο ο Χάρι περιγράφει και μια σωματική επίθεση που δέχθηκε από τον Γουίλιαμ το 2019.

Σύμφωνα με τον Χάρι, ο αδελφός του τον έπιασε από το κολάρο και τον έριξε στο πάτωμα κατά τη διάρκεια ενός καυγά για τη Μέγκαν Μαρκλ. Αυτές οι λεπτομέρειες, σε συνδυασμό με την αποκάλυψη για το παρατσούκλι Spare (Εφεδρικός) που του έδωσε ο πατέρας του από τη μέρα που γεννήθηκε, συνθέτουν το πορτρέτο μιας οικογένειας που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται σε μια εσωτερική, αόρατη σε όλους όσοι δεν είναι στον κύκλο του Στέμματος, σύγκρουση.

Το βιβλίο σημείωσε εμπορική επιτυχία, αλλά επιδείνωσε τη διχόνοια μέσα στην οικογένεια, καθιστώντας τη συμφιλίωση ένα μακρινό σενάριο.

Η πτώση του Άντριου και η σκιά του Έπσταϊν

Το μεγαλύτερο πλήγμα στην υστεροφημία του θρόνου παραμένει η εμπλοκή του Άντριου με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η καταστροφική συνέντευξη στο Newsnight το 2019, όπου προσπάθησε ανεπιτυχώς να δικαιολογηθεί, οδήγησε στην αφαίρεση των στρατιωτικών του τίτλων.

Η υπόθεση Έπσταϊν μετατρέπει τη μοναρχία από έναν θεσμό ηθικών παραπτωμάτων σε έναν θεσμό που αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες ποινικές κατηγορίες

YouTube thumbnail

Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός με τη Βιρτζίνια Τζουφρέ το 2022 δεν κατάφερε να σταματήσει την έρευνα, η οποία κορυφώθηκε με τη σύλληψή του και τις κατηγορίες για διαρροή κρατικών μυστικών, μετατρέποντας μια υπόθεση ηθικής τάξης σε ένα μείζον ποινικό ζήτημα που απειλεί πλέον την ίδια την υπόσταση της μοναρχίας.

