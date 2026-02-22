Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ είχε προειδοποιηθεί ήδη από το 2019 ότι το όνομα της βασιλικής οικογένειας χρησιμοποιείται καταχρηστικά εξαιτίας των επιχειρηματικών σχέσεων του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με αποκαλύψεις της Mail on Sunday.

Το email προειδοποίησης προς τον Κάρολο

Τον Αύγουστο του 2019, πληροφοριοδότης με –όπως ανέφερε– άμεση γνώση των οικονομικών συναλλαγών του Άντριου απέστειλε email στον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας μέσω του νομικού γραφείου Farrer & Co. Στο μήνυμα γινόταν λόγος για «κατάχρηση του ονόματος της βασιλικής οικογένειας» από τον εκατομμυριούχο επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ.

Ο πληροφοριοδότης υποστήριζε ότι «οι ενέργειες της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Δούκα της Υόρκης δείχνουν ότι θεωρεί τη σχέση του με τον Ντέιβιντ Ρόουλαντ σημαντικότερη από εκείνη με την οικογένειά του». Σε δεύτερο email, που εστάλη απευθείας στον Ρόουλαντ με κοινοποίηση στον ιδιωτικό γραμματέα του Καρόλου, Κλάιβ Όλντερτον, και στον νομικό σύμβουλο της εκλιπούσας βασίλισσας, Μαρκ Μπρίτζες, αναφερόταν ότι «τα στοιχεία αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι έχετε καταχραστεί το όνομα της βασιλικής οικογένειας».

Στο ίδιο πλαίσιο, διατυπωνόταν ο ισχυρισμός ότι ο Ρόουλαντ «κατέβαλε χρήματα στον Δούκα της Υόρκης για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο» για την ιδιωτική του τράπεζα Banque Havilland, ενώ στο email περιλαμβάνονταν –όπως φέρεται– και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του Άντριου.

Η συμμετοχή του Ρόουλαντ σε επίσημες αποστολές

Μηνύματα που επικαλείται η εφημερίδα φέρονται να δείχνουν ότι ο Άντριου –ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος– επέτρεπε στον Ρόουλαντ να συμμετέχει ουσιαστικά σε επίσημες δραστηριότητές του.

Ο Ντέιβιντ Ρόουλαντ και ο γιος του, Τζόναθαν Ρόουλαντ, συνόδευαν τον Άντριου σε ταξίδια που πραγματοποιούσε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2001 έως το 2011, με προορισμούς την Κίνα και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο Άντριου φέρεται να ενημέρωνε επανειλημμένα τον Ρόουλαντ για επιχειρηματικές ευκαιρίες που προέκυπταν από τις επίσημες επαφές του.

Σε επικοινωνία του με τον καταδικασμένο μαστροπό και παιδοβιαστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο Άντριου φέρεται να χαρακτήρισε τον Ρόουλαντ «έμπιστο διαχειριστή των χρημάτων του».

Οικονομικές διευκολύνσεις και νέες αποκαλύψεις

Η σχέση τους περιλάμβανε και οικονομικές κινήσεις: ο Ρόουλαντ είχε καταβάλει 40.000 λίρες στη Σάρα Φέργκιουσον για να τακτοποιήσει οφειλές της, ενώ το 2017 φέρεται να εξόφλησε δάνειο ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών του ίδιου του Άντριου.

Μεταξύ των νέων αποκαλύψεων:

Ο Άντριου ενημέρωσε τον Τζόναθαν Ρόουλαντ ότι είχε «υποστηρικτική συνομιλία» με τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον και τον τότε ηγέτη των Εργατικών Εντ Μίλιμπαντ στον γάμο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον Απρίλιο του 2011, περίοδο κατά την οποία δεχόταν έντονες επικρίσεις μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του με τη 17χρονη τότε Βιρτζίνια Τζουφρέ.

Φέρεται να χρησιμοποίησε επίσημη εμπορική αποστολή για να διευκολύνει συμφωνία πώλησης πετρελαίου στην Κίνα προς όφελος συνεργατών του, με την προοπτική σημαντικών κερδών σε συνεργασία με τον Έπσταϊν.

Βρετανός πρέσβης είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ήδη πριν από δύο δεκαετίες ότι η συμπεριφορά του Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου έβλαπτε τη διεθνή εικόνα της χώρας και της μοναρχίας.

Ο Άντριου προσκάλεσε τον Τζόναθαν Ρόουλαντ σε συνάντηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, παρουσία του Βρετανού πρέσβη στο Μαυροβούνιο, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών φιλοδοξιών της οικογένειας Ρόουλαντ. Διπλωματική αλληλογραφία από τη Μόσχα χαρακτήριζε την εκδήλωση «μεγάλη επιτυχία» και συνέδεε τους Ρόουλαντ με τη βρετανική πρεσβεία στο Βελιγράδι.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, επικαλούμενο την εν εξελίξει αστυνομική έρευνα, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει το περιεχόμενο του email, προσθέτοντας ότι οποιοδήποτε σχετικό υλικό θα πρέπει να διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές. Η εφημερίδα έχει προσφερθεί να παραδώσει τον φάκελο στην αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση.

Ο Άντριου αρνείται κάθε παρανομία και έχει αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα. Το αδίκημα της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εις βάρος του.

Στο τραπέζι η αφαίρεσή του από τη διαδοχή

Σύμφωνα με τον Guardian, ισχυρή διακομματική επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει έρευνα για τον ρόλο του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις (2001-2011), ακόμη και μετά τη σύλληψή του για υπόνοιες κατάχρησης δημοσίου αξιώματος. Η επιτροπή επιχειρήσεων και εμπορίου αναμένεται να συζητήσει επισήμως το θέμα, ενώ πρώην κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν έναν ρόλο περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό, τον οποίο ο τότε πρίγκιπας φέρεται να επιδίωκε να αναβαθμίσει, προσεγγίζοντας προσωπικά υπουργούς και ζητώντας «μεγαλύτερη θέση» στην κυβέρνηση.

Πηγές που συνεργάστηκαν μαζί του κάνουν λόγο για προβληματική συμπεριφορά: αξιοποίηση της βασιλικής ιδιότητας για πρόσβαση σε υψηλόβαθμες επαφές στο εξωτερικό, αλλά και απουσίες από το επίσημο πρόγραμμα, ασάφεια ως προς το ποιος κάλυπτε τα έξοδα των αποστολών και γενικότερη σύγχυση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Κάποιοι τον θεωρούσαν «βαρίδι» για το κράτος, που ωστόσο γινόταν ανεκτό για να μη διαταραχθούν οι σχέσεις με το Παλάτι.

Στο μικροσκόπιο ενδέχεται να βρεθεί και το κατά πόσο υπήρχαν τότε ανησυχίες ότι η συμπεριφορά του θα μπορούσε να υπερβεί τα όρια της θεσμικής δεοντολογίας ή ακόμη και της νομιμότητας, αν και αρκετοί εκτιμούν πως ελάχιστοι στο Λονδίνο έπαιρναν τον ρόλο του ιδιαίτερα σοβαρά. Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο η φημολογούμενη στήριξη που είχε λάβει για τον διορισμό του από τον πρώην υπουργό Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος ερευνάται ξεχωριστά για τις δικές του επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η Ντάουνινγκ Στριτ εξετάζει παράλληλα έγγραφα σχετικά με μεταγενέστερο διορισμό του Μάντελσον, μέρος των οποίων αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα με την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την επίσημη αφαίρεση του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ από τη σειρά διαδοχής του θρόνου, μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας εις βάρος του, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Αν και έχει ήδη απολέσει τους βασιλικούς του τίτλους, παραμένει όγδοος στη διαδοχή και τυπικά σύμβουλος του κράτους, ιδιότητα που θα μπορούσε να αλλάξει μόνο με πράξη του Κοινοβουλίου και κατόπιν συνεννόησης με τα κράτη της Κοινοπολιτείας. Πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα έχουν ταχθεί υπέρ της εξέτασης του ζητήματος, με ορισμένους να ζητούν ακόμη και ευρύτερη θεσμική συζήτηση για το μέλλον της μοναρχίας.