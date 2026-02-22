newspaper
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 12:00

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Spotlight

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ είχε προειδοποιηθεί ήδη από το 2019 ότι το όνομα της βασιλικής οικογένειας χρησιμοποιείται καταχρηστικά εξαιτίας των επιχειρηματικών σχέσεων του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, σύμφωνα με αποκαλύψεις της Mail on Sunday.

Το email προειδοποίησης προς τον Κάρολο

Τον Αύγουστο του 2019, πληροφοριοδότης με –όπως ανέφερε– άμεση γνώση των οικονομικών συναλλαγών του Άντριου απέστειλε email στον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας μέσω του νομικού γραφείου Farrer & Co. Στο μήνυμα γινόταν λόγος για «κατάχρηση του ονόματος της βασιλικής οικογένειας» από τον εκατομμυριούχο επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ.

Ο πληροφοριοδότης υποστήριζε ότι «οι ενέργειες της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Δούκα της Υόρκης δείχνουν ότι θεωρεί τη σχέση του με τον Ντέιβιντ Ρόουλαντ σημαντικότερη από εκείνη με την οικογένειά του». Σε δεύτερο email, που εστάλη απευθείας στον Ρόουλαντ με κοινοποίηση στον ιδιωτικό γραμματέα του Καρόλου, Κλάιβ Όλντερτον, και στον νομικό σύμβουλο της εκλιπούσας βασίλισσας, Μαρκ Μπρίτζες, αναφερόταν ότι «τα στοιχεία αποδεικνύουν αδιαμφισβήτητα ότι έχετε καταχραστεί το όνομα της βασιλικής οικογένειας».

Στο ίδιο πλαίσιο, διατυπωνόταν ο ισχυρισμός ότι ο Ρόουλαντ «κατέβαλε χρήματα στον Δούκα της Υόρκης για να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια στο Λουξεμβούργο» για την ιδιωτική του τράπεζα Banque Havilland, ενώ στο email περιλαμβάνονταν –όπως φέρεται– και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού του Άντριου.

Στο email προς το Παλάτι, ο πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι ο Άντριου «θεωρεί τη σχέση του με τον Ντέιβιντ Ρόουλαντ σημαντικότερη από εκείνη με την οικογένειά του» και καταγγέλλει ότι ο Ρόουλαντ κατέβαλε χρήματα στον Δούκα προκειμένου να εξασφαλίσει τραπεζική άδεια, Πηγή: Daily Mail

Η συμμετοχή του Ρόουλαντ σε επίσημες αποστολές

Μηνύματα που επικαλείται η εφημερίδα φέρονται να δείχνουν ότι ο Άντριου –ο οποίος συνελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για κατάχρηση δημοσίου αξιώματος– επέτρεπε στον Ρόουλαντ να συμμετέχει ουσιαστικά σε επίσημες δραστηριότητές του.

Ο Ντέιβιντ Ρόουλαντ και ο γιος του, Τζόναθαν Ρόουλαντ, συνόδευαν τον Άντριου σε ταξίδια που πραγματοποιούσε ως ειδικός εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2001 έως το 2011, με προορισμούς την Κίνα και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, ο Άντριου φέρεται να ενημέρωνε επανειλημμένα τον Ρόουλαντ για επιχειρηματικές ευκαιρίες που προέκυπταν από τις επίσημες επαφές του.

Σε επικοινωνία του με τον καταδικασμένο μαστροπό και παιδοβιαστή χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ο Άντριου φέρεται να χαρακτήρισε τον Ρόουλαντ «έμπιστο διαχειριστή των χρημάτων του».

REUTERS/Toby Melville/File Photo

Οικονομικές διευκολύνσεις και νέες αποκαλύψεις

Η σχέση τους περιλάμβανε και οικονομικές κινήσεις: ο Ρόουλαντ είχε καταβάλει 40.000 λίρες στη Σάρα Φέργκιουσον για να τακτοποιήσει οφειλές της, ενώ το 2017 φέρεται να εξόφλησε δάνειο ύψους 1,5 εκατομμυρίου λιρών του ίδιου του Άντριου.

Μεταξύ των νέων αποκαλύψεων:

  • Ο Άντριου ενημέρωσε τον Τζόναθαν Ρόουλαντ ότι είχε «υποστηρικτική συνομιλία» με τον τότε πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον και τον τότε ηγέτη των Εργατικών Εντ Μίλιμπαντ στον γάμο του πρίγκιπα Ουίλιαμ, τον Απρίλιο του 2011, περίοδο κατά την οποία δεχόταν έντονες επικρίσεις μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας του με τη 17χρονη τότε Βιρτζίνια Τζουφρέ.
  • Φέρεται να χρησιμοποίησε επίσημη εμπορική αποστολή για να διευκολύνει συμφωνία πώλησης πετρελαίου στην Κίνα προς όφελος συνεργατών του, με την προοπτική σημαντικών κερδών σε συνεργασία με τον Έπσταϊν.
  • Βρετανός πρέσβης είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση ήδη πριν από δύο δεκαετίες ότι η συμπεριφορά του Άντριου ως εμπορικού απεσταλμένου έβλαπτε τη διεθνή εικόνα της χώρας και της μοναρχίας.
  • Ο Άντριου προσκάλεσε τον Τζόναθαν Ρόουλαντ σε συνάντηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, παρουσία του Βρετανού πρέσβη στο Μαυροβούνιο, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρηματικών φιλοδοξιών της οικογένειας Ρόουλαντ. Διπλωματική αλληλογραφία από τη Μόσχα χαρακτήριζε την εκδήλωση «μεγάλη επιτυχία» και συνέδεε τους Ρόουλαντ με τη βρετανική πρεσβεία στο Βελιγράδι.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, επικαλούμενο την εν εξελίξει αστυνομική έρευνα, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει το περιεχόμενο του email, προσθέτοντας ότι οποιοδήποτε σχετικό υλικό θα πρέπει να διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές. Η εφημερίδα έχει προσφερθεί να παραδώσει τον φάκελο στην αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση.

Ο Άντριου αρνείται κάθε παρανομία και έχει αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα. Το αδίκημα της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος επισύρει ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία εις βάρος του.

REUTERS/Benoit Tessier

Στο τραπέζι η αφαίρεσή του από τη διαδοχή

Σύμφωνα με τον Guardian, ισχυρή διακομματική επιτροπή της Βουλής των Κοινοτήτων εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει έρευνα για τον ρόλο του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ ως ειδικού εκπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο και τις επενδύσεις (2001-2011), ακόμη και μετά τη σύλληψή του για υπόνοιες κατάχρησης δημοσίου αξιώματος. Η επιτροπή επιχειρήσεων και εμπορίου αναμένεται να συζητήσει επισήμως το θέμα, ενώ πρώην κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν έναν ρόλο περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό, τον οποίο ο τότε πρίγκιπας φέρεται να επιδίωκε να αναβαθμίσει, προσεγγίζοντας προσωπικά υπουργούς και ζητώντας «μεγαλύτερη θέση» στην κυβέρνηση.

Πηγές που συνεργάστηκαν μαζί του κάνουν λόγο για προβληματική συμπεριφορά: αξιοποίηση της βασιλικής ιδιότητας για πρόσβαση σε υψηλόβαθμες επαφές στο εξωτερικό, αλλά και απουσίες από το επίσημο πρόγραμμα, ασάφεια ως προς το ποιος κάλυπτε τα έξοδα των αποστολών και γενικότερη σύγχυση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος. Κάποιοι τον θεωρούσαν «βαρίδι» για το κράτος, που ωστόσο γινόταν ανεκτό για να μη διαταραχθούν οι σχέσεις με το Παλάτι.

Στο μικροσκόπιο ενδέχεται να βρεθεί και το κατά πόσο υπήρχαν τότε ανησυχίες ότι η συμπεριφορά του θα μπορούσε να υπερβεί τα όρια της θεσμικής δεοντολογίας ή ακόμη και της νομιμότητας, αν και αρκετοί εκτιμούν πως ελάχιστοι στο Λονδίνο έπαιρναν τον ρόλο του ιδιαίτερα σοβαρά. Παράλληλα, επανέρχεται στο προσκήνιο η φημολογούμενη στήριξη που είχε λάβει για τον διορισμό του από τον πρώην υπουργό Πίτερ Μάντελσον, ο οποίος ερευνάται ξεχωριστά για τις δικές του επαφές με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Η Ντάουνινγκ Στριτ εξετάζει παράλληλα έγγραφα σχετικά με μεταγενέστερο διορισμό του Μάντελσον, μέρος των οποίων αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα με την επανέναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου.

Την ίδια ώρα, η βρετανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοθετικής ρύθμισης για την επίσημη αφαίρεση του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ από τη σειρά διαδοχής του θρόνου, μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας εις βάρος του, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Αν και έχει ήδη απολέσει τους βασιλικούς του τίτλους, παραμένει όγδοος στη διαδοχή και τυπικά σύμβουλος του κράτους, ιδιότητα που θα μπορούσε να αλλάξει μόνο με πράξη του Κοινοβουλίου και κατόπιν συνεννόησης με τα κράτη της Κοινοπολιτείας. Πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα έχουν ταχθεί υπέρ της εξέτασης του ζητήματος, με ορισμένους να ζητούν ακόμη και ευρύτερη θεσμική συζήτηση για το μέλλον της μοναρχίας.

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου
10 εκατ. ζημιά 22.02.26

Λούβρο: «Στατιστικά αναπόφευκτο» το ενδεχόμενο απάτης, υποστήριξε διοικητικό στέλεχος του μουσείου

«Με τέτοια επισκεψιμότητα, είναι αδύνατον να μη συναντήσεις κατά διαστήματα φαινόμενα απάτης», δήλωσε η Κιμ Φαμ για το Λούβρο, ενώ απέφυγε να συγκρίνει την κατάσταση με άλλα μεγάλα μουσεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας – Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;
«Όσκαρ: Υποκατάστημα Λονδίνου» 21.02.26

Τα BAFTA σε κρίση ταυτότητας - Οδηγός για τα Όσκαρ, βρετανικά βραβεία ή και τα δύο;

Λίγες υποψηφιότητες από το Ηνωμένο Βασίλειο φέτος στα BAFTA, καθώς η βιομηχανία προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της προσέλκυσης παγκόσμιας προσοχής και της ανάδειξης εγχώριων έργων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ
«Δεν το βρίσκω κομψό» 21.02.26

Ο Μάικλ Ιμπεριόλι πιστεύει ότι πολλοί από τους χαρακτήρες του «The Sopranos» θα ψήφιζαν Τραμπ

Όπως δήλωσε ο Μάικλ Ιμπεριόλι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent, το «The Sopranos» αφορά τον σύγχρονο καπιταλισμό - και όχι μονάχα μια οικογένεια μαφιόζων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
Μνήμες 21.02.26

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ
Art 21.02.26

Πίσω από τις δωρεές: Πώς ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ εντόπιζαν τα επόμενα θύματά τους σε καλλιτεχνικά σχολεία των ΗΠΑ

Ο Τζέφρι Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ απέκτησαν πρόσβαση στο φημισμένο Interlochen Center for the Arts, αξιοποιώντας δωρεές και επιρροή. Σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκεί φέρονται να προσέγγισαν ανήλικες μαθήτριες.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά
«Βαθιά πολιτικοποιημένος τόπος» 22.02.26

Μπερλινάλε: Πολιτικές αιχμές, Χρυσή Άρκτος στον Ίλκερ Τσατάκ και η απάντηση Βέντερς για τον ρόλο του σινεμά

Με φόντο την έντονη συζήτηση για τα όρια τέχνης και πολιτικής, η τελετή απονομής στη Μπερλινάλε ανέδειξε ανοιχτά πολιτικά έργα, ενώ ο Βιμ Βέντερς απάντησε στις επικρίσεις, υπερασπιζόμενος τη «γλώσσα του κινηματογράφου» ως δύναμη ενσυναίσθησης και μνήμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
Στην Κρήτη 22.02.26

Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες

Ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη - Συνδράμουν σκάφη της Frontex και παραπλέοντα πλοία

Σύνταξη
Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση
Ελλάδα 22.02.26

Κορυφώνονται οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Αθήνα – Το απόγευμα η μεγάλη παρέλαση

Τελευταία Κυριακή της Αποκριάς κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στην Αθήνα - Στις 5 το απόγευμα θα ξεκινήσει από το Σύνταγμα η πομπή με τους καρναβαλιστές και με μουσικοχορευτικά δρώμενα

Σύνταξη
Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»
Βίντεο 22.02.26

Κωνσταντίνος Παντελίδης: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή»

«Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός», είπε ,μεταξύ άλλων για τον αδερφό του ο Κωνσταντίνος Παντελίδης

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους
Στην Κυψέλη 22.02.26

Άφαντος παραμένει ο 64χρονος που επιτέθηκε σεξουαλικά σε 25χρονες ΑμεΑ μέσα στο σπίτι τους

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου φερόμενου δράστη - Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, δεν υπάρχει τετελεσμένος βιασμός - Τι εκτιμούν οι Αρχές

Σύνταξη
