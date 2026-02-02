Σκάνδαλο στη Βρετανία από τα έγγραφα Έπσταϊν – Ο πρώην πρεσβευτής Μάντελσον του έστειλε κυβερνητικό έγγραφο

Οσμή πολιτικού σκανδάλου αποκτά η σχέση του Πίτερ Μάντελσον, πρώην πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον, με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν από τα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Μάντελσον, την περίοδο που ήταν υπουργός Εμπορίου της κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν έστειλε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εσωτερικό υπόμνημα της κυβέρνησης.

Πρότεινε στον Έπσταϊν να ζητήσει από τον επικεφαλής της JPMorgan «να απειλήσει λιγάκι» τον υπουργό Οικονομικών

Το υπόμνημα ήταν μια ενημέρωση συμβούλου για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Και απευθυνόταν στον Γκόρντον Μπράουν αλλά είχε κοινοποιηθεί και στον υπουργό του. Το ζήτημα προκάλεσε την αντίδραση του Κιρ Στάρμερ.

Η εφημερίδα Financial Times έφερε επίσης στο φως άλλη ανταλλαγή μηνυμάτων ανάμεσα στον Επστάιν και τον Μάντελσον. Σε αυτά τα μηνύματα ο Μάντελσον προτείνει στον Έπσταϊν να ζητήσει από τον επικεφαλής της τράπεζας JPMorgan «να απειλήσει λιγάκι» τον υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας για να μειώσει τον φόρο επί των μπόνους που λαμβάνουν οι τραπεζίτες.

Χρηματικά «δώρα» και μια γυναίκα

Σε προηγούμενες αποκαλύψεις, που αφορούσαν τραπεζικά δεδομένα, έδειχναν ότι ο Έπσταϊν είχε μεταφέρει συνολικά 75.000 δολάρια σε λογαριασμούς που σχετίζονταν με τον Μάντελσον. Πρόκειται για τρεις συναλλαγές, το 2003 και το 2004.

Την περίοδο εκείνη ο Πίτερ Μάντελσον ήταν βουλευτής. Όταν ρωτήθηκε από το BBC για αυτά τα ποσά, είπε ότι δεν θυμάται αυτές τις συναλλαγές και δεν ξέρει αν τα τραπεζικά έγγραφα είναι αυθεντικά.

Ο Μάντελσον εμφανίζεται επίσης σε αχρονολόγητες φωτογραφίες δίπλα σε μια γυναίκα με καλυμμένο το πρόσωπο. Υποστήριξε επίσης ότι «δεν μπορεί να προσδιορίσει τον τόπο» όπου τραβήχτηκε η φωτογραφία, ούτε να αναγνωρίσει τη γυναίκα.

Άλλα έγγραφα δείχνουν ότι το 2009 ο Έπσταϊν μετέφερε 10.000 στερλίνες στον Ρεϊνάλντο Αβίλα ντα Σίλβα, τον σύντροφο του Μάντελσον, την εποχή που ο τελευταίος ήταν υπουργός.

Στάρμερ: Να αποπεμφθεί

Μετά και τις τελευταίες αποκαλύψεις, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ διέταξε πλήρη «έρευνα» των δεσμών μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του Πίτερ Μάντελσον. Είπε επίσης ότι ο Μάντελσον θα πρέπει να αποπεμφθεί και από τη Βουλή των Λόρδων.

Ο Στάρμερ ανέθεσε στον γενικό γραμματέα της κυβέρνησής του, τον Κρις Γουόρμαλντ, «να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις επαφές μεταξύ του Πίτερ Μάντελσον και του Τζέφρι Έπσταϊν» την εποχή που ο πρώτος ήταν υπουργός. Δηλαδή από το 2008 μέχρι το 2010.

Ο Μάντελσον παραιτήθηκε την Κυριακή από μέλος του Εργατικού Κόμματος. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, δήλωσε ότι ο Στάρμερ θεωρεί ότι ο Μάντελσον «δεν θα έπρεπε» να παραμείνει μέλος της Βουλής των Λόρδων. Ωστόσο, δεν έχει τη δικαιοδοσία να του στερήσει αυτήν την ιδιότητα.

«Ανησυχητική συμπεριφορά»

Ο γραμματέας του Κιρ Στάρμερ, Ντάρεν Τζόουνς, σε δήλωσή του, είπε ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ήταν «ένας άθλιος εγκληματίας που διέπραξε αηδιαστικά εγκλήματα και κατέστρεψε τις ζωές αμέτρητων γυναικών και κοριτσιών».

Σημείωσε ότι «τα φρικτά εγκλήματά του αφορούσαν και διευκολύνθηκαν από πολλούς, συχνά ισχυρούς ανθρώπους. Τόσο συμμετέχοντας ενεργά στα εγκλήματα όσο και μη ακούγοντας τις φωνές αυτών των θυμάτων, εξισώνοντας τον πλούτο με την ακεραιότητα και μη χρησιμοποιώντας την προνομιακή θέση κάποιου για να μιλήσει».

Επισήμανε ότι τα έγγραφα που αποκαλυφθηκαν τονίζουν τη σχέση του Έπσταϊν με τον Πίτερ Μάντελσον. Και πως αυτές οι πληροφορίες δεν ήταν γνωστές στην κυβέρνηση μέχρι τη δημοσίευση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

«Η φύση των εγγράφων προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη συμπεριφορά του Πίτερ Μάντελσον, είπε ο Ντάρεν Τζόουνς.

Και σημείωσε ότι «είναι τουλάχιστον υποτιμητικό να πούμε ότι η απόφασή του να συνεχίσει μια στενή σχέση με έναν καταδικασμένο παιδεραστή, συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης για ιδιωτικές κυβερνητικές υποθέσεις, υπολείπεται κατά πολύ των προδιαγραφών που αναμένονται από οποιονδήποτε υπουργό. Η συμπεριφορά του ήταν αναμφισβήτητα λανθασμένη και προσβολή για τις γυναίκες και τα κορίτσια που υπέφεραν».

«Κανένας υπουργός της κυβέρνησης από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα δεν θα έπρεπε, ούτε πρέπει ποτέ, να συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο», τόνισε.

Ζήτησε «συγγνώμη»

Ο 72χρονος Μάντελσον έχει μακρά πολιτική καριέρα. Έχει υπάρξει επίσης Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008 και είναι μέλος της Βουλής των Λόρδων από το 2008. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του βρετανικού κοινοβουλίου, έχει τεθεί σε αργία από αυτό το Σώμα από τα τέλη Ιανουαρίου του 2025.

Ο πρώην πρεσβευτής, που απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του τον Σεπτέμβριο, περίπου έναν χρόνο μετά τον διορισμό του, ζήτησε συγγνώμη τον Ιανουάριο για τη φιλία που διατηρούσε με τον Έπσταϊν.

Αστυνομία: Ξεκινά η έρευνα

Η Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο δήλωσε ότι θα εξετάσει τις αναφορές σχετικά με φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Στη συνέχεια θα αποφασίσει εάν πληροί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βήματα.

«Γνωρίζουμε την περαιτέρω δημοσιοποίηση εκατομμυρίων δικαστικών εγγράφων σε σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά από αυτήν τη δημοσιοποίηση και τις επακόλουθες αναφορές στα μέσα ενημέρωσης, η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει λάβει μια σειρά αναφορών σχετικά με φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Όλες οι αναφορές θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί εάν πληρούν το ποινικό όριο για έρευνα.

»Όπως συμβαίνει με κάθε θέμα, εάν τεθούν στην αντίληψή μας νέες και σχετικές πληροφορίες, θα τις αξιολογήσουμε και θα διερευνήσουμε όπως αρμόζει», δήλωσε η διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Έλα Μάριοτ.