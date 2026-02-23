Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν

Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, αλλά και πρώην η υπουργός, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από αστυνομικούς στο σπίτι του, για την εμπλοκή του στην υπόθεση Έπσταϊν. Είναι το δεύτερο πρόσωπο στη Βρετανία που συλλαμβάνεται για την υπόθεση μετά τον Άντριου Μαουνμπάντεν-Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ο Μάντελσον συνελήφθη για με την κατηγορία της «παράβασης καθήκοντος» και ως ύποπτος για «ανάρμοστη συμπεριφορά ενώ κατείχε δημόσιο αξίωμα». Η υπόθεση Μάντελσον έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, που δέχθηκε σφοδρές πιέσεις να παραιτηθεί.

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο. Αφορμή οι πρώτες αποκαλύψεις για το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τον Guardian, βιντεογραφικό υλικό τον δείχνει να απομακρύνεται από το σπίτι του με αυτοκίνητο χωρίς διακριτικά λίγο αφότου συνοδεύτηκε από αστυνομικούς.

Βαριές κατηγορίες

Ο πρώην υπουργός των Εργατικών, επί πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν, και πρέσβης στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι παρείχε κυβερνητικές πληροφορίες στον Τζέφρι Έπσταϊν όταν ήταν υπουργός αρμόδιος για τις επιχειρήσεις. Η αστυνομία επίσης πραγματοποίησε έρευνα σε δύο ακίνητά του.

Ο εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε: «Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 72χρονο άνδρα ως ύποπτο για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα.

Συνελήφθη σε μια διεύθυνση στο Κάμντεν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου και μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου για ανάκριση.

Αυτό έρχεται μετά από εντάλματα έρευνας σε δύο διευθύνσεις στις περιοχές Γουίλτσιρ και Κάμντεν».

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια βοηθό επίτροπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Χέιλι Σιούαρτ: «Οι έρευνες σχετίζονται με μια συνεχιζόμενη έρευνα για παράβαση καθήκοντος σε αδικήματα δημοσίου αξιώματος, στην οποία εμπλέκεται ένας 72χρονος άνδρας».

Η Στιούαρτ, σε προηγούμενη δήλωσή της, διευκρίνιζε: «Αυτή θα είναι μια σύνθετη έρευνα που απαιτεί σημαντική περαιτέρω συλλογή και ανάλυση αποδεικτικών στοιχείων. Θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να γίνει αυτό το έργο ολοκληρωμένα».

Ποιος είναι

Ο Πίτερ Μάντελσον, εγγονός του πρώην υπουργού Εσωτερικών και Εξωτερικών των Εργατικών, Χέρμπερτ Μόρισον, υπήρξε σημαντική προσωπικότητα στο Εργατικό Κόμμα εδώ και πέντε δεκαετίες.

Επιλέχθηκε ως υποψήφιος του κόμματος για την ασφαλή έδρα του Χάρτλπουλ το 1990, κερδίζοντάς την στις γενικές εκλογές του 1992. Από τους πρώτους υποστηρικτές του Τόνι Μπλερ, θεωρήθηκε από τους βασικούς αρχιτέκτονες του Νέου Εργατικού Κόμματος. Ήταν επίσης διευθυντής της σαρωτικής εκστρατείας των Εργατικών στις γενικές εκλογές του 1997, προτού του ανατεθούν πολλαπλοί ρόλοι στην κυβέρνηση.

Οι αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν και η επακόλουθη οργή οδήγησαν τον Μάντελσον να εγκαταλείψει το Εργατικό Κόμμα και επίσης να παραιτηθεί από τη Βουλή των Λόρδων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται ότι έχει κάνει πληρωμές σημαντικών ποσών σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον σύντροφο του Μάντελσον. Ο ίδιος φέρεται ότι ενημέρωνε τον Έπσταϊν για κυβερνητικές αποφάσεις, αλλά και για αποφάσεις που λαμβάνονταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία είχε υπηρετήσει ως επίτροπος.