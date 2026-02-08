Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε στενός συνεργάτης του Στάρμερ, ως υπεύθυνος για τον διορισμό του Μάντελσον

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αναφορικά με το σκάνδαλο Έπσταϊν, μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην πρέσβης και πρώην υπουργός των Εργατικών, Πίτερ Μάντελσον, είχε συναλλαγές με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Το απόγευμα της Κυριακής, παραιτήθηκε από τη θέση του προσωπάρχη του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βρετανία ο Μόργκαν ΜακΣούινι. Πολλά στελέχη και βουλευτές του Εργατικού Κόμματος τον κατηγορούσαν ότι ευθυνόταν για τον διορισμό του Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσιγκτον. Ο Μάντελσον απολύθηκε από τη θέση αυτή τον Σεπτέμβριο, όταν υπήρξαν οι πρώτες ενδείξεις για εμπλοκή στην υπόθεση Έπσταϊν. Τα νέα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν όμως υποδηλώνουν ότι μοιράστηκε εμπιστευτικές πληροφορίες, τόσο της βρετανικής κυβέρνησης επί Γκόρντον Μπράουν, όσο και για ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία είχε υπηρετήσει ως επίτροπος.

Παραδοχή λάθους

Ο Μόργκαν ΜακΣουίνι παραδέχθηκε ότι έσφαλε και προσπάθησε να βγάλει από το κάδρο τον πρωθυπουργό Στάρμερ.

«Η απόφαση διορισμού του Πίτερ Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική. Όταν μου ζητήθηκε, συμβούλευσα τον πρωθυπουργό να κάνει αυτόν τον διορισμό. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτή τη συμβουλή.

»Στη δημόσια ζωή η ευθύνη πρέπει να αναλαμβάνεται όταν έχει μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο όταν είναι πιο βολικό. Υπό τις συνθήκες αυτές, η μόνη έντιμη πορεία είναι να αποχωρήσει κανείς».

Και αφού υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησης των Εργατικών, πρόσθεσε:

«Πρώτον, και το πιο σημαντικό, πρέπει να θυμόμαστε τις γυναίκες και τα κορίτσια των οποίων οι ζωές καταστράφηκαν από τον Τζέφρι Έπσταϊν και των οποίων οι φωνές δεν ακούστηκαν για πολύ καιρό.

»Δεύτερον, ενώ δεν επέβλεπα τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας και ελέγχου, πιστεύω ότι η διαδικασία πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί ριζικά. Αυτό δεν μπορεί να είναι απλώς μια χειρονομία αλλά μια διασφάλιση για το μέλλον.

»Παραμένω πλήρως υποστηρίζω τον πρωθυπουργό. Εργάζεται καθημερινά για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης, την αποκατάσταση των προτύπων και την υπηρεσία της χώρας. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω αυτήν την αποστολή με όποιον τρόπο μπορώ. Ήταν τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω».

Στάρμερ υπό πίεση

Το ζήτημα, ακόμη και αν δεν καταδεικνύει ως εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο του Πίτερ Μάντελσον, αναφορικά με την υπόθεση Έπσταϊν, πλήττει τον Κιρ Στάρμερ. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στα άλλα προβλήματα της κυβέρνησης των Εργατικών. Αρκετά ΜΜΕ έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται ποιος θα είναι ο διαδόχός του στην πρωθυπουργία. Το σκάνδαλο Μάντελσον έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την κρίση του Σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο υπουργός Πατ ΜακΦάντεν δήλωσε στο Sky News ότι δεν πιστεύει ότι ο Μόργκαν ΜακΣουίνι έπρεπει να παραιτηθεί. Η ευθύνη για τους διορισμούς «ανήκει στον πρωθυπουργό», είπε.

Ορισμένοι βουλευτές των Εργατικών εξέφρασαν ικανοποίηση από την παραίτηση ΜακΣουίνι. Ωστόσο, για τον βετεράνο των Εργατικών, Τζον ΜακΝτόνελ, αυτό δεν ήταν το τέλος της ιστορίας.

«Η παραίτηση του Μόργκαν ΜακΣούινι είναι το σωστό μέτρο, αλλά ας θυμηθούμε την παλιά παροιμία: Οι σύμβουλοι συμβουλεύουν, αλλά οι υπουργοί αποφασίζουν».

«Κουτσή πάπια»

Σφοδρές είναι η αντιδράσεις στην αντιπολίτευση.

Η Κέμι Μπάντενοχ, ηγέτιδα των Συντηρητικών, δήλωσε ότι ο Στάρμερ πρέπει να «αναλάβει την ευθύνη για τις δικές του φρικτές αποφάσεις»

Σε ανάρτηση στο Χ, έγραψε:

«Ήρθε η ώρα. Αλλά για άλλη μια φορά με αυτόν τον πρωθυπουργό φταίει κάποιος άλλος: “Ο Μάντελσον μου είπε ψέματα” ή “ο Μόργκαν με συμβούλεψε”. Ο Κιρ Στάρμερ πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τις δικές του φρικτές αποφάσεις. Αλλά ποτέ δεν το κάνει».

Επίσης, ο ηγέτης του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας στο Κοινοβούλιο, Στίβεν Φλιν, χαρακτήρισε τον Στάρμερ «κουτσή πάπια».

«Κάθε φορά που ο Κιρ Στάρμερ κάνει ένα καταστροφικό λάθος κρίσης, κάποιος άλλος είναι πάντα αναγκασμένος να φορτωθεί την ευθύνη», είπε. Και πρόσθεσε:

«Δεν θα αρέσει στους ψηφοφόρους αυτή τη φορά. Οι σύμβουλοι μόνο συμβουλεύουν. Ήταν ο Κιρ Στάρμερ που επέδειξε απαράδεκτη προσωπική κρίση διορίζοντας τον Πίτερ Μάντελσον, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από αυτόν.

»Η θητεία του Κιρ Στάρμερ στο αξίωμα έχει σημαδευτεί από μια συνεχή ροή κακών κρίσεων, αθετημένων υποσχέσεων, σκανδάλων και αποτυχιών. Οι ψηφοφόροι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους σε αυτόν και θέλουν να φύγει.

»Με τους δικούς του βουλευτές να ζητούν την παραίτησή του, ο Στάρμερ είναι ένας ηγέτης που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. Θα πρέπει να αναλάβει την προσωπική ευθύνη και να ακολουθήσει τον Μόργκαν ΜακΣούινι πριν προκαλέσει περαιτέρω ζημιά».