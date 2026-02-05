Βρετανία: Η θέση του Στάρμερ υπό απειλή λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν

Δύσκολα τα πράγματα για τον Κιρ Στάρμερ, αλλά και για την οικονομία στην Βρετανία, εξαιτίας του σκανδάλου Έπσταϊν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξαπέλυσε σήμερα, Πέμπτη, δριμεία επίθεση στον πρώην πρεσβευτή της χώρας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, στην προσπάθεια να κατευνάσει την οργή από όλο το πολιτικό φάσμα και λέγοντας ότι λυπάται που πίστεψε στα «ψέματά» του πριν τον διορίσει.

Ο Στάρμερ είναι υπό τεράστια πίεση στην Βρετανία, ακόμη και από βουλευτές του Εργατικού κόμματός του, σχετικά με την απόφαση να διορίσει τον Μάντελσον πρεσβευτή της χώφρας στην Ουάσινγκτον το 2024, όταν οι σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα στις ΗΠΑ, Τζέφρι Έπσταϊν, ήταν ήδη γνωστές.

Έγγραφα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα περιελάμβαναν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που υπογράμμιζαν πόσο στενή ήταν η σχέση αυτή, και υποδήλωναν πως ο Μάντελσον είχε διαρρεύσει κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν και εκείνος είχε καταχωρήσει πληρωμές στον Μάντελσον ή τον τότε σύντροφο και νυν σύζυγό του.

Η θέση του πρωθυπουργού υπό απειλή

«Ήταν δημόσια γνωστό για κάποιο καιρό πως ο Μάντελσον ήξερε τον Έπσταϊν, αλλά κανείς μας δεν ήξερε το βάθος και το σκοτάδι αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Στάρμερ στην έναρξη μιας ομιλίας στο Χάστινγκς, στην ανατολική Αγγλία.

Ο Μάντελσον, που ήταν υπουργός της κυβέρνησης όταν οι Εργατικοί ήταν και πάλι στην εξουσία πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, παραιτήθηκε προχθές, Τρίτη, από τη Βουλή των Λόρδων, λόγω των σχέσεών του με τον Έπσταϊν και τώρα τελεί υπό αστυνομική έρευνα για φερόμενη παράβαση καθήκοντος στη διάρκεια της θητείας του.

Έχει πει ότι δεν θυμάται να είχε λάβει πληρωμές και δεν έχει σχολιάσει δημόσια τους ισχυρισμούς για έγγραφα που διέρρευσαν.

Ο Στάρμερ απέλυσε τον Μάντελσον τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως οι αντίπαλοί του, ακόμη κι εκείνοι στο κόμμα του, έχουν πει πως οι νέες αποκαλύψεις θέτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κρίση του.

Με τις δημοσκοπήσεις να υποδεικνύουν ότι η δημοτικότητα του Στάρμερ είναι ήδη πολύ χαμηλή, ορισμένοι στο κόμμα του λένε πως η θέση του ως πρωθυπουργού απειλείται.

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι το κόστος δανεισμού της Βρετανίας αυξήθηκε σήμερα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να επιβιώσει από τον αντίκτυπο του σκανδάλου.

«Μου είπε ψέματα»

Αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες επικρίσεις, ο Βρετανός πρωθυπουργός αξιοποίησε την ομιλία του για να κατακρίνει οργισμένος τον Μάντελσον, λέγοντας πως οι τελευταίες αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

«Μου είπε ψέματα, ψέματα, με εξαπάτησε. Καταλαβαίνω την οργή και την απογοήτευση των Εργατικών βουλευτών για αυτό που συνέβη… Πραγματικά, μοιράζομαι αυτή την οργή και την απογοήτευση, ήταν αισθητή χθες. Δεν εκπλήσσομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στα θύματα του Έπσταϊν, ζήτησε συγγνώμη: «Λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε σας, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σάς απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα».

Εξέφρασε ωστόσο την επιθυμία να παραμείνει στην εξουσία. «Προτίθεμαι να συνεχίσω αυτή την απαραίτητη εργασία για τη χώρα μας», είπε.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι θέλει να δημοσιοποιήσει τη σύσταση ασφαλείας που του δόθηκε όταν επέλεξε τον Μάντελσον για τη θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, αλλά σημείωσε επίσης ότι πρέπει να τηρήσει το αίτημα της αστυνομίας να μην κάνει τίποτα που θα μπορούσε να προκαταλάβει την έρευνα.

«Όσο απογοητευτικό είναι για μένα προσωπικά αυτό – και είναι – δεν θα κάνω οποιοδήποτε βήμα, όσο κι αν είναι δελεαστικό πολιτικά, όσο κι αν είναι δημοφιλές, που θέτει σε κίνδυνο τη δικαιοσύνη για τα θύματα», ανέφερε.