Σημαντική είδηση:
05.02.2026 | 15:26
Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Βρετανία: Η θέση του Στάρμερ υπό απειλή λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 17:25

Βρετανία: Η θέση του Στάρμερ υπό απειλή λόγω του σκανδάλου Έπσταϊν

Το κόστος δανεισμού για την Βρετανία αυξήθηκε σήμερα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να επιβιώσει από τον αντίκτυπο της υπόθεσης

Δύσκολα τα πράγματα για τον Κιρ Στάρμερ, αλλά και για την οικονομία στην Βρετανία, εξαιτίας του σκανδάλου Έπσταϊν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξαπέλυσε σήμερα, Πέμπτη, δριμεία επίθεση στον πρώην πρεσβευτή της χώρας στις ΗΠΑ Πίτερ Μάντελσον, στην προσπάθεια να κατευνάσει την οργή από όλο το πολιτικό φάσμα και λέγοντας ότι λυπάται που πίστεψε στα «ψέματά» του πριν τον διορίσει.

Ο Στάρμερ είναι υπό τεράστια πίεση στην Βρετανία, ακόμη και από βουλευτές του Εργατικού κόμματός του, σχετικά με την απόφαση να διορίσει τον Μάντελσον πρεσβευτή της χώφρας στην Ουάσινγκτον το 2024, όταν οι σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα στις ΗΠΑ, Τζέφρι Έπσταϊν, ήταν ήδη γνωστές.

Έγγραφα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα περιελάμβαναν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που υπογράμμιζαν πόσο στενή ήταν η σχέση αυτή, και υποδήλωναν πως ο Μάντελσον είχε διαρρεύσει κυβερνητικά έγγραφα στον Έπσταϊν και εκείνος είχε καταχωρήσει πληρωμές στον Μάντελσον ή τον τότε σύντροφο και νυν σύζυγό του.

Η θέση του πρωθυπουργού υπό απειλή

«Ήταν δημόσια γνωστό για κάποιο καιρό πως ο Μάντελσον ήξερε τον Έπσταϊν, αλλά κανείς μας δεν ήξερε το βάθος και το σκοτάδι αυτής της σχέσης», δήλωσε ο Στάρμερ στην έναρξη μιας ομιλίας στο Χάστινγκς, στην ανατολική Αγγλία.

Ο Μάντελσον, που ήταν υπουργός της κυβέρνησης όταν οι Εργατικοί ήταν και πάλι στην εξουσία πριν από περισσότερα από 15 χρόνια, παραιτήθηκε προχθές, Τρίτη, από τη Βουλή των Λόρδων, λόγω των σχέσεών του με τον Έπσταϊν και τώρα τελεί υπό αστυνομική έρευνα για φερόμενη παράβαση καθήκοντος στη διάρκεια της θητείας του.

Έχει πει ότι δεν θυμάται να είχε λάβει πληρωμές και δεν έχει σχολιάσει δημόσια τους ισχυρισμούς για έγγραφα που διέρρευσαν.

Ο Στάρμερ απέλυσε τον Μάντελσον τον περασμένο Σεπτέμβριο, όμως οι αντίπαλοί του, ακόμη κι εκείνοι στο κόμμα του, έχουν πει πως οι νέες αποκαλύψεις θέτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την κρίση του.

Με τις δημοσκοπήσεις να υποδεικνύουν ότι η δημοτικότητα του Στάρμερ είναι ήδη πολύ χαμηλή, ορισμένοι στο κόμμα του λένε πως η θέση του ως πρωθυπουργού απειλείται.

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι το κόστος δανεισμού της Βρετανίας αυξήθηκε σήμερα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών σχετικά με το κατά πόσον θα μπορούσε να επιβιώσει από τον αντίκτυπο του σκανδάλου.

«Μου είπε ψέματα»

Αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες επικρίσεις, ο Βρετανός πρωθυπουργός αξιοποίησε την ομιλία του για να κατακρίνει οργισμένος τον Μάντελσον, λέγοντας πως οι τελευταίες αποκαλύψεις εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

«Μου είπε ψέματα, ψέματα, με εξαπάτησε. Καταλαβαίνω την οργή και την απογοήτευση των Εργατικών βουλευτών για αυτό που συνέβη… Πραγματικά, μοιράζομαι αυτή την οργή και την απογοήτευση, ήταν αισθητή χθες. Δεν εκπλήσσομαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απευθυνόμενος στα θύματα του Έπσταϊν, ζήτησε συγγνώμη: «Λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτό που έγινε σε σας, λυπάμαι που τόσοι πολλοί άνθρωποι με εξουσία σάς απογοήτευσαν, λυπάμαι που πίστεψα τα ψέματα του Μάντελσον και τον διόρισα».

Εξέφρασε ωστόσο την επιθυμία να παραμείνει στην εξουσία. «Προτίθεμαι να συνεχίσω αυτή την απαραίτητη εργασία για τη χώρα μας», είπε.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι θέλει να δημοσιοποιήσει τη σύσταση ασφαλείας που του δόθηκε όταν επέλεξε τον Μάντελσον για τη θέση του πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, αλλά σημείωσε επίσης ότι πρέπει να τηρήσει το αίτημα της αστυνομίας να μην κάνει τίποτα που θα μπορούσε να προκαταλάβει την έρευνα.

«Όσο απογοητευτικό είναι για μένα προσωπικά αυτό – και είναι – δεν θα κάνω οποιοδήποτε βήμα, όσο κι αν είναι δελεαστικό πολιτικά, όσο κι αν είναι δημοφιλές, που θέτει σε κίνδυνο τη δικαιοσύνη για τα θύματα», ανέφερε.

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα
Η ανάρτηση Γουίτκοφ 05.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι - Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Καταιγίδα Λεονάρντο: Σαρώνει την Ιβηρική – Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη
Βίντεο και φωτογραφίες 05.02.26

Σαρώνει την Ιβηρική η καταιγίδα Λεονάρντο - Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη

Ισπανία και Πορτογαλία επλήγησαν από την καταιγίδα - Στη Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της

Σύνταξη
Κίνα: Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»
Η ανακοίνωση 05.02.26

Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά έχει ανάψει μετά τη λήξη της συνθήκης New START - Η Κίνα λέει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της «είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και Ρωσίας»

Σύνταξη
Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 05.02.26

Ιράν: Απεργία πείνας πραγματοποιεί η έγκλειστη ακτιβίστρια – κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η οικογένεια της Μοχαμαντί ενημερώθηκε για την απεργία πείνας της από έναν αποφυλακισμένο κρατούμενο - Η τελευταία επικοινωνία της φυλακισμένης ακτιβίστριας με συγγενείς της ήταν στις 14 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο – Νέες ρωσικές επιθέσεις
Δείτε βίντεο 05.02.26

Ζελένσκι: 55.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο - Νέες ρωσικές επιθέσεις

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μια σπάνια αναφορά στον αριθμό των Ουκρανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο που συμπληρώνει τα τέσσερα χρόνια του

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – «Έχει σημειωθεί πρόοδος»
Για δεύτερη ημέρα 05.02.26

«Έχει σημειωθεί πρόοδος» - Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κιρίλ Ντμιτρίεφ παρουσιάζεται αισιόδοξος για τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ – Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων
Η ανακοίνωση 05.02.26

Νέο «αντάρτικο» κατά Τραμπ - Και η Νέα Υόρκη στο δίκτυο του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση επιδημικών κρίσεων

Πριν από την πόλη της Νέας Υόρκης, στο σχετικό δίκτυο του ΠΟΥ είχαν ενταχθεί οι πολιτείες Καλιφόρνια και Ιλινόι - Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τον Οργανισμό τον Ιανουάριο

Σύνταξη
Πυρηνικά όπλα: Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ-Ρωσίας – Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες
Κόσμος 05.02.26

Τέλος από σήμερα στη συνθήκη ΗΠΑ - Ρωσίας για τα πυρηνικά όπλα - Τι σημαίνει αυτό και γιατί ανησυχούν άπαντες

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από μισό αιώνα, δεν θα υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στους αμερικανικούς και ρωσικούς πυραύλους και τα πυρηνικά όπλα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Βενεζουέλα: Οι αρχές συνέλαβαν στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αμερικανός αξιωματούχος
Συνεργασία Ουάσιγκτον - Καράκας 05.02.26

Η Βενεζουέλα συνέλαβε στενό σύμμαχο και υπουργό του Μαδούρο, λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος μιλά για κοινή επιχείρηση Ουάσιγκτον και Καράκας στη Βενεζουέλα που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του Άλεξ Σάαμπ, στενού συμμάχου του Μαδούρο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»
ΣΥΡΙΖΑ 05.02.26

«Όχι» Φάμελλου στις προτάσεις Μητσοτάκη για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – «Θα γίνει από προοδευτική κυβέρνηση»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε πως ναι μεν χρειάζεται Συνταγματική Αναθεώρηση, αλλά «και μια προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους Συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα»

Σύνταξη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία
Λογοκρισία; 05.02.26

Οι ΗΠΑ κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τη δυστοπία – Πολιτεία απαγορεύρει στους φυλακισμένους την πρόσβαση σε βιβλία

Το Αρκάνσας, πολιτεία των ΗΠΑ, προσπαθεί να περάσει ένα μέτρο απαγόρευσης της αποστολής βιβλίων στους κρατουμένους/ες, με πρόσχημα την «πάταξη της εισόδου ναρκωτικών».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία
Κόσμος 05.02.26

Το σκοτεινό ταξίδι των γυναικών από τη Λατινική Αμερική στα χέρια διεθνούς κυκλώματος trafficking στην Αλβανία

Εκατοντάδες γυναίκες από τη Λατινική Αμερική πέφτουν θύματα διεθνούς κυκλώματος trafficking, που τις μεταφέρει στην Αλβανία υπό καθεστώς σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Σύνταξη
Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Στην ΕΑΒ ο Χαρίτσης: Εξοργιστικό το μέλλον της να εμπλέκεται σε ενδοκυβερνητικές αντιπαραθέσεις μεταξύ υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Η Νέα Αριστερά, θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων «γιατί ο αγώνας τους είναι δίκαιος και τα αιτήματά τους είναι δίκαια», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991
Φόρος τιμής 05.02.26

Ο Δήμος Πειραιά τίμησε τη μνήμη των 63 θυμάτων του C-130 που συνετρίβη στο όρος Όθρυς στις 5/2/1991

H ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους 63 Πεσόντες Αεροπόρους τελέστηκε στο μνημείο που βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130, στον Πειραιά.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία
Ελλάδα 05.02.26

Αποκάλυψη in: Πληροφορίες που συνδέονται και με το ΝΑΤΟ έδινε ο αξιωματικός που συνελήφθη για κατασκοπεία

Ο αξιωματικός που σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in ανήκει στην Πολεμική Αεροπορία διέρρεε πληροφορίες που συνδέονται με το ΝΑΤΟ και τη χώρα και δεν αφορά την Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος
Τι είπε για Καραμανλή 05.02.26

Μαρινάκης προς Σαμαρά: Κανένας λογικός άνθρωπος δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα επί Μητσοτάκη παραπέμπει σε χάος

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν έκρυψε την ενόχληση του Μαξίμου για όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς περί χάους ενώ «προσπέρασε» τις αιχμές του Κώστα Καραμανλή

Σύνταξη
ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα
Μετά το ναυάγιο 05.02.26

ΟΕΝΓΕ: Οι υγειονομικοί της Χίου ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση – Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα

«Οι υγειονομικοί δεν διάκριση, μπροστά στον πάσχοντα συνάνθρωπο, σχετική με περιουσιακή κατάσταση, εθνικότητα, ”νομιμότητα” παρουσίας στην χώρα, απόχρωση του δέρματος, φυλή, θρήσκευμα, γλώσσα», αναφέρει η ΟΕΝΓΕ

Σύνταξη
Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills
Όλα για την τέχνη 05.02.26

Οφείλουμε ο ένας στον άλλον αξιοπρέπεια: Η Τζένιφερ Εσπόζιτο έχασε το σπίτι της για να γυρίσει την ταινία Fresh Kills

Η γνωστή ηθοποιός Τζένιφερ Εσπόζιτο, με ένα βίντεο στα social media, αποκάλυψε ότι το πριν από μερικά χρόνια υποθήκευσε το σπίτι της για να γυρίσει το φιλμ Fresh Kills. Και τώρα πρέπει να το εγκαταλείψει.

Σύνταξη
«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική
ΠΑΣΟΚ 05.02.26

«Έτσι για την… αλλαγή»: Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, στο ζητούμενο κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του στο λεκανοπέδιο της Αττικής: πώς θα μετακινηθεί αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.

Σύνταξη
Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;
Ζητά παρέμβαση 05.02.26

Μανιάτης στην ΕΕ: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις 2 παράνομες NAVTEX;

Το ζήτημα της τουρκικής αυξανόμενης προκλητικότητας θέτει με ερώτησή του στην Ύπατη Εκπρόσωπο για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ
Αθλητισμός & Σπορ 05.02.26

ΑΕΚ: Τιμωρία της έδρας της για μια αγωνιστική από τη ΔΕΑΒ

Κεκλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Λεβαδειακό, μετά την σχετική τιμωρία που επιβλήθηκε στην Ένωση από τη ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

Γιάννης Παναγόπουλος: Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον μου

«Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν», υποστηρίζει ο Γιάννης Παναγόπουλος

Σύνταξη
