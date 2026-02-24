magazin
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;
«Μόλυνση» 24 Φεβρουαρίου 2026, 19:30

Brand σε κρίση: Μπορεί η βρετανική μοναρχία να «συνέλθει» μετά τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου;

Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν αποτελεί μόνο νομική εξέλιξη αλλά κρίση brand για τη βρετανική μοναρχία, που καλείται να προστατεύσει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική της νομιμοποίηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Spotlight

Σε έναν κόσμο όπου η είδηση διαδίδεται σε δευτερόλεπτα και η δημόσια κρίση διαμορφώνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, η διαχείριση μιας κρίσης δεν είναι επιλογή αλλά ζήτημα επιβίωσης για κάθε brand. Μια φήμη, μια αποκάλυψη ή ένα σκάνδαλο μπορεί να διαβρώσει την αξιοπιστία ετών. Οι οργανισμοί γνωρίζουν πως η σιωπή κοστίζει και ότι η άμεση, καθαρή τοποθέτηση – είτε πρόκειται για διάψευση είτε για ανάληψη ευθύνης – είναι συχνά ο μόνος τρόπος να περιοριστεί η ζημιά.

Η εξίσωση, όμως, αλλάζει ριζικά όταν το brand δεν είναι προϊόν ή εταιρεία, αλλά πρόσωπο. Ένας άνθρωπος δεν «διορθώνεται» με μια προσεκτικά διατυπωμένη ανακοίνωση. Οι προσωπικές επιλογές, οι σχέσεις και οι δημόσιες εμφανίσεις του αποκτούν βαρύτητα που υπερβαίνει κάθε επικοινωνιακό σχεδιασμό. Κι όταν ξεσπά κρίση, η διαχείρισή της αγγίζει όχι μόνο την εικόνα, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της εμπιστοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η βρετανική μοναρχία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της σύγχρονης ιστορίας της. Η σύλληψη του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ με την υποψία παράπτωσης κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος δεν αφορά απλώς ένα μεμονωμένο πρόσωπο· αγγίζει τον ίδιο τον θεσμό, ο οποίος λειτουργεί διαχρονικά και ως σύμβολο και ως brand.

REUTERS/Paul Childs

Η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα

Η σύλληψη ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αρχείων που φέρονται να δείχνουν ότι, κατά τη θητεία του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου, είχε μοιραστεί επίσημες πληροφορίες με τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων Τζέφρι Έπσταϊν. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το ακριβές αντικείμενο της έρευνας.

Είναι κρίσιμο να διευκρινιστεί ότι η σύλληψη δεν σχετίζεται με κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς. Το 2022, ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την αείμνηστη Βιρτζίνια Τζουφρέ για άγνωστο ποσό, χωρίς να υπάρξει παραδοχή ευθύνης. Η αναφορά του ονόματός του στα αρχεία Έπσταϊν δεν συνιστά από μόνη της ένδειξη παρανομίας. Ο ίδιος έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία στη σχέση του με τον Έπσταϊν, καθώς και κάθε υπόνοια ότι αξιοποίησε τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου για προσωπικό όφελος.

Όταν το brand είναι άνθρωπος

Οι πολίτες αναπτύσσουν συχνά βαθύτερους συναισθηματικούς δεσμούς με πρόσωπα παρά με αφηρημένες εταιρικές οντότητες. Οι θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ, για παράδειγμα, δεν ακολουθούν απλώς μια καλλιτέχνιδα — ταυτίζονται μαζί της. Αυτή η συναισθηματική επένδυση ενισχύει την αφοσίωση, αλλά καθιστά και την απογοήτευση εντονότερη όταν προκύπτει ηθικό ή νομικό ζήτημα.

Η βασιλική οικογένεια διαχειρίζεται εδώ και χρόνια τη σκιά που ρίχνει ο άλλοτε δούκας του Γιορκ. Η σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν είχε ήδη επιβαρύνει σοβαρά τη δημόσια εικόνα του και οδήγησε τελικά στην παραίτησή του από τον ρόλο του εμπορικού απεσταλμένου το 2011.

Ο θεσμικός ρόλος και η απώλειά του

Το 2001, η κυβέρνηση του Τόνι Μπλερ διόρισε τον τότε πρίγκιπα ως ειδικό εκπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Σύμφωνα με την τότε κυβέρνηση, η αποστολή του ήταν να «προωθεί τις βρετανικές επιχειρήσεις διεθνώς, να προβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο σε δυνητικούς επενδυτές και να οικοδομεί σχέσεις προς υποστήριξη των βρετανικών επιχειρηματικών συμφερόντων». Δεν λάμβανε μισθό, αλλά πραγματοποίησε εκατοντάδες ταξίδια για την προώθηση βρετανικών εταιρειών.

Τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αξιοποιούνται συχνά από την κυβέρνηση σε διεθνείς αποστολές για την ενίσχυση του εμπορίου. Σε διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες – ιδίως με μοναρχίες – η παρουσία ενός προβεβλημένου βασιλικού προσώπου μπορεί να διευκολύνει συμφωνίες. Η τότε κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι η «μοναδική θέση» του πρώην Δούκα της Υόρκης του παρείχε «ασυναγώνιστη πρόσβαση σε μέλη βασιλικών οικογενειών, αρχηγούς κρατών, υπουργούς και διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών».

Δεν είναι ασυνήθιστο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να αναλαμβάνουν διπλωματικές αποστολές: εκπροσωπούν επίσημα το κράτος κατά τις κρατικές επισκέψεις και ηγούνται αποστολών στο εξωτερικό, ενώ μπορούν να τεθούν επικεφαλής εξειδικευμένων αντιπροσωπειών. Ωστόσο, ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ είχε επίσημο, θεσμοθετημένο ρόλο ως εμπορικός απεσταλμένος. Παραιτήθηκε το 2011, έπειτα από δημοσιεύματα για τη φιλική του σχέση με τον Έπσταϊν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα.

Η συνέντευξη που έριξε τις «μάσκες»

Το 2019, η συνέντευξή του στο Newsnight αποτέλεσε σημείο καμπής. Δήλωσε ότι είχε διακόψει τη φιλία του με τον Έπσταϊν το 2010 και αρνήθηκε τις καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης της Βιρτζίνια Τζουφρέ. Η συνέντευξη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων: μιμίδια, ειρωνικά πρωτοσέλιδα, αποστασιοποίηση χορηγών και φιλανθρωπικών οργανώσεων. Το πλήγμα για το βασιλικό brand έγινε πλέον ορατό.

Παρά τη φερόμενη στήριξη της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ προς τον γιο της, η μοναρχία προχώρησε σε συγκεκριμένα μέτρα. Τον Νοέμβριο του 2019 αποσύρθηκε από τα δημόσια καθήκοντα. Τον Ιανουάριο του 2022 έχασε τις βασιλικές χορηγίες, τους στρατιωτικούς τίτλους και το δικαίωμα χρήσης του τίτλου «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότης». Τον Οκτώβριο του 2025 του αφαιρέθηκαν όλοι οι επίσημοι τίτλοι.

YouTube thumbnail

Κοινωνική μετάδοση και «μόλυνση» της φήμης

Η έννοια της κοινωνικής μετάδοσης εξηγεί γιατί τέτοιες κρίσεις κλιμακώνονται τόσο γρήγορα. Οι στάσεις και τα συναισθήματα διαχέονται μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο όπως ένας ιός. Αυτό που συχνά περιγράφεται ως «cancel culture» δεν είναι παρά η μαζική, πολλαπλασιαζόμενη αποδοκιμασία που ενισχύεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση μετά το Newsnight κατέδειξε ότι η αρνητικότητα γύρω από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ μπορούσε να «μολύνει» συνολικά τον θεσμό της μοναρχίας.

Τον Μάιο του 2023, αν και παρέστη στη στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ΄, δεν είχε κανέναν επίσημο ρόλο και δεν εμφανίστηκε ούτε στην πομπή ούτε στο μπαλκόνι του Παλατιού. Έκτοτε, τόσο ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ όσο και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ κατέστησαν σαφές ότι δεν επιθυμούν την επιστροφή του στη δημόσια ζωή.

Τον Οκτώβριο του 2025, μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων που σχετίζονταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν, του αφαιρέθηκε πλήρως ο τίτλος του πρίγκιπα, γεγονός που σφράγισε τον οριστικό αποκλεισμό του από τον δημόσιο ρόλο. Πρόσφατα, εγκατέλειψε τη βασιλική κατοικία του και μετακινήθηκε σε πιο απομονωμένη οικία στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ προχώρησαν σε γραπτές δηλώσεις, εκφράζοντας «βαθιά ανησυχία» για τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν. Η επιλογή της γραπτής τοποθέτησης υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης και κατέγραψε δημόσια την αποστασιοποίησή τους. Με την ανοιχτή συμπαράσταση προς τα θύματα, τοποθετήθηκαν ηθικά στο πλευρό τους.

Σε δική του δήλωση, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανέφερε: «Να το πω ξεκάθαρα: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του» και πρόσθεσε ότι «η οικογένειά μου κι εγώ θα συνεχίσουμε το καθήκον και την υπηρεσία μας προς όλους». Η αναφορά στον «Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ» με το πλήρες όνομά του — και όχι ως αδελφό — τόνισε τον συμβολικό και ουσιαστικό παραγκωνισμό του.

Από τη σιωπή στη στρατηγική αποστασιοποίηση

Για χρόνια, η διαχείριση της υπόθεσης ακολουθούσε τη χαμηλών τόνων λογική που αποδιδόταν στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄: «Ποτέ μην παραπονιέσαι, ποτέ μην εξηγείς». Η στρατηγική αυτή στηριζόταν στην ιδέα ότι η σιωπή περιορίζει τη φθορά. Ωστόσο, η συνέντευξη του 2019 σηματοδότησε μια σαφή μετατόπιση: από την παθητική διαχείριση στη θεσμική παρέμβαση και την ενεργή αποστασιοποίηση.

Η έννοια της «μόλυνσης» του brand έγινε πλέον απτή. Η αρνητικότητα που περιέβαλλε τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ δεν απειλούσε μόνο την προσωπική του εικόνα, αλλά μπορούσε να διαβρώσει συνολικά τη συμβολική ισχύ της μοναρχίας. Σε περιβάλλον κοινωνικής μετάδοσης, η φήμη δεν πλήττεται απομονωμένα· μεταδίδεται.

Όταν μια υπόθεση αποκτά ποινικές διαστάσεις, η κρίση παύει να είναι απλώς ζήτημα επικοινωνίας και μετατρέπεται σε δοκιμασία εμπιστοσύνης. Η μετάβαση από μια διαχειρίσιμη φθορά φήμης σε πιθανή κατάρρευση αξιοπιστίας είναι το σημείο όπου το brand κινδυνεύει θεμελιωδώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η μοναρχία μπορεί να περιορίσει τη ζημιά, αλλά αν βρίσκεται μπροστά σε μια βαθύτερη ανάγκη επανατοποθέτησης — ένα είδος θεσμικού rebranding που θα επανακαθορίσει τον ρόλο της στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα.

REUTERS/Benoit Tessier TPX IMAGES OF THE DAY

Προστατεύονται τα μέλη της βασιλικής οικογένειας από διώξεις;

Ο μονάρχης καλύπτεται από τη λεγόμενη «κυριαρχική ασυλία», μια ευρεία συνταγματική αρχή που τον εξαιρεί από κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Ο συνταγματολόγος του 19ου αιώνα Άλφρεντ Ντάισι είχε υποστηρίξει ότι ο μονάρχης δεν θα μπορούσε να διωχθεί ούτε «αν πυροβολούσε τον πρωθυπουργό στο κεφάλι». Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας απολαμβάνει επίσης ασυλία υπό την ιδιότητά του ως Δούκας της Κορνουάλης.

Ο Νόμος περί Κρατικής Ασυλίας του 1978 επεκτείνει την ασυλία στον αρχηγό του κράτους και στα «μέλη της οικογένειας που αποτελούν μέρος του οίκου». Η διατύπωση αυτή, ωστόσο, έχει ερμηνευθεί στενά και δεν φαίνεται να καλύπτει γενικά τα παιδιά του μονάρχη. Το 2002, για παράδειγμα, η Πριγκίπισσα Άννα διώχθηκε – χωρίς να συλληφθεί – επειδή δεν είχε ελέγξει τα σκυλιά της στο Γουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ.

Παρά ταύτα, υπάρχει συχνά η εντύπωση ότι τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τον νόμο. Το 2016, η Αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ επικρίθηκε επειδή δεν άσκησε δίωξη κατά του τότε πρίγκιπα μετά από δημοσιεύματα για οδήγηση εντός του Γουίνδσορ Γκρέιτ Παρκ. Το 2019, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος δεν άσκησε δίωξη κατά του Πρίγκιπα Φιλίππου για τροχαίο ατύχημα με τραυματίες.

Ο μονάρχης δεν μπορεί επίσης να υποχρεωθεί να καταθέσει στο δικαστήριο. Έτσι, οι εισαγγελείς δεν μπόρεσαν να καλέσουν τη βασίλισσα να καταθέσει στη δίκη του πρώην μπάτλερ της Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Σε δήλωσή του μετά τη σύλληψη, ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανέφερε: «Αυτό που ακολουθεί είναι η πλήρης, δίκαιη και ορθή διαδικασία με την οποία το ζήτημα θα διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές. Όπως έχω πει και στο παρελθόν, έχουν την πλήρη και ειλικρινή στήριξη και συνεργασία μας. Να το καταστήσω σαφές: ο νόμος πρέπει να ακολουθήσει την πορεία του».

Πότε συνελήφθη για τελευταία φορά μέλος της βασιλικής οικογένειας;

Για να εντοπιστεί προηγούμενη σύλληψη μέλους της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, πρέπει να επιστρέψει κανείς στην Αγγλική Επανάσταση, όταν ο Κάρολος Α΄ συνελήφθη για εσχάτη προδοσία, δικάστηκε και εκτελέστηκε το 1649.

Αν και αρκετά μέλη της οικογένειας – μεταξύ αυτών και η Πριγκίπισσα Άννα – έχουν διαπράξει τροχαίες παραβάσεις, η σύλληψη αυτή καθιστά τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που συλλαμβάνεται στη σύγχρονη εποχή, παρότι δεν θεωρείται πλέον ενεργό μέλος μετά την αφαίρεση των τίτλων του.

Περιορισμοί στα βασιλικά κτήματα

Η κυριαρχική ασυλία περιορίζει την πρόσβαση της αστυνομίας σε ιδιωτικά βασιλικά κτήματα χωρίς άδεια. Ο Νόμος περί Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2017 απαγορεύει επίσης έρευνες για κλεμμένα αντικείμενα.

Το 2007, δύο σπάνια αρπακτικά πουλιά σκοτώθηκαν στο Σάντρινγκχαμ. Η αστυνομία χρειάστηκε άδεια εισόδου και δεν ασκήθηκαν διώξεις. Μεταξύ 2003-2023 καταγράφηκαν τουλάχιστον 18 υποθέσεις πιθανών εγκλημάτων άγριας ζωής στο Σάντρινγκχαμ, με μόνο μία δίωξη.

Παλιότερο νομικό προηγούμενο απαγόρευε συλλήψεις παρουσία του μονάρχη ή εντός βασιλικού παλατιού. Η σύλληψη στο Σάντρινγκχαμ δείχνει ότι η αρχή αυτή ενδέχεται πλέον να μην ισχύει πρακτικά.

Μπορεί το brand να ανακάμψει;

Όταν μια υπόθεση αποκτά ποινικές διαστάσεις, η κρίση παύει να είναι απλώς επικοινωνιακή· μετατρέπεται σε ζήτημα εμπιστοσύνης. Η βασιλική οικογένεια έχει επιχειρήσει να περιορίσει τη ζημιά αφαιρώντας τίτλους και ρόλους, αποκλείοντάς τον από δημόσιες εκδηλώσεις και εκφράζοντας στήριξη προς τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ωστόσο, δημοσκοπήσεις που προηγήθηκαν της σύλληψης έδειχναν ήδη ότι η εικόνα της μοναρχίας δοκιμάζεται. Τα brands μπορούν να επιβιώσουν από σκάνδαλα με γρήγορες αντιδράσεις και ανάληψη ευθύνης. Μακροπρόθεσμα, όμως, απαιτείται αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μέσα από ουσιαστικές αλλαγές. Ίσως, τελικά, η βρετανική μοναρχία να μην καλείται απλώς να διαχειριστεί μια κρίση — αλλά να επαναπροσδιορίσει τον ίδιο της τον ρόλο στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα.

*Το άρθρο αντλεί πληροφορίες από δημοσιεύσεις της Φραντσέσκα Τζάκσον, υποψήφιας διδάκτορος στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λάνκαστερ, και της Πολίν ΜακΛάραν, καθηγήτριας Μάρκετινγκ και Έρευνας Καταναλωτή στο Royal Holloway, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στην πλατφόρμα The Conversation.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

Προϋπολογισμός 2026: Ποιες αβεβαιότητες παραμένουν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τι να αλλάξεις στη γυμναστική σου για να ζήσεις περισσότερο

Τράπεζες
Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

Beta Securities: Σε φάση επέκτασης οι ελληνικές τράπεζες – Τι σηματοδοτεί το 2026 [Πίνακες]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία – Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές
Μέσα των 90s 21.02.26

Το περιοδικό George του JFK Jr. που ήθελε να συνδέσει πολιτική και VIP κατέληξε σε αποτυχία - Οι φωτογραφικές του λήψεις ήταν θρυλικές

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του George, Ματ Μπέρμαν, θυμάται την αφοσίωση του JFK Jr. στην έκδοση καθώς και τη φωτογραφία εξωφύλλου για την οποία αρνήθηκε κατηγορηματικά να ποζάρει μαζί με την Κάρολιν Μπεσέτ: «Είπε, έλα τώρα, δεν θα εκθέσω τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου για το περιοδικό!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο – Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο
The Death of Trotsky 21.02.26

Τα τελευταία χρόνια του Τρότσκι με τη Φρίντα Κάλο - Έρωτας, τέχνη και φόνος κάτω από τον μεξικάνικο ήλιο

Κυνηγημένος από τους εχθρούς του και στοιχειωμένος από το παρελθόν του, ζώντας εξόριστος στην Πόλη του Μεξικού, ο Λέων Τρότσκι ξεκίνησε μια παράνομη σχέση με τη Φρίντα Κάλο, η οποία τον αποκαλούσε πειραχτικά “πιοτσίτας”, που σημαίνει “μικρό γένι”»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» – Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι
Χάλυβας και γυαλί 21.02.26

«Σαγράδα Φαμίλια, 172, 5 μ., 144 χρόνια μετά» - Ο Όργουελ ήθελε να ανατιναχθεί, τώρα μπήκε το τελευταίο κομμάτι

«Μια χαρούμενη μέρα» - Με την ολοκλήρωση του γυάλινου σταυρού στον κεντρικό πύργο, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια του Αντόνι Γκαουντί φτάνει στο τελικό ύψος των 172,5 μέτρων, 144 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες
Cold case 21.02.26

Η δολοφονία του Παλαιστίνιου ακτιβιστή Alex Odeh το 1985 παραμένει ένα άλυτο «μυστήριο», έστω κι αν όλοι ήξεραν τους δράστες

Το ντοκιμαντέρ Who Killed Alex Odeh? δεν έρχεται τόσο να απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά να ανακαλύψει γιατί κανείς δεν έλυσε ένα έγκλημα στο οποίο υπήρχαν ύποπτοι και στοιχεία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα
Ποίημα 20.02.26

Από τον Μπραντ Πιτ στη Σοφία, τη Τζάκι και τη Μελίνα: Ένας ύμνος στην αληθινή σταρ και μούσα, την Ύδρα

Καθώς ο Μπραντ Πιτ και οι σωσίες του, περπατούν στα πλακόστρωτα σοκάκια της Ύδρας για τις ανάγκες της νέας του παραγωγής, το νησί του Αργοσαρωνικού αναδύεται ξανά στα πρωτοσέλιδα -αν και η ιστορία της είναι μεγαλύτερη από όποιο Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20.02.26

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»
Η πρώην 20.02.26

Ο ταραχώδης έρωτας του JFK Jr. και της Ντάριλ Χάνα – «Τα tabloid, η δυσαρεστημένη Τζάκι, ο περιζήτητος εργένης, οι καβγάδες»

Πριν ο απόγονος των Κένεντι, JFK Jr, γνωρίσει την Καρολίν Μπεσέτ, είχε μια σχέση με μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ της εποχής του: τη Ντάριλ Χάνα, η οποία έγινε διάσημη με την ταινία Splash.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»
«Μαμά» 19.02.26

Συγκάλυψη και τριγμοί: «Συνεργός του Άντριου η Βασίλισσα Ελισάβετ. Τα ήξερε όλα»

Οι καταιγιστικές εξελίξεις μετά τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν αναγκάζουν τους πάντες να αναρωτητηθούν: Πόσο αθώα ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σουρίγια Μπονάλι – Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο
Μπροστά από την εποχή 18.02.26

Σουρίγια Μπονάλι - Η σταρ του πατινάζ που τιμωρήθηκε επειδή έφερε πρώτη το απαγορευμένο backflip στον πάγο

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα 2026, ο κόσμος χειροκρότησε το backflip του Ίλια Μαλίνιν. Αλλά πολύ πριν από αυτόν, η Σουρίγια Μπονάλι τόλμησε να αψηφήσει τη βαρύτητα και τους κανόνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

Φάμελλος: Δημοκρατικό καθήκον η αλληλεγγύη στον λαό της Κούβας – Δικαίωμα των λαών να ορίζουν το μέλλον τους

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε με τον πρέσβη της Κουβάς στην Ελλάδα, Aramis Fuente Hernandez, στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Ο Ολυμπιακός για τη δυναμική παρουσία του κόσμου του στο Λεβερκούζεν: «Ο 12ος παίκτης μας» (vid)

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της αποθεώνει τον κόσμο της ομάδας που βρίσκεται στο Λεβερκούζεν κι έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα.... Καραϊσκάκη στους δρόμους της γερμανικής πόλης.

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα
Ελλάδα 24.02.26

Με σημαίες και δάκρυα: Η κοινότητα της Ουκρανίας ζητά τέλος στον πόλεμο – Μεγαλειώδης πορεία από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα

Με αφετηρία τα Προπύλαια οι Ουκρανοί πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την πλατεία Συντάγματος κατακλύζοντας προηγουμένως την οδό Σταδίου με σημαίες της χώρας τους.

Σύνταξη
Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η ατάκα του Λουίς Ενρίκε που έκανε άπαντες να ξεκαρδιστούν: «Αυτή η τσάντα είναι βόμβα;»

Χιουμοριστικό στιγμιότυπο χάρισε ο Λουίς Ενρίκε στη συνέντευξη Τύπου πριν τον επαναληπτικό της Παρί με τη Μονακό για τα πλέι οφ του Champions League, κάνοντας τους δημοσιογράφους να ξεκαρδιστούν.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία
30 χρόνια πορείας 24.02.26

London baby: Ο Αντώνης Ρέμος ξεσήκωσε την πρωτεύουσα της Αγγλίας με μια sold out συναυλία

Το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, ο Αντώνης Ρέμος «έστησε» το πιο ωραίο πάρτι στο Λονδίνο, καθώς χάρισε μια μοναδική μουσική εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στο κατάμεστο London Palladium.

Σύνταξη
Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του
Προδημοσίευση interview 24.02.26

Ο Νικήτας Κακλαμάνης «αδειάζει» τον Γεωργιάδη: Απαράδεκτη η εικόνα του σιδηροδέσμιου γιατρού, ο Άδωνις έχασε το δίκιο του

Σαφή και ξεκάθαρη θέση στηλιτεύοντας τη στάση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παίρνει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας, χωρίς βεβαίως να δικαιολογεί όσους εμπόδισαν την είσοδο του υπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Παράθυρο Γκαγκάτση στους διεθνείς για Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι αλλά…

Στην απονομή των σημάτων στους διεθνείς διαιτητές, ο πρόεδρος της ΕΠΟ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προτείνει Έλληνες διαιτητές και στα ματς της Super League, όμως πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 24.02.26

Αντετοκούνμπο: «Θέλω να πάρω ένα τρόπαιο με τον Άρη Betsson – Το σχόλιο του Γιάννη που με πλήγωσε και με άλλαξε» (vid)

Μια συζήτηση που αποτυπώνει τη διαδρομή, τη νοοτροπία και τα κίνητρα του Κώστα Αντετοκούνμπο στη νέα σελίδα της καριέρας του με τον Άρη Betsson, αλλά και τη σημασία της οικογένειάς του

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο