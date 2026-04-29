Πρωτομαγιά: Ακινητοποιημένα Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ – Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία
Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 19:36

Πρωτομαγιά: Ακινητοποιημένα Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ – Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς

Ακινητοποιημένα θα είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ) την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Ειδικότερα, οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ. σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν «τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά και ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία (από έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας)» και προσθέτουν:

«Για εμάς, η 1η Μάη, δεν είναι μια απλή αργία, είναι η ημέρα-σύμβολο της παγκόσμιας εργατικής τάξης, μια ημέρα μνήμης και διεκδίκησης που γεννήθηκε μέσα από το αίμα των εργατών του Σικάγο το 1886, οι οποίοι θυσιάστηκαν για το αυτονόητο δικαίωμα στο οκτάωρο και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Το εργατικό κίνημα, οφείλει να αγωνιστεί ώστε η εργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο, με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων…

Διεκδικούμε:

  • Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων.
  • Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ως αναγνώριση του μόχθου μας.
  • Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό.
  • Αυστηρά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, για να σταματήσει η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων.
  • Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες με φθηνό εισιτήριο.
  • Απομάκρυνση των εργολάβων από τη ΣΤΑ.ΣΥ., διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
  • Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της εταιρείας».

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).

Σημειώνεται ότι κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές, που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Πώς θα κινηθούν τρένα και προαστιακός

Όπως ειπώθηκε, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής:

  • 2534 (Αθήνα-Χαλκίδα) με ώρα αναχώρησης 22:28, στο τμήμα Αφίδνες – Χαλκίδα (χωρίς στάσεις σε Δήλεσι και Άγιο Γεώργιο).
  • 2539 με ώρα αναχώρησης 00:00, στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη.
  • 1239 με ώρα αναχώρησης 23:32, στο τμήμα Αεροδρόμιο – Ταύρος (στάσεις σε Κορωπί, Κάντζα, Πλακεντία, Νερατζιώτισσα και Αθήνα).
  • 2302 με ώρα αναχώρησης 21:14 και 2304 με ώρα αναχώρησης 22:14, στο τμήμα Μαγούλα – Κιάτο (χωρίς στάση στο Ζευγολατιό).

Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

Μέση Ανατολή: Τρίζουν τα θεμέλια της παγκόσμιας τάξης στην αγορά πετρελαίου

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Ελλάδα 29.04.26

Θεσσαλονίκη: Απομακρύνθηκε ο 20χρονος που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι – Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

Μετά από αρκετές ώρες κατά τις οποίες ο νεαρός παρέμενε κλειδωμένος στο διαμέρισμα, λίγο μετά τις 18.00 αστυνομικοί κατάφεραν να τον προσεγγίσουν και να τον απομακρύνουν - Ο 20χρονος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Σύνταξη
Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings
Ελλάδα 29.04.26

Εως 157.000 ευρώ το μέσο κόστος γάμου στην Ελλάδα – Αποκαλυπτική έρευνα για τα destination weddings

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το μέσο budget ανά γάμο φτάνει τις 160.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), ενώ η συνολική ετήσια οικονομική συνεισφορά του κλάδου μπορεί να αγγίξει έως και τα 2,5 δισ. ευρώ.

Σύνταξη
Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος
Ελλάδα 29.04.26

Κύκλωμα με έδρα την Αλβανία έστηνε απάτες με θύματα σε όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα – Πάνω από 50 εκατ. ο τζίρος

Θύματα της συγκεκριμένης απάτης με δήθεν επενδύσεις εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στον Καναδά και τη Βρετανία.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία
Ελλάδα 29.04.26

Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής
Ελλάδα 29.04.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής

Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

Σύνταξη
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

