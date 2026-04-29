Πρωτομαγιά: Ακινητοποιημένα Μετρό, Ηλεκτρικός και Τραμ – Πώς θα κινηθούν τα λεωφορεία

Ακινητοποιημένα θα είναι τα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό και Τραμ) την Παρασκευή 1η Μαΐου 2026, λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Ειδικότερα, οι Γραμμές 1 (ΗΣΑΠ), 2 & 3 του Μετρό και το Τραμ δεν θα λειτουργήσουν από την έναρξη έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Τα Σωματεία Εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ. σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν «τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά και ανακοινώνουμε τη συμμετοχή μας στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία (από έναρξη της κυκλοφορίας το πρωί της Παρασκευής, έως τη λήξη της κυκλοφορίας)» και προσθέτουν:

«Για εμάς, η 1η Μάη, δεν είναι μια απλή αργία, είναι η ημέρα-σύμβολο της παγκόσμιας εργατικής τάξης, μια ημέρα μνήμης και διεκδίκησης που γεννήθηκε μέσα από το αίμα των εργατών του Σικάγο το 1886, οι οποίοι θυσιάστηκαν για το αυτονόητο δικαίωμα στο οκτάωρο και σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

Το εργατικό κίνημα, οφείλει να αγωνιστεί ώστε η εργασία να βρίσκεται στο επίκεντρο, με όρους ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η διαρκής προσπάθεια για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη και την ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων…

Διεκδικούμε:

Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένες μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) και όχι μέσω κυβερνητικών παροχών-ψιχίων.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ως αναγνώριση του μόχθου μας.

Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό.

Αυστηρά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας, για να σταματήσει η μαύρη λίστα των εργατικών ατυχημάτων.

Δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες με φθηνό εισιτήριο.

Απομάκρυνση των εργολάβων από τη ΣΤΑ.ΣΥ., διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Μόνιμες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της εταιρείας».

Πώς θα κινηθούν λεωφορεία και τρόλεϊ

Μεταξύ 9:00-21:00 θα κινούνται τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς με στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας (00:00).

Σημειώνεται ότι κανονικά θα κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές, που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Πώς θα κινηθούν τρένα και προαστιακός

Όπως ειπώθηκε, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των προαστιακών γραμμών, στο πλαίσιο της συμμετοχής των εργαζομένων στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Ομοίως, η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό, ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου, τα παρακάτω βραδινά δρομολόγια θα υποκατασταθούν από λεωφορεία ως εξής: