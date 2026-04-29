Η Γερμανία «γκρεμίζει» το κοινωνικό κράτος

Τα νέα από την Γερμανία είναι ανησυχητικά: Το Βερολίνο προχωρά σε δραστικές περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες για να χρηματοδοτήσει τον εξοπλισμό της χώρας, θέτοντας σε αμφισβήτηση το μοντέλο που η ίδια η Γερμανία δημιούργησε τον 19ο αιώνα.

Η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης συνασπισμού υπό τον Φρίντριχ Μερτς να προχωρήσει σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα περικοπών ύψους 38,3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030 αποτελεί ιστορικό σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η Γερμανία, η χώρα που παραδοσιακά καθορίζει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη, ανακοίνωσε το «ξεπάγωμα» των δαπανών για την άμυνα εις βάρος του κράτους πρόνοιας, μετατρέποντας την κρατική σύνταξη σε μια απλή «βασική κάλυψη» που δεν θα αρκεί πλέον για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου.

Αυτό το «κύμα μεταρρυθμίσεων» προκαλεί έντονη ανησυχία στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καθώς η Γερμανία προχωρά σε αυτές τις κινήσεις έχοντας ένα σχετικά χαμηλό δημόσιο χρέος, κοντά στο 60% του ΑΕΠ. Αν η ισχυρότερη οικονομία της ηπείρου κρίνει ότι το κοινωνικό της μοντέλο είναι μη βιώσιμο, το μήνυμα για χώρες με πολύ υψηλότερο χρέος, όπως η Ισπανία και η Ιταλία, είναι αποθαρρυντικό. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η δημογραφική γήρανση και η συνταξιοδότηση της γενιάς του «baby boom» θα πιέσουν τα δημόσια οικονομικά σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, την ώρα που οι αγορές αρχίζουν να αμφισβητούν την ικανότητα των κρατών να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους.

Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι η Γερμανία, η οποία υπό τον Ότο φον Μπίσμαρκ εφηύρε το πρώτο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, είναι τώρα η πρώτη που το περιορίζει δραστικά. Οι περικοπές στην υγεία και τα επιδόματα ανεργίας, μαζί με την υποβάθμιση των συντάξεων, θυμίζουν τις ημέρες της «Ατζέντας 2010» του Γκέρχαρντ Σρέντερ, η οποία είχε διχάσει βαθιά τη γερμανική κοινωνία. Παρά τις αντιδράσεις, η κυβέρνηση Μερτς φαίνεται αποφασισμένη να δώσει προτεραιότητα στον στρατιωτικό επανεξοπλισμό λόγω της γεωπολιτικής αστάθειας και της ρωσικής απειλής.

Το μεγάλο ερώτημα για το μέλλον της Ευρώπης είναι αν η οικονομική ανάπτυξη θα καταφέρει να συμβαδίσει με τις αυξανόμενες ανάγκες για κοινωνικές δαπάνες και άμυνα. Χωρίς ισχυρή ανάπτυξη, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο κινδυνεύει να καταρρεύσει κάτω από το βάρος των χρεών. Η κίνηση του Βερολίνου μπορεί να είναι μόνο το πρώτο βήμα προς μια γενικευμένη υποχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, αναγκάζοντας τους πολίτες να στραφούν σε ιδιωτικές λύσεις για την εξασφάλιση των γηρατειών τους.