Γερμανία: Σχέδιο για τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, η Γερμανία επαναπροσδιορίζει ριζικά τη στρατιωτική της στρατηγική, θέτοντας ως στόχο τη δημιουργία του ισχυρότερου συμβατικού στρατού στην Ευρώπη. Ο υπουργός Άμυνας Boris Pistorius παρουσίασε το νέο δόγμα της χώρας, το οποίο βασίζεται στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνολογικές δυνατότητες, με φόντο την αυξανόμενη απειλή από τη Ρωσία.

Η νέα στρατηγική, αν και σε μεγάλο μέρος της παραμένει διαβαθμισμένη, αποτυπώνει μια σαφή αλλαγή φιλοσοφίας: η ασφάλεια δεν θεωρείται πλέον δεδομένη. Όπως τόνισε ο Pistorius, ο κόσμος έχει γίνει πιο απρόβλεπτος και επικίνδυνος, ενώ η ειρήνη και η σταθερότητα απαιτούν πλέον ενεργή και ισχυρή άμυνα. Η Γερμανία καλείται να προσαρμοστεί σε μια πραγματικότητα όπου οι απειλές δεν περιορίζονται στο πεδίο της μάχης, αλλά επεκτείνονται στην οικονομία, την κοινωνία και τις υποδομές.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση της Bundeswehr, με στόχο την αύξηση των εν ενεργεία στρατιωτών στους 260.000 μέχρι το 2035, από περίπου 185.000 σήμερα, καθώς και την ενίσχυση των εφέδρων στους 200.000. Συνολικά, η χώρα φιλοδοξεί να διαθέτει περίπου 460.000 ένστολους, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση σε συνεργασία με τους συμμάχους της στο NATO.

Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, Carsten Breuer, υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες συγκρούσεις δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν σε σαφή μέτωπα, καθώς συνδυάζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με κυβερνοεπιθέσεις, κατασκοπεία και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Η Ρωσία, σύμφωνα με τη γερμανική ανάλυση, χρησιμοποιεί ήδη τέτοιες «υβριδικές» μεθόδους, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει τη συνοχή του NATO και να περιορίσει τη σύνδεση των ΗΠΑ με την Ευρώπη.

Παράλληλα, η στρατηγική αναγνωρίζει τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας και των δεδομένων ως «όπλα» στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Η χρήση αυτόνομων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι θα επιταχύνει δραστικά τον ρυθμό των επιχειρήσεων, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης και αυξάνοντας την πολυπλοκότητα των αποφάσεων.

Για να υποστηρίξει αυτή τη μεταστροφή, η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, αυξάνοντας σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες, μετά από δεκαετίες υποχρηματοδότησης. Ωστόσο, δεν προτίθεται προς το παρόν να επαναφέρει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, επιλέγοντας αντ’ αυτού ένα μοντέλο εθελοντικής υπηρεσίας και υποχρεωτικής καταγραφής των νέων στα 18 τους χρόνια.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν τα μέτρα αυτά επαρκούν για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων. Παρά τις αμφιβολίες, το μήνυμα του Βερολίνου είναι σαφές: η Γερμανία επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα, σε μια εποχή όπου η ασφάλεια μετατρέπεται ξανά σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής και της οικονομίας.