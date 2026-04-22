Η Γερμανία δηλώνει αποφασισμένη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κατά τον Μερτς

Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησής του «να συμβάλει σημαντικά» στην καταπολέμηση της προοδευτικής υπερθέρμανσης του πλανήτη εξέφρασε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και αναγνώρισε «τη σοβαρότητα» της κλιματικής αλλαγής, ενώ κάλεσε και άλλες χώρες να συνεισφέρουν όσα τους αναλογούν. Ταυτόχρονα, τάχθηκε κατά των πολιτικών που υπονομεύουν τη βιομηχανική βάση της χώρας.

«Η Γερμανία είναι αποφασισμένη να συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της προοδευτικής υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Οι Γερμανοί αποτελούμε περίπου το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού και όμως είμαστε υπεύθυνοι για το 2% των παγκόσμιων εκπομπών CO2», δήλωσε ο κ. Μερτς μιλώντας νωρίτερα απόψε σε συνάντηση που πραγματοποιείται στο Βερολίνο στο πλαίσιο του «Διαλόγου του Πέτερσμπεργκ για το Κλίμα» και της προετοιμασίας της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή που θα φιλοξενηθεί στο τέλος του έτους στην Τουρκία.

Στόχος της γερμανικής κυβέρνησης, είπε, είναι να συμβάλει στην επίλυση της κλιματικής κρίσης και τόνισε επίσης ότι «περιμένουμε όμως και άλλα μέρη του κόσμου να κάνουν το ίδιο».

Η κλιματική πολιτική πρέπει να είναι πολυμερής, φιλόδοξη και αποτελεσματική, αλλά πρέπει να έχει και τη δημόσια υποστήριξη και ταυτόχρονα να διατηρεί την οικονομία ανταγωνιστική, σημείωσε ο κ. Μερτς.

Η Γερμανία ποντάρει στις καινοτομίες της βιομηχανίας

Η Γερμανία «βασίζεται σε μια ισχυρή συνεργασία με τη βιομηχανία, καθώς εκεί συμβαίνουν οι καινοτομίες και εκεί αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας», πρόσθεσε ο καγκελάριος και ανέφερε ότι η βιομηχανία καθαρών τεχνολογιών αποτελεί ήδη μια «παγκόσμια μηχανή ανάπτυξης», η οποία συμπεριλαμβάνει και τη Γερμανία.

Η γερμανική κυβέρνηση πιστεύει «ότι μπορούμε να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε καλύτερα αυτήν την πρόοδο, διασφαλίζοντας καλές συνθήκες πλαισίου ώστε αυτή η πρόοδος να μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς και προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι η προστασία του κλίματος δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη βιομηχανική βάση της χώρας, αλλά και των άλλων χωρών.

«Μια ενεργειακή μετάβαση που οδηγεί στην αποβιομηχάνιση δεν θα γίνει αποδεκτή από τον λαό και θα καταπνίξει την καινοτομία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Γερμανό καγκελάριο, η προστασία του κλίματος θα επιδιωχθεί από το Βερολίνο με την ενδυνάμωση των εταιριών ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό της καινοτομίας τους, με την ανάδειξη του κλίματος, της ειρήνης και της ασφάλειας ως προτεραιοτήτων στις διεθνείς προσπάθειες της Γερμανίας και με την διατήρηση της χώρας ως βασικού παράγοντα προώθησης του κλίματος σε διεθνές επίπεδο.

«Η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνεται. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η καταστροφή του περιβάλλοντος θέτουν σε κίνδυνο τις εγκαταστάσεις παραγωγής, την ασφάλεια του εφοδιασμού και πολλά άλλα» ανέφερε σχετικά ο Μερτς.

Ο καγκελάριος πρόσθεσε ότι «η κρίση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνει την ήδη ταραγμένη γεωπολιτική και γεωοικονομική κατάσταση και οι αγορές εμπορευμάτων παραμένουν ασταθείς», και τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο οι παράγοντες της αγοράς να εκμεταλλευτούν τις εξαρτήσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού για τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς».