Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026
Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 06:10

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το καθοριστικό ερώτημα για τα συστήματα τροφίμων στην Ευρώπη και τον κόσμο του σήμερα δεν είναι μόνο πώς μπορεί ο κόσμος να παράγει επαρκείς ποσότητες, αλλά αν μπορεί να το πράξει αντέχοντας παράλληλα τις διαρκείς διαταραχές.

Οι κλιματικές κρίσεις, οι εμπορικοί περιορισμοί και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών έχουν δείξει πόσο γρήγορα μπορούν να καταρρεύσουν τα συστήματα που έχουν βελτιστοποιηθεί για βραχυπρόθεσμη αποδοτικότητα.

Οι διαταραχές εξαπλώνονται αλυσιδωτά πέρα από τα σύνορα, θέτοντας υπό δοκιμασία ολόκληρα συστήματα διατροφής.

Η έκθεση στις κρίσεις δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, σύμφωνα με το euronews.

Ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ανθεκτικότητας βασίζεται σε ένα περιορισμένο σύνολο χωρών και εμπορικών διαδρόμων. Όταν αυτά τα συστήματα λειτουργούν σωστά, σταθεροποιούν τις αγορές πολύ πέρα από τα σύνορά τους.

Όμως, η αποτυχία τους αφήνει το ευρύτερο σύστημα διατροφής ευάλωτο σε σοβαρούς κλυδωνισμούς.

Σε έναν κόσμο αυξανόμενου προστατευτισμού, τα παγκόσμια συστήματα διατροφής απαιτούν στοχευμένες επενδύσεις στην ανθεκτικότητα, τη διαχείριση κινδύνων και το ανοιχτό εμπόριο, ακόμα και καθώς η γεωπολιτική συνεργασία αποδυναμώνεται.

Ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα και κλιματική πρόκληση

Η πρόκληση για τα ευρωπαϊκά συστήματα διατροφής είναι μεγάλη, καθώς πρέπει να θρέψουν σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ανθρώπους έως το 2050, αντιμετωπίζοντας παράλληλα την κλιματική αστάθεια, την οικολογική υποβάθμιση και τις διατροφικές ανισότητες.

Σύμφωνα με τον δείκτη RFSI του Economist Impact, η ανθεκτικότητα δεν μπορεί να βασίζεται σε έναν μόνο παράγοντα, ούτε να επιτευχθεί μέσω μεμονωμένων παρεμβάσεων.

Ο δείκτης αναλύει τις χώρες βάσει τεσσάρων πυλώνων: οικονομική προσιτότητα των τροφίμων, διαθεσιμότητα, ποιότητα και ασφάλεια, καθώς και ανταπόκριση στους κλιματικούς κινδύνους.

Η Πορτογαλία αναδεικνύεται ως η χώρα με το πιο ανθεκτικό σύστημα διατροφής παγκοσμίως, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, ακόμη και οι κορυφαίες χώρες δεν ξεπερνούν τη βαθμολογία των 80 στα 100. Ο πιο αδύναμος πυλώνας παραμένει η ανταπόκριση στους κλιματικούς κινδύνους, με μέση βαθμολογία 56,43, παρά τις προσπάθειες για βιώσιμη γεωργία. Το Ηνωμένο Βασίλειο προηγείται στον συγκεκριμένο δείκτη με 71,27, ενώ η Πορτογαλία ακολουθεί με 69,41.

Από την άλλη, χώρες όπως η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα βρίσκονται στο χαμηλότερο άκρο της κατάταξης στην ΕΕ.

Παγκόσμια εξάρτηση και ανισότητες

Μόνο 15 χώρες παράγουν το 70% των τροφίμων παγκοσμίως, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να είναι οι μόνες ευρωπαϊκές.

Εξάλλου, χώρες όπως η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ισπανία και η Πολωνία είναι κορυφαίοι εξαγωγείς τροφίμων.

Αυτό δείχνει ότι ένα μικρό σύνολο χωρών και εμπορικών διαδρόμων στηρίζει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, καθιστώντας την ευαισθησία του συστήματος ιδιαίτερα εμφανή.

Η ανθεκτικότητα των συστημάτων διατροφής επηρεάζει άμεσα και την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και υγιεινή διατροφή.

Στην Ευρώπη, το κόστος μιας υγιεινής διατροφής ανέρχεται στο 2,42% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ένα από τα χαμηλότερα παγκοσμίως.

Παράλληλα, η σπατάλη τροφίμων παραμένει σημαντικό ζήτημα: το 13,2% των προϊόντων χάνεται πριν φτάσει στο λιανικό εμπόριο και το 19% σπαταλάται σε επίπεδο νοικοκυριού.

Το μέλλον της Ευρώπης

Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα για τον 21ο αιώνα.

Η πρόκληση δεν αφορά μόνο την παραγωγή τροφίμων αλλά και την ικανότητα των συστημάτων να απορροφούν κρίσεις, να διασφαλίζουν πρόσβαση σε θρεπτική διατροφή και να περιορίζουν τις ανισότητες.

Η Ευρώπη δείχνει κάποια προχωρημένα παραδείγματα, αλλά το παγκόσμιο πλαίσιο απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, συνεργασία και βιώσιμες πολιτικές για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Πιερρακάκης: Fuel Pass το πρώτο μέτρο – «Παράθυρο» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μέση Ανατολή: Η σύγκρουση απειλεί τις τιμές και τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ευρώπη
Οι βιομηχανικές ομάδες προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να μοιάζουν με προηγούμενες πληθωριστικές κρίσεις, εάν οι διαταραχές συνεχιστούν στη Μέση Ανατολή

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Άρθρο παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην Telegraph: Ο κόσμος χρειάζεται μια στρατηγική ναυτιλιακή συμμαχία και τη χρειάζεται τώρα
Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ δεν είναι απλώς μια κρίση — είναι ένα μήνυμα. Οι μεγάλοι πλοιοκτήτες, τα κράτη του Κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συγκληθούν αμέσως για να βρουν μια κοινή λύση και να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τις παγκόσμιες αγορές.

Πετρελαϊκό σοκ στο Ιράν: Μπορεί η ΕΕ να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις και να αποτρέψει την ύφεση;
Η ΕΕ εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνει, γεγονός που σημαίνει ότι, εκτός από την αύξηση των τιμών, η πρόσβαση και ο εφοδιασμός ενδέχεται επίσης να περιοριστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Το μοιραίο λάθος της Δύσης: Στράφηκε στις υπηρεσίες και ερήμωσε τα εργοστάσια
Αν ζούσε σήμερα ο Πρώσος στρατιωτικός αναλυτής Καρλ φον Κλαούζεβιτς θα εμπόδιζε τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει σε πόλεμο, καθώς η παραγωγή κρίσιμου υλικού εγκαταλείφθηκε για τις υπηρεσίες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Το υπερόπλο που εκτοξεύει 4.500 βλήματα το λεπτό και λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στον πόλεμο
Η υπερ-εξελιγμένη μορφή ενός όπλου με μακρά ιστορία που αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή (ειδικά κατά των επιθέσεων με drones και πυραύλους).

Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιχείρηση «Πάσχα» χωρίς νέες ανατιμήσεις
Προβληματισμός από τις αυξήσεις, με τις τιμές στο μοσχάρι να έχουν ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό και των αιγοπροβάτων να κινούνται από 14 έως και 16 ευρώ

Νωρίς νωρίς άρχισαν φέτος οι φωτιές
Πού οφείλονται οι πύρινες εστίες που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη χώρα. Πώς θα επηρεάσουν τα υψηλά ποσοστά των φετινών βροχών την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Σε «κλοιό» 14 βουλευτές της ΝΔ
Παραδίδεται από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαία εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου η νέα δικογραφία για 14+3 πολιτικά πρόσωπα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Ιράν: Ο Τραμπ απειλεί να «ανατινάξει» το Νότιο Παρς εάν εξαπολυθεί νέα επίθεση σε εγκατάσταση ΥΦΑ του Κατάρ
«Αν το Ιράν αποφασίσει άμυαλα να επιτεθεί σε κάποιον πολύ αθώο, στην προκειμένη περίπτωση στο Κατάρ», δηλώνει ο Τραμπ, «οι ΗΠΑ (...) θα ανατινάξουν μαζικά ολόκληρο το κοίτασμα αερίου στη Νότια Παρς».

Βέροια: Αγριος ξυλοδαρμός 24χρονης – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση – Δραματική έκκληση για πληροφορίες
Δραματική έκκληση για τυχόν πληροφορίες απευθύνουν συγγενείς της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια στη Βέροια, βρέθηκε αιμόφυρτη και χωρίς τις αισθήσεις σε πιλοτή, και δίνει μάχη για τη ζωή της.

Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

