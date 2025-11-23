newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
23.11.2025 | 09:18
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού
Κόσμος 23 Νοεμβρίου 2025 | 10:00

Μία νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης σε 16 περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από οξεία έλλειψη τροφίμων.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στις 12 Νοεμβρίου 2025, ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Επισιτιστική Ασφάλεια και τη Γεωργία (FAO) και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Επισιτισμού (WFP) δημοσίευσαν μια έκθεση που για ακόμα μία φορά κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Και οι δύο οργανισμοί προειδοποιούν ότι το «περιθώριο για την αποφυγή της οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων στενεύει ραγδαία», γραφει ο José Miguel Soriano del Castillo, Καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε άρθρο του στο The Conversation, το έγγραφο εντοπίζει δεκαέξι περιοχές του κόσμου όπου ο κίνδυνος σοβαρών επισιτιστικών κρίσεων όχι μόνο συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά θα μπορούσε να προκαλέσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας, εάν δεν ληφθούν επείγοντα και συντονισμένα μέτρα.

Ένοπλες συγκρούσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση σε τρόφιμα και παραλύουν τις οικονομίες

Οι ένοπλες συγκρούσεις παραμένουν η κύρια αιτία στα περισσότερα από τα κράτη που κατονομάζονται.

Η παρατεταμένη βία, η καταστροφή καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και η παρεμπόδιση των ανθρωπιστικών διαδρόμων μειώνουν δραστικά την πρόσβαση στα τρόφιμα.

Το Σουδάν εμφανίζεται ως ένα από τα πιο κρίσιμα παραδείγματα: μετά από μήνες εντατικών συγκρούσεων, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν παγιδευτεί σε περιοχές όπου οι αγορές έχουν καταρρεύσει και η διανομή βοήθειας είναι πρακτικά αδύνατη.

Ο αγώνας για το αλ-Φασίρ του Σουδάν εξαπλώνει την πείνα και τις ασθένειες, Βόρειο Νταρφούρ, Σουδάν, 30 Ιουλίου 2025.

Η Υεμένη αποτελεί ένα παρόμοιο τοπίο, με περισσότερο από το 40 % του πληθυσμού να βρίσκεται σε κατάσταση σοβαρής επισιτιστικής κρίσης. Εκεί, η καταστροφή βασικών υποδομών και η έλλειψη καυσίμων δυσχεραίνουν την άφιξη εισαγωγών, από τις οποίες εξαρτάται το μεγαλύτερο μέρος της διατροφής της χώρας.

Στην Παλαιστίνη, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η χρόνια αστάθεια και οι περιορισμοί στη διακίνηση βασικών αγαθών έχουν μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαθεσιμότητα τροφίμων, προκαλώντας ταχεία επιδείνωση.

Επίσης ανησυχητική είναι η κατάσταση στο Μάλι και τη Μπουρκίνα Φάσο, όπου η ανασφάλεια και ο ασταθής έλεγχος της επικράτειας προκαλούν διαταραχές στις αγορές, εμπόδια του αγροτικού εμπορίου και σημαντικές απώλειες στην παραγωγή των καλλιεργειών.

Αυτές οι δυναμικές παρατηρούνται επίσης στο Μάλι, όπου οι ίδιες συνθήκες προκαλούν «ταχεία επιδείνωση των τοπικών επιπέδων κατανάλωσης τροφίμων και θρεπτικών συστατικών».

Οικονομικές κρίσεις που πολλαπλασιάζουν την ευπάθεια

Ο δεύτερος παράγοντας που συμβάλλει στην επισιτιστική ανασφάλεια είναι η οικονομική αστάθεια, η οποία εκδηλώνεται μέσω της αύξησης των τιμών των τροφίμων, της υποτίμησης των τοπικών νομισμάτων και της αύξησης των τιμών των καυσίμων και των γεωργικών εισροών.

Στην Αϊτή, η κατάσταση επιδεινώνεται από τη βία και τη διακοπή της κανονικής λειτουργίας των αγορών, με αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας ευπάθειας.

Πράγματι, περίπου 5,7 εκατομμύρια, δηλαδή περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της χώρας, βρίσκονται ήδη σε κατάσταση οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται.

Παρόμοιες συνθήκες παρατηρούνται στη Μιανμάρ και την Αιθιοπία, όπου η υποτίμηση του νομίσματος και η διακοπή των οικονομικών δραστηριοτήτων έχουν αυξήσει την τιμή των βασικών τροφίμων, μειώνοντας δραστικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται για να λάβουν τρόφιμα από μια φιλανθρωπική κουζίνα, εν μέσω κρίσης πείνας, στην πόλη της Γάζας, στις 28 Ιουλίου 2025.

Η κλιματική κρίση, ένας διαρθρωτικός παράγοντας

Ο τρίτος σημαντικός παράγοντας που έχει εντοπιστεί είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία δεν αποτελεί πλέον ένα εξαιρετικό φαινόμενο, αλλά έναν διαρθρωτικό παράγοντα ευπάθειας.

Παρατεταμένες ξηρασίες, ξαφνικές πλημμύρες, κυκλώνες και καύσωνες πλήττουν επανειλημμένα περιοχές των οποίων η γεωργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εποχιακές βροχοπτώσεις.

Το Κέρας της Αφρικής είναι η πιο έντονη περίπτωση: μετά από πέντε συνεχόμενες περιόδους ανεπαρκών βροχοπτώσεων, εκατομμύρια κτηνοτρόφοι και αγρότες έχουν χάσει το ζωικό τους κεφάλαιο και τις σοδειές τους, γεγονός που έχει προκαλέσει μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών και δραστική αύξηση της εξάρτησης από προγράμματα σίτισης.

Η έκθεση του WFP υπογραμμίζει ότι αυτά τα φαινόμενα, τα οποία εντείνονται από τις διακυμάνσεις που συνδέονται με το El Niño, θα συνεχίσουν να επαναλαμβάνονται.

Σε χώρες όπως το Νότιο Σουδάν, η Σομαλία και η Αιθιοπία, οι ακραίες βροχοπτώσεις που ακολουθούν τις ξηρασίες καταστρέφουν βασικές υποδομές, καταστρέφουν τις καλλιέργειες και μολύνουν βασικές πηγές νερού.

Η Asha Kano Kavi, μια εσωτερικά εκτοπισμένη γυναίκα από το Kadugli, σερβίρει βραστά φύλλα από άγρια φυτά ως φαγητό σε ορφανά παιδιά στο στρατόπεδο Bruam IDP, που βρίσκεται στην περιοχή που ελέγχεται από το Κίνημα Απελευθέρωσης του Λαού του Σουδάν-Βορράς (SPLM-N) στην κομητεία Tobo στα βουνά Nuba, στο Νότιο Κορντοφάν του Σουδάν, στις 22 Ιουνίου 2024. REUTERS

Μια κρίση που επιδεινώνεται από το έλλειμμα ανθρωπιστικής χρηματοδότησης

Ο τέταρτος παράγοντας, και ένας από τους πιο αποφασιστικούς για την κατανόηση της έκτασης του προβλήματος, είναι το τεράστιο έλλειμμα ανθρωπιστικής χρηματοδότησης.

Το WFP έχει προειδοποιήσει ότι τα διαθέσιμα κεφάλαια φέτος θα μπορούσαν να ανέλθουν σε περίπου 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ποσό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από το απαιτούμενο για τη διατήρηση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του και είναι σαφώς χαμηλότερο από τα προηγούμενα επίπεδα, γεγονός που αναγκάζει το WFP να μειώσει τις μερίδες, να αναστείλει τα προγράμματα διατροφής και να δώσει προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους δικαιούχους.

Οι συνέπειες αυτών των περικοπών είναι άμεσες: σε περιοχές όπου οι συγκρούσεις εμποδίζουν την πρόσβαση σε τρόφιμα και οι τοπικές αγορές έχουν καταρρεύσει, η ανθρωπιστική βοήθεια αποτελεί τη μόνη πηγή διαβίωσης.

Εάν η χρηματοδότηση παραμείνει ανεπαρκής, εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να περάσουν γρήγορα από μια κατάσταση κρίσης σε μια σοβαρή επισιτιστική έκτακτη ανάγκη ή ακόμη και σε συνθήκες που πλησιάζουν τον λιμό.

Η διατροφή ως δείκτης παγκόσμιας σταθερότητας

Η παρούσα έκθεση αποδεικνύει ότι η διατροφή δεν είναι μόνο ένα εγχώριο ζήτημα ή θέμα ατομικών συνηθειών.

Η επισιτιστική ανασφάλεια αποτελεί τόσο σύμπτωμα όσο και αιτία αστάθειας, με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, στη λειτουργία των τοπικών οικονομιών και στις μεταναστευτικές ροές.

Η αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων αγορών σημαίνει ότι οι διατροφικές κρίσεις στα δεκαέξι hunger hotspots (κρίσιμα σημεία πείνας) που έχουν εντοπιστεί έχουν αντίκτυπο σε περιοχές πολύ μακριά από αυτά, δημιουργώντας πρόσθετες εντάσεις σε ασταθείς χώρες και σε ευάλωτες οικονομίες.

Παρά τον προειδοποιητικό τόνο, η έκθεση της FAO-WFP καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ακόμη δυνατό να αποφευχθεί η μαζική επιδείνωση που προβλέπεται για το 2026. Επισημαίνει ότι η επένδυση σε μέσα διαβίωσης, ανθεκτικότητα και κοινωνική προστασία πριν ο λιμός φτάσει στο αποκορύφωμά του θα είναι «μια έξυπνη επένδυση στην ειρήνη και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα».

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Καταθέσεις: Τα νοικοκυριά «τρώνε από τα έτοιμα» – Τι δείχνει ο προϋπολογισμός

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

Ηλεκτρικό ρεύμα: Πλήγμα για τη βιομηχανία η ακριβή ενέργεια

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάχη δελφίνων για τον… θρόνο του Ερντογάν
Ποιος θα τον διαδεχθεί; 23.11.25

Σκληραίνει η κούρσα της διαδοχής με πρωταγωνιστές τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, τους δύο γαμπρούς του, και τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν - Φήμες, κόντρες και παρασκήνιο για τον έλεγχο του «βαθέος κράτους»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο
Algospeak 23.11.25

Τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Κι εδώ εμφανίζεται η «algospeak», μία νέα γλώσσα που παρακάμπτει την αλγοριθμική λογοκρισία στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέο θρίλερ: H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία πως διέρρευσε το κείμενο των 28 σημείων – Είχαν οι ΗΠΑ λόγο στο κείμενο;
Τι άλλαξε 23.11.25

O Κίριλ Ντμιτρίεφ κατηγορεί τον βουλευτή από την Ουκρανία Ολεξίι Γκοτσαρένκο πως είναι αυτός που διέρρευσε και τροποποίησε το αρχικό κείμενο των 28 σημείων. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ πως το κείμενο είναι αμιγώς ρωσικό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία
Διέκοψε την έρευνα 23.11.25

Η Meta απέκρυψε «αιτιώδη» στοιχεία για τη βλάβη των κοινωνικών μέσων, ειδικά σε εφήβους, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και διέκοψε εσωτερική της έρευνα!

Σύνταξη
Βραζιλία: Πέμπτος αστυνομικός υποκύπτει σχεδόν έναν μήνα μετά την πιο πολύνεκρη έφοδο των αρχών σε φαβέλα
Βραζιλία 23.11.25

Ακόμα ένας αστυνομικός που νοσηλεύονταν έχασε την ζωή του, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης σφαγής που έχει γίνει ποτέ στη Βραζιλία εναντίον των συμμοριών.

Σύνταξη
Αλβανία: Ηλικιωμένη νεκρή από τις πλημμύρες, εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους
Υπερχείλιση ποταμών 23.11.25

Εκατοντάδες κάτοικοι σε όλη τη Νότια Αλβανία αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από τις πλημμύρες, όπου δυστυχώς μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της

Σύνταξη
Το «σχέδιο των 28 σημείων» εκπονήθηκε από Ντμίτριεφ με Κούσνερ και Γουίτκοφ στο Μαϊάμι;
Εν αγνοία στελεχών 23.11.25

Ανησυχία στις ΗΠΑ για το αν το σχέδιο των 28 σημείων για την Ειρήνη στην Ουκρανία, ήταν το προϊόν συνάντησης ανάμεσα στους Ντμίτριεφ, Κούσνερ και Γουίτκοφ.

Σύνταξη
Ένα βήμα πριν τα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι – Σήμερα στην Νίκαια οι τελικές αποφάσεις
Πανελλαδική σύσκεψη 23.11.25

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους - Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για τις τελικές αποφάσεις

Σύνταξη
Τελικά, υπάρχουν όντως εξωγήινοι; – Ντοκιμαντέρ υποστηρίζει διεθνή συγκάλυψη 80 ετών
«We are not alone» 23.11.25

Το The Age of Disclosure παρουσιάζει πρώην αξιωματούχους που μιλούν για UAP, συνδέοντας το Ρόσγουελ με μυστικά προγράμματα και έναν νέο αγώνα υπεροχής γύρω από πιθανή μη ανθρώπινη τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης – Παραμένουν κενά στα σχολεία
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

«Έχουμε επανειλημμένα επισημάνει την απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης να στελεχώσει πλήρως τα σχολεία καλύπτοντας τις κενές θέσεις εκπαιδευτικών» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Αν η φούσκα σκάσει, μπορεί να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση
Κίνδυνος εν όψει 23.11.25

Οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, έχουν οδηγήσει τις μετοχές τους στη στρατόσφαιρα. Αν καταρρεύσουν, η ύφεση θα επηρεάσει τις ΗΠΑ και αλυσιδωτά ολόκληρο τον κόσμο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καλαμάτα: Τρίχρονα παιδιά περπατούσαν μόνα τους σε κεντρικό δρόμο – Συνελήφθη ο πατέρας για παραμέληση
Στην Καλαμάτα 23.11.25

Διερχόμενη γυναίκα που αντελήφθη τα νήπια ειδοποίησε τις Αρχές στην Καλαμάτα - Οι αστυνομικοί βρήκαν τους γονείς και αφού παρέδωσαν τα δύο παιδιά, συνέλαβαν τον πατέρα για παραμέληση εποπτείας

Σύνταξη
«Δεν νομίζω ότι θα βγω ποτέ από τη σκιά του Ρον» — Ο Ρούπερτ Γκρίντ μιλά για τον νέο Harry Potter και τον διάδοχό του
«Bloody hell» 23.11.25

Ο Ρούπερτ Γκρίντ αποκαλύπτει πως έγραψε προσωπική επιστολή στον νεαρό Άλασταρ Σταουτ, ενώ παραδέχεται ότι ο ρόλος που σημάδεψε τη ζωή του παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ηλεκτρονικές αγορές: Στην Ελλάδα οι πλατφόρμες Zalando, Vinted, Notino – Στην κορυφή των προτιμήσεων τα ρούχα
Ώθηση στον ανταγωνισμό 23.11.25

Βάσει των στοιχείων του Σεπτεμβρίου για τις ηλεκτρονικές αγορές, το 50% των καταναλωτών αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%)

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Booking: Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν 1.000 έλληνες ξενοδόχοι εναντίον της πλατφόρμας
Αθέμιτες πρακτικές 23.11.25

Οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι που διεκδικούν ίση μεταχείρηση και τερματισμό αθέμιτων πρακτικών από την Booking όσο και από άλλες μεγάλες πλατφόρμες κρατήσεων φτάνουν τους 15.000

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο