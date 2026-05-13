Παναθηναϊκός: Με Σφιντέρσκι κόντρα στον Ολυμπιακό – Οι επιλογές Μπενίτεθ (pic)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει γνωστή την ενδεκάδα των πράσινων.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρι με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο να αποτελούν την άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά. Στον άξονα θα βρεθούν οι Τσέριν και Κοντούρης. Μπροστά τους θα βρεθούν οι Ταμπόρδα και Αντίνο, με τον Σφιντέρσκι να παίρνει θέση δίπλα στον Τεττέη στην επίθεση.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Σφιντέρσκι, Τεττέη.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί, Παντελίδης, Τζούρισιτς, Βιλένα, Γιάγκουσιτς και Πάντοβιτς.

Περισσότερα σε λίγο…