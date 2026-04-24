Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 07:00

Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Γερμανία προετοιμάζεται για πόλεμο γράφει η Berliner Zeitung λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο στρατιωτικό δόγμα με στόχο «ο γερμανικός στρατός να γίνει ο πιο ισχυρός στην Ευρώπη».

Από το 2022, που ξεκίνησε ο πόλεμος, η Γερμανία έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές της δαπάνες

Το αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο γερμανός αξιωματούχος την Τετάρτη (22/04) έχει ως στόχο να καταστήσει την Bundeswehr (οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας) τον «ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη».

Η «ευθύνη για την Ευρώπη» και ο… εχθρός Ρωσία

Η πρώτη στρατιωτική στρατηγική που ανακοινώνει η Γερμανία από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φέρει τον εύηχο τίτλο «ευθύνη για την Ευρώπη» με τον Πιστόριους να δηλώνει ότι το πολυπληθέστερο έθνος της ΕΕ θα εργαστεί «ταχέως» για να αυξήσει τον αριθμό των στρατευμάτων και την στρατιωτική ετοιμότητα.

Η στρατηγική καθιστά σαφές ένα πράγμα σύμφωνα με την BZ: Ο κύριος εχθρός της Γερμανίας είναι η Ρωσία εξετάζοντας λεπτομερώς την ανάλυση του γερμανικού υπουργείου Άμυνα.

Σύμφωνα με την βερολινέζικη εφημερίδα οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν τη Ρωσία απειλή, «επειδή εκμεταλλεύεται τις συγκρούσεις στην περιφέρεια και απειλεί την Ευρώπη με όπλα μεγάλης εμβέλειας». Η Δύση «θεωρείται ουσιαστικά εχθρική από τη σημερινή Ρωσία και η ένταξη δημοκρατικών κρατών στο ΝΑΤΟ μετά το 1989/1991 απεικονίζεται ως περικύκλωση της Ρωσίας».

Από το 2022, που ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας η Γερμανία έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές της δαπάνες. Το Βερολίνο είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν λευκές βίβλους για την άμυνα. Ωστόσο, για πολλά χρόνια φρόντιζε να μη θεωρηθεί η Γερμανία μιλιταριστική ή εθνικιστική έχοντας ένα φρικιαστικό ναζιστικό παρελθόν.

Η Ρωσία «ήδη διεξάγει υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον των κρατών μελών του ΝΑΤΟ – συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας», αναφέρεται στο έγγραφο της Bundeswehr που επικαλείται η Berliner Zeitung. Σύμφωνα με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις οι Ρώσοι σκοπεύουν να υπονομεύσουν την «ανθεκτικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους» μέσω αυτών των επιχειρήσεων.

Αύξηση των στρατιωτικών δαπανών για τη Γερμανία

Το 35 σελίδων κείμενο είναι μέρος της ριζικής αλλαγής στον τρόπο που προσεγγίζει η Γερμανία την άμυνα και την ασφάλεια. Αλλαγή που προέκυψε μετά την εισβολή και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από το 2022, που ξεκίνησε ο πόλεμος, η Γερμανία έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές της δαπάνες. Επίσης, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στην Ουκρανία από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ μείωσε δραματικά την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Το Βερολίνο είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν λευκές βίβλους για την άμυνα. Ωστόσο, για πολλά χρόνια φρόντιζε να μη θεωρηθεί η Γερμανία μιλιταριστική ή εθνικιστική. Αιτία, οι φρικαλεότητες ναζιστικού καθεστώτος κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, η χώρα είχε επικεντρωθεί στη δράση εντός του ΝΑΤΟ.

Το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο

Με το κλίμα να είναι βαρύ πριν μερικούς μήνες είχαν αποκαλυφθεί λεπτομερή διαβαθμισμένα σχέδια που περιγράφουν πώς θα κινηθούν στρατιώτες προς τα ανατολικά σύνορα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία. Η Wall Street Journal δημοσίευσε «ένα μυστικό γερμανικό πολεμικό σχέδιο που περιγράφει την ταχεία ανάπτυξη έως και 800.000 στρατιωτών στο μέτωπο σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία».

Το δημοσίευμα βασίζεται σε ένα «απόρρητο έγγραφο» 1.200 σελίδων που έλαβε η εφημερίδα, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι προετοιμασίες της Γερμανίας και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το σχέδιο.

Η διάψευση

Η Ρωσία σθεναρά και επανειλημμένα έχει διαψεύσει πως σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη. Μάλιστα ρώσοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «μια οργανωμένη εκστρατεία πλύσης εγκεφάλου προκειμένου να σπείρουν τον φόβο και να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην ιδέα ότι μια σύγκρουση με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτη, με στόχο να δικαιολογήσουν τους δικούς τους λανθασμένους υπολογισμούς, τα λάθη και ακόμη και τα εγκλήματά τους, να εξηγήσουν τις καταστροφικές οικονομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες τους, καθώς και να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη».

Στάσσης: Με 24 δισ. ευρώ ηγέτης η ΔΕΗ το 2030 στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Wall Street: Υποχώρηση από τα ρεκόρ με κατάρρευση των μετοχών λογισμικού – Άνοδος του πετρελαίου

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σύνταξη
Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
Κόσμος 24.04.26

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν - «Έτοιμο για επίθεση» δηλώνει το Ισραήλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση εκεχειρίας τριών εβδομάδων στον Λίβανο - Επιμένει ότι ο ίδιος κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσει το Ιράν να υπογράψει συμφωνία

Φύλλια Πολίτη
Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Σύνταξη
Μαριχουάνα… Go!
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Μαριχουάνα… Go!

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Γεώργιος Μαζιάς
Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

Σύνταξη
G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στην G20 της Φλόριντα

«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Σύνταξη
Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών
Γεωπολιτικό πόκερ 23.04.26

Αρκτική: Η κινητικότητα που προμηνύει σύγκρουση – Τι τη φέρνει στο επίκεντρο των ανταγωνισμών

Καθώς οι πάγοι λιώνουν, η άλλοτε ειρηνική Αρκτική μετατρέπεται σε επικίνδυνο γεωπολιτικό πεδίο, φέρνοντας Ρωσία και Δύση ένα βήμα πριν την ανοιχτή σύγκρουση.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βερολίνο: Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί – Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

Έλουσαν με ντοματοχυμό τον Ρεζά Παχλαβί - Αφιλόξενο το Βερολίνο για τον γιο του σάχη του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί επικρίνει τη γερμανική κυβέρνηση επειδή αρνήθηκε να τον συναντήσει. Ο εξόριστος Ιρανός, γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν, δέχτηκε επίθεση με χυμό ντομάτας.

Σύνταξη
Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει
The New York Times 23.04.26

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι «σοβαρά τραυματισμένος» – Ο Πεζεσκιάν, στην επίλεκτη ομάδα που τον φροντίζει

Ο πρόεδρος του Ιράν συμμετέχει στην επίλεκτη ιατρική ομάδα που φροντίζει τον αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει σοβαρά εγκαύματα, ενώ αναμένει προσθετικό μέλος.

Σύνταξη
Ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame
Ήταν το «παιδί» του 24.04.26

Ο Τζον Φαβρό προσπάθησε να σταματήσει τον θάνατο του Iron Man στο Avengers: Endgame - Τώρα παραδέχεται ότι έκανε λάθος

Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε και στάθηκε στο πλευρό του Iron Man, ο Τζον Φαβρό δεν ήθελε με τίποτα να δει το «παιδί» του να πεθαίνει στο Avengers: Endgame

Φροίξος Φυντανίδης
Δημόσιο: Τα μυστικά για σύνταξη πριν από τα 62
Εντός του 2026 24.04.26

Τα μυστικά για σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62

Αναλυτικά οι 8 κατηγορίες ασφαλισμένων που θεμελιώνουν δικαίωμα για σύνταξη - Αφορά κατά κανόνα τους παλαιούς, πριν από το 1993, χωρίς απαραίτητα να έχουν και το πέναλτι της μειωμένης σύνταξης

Ηλίας Γεωργάκης
Απογραφή ανελκυστήρων: Οι υποχρεώσεις του συντηρητή, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι
Απογραφή ασανσέρ 24.04.26

Οι υποχρεώσεις του συντηρητή των ανελκυστήρων, οι προθεσμίες και οι έλεγχοι

Ο βασικός στόχος της απογραφής είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η πλήρης καταγραφή και ο έλεγχος των παλαιών και επικίνδυνων ανελκυστήρων σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια

Δήμητρα Σκούφου
Ακίνητα: Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών
Δασικοί χάρτες 24.04.26

Τέλος στην ομηρεία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων

Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, οι οποίες προωθούνται στη Βουλή, απλουστεύονται οι μεταβιβάσεις που αφορούν ακίνητα τα οποία έχουν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες

Προκόπης Γιόγιακας
Η στάση της Ρις Γουίδερσπουν απέναντι στο AI εγείρει ερωτήματα
Κίνητρο; 24.04.26

Η Ρις Γουίδερσπουν εγινε viral επειδή είπε ότι «ήρθε η ώρα» να μάθουμε τι εστί AI

Η Ρις Γουίδερσπουν ενθάρρυνε τους ακόλουθούς της στο Instagram να «μάθουν μαζί τα βασικά» για την τεχνητή νοημοσύνη για να «κάνουν την καθημερινότητά τους ευκολότερη και καλύτερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή σε πτήσεις μικρής και μεσαίας απόστασης
Γερμανία 24.04.26

Η Lufthansa καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή

Η Lufthansa ανακοίνωσε ότι για επιλεγμένα δρομολόγια μικρής και μεσαίας απόστασης, θα είναι διαθέσιμη νέα κατηγορία ναύλου, στην οποία θα περιλαμβάνεται μόνο μία αποσκευή καμπίνας.

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας ο Δώνης – Στο Μουντιάλ ο Έλληνας τεχνικός (pic)

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο νέος προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, με την ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει τη συμφωνία των δύο πλευρών ως το 2027 - Δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα πάρει μέρος σε Μουντιάλ.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

