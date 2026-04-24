Η Γερμανία προετοιμάζεται για πόλεμο γράφει η Berliner Zeitung λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του γερμανού υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους που παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο στρατιωτικό δόγμα με στόχο «ο γερμανικός στρατός να γίνει ο πιο ισχυρός στην Ευρώπη».

Το αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο γερμανός αξιωματούχος την Τετάρτη (22/04) έχει ως στόχο να καταστήσει την Bundeswehr (οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας) τον «ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη».

Η «ευθύνη για την Ευρώπη» και ο… εχθρός Ρωσία

Η πρώτη στρατιωτική στρατηγική που ανακοινώνει η Γερμανία από την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου φέρει τον εύηχο τίτλο «ευθύνη για την Ευρώπη» με τον Πιστόριους να δηλώνει ότι το πολυπληθέστερο έθνος της ΕΕ θα εργαστεί «ταχέως» για να αυξήσει τον αριθμό των στρατευμάτων και την στρατιωτική ετοιμότητα.

Η στρατηγική καθιστά σαφές ένα πράγμα σύμφωνα με την BZ: Ο κύριος εχθρός της Γερμανίας είναι η Ρωσία εξετάζοντας λεπτομερώς την ανάλυση του γερμανικού υπουργείου Άμυνα.

Σύμφωνα με την βερολινέζικη εφημερίδα οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν τη Ρωσία απειλή, «επειδή εκμεταλλεύεται τις συγκρούσεις στην περιφέρεια και απειλεί την Ευρώπη με όπλα μεγάλης εμβέλειας». Η Δύση «θεωρείται ουσιαστικά εχθρική από τη σημερινή Ρωσία και η ένταξη δημοκρατικών κρατών στο ΝΑΤΟ μετά το 1989/1991 απεικονίζεται ως περικύκλωση της Ρωσίας».

Από το 2022, που ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας η Γερμανία έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές της δαπάνες.

Η Ρωσία «ήδη διεξάγει υβριδικές επιχειρήσεις εναντίον των κρατών μελών του ΝΑΤΟ – συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας», αναφέρεται στο έγγραφο της Bundeswehr που επικαλείται η Berliner Zeitung. Σύμφωνα με τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις οι Ρώσοι σκοπεύουν να υπονομεύσουν την «ανθεκτικότητα και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του κράτους» μέσω αυτών των επιχειρήσεων.

Αύξηση των στρατιωτικών δαπανών για τη Γερμανία

Το 35 σελίδων κείμενο είναι μέρος της ριζικής αλλαγής στον τρόπο που προσεγγίζει η Γερμανία την άμυνα και την ασφάλεια. Αλλαγή που προέκυψε μετά την εισβολή και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Από το 2022, που ξεκίνησε ο πόλεμος, η Γερμανία έχει αυξήσει δραματικά τις στρατιωτικές της δαπάνες. Επίσης, είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων στην Ουκρανία από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ μείωσε δραματικά την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο.

Το Βερολίνο είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν λευκές βίβλους για την άμυνα. Ωστόσο, για πολλά χρόνια φρόντιζε να μη θεωρηθεί η Γερμανία μιλιταριστική ή εθνικιστική. Αιτία, οι φρικαλεότητες ναζιστικού καθεστώτος κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, η χώρα είχε επικεντρωθεί στη δράση εντός του ΝΑΤΟ.

Το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο

Με το κλίμα να είναι βαρύ πριν μερικούς μήνες είχαν αποκαλυφθεί λεπτομερή διαβαθμισμένα σχέδια που περιγράφουν πώς θα κινηθούν στρατιώτες προς τα ανατολικά σύνορα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία. Η Wall Street Journal δημοσίευσε «ένα μυστικό γερμανικό πολεμικό σχέδιο που περιγράφει την ταχεία ανάπτυξη έως και 800.000 στρατιωτών στο μέτωπο σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία».

Το δημοσίευμα βασίζεται σε ένα «απόρρητο έγγραφο» 1.200 σελίδων που έλαβε η εφημερίδα, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι προετοιμασίες της Γερμανίας και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το σχέδιο.

Η διάψευση

Η Ρωσία σθεναρά και επανειλημμένα έχει διαψεύσει πως σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη. Μάλιστα ρώσοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «μια οργανωμένη εκστρατεία πλύσης εγκεφάλου προκειμένου να σπείρουν τον φόβο και να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην ιδέα ότι μια σύγκρουση με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτη, με στόχο να δικαιολογήσουν τους δικούς τους λανθασμένους υπολογισμούς, τα λάθη και ακόμη και τα εγκλήματά τους, να εξηγήσουν τις καταστροφικές οικονομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες τους, καθώς και να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη».