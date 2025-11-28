Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια φάση ταχείας στρατιωτικής προετοιμασίας, η οποία βασίζεται στην αρχή «Si vis pacem, para bellum» («Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο»). Οι διαβεβαιώσεις του ρώσου προέδρου, Βλαντίμρ Πούτιν, πως η Μόσχα δεν σχεδιάζει επίθεση δεν είναι αρκετές για πολλούς και διάφορους λόγους.

Χωρίς άμεση πολεμική ένδειξη η Ευρώπη κάνει σημαντικά βήματα για να είναι αμυντικά έτοιμη για μια σύγκρουση υψηλής έντασης

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αυξάνουν δραματικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ένα μεγαλόπνοο σχέδιο για την ενοποίηση της αμυντικής αγοράς, την αύξηση της παραγωγής όπλων. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης καλούν ανοιχτά τους πολίτες να υιοθετήσουν κατάσταση «πολέμου» θεωρώντας πως η ειρήνη είναι εύθραυστη.

Το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο

Με το κλίμα να είναι βαρύ παρά τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου και μερικές ηλιαχτίδες ελπίδας να ξεπροβάλουν, αποκαλύπτονται λεπτομερή διαβαθμισμένα σχέδια που περιγράφουν πώς θα κινηθούν στρατιώτες προς τα ανατολικά σύνορα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία και η δράση μιας παραστρατιωτικής ομάδας με κρατική χρηματοδότηση που προετοιμάζεται… για τα χειρότερα.

Η Wall Street Journal πρωτοστατεί αποκαλύπτοντας είναι «ένα μυστικό γερμανικό πολεμικό σχέδιο που περιγράφει την ταχεία ανάπτυξη έως και 800.000 στρατιωτών στο μέτωπο σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία».

Το δημοσίευμα βασίζεται σε ένα «απόρρητο έγγραφο» 1.200 σελίδων που έλαβε η εφημερίδα, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι προετοιμασίες της Γερμανίας και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το σχέδιο.

OPLAN DEU

Η Γερμανία άρχισε να καταρτίζει το σχέδιό της, γνωστό ως OPLAN DEU, σε μια ειδική στρατιωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε περίπου δυόμισι χρόνια πριν σε μια βάση κοντά στο Βερολίνο. Το απόρρητο έγγραφο χαρτογραφεί τις διαδρομές για τη μετακίνηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά μέσω λιμανιών, ποταμών, σιδηροδρομικών γραμμών και οδών, καθώς και τις μεθόδους για τον εφοδιασμό και την προστασία αυτών των δυνάμεων.

Η κομβική της γεωγραφική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κρίσιμος κόμβος logistics σε οποιαδήποτε μεγάλη σύγκρουση με τη Ρωσία και κύριος διάδρομος για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που κατευθύνονται προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την έκθεση στο σχέδιο «ο πόλεμος δεν είναι πλέον αποκλειστικά στρατιωτική υπόθεση, αλλά απαιτεί συμμετοχή δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, κρίσιμων υπηρεσιών, νοσοκομείων, ακόμη και τοπικών αρχών».

Αυτό, κατά κάποιον τρόπο, ισοδυναμεί με επιστροφή στη λογική του Ψυχρού Πολέμου, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται νέες προκλήσεις, όπως η γήρανση των υποδομών και άλλα πολλά.

Προετοιμάζονται για πόλεμο για να αποτρέψουν τον πόλεμο στην Ευρώπη

Οι «ασκήσεις φόβου» συνεχίζονται με την εφημερίδα να σημειώνει ότι οι γερμανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, πολλαπλά περιστατικά σε όλη την Ευρώπη που αφορούν κατασκοπεία, επιθέσεις σαμποτάζ και παραβιάσεις του εναέριου χώρου, πολλά από τα οποία αποδίδονται στη Μόσχα, υποδηλώνουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προετοιμαστεί για μια επίθεση ακόμη νωρίτερα. Αναλυτές που αναφέρονται στην έκθεση προειδοποίησαν ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους της Ρωσίας για να σχεδιάσει μια κίνηση εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ.

Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης όχι μόνο θα εξασφάλιζε τη νίκη, αλλά και θα μείωνε την πιθανότητα ενός πολέμου. «Ο στόχος είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο, καθιστώντας σαφές στους εχθρούς μας ότι αν μας επιτεθούν, δεν θα πετύχουν», δήλωσε στην εφημερίδα ένας ανώτερος αξιωματικός που συμμετείχε στη σύνταξη του σχεδίου.

Η έκθεση περιγράφει μια άσκηση που πραγματοποιήθηκε αυτό το φθινόπωρο στην ανατολική Γερμανία, κατά την οποία η Rheinmetall, η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της χώρας, κατασκεύασε ένα προσωρινό στρατόπεδο για 500 στρατιώτες, το οποίο περιλάμβανε καταλύματα, ντους, πρατήρια καυσίμων, μια υπαίθρια κουζίνα και προστασία κατά των drones. Το στρατόπεδο κατασκευάστηκε σε 14 ημέρες και αποσυναρμολογήθηκε σε επτά.

Τα αδύναμα σημεία

Ωστόσο, η άσκηση αποκάλυψε και ορισμένα μειονεκτήματα. Ο χώρος ήταν πολύ μικρός για να χωρέσει όλα τα οχήματα και η χρήση γης δεν ήταν κατάλληλη, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να αναγκάζονται να μετακινούνται συνεχώς από το ένα μέρος στο άλλο. Το σχέδιο αντιμετωπίζει επιπλέον προκλήσεις, όπως δυσκολία στος κανόνες προμηθειών, αυστηρούς νόμους και κανονισμούς περί πληροφοριών που δεν είναι προσαρμοσμένοι στις συνθήκες πολέμου.

Το άρθρο υπογραμμίζει την επιδείνωση της στρατιωτικής ετοιμότητας της Γερμανίας από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ενώ παλαιότερα τα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων σχεδιάζονταν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως διάδρομοι έκτακτης προσγείωσης, οι δεξαμενές καυσίμων για τα αεροσκάφη ήταν θαμμένες κάτω από χώρους στάθμευσης και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα μπορούσαν να αφαιρεθούν μέσα σε λίγα λεπτά, τα χρόνια που ακολούθησαν έφεραν νέα τούνελ και γέφυρες που είναι πολύ στενά ή πολύ αδύναμα για στρατιωτικές μεταφορές.

Η υπάρχουσα υποδομή της Γερμανίας έχει επίσης υποβαθμιστεί. Αξιωματούχοι στο Βερολίνο εκτιμούν ότι το 20% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων και περισσότερο από το ένα τέταρτο των γεφυρών χρειάζονται επισκευές. Τα λιμάνια της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής χρειάζονται περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ για αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων 3 δισεκατομμυρίων για βελτιώσεις που σχετίζονται με το στρατό.

Παραστρατιωτικοί στη Λιθουανία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ρωσικής εισβολής

Και ενώ η Γερμανία επεξεργάζεται σχέδια για πόλεμο στη Λιθουανία, περίπου 1.500 παραστρατιωτικοί, κατέφθασαν στην Ουτενά, μια βιομηχανική πόλη στη βορειοανατολικά της χώρας, στα τέλη του περασμένου μήνα, καταλαμβάνοντας θέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και γύρω από κρίσιμες υποδομές, προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτό που πολλοί σε αυτή την παραμεθόρια πόλη φοβούνται πλέον: μια ρωσική εισβολή.

Το ρεπορτάζ, και πάλι στη Wall Street Journal, αναφέρει πως ντυμένοι με στρατιωτικές στολές και οπλισμένοι με τουφέκια γεμάτα με άσφαιρα φυσίγγια, μέλη της Λιθουανικής Ένωσης Τυφεκιοφόρων (LRU), μιας κρατικά χρηματοδοτούμενης παραστρατιωτικής ομάδας, πέρασαν αρκετές ημέρες εκπαιδευόμενοι για να αποκρούσουν μια πιθανή εχθρική επίθεση.

Η WSJ ακολούθησε την LRU καθώς οι δυνάμεις της έφτασαν στην πόλη της Ουτένα για να πραγματοποιήσουν μερικές από τις μεγαλύτερες πολεμικές ασκήσεις που έχει κάνει ποτέ η ομάδα. Οι κάμερες της εφημερίδας μπήκαν στα σπίτια των μελών της LRU για να κατανοήσουν γιατί οι απλοί Λιθουανοί πολίτες παίρνουν τα όπλα και αφιερώνουν τα ελεύθερα βράδια και τα σαββατοκύριακά τους για να προετοιμαστούν για τον πόλεμο.

Ενώ οι ηγέτες της LRU και οι αξιωματούχοι της λιθουανικής κυβέρνησης δηλώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ρωσικής εισβολής, καθώς ο ρωσικός στρατός είναι σε μεγάλο βαθμό απασχολημένος στην Ουκρανία, η ομάδα, που υποστηρίζεται από το στρατό της χώρας, επιμένει ότι η μικρή βαλτική χώρα δεν μπορεί να πάρει ρίσκα.

Τα μέλη της ομάδας λένε ότι αφιερώνουν χρόνο από την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή για να μάθουν στρατιωτικές δεξιότητες, κάτι που θεωρούν επένδυση στην ασφάλεια της χώρας τους και στην ασφάλεια της επόμενης γενιάς.

Ο ρόλος της LRU

Ομάδες σε όλη την Ανατολική Ευρώπη που προσφέρουν στρατιωτική εκπαίδευση σε πολίτες, όπως η LRU, έχουν σημειώσει τεράστια αύξηση των μελών τους από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η LRU που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λιθουανίας για ανεξαρτησία στις αρχές του 20ού αιώνα έχει σήμερα 17.000 μέλη σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας.

Σε περίπτωση εισβολής στη Λιθουανία η παραστρατιωτική ομάδα θα ενσωματωθεί πλήρως στο στρατό της χώρας. Αναλυτές στον τομέα της άμυνας υποστηρίζουν ότι οι εθελοντές και οι εφέδροι θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στις πρώτες ώρες και ημέρες του πολέμου, λειτουργώντας ως πρώτη γραμμή άμυνας πριν από την άφιξη των ενισχύσεων του ΝΑΤΟ.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η Γαλλία ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για νέους, το οποίο θα ξεκινήσει στα μέσα του 2026, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας ενόψει των, όπως περιγράφουν οι αξιωματούχοι, επιταχυνόμενων παγκόσμιων απειλών.