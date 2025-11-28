newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Ευρώπη: Ασκήσεις πολέμου, παραστρατιωτικές ομάδες και απόρρητα σχέδια για το ενδεχόμενο μιας ρωσικής εισβολής
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Ευρώπη: Ασκήσεις πολέμου, παραστρατιωτικές ομάδες και απόρρητα σχέδια για το ενδεχόμενο μιας ρωσικής εισβολής

Η Ευρώπη περνά σε μια φάση ταχείας στρατιωτικής προετοιμασίας αυξάνοντας δραματικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Spotlight

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια φάση ταχείας στρατιωτικής προετοιμασίας, η οποία βασίζεται στην αρχή «Si vis pacem, para bellum» («Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο»). Οι διαβεβαιώσεις του ρώσου προέδρου, Βλαντίμρ Πούτιν, πως η Μόσχα δεν σχεδιάζει επίθεση δεν είναι αρκετές για πολλούς και διάφορους λόγους.

Χωρίς άμεση πολεμική ένδειξη η Ευρώπη κάνει σημαντικά βήματα για να είναι αμυντικά έτοιμη για μια σύγκρουση υψηλής έντασης

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αυξάνουν δραματικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ένα μεγαλόπνοο σχέδιο για την ενοποίηση της αμυντικής αγοράς, την αύξηση της παραγωγής όπλων. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης καλούν ανοιχτά τους πολίτες να υιοθετήσουν κατάσταση «πολέμου» θεωρώντας πως η ειρήνη είναι εύθραυστη.

Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η σύγκρουση Ρωσίας – Ουκρανίας

Το «μυστικό» γερμανικό πολεμικό σχέδιο

Με το κλίμα να είναι βαρύ παρά τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου και μερικές ηλιαχτίδες ελπίδας να ξεπροβάλουν, αποκαλύπτονται λεπτομερή διαβαθμισμένα σχέδια που περιγράφουν πώς θα κινηθούν στρατιώτες προς τα ανατολικά σύνορα σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία και η δράση μιας παραστρατιωτικής ομάδας με κρατική χρηματοδότηση που προετοιμάζεται… για τα χειρότερα.

Η Wall Street Journal πρωτοστατεί αποκαλύπτοντας είναι «ένα μυστικό γερμανικό πολεμικό σχέδιο που περιγράφει την ταχεία ανάπτυξη έως και 800.000 στρατιωτών στο μέτωπο σε περίπτωση σύγκρουσης με τη Ρωσία».

Το δημοσίευμα βασίζεται σε ένα «απόρρητο έγγραφο» 1.200 σελίδων που έλαβε η εφημερίδα, στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς οι προετοιμασίες της Γερμανίας και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει το σχέδιο.

OPLAN DEU

Η Γερμανία άρχισε να καταρτίζει το σχέδιό της, γνωστό ως OPLAN DEU, σε μια ειδική στρατιωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε περίπου δυόμισι χρόνια πριν σε μια βάση κοντά στο Βερολίνο. Το απόρρητο έγγραφο χαρτογραφεί τις διαδρομές για τη μετακίνηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά μέσω λιμανιών, ποταμών, σιδηροδρομικών γραμμών και οδών, καθώς και τις μεθόδους για τον εφοδιασμό και την προστασία αυτών των δυνάμεων.

Η κομβική της γεωγραφική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κρίσιμος κόμβος logistics σε οποιαδήποτε μεγάλη σύγκρουση με τη Ρωσία και κύριος διάδρομος για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που κατευθύνονται προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την έκθεση στο σχέδιο «ο πόλεμος δεν είναι πλέον αποκλειστικά στρατιωτική υπόθεση, αλλά απαιτεί συμμετοχή δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, κρίσιμων υπηρεσιών, νοσοκομείων, ακόμη και τοπικών αρχών».

Αυτό, κατά κάποιον τρόπο, ισοδυναμεί με επιστροφή στη λογική του Ψυχρού Πολέμου, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται νέες προκλήσεις, όπως η γήρανση των υποδομών και άλλα πολλά.

Η κομβική γεωγραφική θέση της Γερμανίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κρίσιμος κόμβος logistics

Προετοιμάζονται για πόλεμο για να αποτρέψουν τον πόλεμο στην Ευρώπη

Οι «ασκήσεις φόβου» συνεχίζονται με την εφημερίδα να σημειώνει ότι οι γερμανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, πολλαπλά περιστατικά σε όλη την Ευρώπη που αφορούν κατασκοπεία, επιθέσεις σαμποτάζ και παραβιάσεις του εναέριου χώρου, πολλά από τα οποία αποδίδονται στη Μόσχα, υποδηλώνουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προετοιμαστεί για μια επίθεση ακόμη νωρίτερα. Αναλυτές που αναφέρονται στην έκθεση προειδοποίησαν ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους της Ρωσίας για να σχεδιάσει μια κίνηση εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ.

Οι υπεύθυνοι σχεδιασμού υποστηρίζουν ότι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης όχι μόνο θα εξασφάλιζε τη νίκη, αλλά και θα μείωνε την πιθανότητα ενός πολέμου. «Ο στόχος είναι να αποτρέψουμε τον πόλεμο, καθιστώντας σαφές στους εχθρούς μας ότι αν μας επιτεθούν, δεν θα πετύχουν», δήλωσε στην εφημερίδα ένας ανώτερος αξιωματικός που συμμετείχε στη σύνταξη του σχεδίου.

Η έκθεση περιγράφει μια άσκηση που πραγματοποιήθηκε αυτό το φθινόπωρο στην ανατολική Γερμανία, κατά την οποία η Rheinmetall, η μεγαλύτερη αμυντική εταιρεία της χώρας, κατασκεύασε ένα προσωρινό στρατόπεδο για 500 στρατιώτες, το οποίο περιλάμβανε καταλύματα, ντους, πρατήρια καυσίμων, μια υπαίθρια κουζίνα και προστασία κατά των drones. Το στρατόπεδο κατασκευάστηκε σε 14 ημέρες και αποσυναρμολογήθηκε σε επτά.

Τα αδύναμα σημεία

Ωστόσο, η άσκηση αποκάλυψε και ορισμένα μειονεκτήματα. Ο χώρος ήταν πολύ μικρός για να χωρέσει όλα τα οχήματα και η χρήση γης δεν ήταν κατάλληλη, με αποτέλεσμα οι στρατιώτες να αναγκάζονται να μετακινούνται συνεχώς από το ένα μέρος στο άλλο. Το σχέδιο αντιμετωπίζει επιπλέον προκλήσεις, όπως δυσκολία στος κανόνες προμηθειών, αυστηρούς νόμους και κανονισμούς περί πληροφοριών που δεν είναι προσαρμοσμένοι στις συνθήκες πολέμου.

Το άρθρο υπογραμμίζει την επιδείνωση της στρατιωτικής ετοιμότητας της Γερμανίας από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ενώ παλαιότερα τα τμήματα των αυτοκινητοδρόμων σχεδιάζονταν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως διάδρομοι έκτακτης προσγείωσης, οι δεξαμενές καυσίμων για τα αεροσκάφη ήταν θαμμένες κάτω από χώρους στάθμευσης και τα προστατευτικά κιγκλιδώματα μπορούσαν να αφαιρεθούν μέσα σε λίγα λεπτά, τα χρόνια που ακολούθησαν έφεραν νέα τούνελ και γέφυρες που είναι πολύ στενά ή πολύ αδύναμα για στρατιωτικές μεταφορές.

Η υπάρχουσα υποδομή της Γερμανίας έχει επίσης υποβαθμιστεί. Αξιωματούχοι στο Βερολίνο εκτιμούν ότι το 20% του δικτύου αυτοκινητοδρόμων και περισσότερο από το ένα τέταρτο των γεφυρών χρειάζονται επισκευές. Τα λιμάνια της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής χρειάζονται περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ για αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων 3 δισεκατομμυρίων για βελτιώσεις που σχετίζονται με το στρατό.

Παραστρατιωτικοί στη Λιθουανία προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ρωσικής εισβολής

Και ενώ η Γερμανία επεξεργάζεται σχέδια για πόλεμο στη Λιθουανία, περίπου 1.500 παραστρατιωτικοί, κατέφθασαν στην Ουτενά, μια βιομηχανική πόλη στη βορειοανατολικά της χώρας, στα τέλη του περασμένου μήνα, καταλαμβάνοντας θέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και γύρω από κρίσιμες υποδομές, προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτό που πολλοί σε αυτή την παραμεθόρια πόλη φοβούνται πλέον: μια ρωσική εισβολή.

Το ρεπορτάζ, και πάλι στη Wall Street Journal, αναφέρει πως ντυμένοι με στρατιωτικές στολές και οπλισμένοι με τουφέκια γεμάτα με άσφαιρα φυσίγγια, μέλη της Λιθουανικής Ένωσης Τυφεκιοφόρων (LRU), μιας κρατικά χρηματοδοτούμενης παραστρατιωτικής ομάδας, πέρασαν αρκετές ημέρες εκπαιδευόμενοι για να αποκρούσουν μια πιθανή εχθρική επίθεση.

Η WSJ ακολούθησε την LRU καθώς οι δυνάμεις της έφτασαν στην πόλη της Ουτένα για να πραγματοποιήσουν μερικές από τις μεγαλύτερες πολεμικές ασκήσεις που έχει κάνει ποτέ η ομάδα. Οι κάμερες της εφημερίδας μπήκαν στα σπίτια των μελών της LRU για να κατανοήσουν γιατί οι απλοί Λιθουανοί πολίτες παίρνουν τα όπλα και αφιερώνουν τα ελεύθερα βράδια και τα σαββατοκύριακά τους για να προετοιμαστούν για τον πόλεμο.

Ενώ οι ηγέτες της LRU και οι αξιωματούχοι της λιθουανικής κυβέρνησης δηλώνουν ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος ρωσικής εισβολής, καθώς ο ρωσικός στρατός είναι σε μεγάλο βαθμό απασχολημένος στην Ουκρανία, η ομάδα, που υποστηρίζεται από το στρατό της χώρας, επιμένει ότι η μικρή βαλτική χώρα δεν μπορεί να πάρει ρίσκα.

Τα μέλη της ομάδας λένε ότι αφιερώνουν χρόνο από την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή για να μάθουν στρατιωτικές δεξιότητες, κάτι που θεωρούν επένδυση στην ασφάλεια της χώρας τους και στην ασφάλεια της επόμενης γενιάς.

Ο ρόλος της LRU σε περίπτωση πολέμου

Ο ρόλος της LRU

Ομάδες σε όλη την Ανατολική Ευρώπη που προσφέρουν στρατιωτική εκπαίδευση σε πολίτες, όπως η LRU, έχουν σημειώσει τεράστια αύξηση των μελών τους από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Η LRU που ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λιθουανίας για ανεξαρτησία στις αρχές του 20ού αιώνα έχει σήμερα 17.000 μέλη σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της Λιθουανίας.

Σε περίπτωση εισβολής στη Λιθουανία η παραστρατιωτική ομάδα θα ενσωματωθεί πλήρως στο στρατό της χώρας. Αναλυτές στον τομέα της άμυνας υποστηρίζουν ότι οι εθελοντές και οι εφέδροι θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στις πρώτες ώρες και ημέρες του πολέμου, λειτουργώντας ως πρώτη γραμμή άμυνας πριν από την άφιξη των ενισχύσεων του ΝΑΤΟ.

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η Γαλλία ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα εθελοντικής στρατιωτικής θητείας για νέους, το οποίο θα ξεκινήσει στα μέσα του 2026, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων της χώρας ενόψει των, όπως περιγράφουν οι αξιωματούχοι, επιταχυνόμενων παγκόσμιων απειλών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Σεξ: Το άγχος μειώνει την επιθυμία περισσότερο στις γυναίκες

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ
Κόσμος 28.11.25

Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Η εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές, άγνωστης έκτασης, κατά την εκτόξευση του ρωσικού Σογιούζ προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ISS σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
Ενοπλη επίθεση 28.11.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της εθνοφρουρού Μπέκστρομ

«Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, για την εθνοφρουρό Σάρα Μπέκστρομ, η οποία είχε δεχτεί ένοπλη επίθεση, μαζί με συνάδελφό της, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
Ρώσος διπλωμάτης 28.11.25

«ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία»

«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία», δηλώνει ρώσος διπλωμάτης για την ΕΕ.

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.11.25

Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε η παραχώρηση εδαφών είναι απαγορευμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Με τον τρόπο αυτό απάντησε στον Πούτιν.

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Σύνταξη
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28.11.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ
Κόσμος 28.11.25

Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Η εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές, άγνωστης έκτασης, κατά την εκτόξευση του ρωσικού Σογιούζ προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ISS σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
Ενοπλη επίθεση 28.11.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της εθνοφρουρού Μπέκστρομ

«Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, για την εθνοφρουρό Σάρα Μπέκστρομ, η οποία είχε δεχτεί ένοπλη επίθεση, μαζί με συνάδελφό της, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
Ρώσος διπλωμάτης 28.11.25

«ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία»

«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία», δηλώνει ρώσος διπλωμάτης για την ΕΕ.

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο