Γαλλία: Ο Αρχηγός ενόπλων δυνάμεων προειδοποιεί για πόλεμο – «Πρέπει να αποδεχθούμε την απώλεια παιδιών μας»

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Γαλλία, καθώς ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείο Στρατού, στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν, κάλεσε τους Γάλλους να προετοιμαστούν για θυσίες σε περίπτωση πολέμου. Μιλώντας στο Συνέδριο των Γάλλων δημάρχων, ο Φαμπιέν Μαντόν δήλωσε ότι η Γαλλία πρέπει να αποκαταστήσει τη «δύναμη του πνεύματός της, να αποδεχθεί τα βάσανα για να προστατεύσει αυτό που είμαστε».

Και πρόσθεσε ότι πρέπει να είναι έτοιμη να «αποδεχτεί την απώλεια των παιδιών της».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την Τρίτη, δύο μέρες προτού οι γαλλικές αρχές καλέσουν τους πολίτες να προετοιμαστούν για διάφορους κινδύνους. Σήμερα, Πέμπτη, η κυβέρνηση στη Γαλλία έδωσε στη δημοσιότητα έναν οδηγό με τίτλο «Αντιμετωπίζοντας τους Κινδύνους».

Ο οδηγός περιλαμβάνει συμβουλές για το πώς να αντιδράσουν οι Γάλλοι σε ένα ευρύ φάσμα απειλών, από πλημμύρες και κυβερνοεπιθέσεις έως πολέμους. Και, μεταξύ άλλων, ενθαρρύνει τους Γάλλους να εξασφαλίσουν ένα κιτ επιβίωσης.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο Αρχηγός

Με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι αρχές προσπαθούν εδώ και μήνες να προετοιμάσουν το γαλλικό κοινό για θυσίες σε περίπτωση πολέμου.

Όπως αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ιδιαίτερα Γερμανοί και Δανοί, ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν έχει δηλώσει ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας ότι ο γαλλικός στρατός πρέπει να είναι «έτοιμος για μια σύγκρουση σε τρία ή τέσσερα χρόνια» εναντίον της Ρωσίας. Υποστήριξε ότι η Ρωσία «μπορεί να μπει στον πειρασμό να συνεχίσει τον πόλεμο στην ήπειρό μας».

Επίσης, στον οδικό χάρτη της Γαλλίας για τις ένοπλες δυνάμεις το 2025, την Εθνική Στρατηγική Αναθεώρηση, αναφέρονται τα εξής:

«Η Γαλλία πρέπει να προετοιμαστεί για την πιθανότητα μιας σημαντικής, υψηλής έντασης εμπλοκής στην γειτονιά της Ευρώπης έως το 2027-2030, που θα συμπέσει με μια μαζική αύξηση των υβριδικών επιθέσεων στο έδαφός της».

«Πολεμική ομιλία»

Η ομιλία του Γάλλου στρατηγού προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στη χώρα, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς κρίθηκε «πολεμική». Επίσης, εξαπέλυσαν πυρά και κατά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, υποστηρίζοντας ότι προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

«Ένας Αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας δεν επιτρέπεται να λέει τέτοια πράγματα», αντέδρασε η κοινοβουλευτική ομάδα της Ανυπότακτης Γαλλίας, του Ζαν-Λικ Μελανσόν. Ενώ ο εθνικός γραμματέας του γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Φαμπιέν Ρουσέλ αναρωτήθηκε: «Δεν είναι αρκετά τα 51.000 μνημεία πολέμου στις πόλεις και τα χωριά μας; Ναι στην εθνική άμυνα, αλλά όχι στην πολεμική ρητορική».

Dangereuse intervention du @CEMA_FR hier au Congrès des maires qui nous demande « d’accepter de perdre nos enfants ». C’est NON ! 51 000 monuments aux morts dans nos communes ce n’est pas assez ? Oui à la défense nationale mais non aux discours va-t-en guerre insupportables ! — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) November 19, 2025

Η ομιλία Μαντόν προκάλεσε την αντίδραση και του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού. Ο αντιπρόεδρός του, Λουί Αλιό επισήμανε ότι ο πόλεμος «είναι αναγκαιότητα όταν διακυβεύεται η ίδια η επιβίωση του έθνους. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί Γάλλοι που είναι έτοιμοι να πάνε και να πεθάνουν για την Ουκρανία».

Και οι υπερασπιστές

Ταυτόχρονα, κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού στη Γαλλία.

Η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Κατρίν Βοτρέν, έγραψε στο Χ: «Τα σχόλιά του, που αποσπώνται από το πλαίσιο στο οποίο έγιναν για πολιτικούς σκοπούς, αντικατοπτρίζουν τη στρατιωτική γλώσσα ενός ηγέτη που γνωρίζει καθημερινά ότι οι νέοι στρατιώτες διακινδυνεύουν τη ζωή τους για το Έθνος». Και πρόσθεσε ότι ο στρατηγός Φαμπιέν Μαντόν είχε «απόλυτο δικαίωμα να μιλάει για τις απειλές» που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι «σημαντικό οι δήμαρχοι να ενημερωθούν για την τρέχουσα κατάσταση», πρόσθεσε.

Le général Mandon répondait à une invitation de longue date du président de l’AMF, David Lisnard. Le CEMA est pleinement légitime à s’exprimer sur les menaces qui continuent de progresser, et il est en effet important que les maires soient sensibilisés au contexte actuel. Ses… — Catherine Vautrin (@CaVautrin) November 20, 2025

Επίσης, ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού στη Γαλλία, ναύαρχος Νικολά Βοζούρ, μιλώντας στον ραδιόφωνο RTL, είπε: «Ο Αρχηγός του Επιτελείου Άμυνας εξετάζει σενάρια, αυτό είναι φυσιολογικό. […] Είναι ρόλος του να προβλέπει σενάρια και να προετοιμάζεται γι’ αυτά».