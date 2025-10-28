newspaper
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
Ρωσία: Η Γαλλία ετοιμάζεται να στείλει στρατό στην Ουκρανία – Ο Μακρόν ζήλεψε τον Ναπολέοντα
Κόσμος 28 Οκτωβρίου 2025 | 13:00

Ρωσία: Η Γαλλία ετοιμάζεται να στείλει στρατό στην Ουκρανία – Ο Μακρόν ζήλεψε τον Ναπολέοντα

Οι μυστικές υπηρεσίες στη Ρωσία υποστηρίζουν ότι η Γαλλία σκοπεύει να στείλει 2.000 στρατιώτες στην Ουκρανία - Τι είπε ο Πεσκόφ

Σύνταξη
Η υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών στη Ρωσία (SVR) αναφέρει ότι η Γαλλία έχει ξεκινήσει προετοιμασίες για να στείλει 2.000 στρατιώτες στην Ουκρανία. Με δηκτικό τρόπο, οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας συνδέουν την απόφαση του Μακρόν με τις πολιτικές του αποτυχίες στο εσωτερικό της χώρας ενώ «εξηγούν» την φερόμενη απόφασή του ως αποτέλεσμα της ματαιοδοξίας του.

«Ναπολέων, Κάρολος ΙΒ΄, Μακρόν – μια τροχιά παρακμής. Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η SVR, ο πρόεδρος Μακρόν οραματίζεται μια στρατιωτική επέμβαση στην Ουκρανία. Έχοντας αποτύχει ως πολιτικός και αγωνιζόμενος να οδηγήσει τη χώρα έξω από μια παρατεταμένη κοινωνικοοικονομική κρίση, δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα του να μείνει στην ιστορία ως στρατιωτικός ηγέτης», αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσιεύει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Kατόπιν εντολής του Μακρόν, «το Γενικό Επιτελείο των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων ετοιμάζεται να αναπτύξει ένα στρατιωτικό απόσπασμα έως και 2.000 στρατιωτών και αξιωματικών στην Ουκρανία για να υποστηρίξει το καθεστώς του Κιέβου».

Βρίσκονται ήδη στην Πολωνία

«Ο πυρήνας της δύναμης θα αποτελείται από στρατεύματα εφόδου της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων, κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οι λεγεωνάριοι βρίσκονται ήδη σε περιοχές της Πολωνίας που συνορεύουν με την Ουκρανία και παρακολουθούν εντατική εκπαίδευση μάχης, λαμβάνοντας όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Η αναδιάταξή τους στην κεντρική Ουκρανία έχει προγραμματιστεί για το εγγύς μέλλον», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση και υποστηρίζει ότι:

«Στη Γαλλία, δημιουργούνται γρήγορα εκατοντάδες επιπλέον νοσοκομειακές κλίνες για να φιλοξενήσουν τους τραυματίες. Γάλλοι γιατροί παρακολουθούν εξειδικευμένη ιατρική εκπαίδευση για εργασία πεδίου».

Σε περίπτωση διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επικείμενη επέμβαση, οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι «το Παρίσι σκοπεύει να ισχυριστεί ότι πρόκειται απλώς για μια μικρή ομάδα εκπαιδευτών που φτάνουν στην Ουκρανία για να εκπαιδεύσουν κινητοποιημένα ουκρανικά στρατεύματα».

Η SVR σχολίασε επίσης ότι ο Μακρόν είναι «διαβόητος για το ότι ονειρεύεται τις δάφνες του Ναπολέοντα».

«Ωστόσο, μελέτησε την ιστορία με επαίσχυντο τρόπο. Όχι μόνο παρέλειψε το κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου που περιέγραφε το τέλος της εκστρατείας του Ναπολέοντα στη Ρωσία, αλλά και το μάθημα για την προσπάθεια του Σουηδού βασιλιά Καρόλου ΙΒ΄ να νικήσει τη Ρωσία, βασιζόμενος στον Ουκρανό Αταμάνο και προδότη Ιβάν Μαζέπα, η οποία έληξε με την ήττα των Σουηδών στην Πολτάβα. Ο Μακρόν θα έπρεπε να γνωρίζει τα λόγια του Ρώσου ιστορικού Β. Κλιουτσέφσκι: «Η ιστορία δεν διδάσκει τίποτα, αλλά μόνο τιμωρεί για την αγνόηση των μαθημάτων»», κατέληξε το γραφείο τύπου του SVR.

Πεσκόφ: Ξένοι μαχητές στην Ουκρανία θα εξοντωθούν

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ερωτηθείς για την αναφορά των ρωσικών υπηρεσιών SVR, είπε ότι ήδη τα ρωσικά στρατεύματα ακούνε συνεχώς ξένες γλώσσες να ομιλούνται μεταξύ εκείνων που πολεμούν για την Ουκρανία στην πρώτη γραμμή και υποσχέθηκε ότι τέτοιοι μαχητές θα «εξοντωθούν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και το ζήτημα των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, για το οποίο το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει τις προοπτικές, καθώς το Κίεβο ήταν αυτό που προκάλεσε τη διακοπή.

Αναφορικά με το ρωσικό πετρέλαιο, το Κρεμλίνο ακούει τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που παροτρύνουν άλλες χώρες να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, αλλά οι εταίροι της Ρωσίας θα λάβουν μόνοι τους τις αποφάσεις τους σχετικά με το αν θα συνεχίσουν να αγοράζουν τα ενεργειακά της προϊόντα, δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Κάθε χώρα ενδιαφέρεται να αποκτά στρατηγικά αγαθά όπως ενεργειακούς πόρους της υψηλότερης ποιότητας και στη πιο ανταγωνιστική τιμή, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025
