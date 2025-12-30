Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια φάση ταχείας στρατιωτικής προετοιμασίας, η οποία βασίζεται στην αρχή «Si vis pacem, para bellum» («Αν θέλεις ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο»). Ενισχύει σημαντικά την άμυνά της και προετοιμάζεται με σχέδιο στο ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης, αν και αυτό δεν μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει.

Ασκήσεις πολέμου, απόρρητα σχέδια και «υβριδικές» επιθέσεις

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ αυξάνουν δραματικά τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί ένα μεγαλόπνοο πλάνο για την ενοποίηση της αμυντικής αγοράς, την αύξηση της παραγωγής όπλων. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης καλούν ανοιχτά τους πολίτες να υιοθετήσουν κατάσταση «πολέμου» θεωρώντας πως η ειρήνη είναι εύθραυστη.

Με το κλίμα να είναι βαρύ, παρά τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, οι ισχυροί της Γηραιάς Ηπείρου λαμβάνουν τα μέτρα τους…

Κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και εκστρατείες παραπληροφόρησης

Μάλιστα προσπαθούν να «διαβάσουν» και τα σημάδια μιας αρχικής φάσης, ενός μελλοντικού πολέμου. Κάπως έτσι, γερμανικά στρατιωτικά στελέχη προειδοποιούν ότι οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ και εκστρατείες παραπληροφόρησης δεν μπορούν να αγνοηθούν, σύμφωνα με εμπιστευτικό κυβερνητικό έγγραφο που δημοσίευσε το POLITICO.

Το έγγραφο, γνωστό ως Operational Plan for Germany (OPLAN), αποτελεί σχέδιο δράσης για την υπεράσπιση του γερμανικού εδάφους σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία άρχισε να καταρτίζει το σχέδιό της, σε μια ειδική στρατιωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε περίπου δυόμισι χρόνια πριν σε μια βάση κοντά στο Βερολίνο.

Η εκπόνησή του αντικατοπτρίζει τη μετατόπιση του ρόλου της Γερμανίας, η οποία έχει αναλάβει κεντρική θέση στον σχεδιασμό ενίσχυσης και μετακίνησης δυνάμεων του ΝΑΤΟ, καθώς η Ρωσία συνεχίζει την επιθετική της στάση στην Ευρώπη μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η κομβική της γεωγραφική θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κρίσιμος κόμβος logistics σε οποιαδήποτε μεγάλη σύγκρουση με τη Ρωσία και κύριος διάδρομος για τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ που κατευθύνονται προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι «υβριδικές» ενέργειες μπορούν να προετοιμάσουν στρατιωτική αντιπαράθεση, με τις κυβερνοεπιχειρήσεις και τις εκστρατείες επιρροής να θεωρούνται πλέον κομμάτι της στρατηγικής κλιμάκωσης.

Το απόρρητο έγγραφο χαρτογραφεί τις διαδρομές για τη μετακίνηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά μέσω λιμανιών, ποταμών, σιδηροδρομικών γραμμών και οδών, καθώς και τις μεθόδους για τον εφοδιασμό και την προστασία αυτών των δυνάμεων.

Οι φόβοι και οι επίμονες διαψεύσεις της Μόσχας

Τους τελευταίους μήνες, η Γερμανία και οι σύμμαχοί της έχουν βιώσει σειρά υβριδικών επιθέσεων που αντικατοπτρίζουν τα σενάρια του OPLAN. Οι ομοσπονδιακές αρχές καταγράφουν αυξημένη ρωσική κατασκοπεία, κυβερνοεπιθέσεις και εκστρατείες επιρροής, με τον Υπουργό Εσωτερικών Alexander Dobrindt να δηλώνει ότι η χώρα αποτελεί «καθημερινό στόχο υβριδικού πολέμου».

Γερμανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ρωσία θα είναι έτοιμη και πρόθυμη να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ το 2029. Ωστόσο, πολλαπλά περιστατικά σε όλη την Ευρώπη που αφορούν κατασκοπεία, επιθέσεις σαμποτάζ και παραβιάσεις του εναέριου χώρου, πολλά από τα οποία αποδίδονται στη Μόσχα, υποδηλώνουν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να προετοιμαστεί για μια επίθεση ακόμη νωρίτερα. Αναλυτές που αναφέρονται στην έκθεση προειδοποίησαν ότι μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα μπορούσε να απελευθερώσει χρόνο και πόρους της Ρωσίας για να σχεδιάσει μια κίνηση εναντίον των χωρών του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία σθεναρά και επανειλημμένα έχει διαψεύσει πως σκοπεύει να επιτεθεί στην Ευρώπη. Μάλιστα ρώσοι αξιωματούχοι κάνουν λόγο για «μια οργανωμένη εκστρατεία πλύσης εγκεφάλου προκειμένου να σπείρουν τον φόβο και να συνηθίσουν οι άνθρωποι στην ιδέα ότι μια σύγκρουση με τη Ρωσία είναι αναπόφευκτη, με στόχο να δικαιολογήσουν τους δικούς τους λανθασμένους υπολογισμούς, τα λάθη και ακόμη και τα εγκλήματά τους, να εξηγήσουν τις καταστροφικές οικονομικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις χώρες τους, καθώς και να αποφύγουν οποιαδήποτε ευθύνη».