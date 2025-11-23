Το CNN επανέρχεται στη στροφή που παρατηρείται στη Γερμανία σχετικά με την ενίσχυση του στρατού της.

Η Γερμανία είχε προηγουμένως υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για άνδρες ηλικίας 18-23 ετών, αλλά αυτή καταργήθηκε το 2011

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε να χτίσει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός του εκτιμά ότι το νομοσχέδιο για το οποίο υπήρξε συμφωνία την περασμένη εβδομάδα θα συμβάλει έτσι ώστε αυτός ο στόχος να γίνει πραγματικότητα.

Αλλάζει το μέγεθος του στρατού στη Γερμανία

Με τις ριζικές νέες μεταρρυθμίσεις, η Γερμανία θα επιχειρήσει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών της από τους περίπου 180.000 σήμερα σε 260.000, επιπλέον των 200.000 εφέδρων, έως το 2035.

Σε πρώτη φάση, η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στην εθελοντική στρατολόγηση, με μεγαλύτερα κίνητρα για όσους κατατάσσονται, συμπεριλαμβανομένου ενός μηνιαίου αρχικού μισθού 2.600 ευρώ – μια αύξηση 450 ευρώ από ό,τι ισχύει σήμερα.

Εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε υποχρεωτική επιστράτευση, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Από το επόμενο έτος, όλοι οι 18χρονοι θα λαμβάνουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υπηρετήσουν.

Για τους άνδρες, η συμπλήρωσή του θα είναι υποχρεωτική. Από το 2027, οι άνδρες ηλικίας 18 ετών θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις.

Η επίκληση του ρωσικού κινδύνου

Το CNN σχολιάζει ότι αυτό συμβαίνει την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται και εμπειρογνώμονες για την περιοχή επιμένουν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εισβάλει σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Μίνα Άλαντερ, συνεργάτης του Προγράμματος για την Ευρώπη στη δεξαμενή σκέψης Chatham House με έδρα το Λονδίνο, πιστεύει ότι η Γερμανία έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην συμβατική άμυνα της Ευρώπης, δεδομένης της κεντρικής γεωγραφικής της θέσης.

«Εάν τα σχέδια για την επίτευξη των νέων αριθμών προσωπικού υλοποιηθούν, θα είναι εξαιρετικό για την Ευρώπη, αλλά αυτό πιθανότατα θα συμβεί κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2030», είπε.

Το αν αυτό θα γίνει σύντομα, μένει να το δούμε, σχολιάζει το αμερικάνικο μέσο.

Ο αρχηγός της γερμανικής άμυνας, στρατηγός Κάρστεν Μπρέουερ, δήλωσε σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στο BBC ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστεί για μια πιθανή ρωσική επίθεση μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια – ενδεχομένως ήδη από το 2029 – προτρέποντας τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα.

Διαφωνία για το είδος της στρατιωτικής θητείας – Τι δήλωσε ο Πιστόριους

Πριν από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, οι εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού – η συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και το σοσιαλδημοκρατικό SPD – διαφωνούσαν επί εβδομάδες για το είδος της στρατιωτικής θητείας που θα έπρεπε να καθιερωθεί.

Μία από τις προτάσεις ήταν η «στρατολόγηση με κλήρωση», σύμφωνα με την οποία θα γινόταν κλήρωση για την επιλογή των νεαρών ανδρών που θα υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις και, στη συνέχεια, άλλη κλήρωση για τη στράτευσή τους.

Η πρόταση αυτή τελικά απορρίφθηκε από τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος δήλωσε ότι οι στρατολογήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε κίνητρα όπως καλύτερες αμοιβές και άλλες οικονομικές αποζημιώσεις.

Το νομοσχέδιο πρέπει να εγκριθεί από το γερμανικό κοινοβούλιο, την Bundestag, με τους βουλευτές να αναμένεται να ψηφίσουν επί της συμφωνίας έως το τέλος του έτους.

Εάν αυτό συμβεί, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Πιστόριους, του SPD, χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή, προσπαθώντας παράλληλα να καθησυχάσει τους επηρεαζόμενους.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει λόγος φόβου», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας την περασμένη εβδομάδα.

«Γιατί το μάθημα είναι αρκετά σαφές: Όσο πιο ικανές είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας στην αποτροπή και την άμυνα, μέσω του εξοπλισμού, της εκπαίδευσης και του προσωπικού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εμπλακούμε σε μια σύγκρουση», υποστήριξε.

«Παράδειγμα για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες»

Ο Πιστόριους εκτιμά ότι το νέο στρατιωτικό σύστημα του Βερολίνου θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους Ευρωπαίους συμμάχους.

«Όλοι παρακολουθούν τι κάνουμε», είπε.

«Είμαι σε στενή επαφή με τον (σ.σ. Γάλλο πρωθυπουργό) Σεμπαστιάν Λεκορνί και τον διάδοχό του, και, φυσικά, με το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. … Και το νέο μας μοντέλο στρατολόγησης είναι αρκετά σύγχρονο. Είναι πολύ σύγχρονο. Και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες χώρες; Δεν ξέρω, αλλά είναι πιθανό», δήλωσε.

Ενάντια στο νέο νομοσχέδιο η Αριστερά

Το CNN τονίζει ότι οι αλλαγές παραμένουν αμφιλεγόμενες, με πολλούς, ιδίως στην Αριστερά της Γερμανίας, να διαφωνούν με την επανεισαγωγή της υποχρεωτικής στρατολόγησης.

Μια δημοσκόπηση της Forsa που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Die Welt τον Οκτώβριο – πριν ανακοινωθούν οι μεταρρυθμίσεις – έδειξε ότι το 80% των ψηφοφόρων του αριστερού κόμματος Die Linke της Γερμανίας αντιτάσσεται σε αυτή την προοπτική.

Η Άλαντερ πιστεύει ωστόσο ότι η επίτευξη των στόχων που θέτει το νομοσχέδιο χωρίς την προσφυγή σε υποχρεωτική επιστράτευση δεν είναι μη ρεαλιστική, δεδομένου του μεγέθους του πληθυσμού της Γερμανίας.

«Εάν η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις κατάφερναν να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων και να παρακινήσουν τους νέους να αρχίσουν να θεωρούν τη στρατιωτική θητεία ως μια ‘φυσιολογική’ επιλογή, ο στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την εθελοντική συμμετοχή», δήλωσε στο CNN.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η ανησυχία μου είναι ότι αν επιβληθεί υποχρεωτική στρατιωτική θητεία σε έναν επιφυλακτικό πληθυσμό, αυτό θα μπορούσε να ωθήσει περισσότερους νέους προς την ακροδεξιά και την ακροαριστερά».

Απρόθυμοι οι νέοι για την υποχρεωτική στρατολόγηση

Η απροθυμία των νέων στη Γερμανία να υποβληθούν σε υποχρεωτική στρατολόγηση είναι ξεκάθαρη, γράφει το CNN.

Σε συνέντευξή του στο αμερικάνικο μέσο, ένας 17χρονος αναγνώρισε τη σημασία της ικανότητας της Γερμανίας να υπερασπίζεται τον εαυτό της, εκφράζοντας όμως αμφιβολίες για το αν θα ήθελε να πολεμήσει.

«Φυσικά είναι σημαντικό να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Αλλά γι’ αυτό είμαστε μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Αγαπώ τη Γερμανία. Δεν θα έλεγα ότι θέλω να πολεμήσω για αυτή τη χώρα τώρα. Έχω στο μυαλό μου μια διαφορετική ζωή από τον πόλεμο», είπε.

Ο Λεονίντ Μπεκιάροφ, 21 ετών, υποστηρίζει την αύξηση των επενδύσεων στον στρατό της Γερμανίας. «Έχει γίνει πολύ αδύναμος και έχει παραμεληθεί», είπε.

Ωστόσο, και αυτός αμφισβήτησε την ιδέα της υποχρεωτικής στρατολόγησης.

«Και εγώ πιστεύω ότι είναι τρομερό το γεγονός ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. Αλλά είμαι απολύτως αντίθετος στον πόλεμο, και μια μικρή ενίσχυση του στρατού είναι θετική – έχουν ήδη διατεθεί κονδύλια για αυτό – αλλά τώρα η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για όλους και η υποχρέωση να πάνε εκεί, πιστεύω ότι είναι λάθος», τόνισε.