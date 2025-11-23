newspaper
Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»
Κόσμος 23 Νοεμβρίου 2025 | 20:00

Γερμανία: Το σχέδιο «για τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη» και η επίκληση του «ρωσικού κινδύνου»

Ο κυβερνητικός συνασπισμός στη Γερμανία προωθεί νομοσχέδιο για την αύξηση του αριθμού των στρατιωτών - Τι θα γίνει με την υποχρεωτική στρατολόγηση, εναντιώνεται η Αριστερά, τι λένε οι νέοι

Σύνταξη
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Spotlight

Το CNN επανέρχεται στη στροφή που παρατηρείται στη Γερμανία σχετικά με την ενίσχυση του στρατού της.

Η Γερμανία είχε προηγουμένως υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για άνδρες ηλικίας 18-23 ετών, αλλά αυτή καταργήθηκε το 2011

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς δεσμεύτηκε να χτίσει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη, ενώ ο κυβερνητικός συνασπισμός του εκτιμά ότι το νομοσχέδιο για το οποίο υπήρξε συμφωνία την περασμένη εβδομάδα θα συμβάλει έτσι ώστε αυτός ο στόχος να γίνει πραγματικότητα.

Αλλάζει το μέγεθος του στρατού στη Γερμανία

Με τις ριζικές νέες μεταρρυθμίσεις, η Γερμανία θα επιχειρήσει να αυξήσει τον αριθμό των στρατιωτών της από τους περίπου 180.000 σήμερα σε 260.000, επιπλέον των 200.000 εφέδρων, έως το 2035.

Σε πρώτη φάση, η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στην εθελοντική στρατολόγηση, με μεγαλύτερα κίνητρα για όσους κατατάσσονται, συμπεριλαμβανομένου ενός μηνιαίου αρχικού μισθού 2.600 ευρώ – μια αύξηση 450 ευρώ από ό,τι ισχύει σήμερα.

Εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι, η κυβέρνηση θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε υποχρεωτική επιστράτευση, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Από το επόμενο έτος, όλοι οι 18χρονοι θα λαμβάνουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το ενδιαφέρον τους να υπηρετήσουν.

Για τους άνδρες, η συμπλήρωσή του θα είναι υποχρεωτική. Από το 2027, οι άνδρες ηλικίας 18 ετών θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται σε υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις.

Στιγμιότυπο από ασκήσεις του γερμανικού στρατού στο Άλεν, 13 Νοεμβρίου 2025.

Η επίκληση του ρωσικού κινδύνου

Το CNN σχολιάζει ότι αυτό συμβαίνει την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλειά της, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται και εμπειρογνώμονες για την περιοχή επιμένουν ότι η Μόσχα θα μπορούσε να εισβάλει σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Μίνα Άλαντερ, συνεργάτης του Προγράμματος για την Ευρώπη στη δεξαμενή σκέψης Chatham House με έδρα το Λονδίνο, πιστεύει ότι η Γερμανία έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην συμβατική άμυνα της Ευρώπης, δεδομένης της κεντρικής γεωγραφικής της θέσης.

«Εάν τα σχέδια για την επίτευξη των νέων αριθμών προσωπικού υλοποιηθούν, θα είναι εξαιρετικό για την Ευρώπη, αλλά αυτό πιθανότατα θα συμβεί κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2030», είπε.

Το αν αυτό θα γίνει σύντομα, μένει να το δούμε, σχολιάζει το αμερικάνικο μέσο.

Ο αρχηγός της γερμανικής άμυνας, στρατηγός Κάρστεν Μπρέουερ, δήλωσε σε συνέντευξή του τον Ιούνιο στο BBC ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να προετοιμαστεί για μια πιθανή ρωσική επίθεση μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια – ενδεχομένως ήδη από το 2029 – προτρέποντας τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα.

Διαφωνία για το είδος της στρατιωτικής θητείας – Τι δήλωσε ο Πιστόριους

Πριν από την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου, οι εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού – η συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) και το σοσιαλδημοκρατικό SPD – διαφωνούσαν επί εβδομάδες για το είδος της στρατιωτικής θητείας που θα έπρεπε να καθιερωθεί.

Μία από τις προτάσεις ήταν η «στρατολόγηση με κλήρωση», σύμφωνα με την οποία θα γινόταν κλήρωση για την επιλογή των νεαρών ανδρών που θα υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις και, στη συνέχεια, άλλη κλήρωση για τη στράτευσή τους.

Η πρόταση αυτή τελικά απορρίφθηκε από τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος δήλωσε ότι οι στρατολογήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν σε κίνητρα όπως καλύτερες αμοιβές και άλλες οικονομικές αποζημιώσεις.

Η Γερμανία είχε προηγουμένως υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για άνδρες ηλικίας 18-23 ετών, αλλά αυτή καταργήθηκε το 2011 υπέρ ενός στρατού που αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές.

Το νομοσχέδιο πρέπει να εγκριθεί από το γερμανικό κοινοβούλιο, την Bundestag, με τους βουλευτές να αναμένεται να ψηφίσουν επί της συμφωνίας έως το τέλος του έτους.

Εάν αυτό συμβεί, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο Πιστόριους, του SPD, χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή, προσπαθώντας παράλληλα να καθησυχάσει τους επηρεαζόμενους.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν υπάρχει λόγος φόβου», δήλωσε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας την περασμένη εβδομάδα.

«Γιατί το μάθημα είναι αρκετά σαφές: Όσο πιο ικανές είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας στην αποτροπή και την άμυνα, μέσω του εξοπλισμού, της εκπαίδευσης και του προσωπικού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι να εμπλακούμε σε μια σύγκρουση», υποστήριξε.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους.

«Παράδειγμα για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες»

Ο Πιστόριους εκτιμά ότι το νέο στρατιωτικό σύστημα του Βερολίνου θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για άλλους Ευρωπαίους συμμάχους.

«Όλοι παρακολουθούν τι κάνουμε», είπε.

«Είμαι σε στενή επαφή με τον (σ.σ. Γάλλο πρωθυπουργό) Σεμπαστιάν Λεκορνί και τον διάδοχό του, και, φυσικά, με το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. … Και το νέο μας μοντέλο στρατολόγησης είναι αρκετά σύγχρονο. Είναι πολύ σύγχρονο. Και μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες χώρες; Δεν ξέρω, αλλά είναι πιθανό», δήλωσε.

Ενάντια στο νέο νομοσχέδιο η Αριστερά

Το CNN τονίζει ότι οι αλλαγές παραμένουν αμφιλεγόμενες, με πολλούς, ιδίως στην Αριστερά της Γερμανίας, να διαφωνούν με την επανεισαγωγή της υποχρεωτικής στρατολόγησης.

Μια δημοσκόπηση της Forsa που δημοσιεύθηκε από την εφημερίδα Die Welt τον Οκτώβριο – πριν ανακοινωθούν οι μεταρρυθμίσεις – έδειξε ότι το 80% των ψηφοφόρων του αριστερού κόμματος Die Linke της Γερμανίας αντιτάσσεται σε αυτή την προοπτική.

Η Άλαντερ πιστεύει ωστόσο ότι η επίτευξη των στόχων που θέτει το νομοσχέδιο χωρίς την προσφυγή σε υποχρεωτική επιστράτευση δεν είναι μη ρεαλιστική, δεδομένου του μεγέθους του πληθυσμού της Γερμανίας.

«Εάν η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις κατάφερναν να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα των ενόπλων δυνάμεων και να παρακινήσουν τους νέους να αρχίσουν να θεωρούν τη στρατιωτική θητεία ως μια ‘φυσιολογική’ επιλογή, ο στόχος θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την εθελοντική συμμετοχή», δήλωσε στο CNN.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η ανησυχία μου είναι ότι αν επιβληθεί υποχρεωτική στρατιωτική θητεία σε έναν επιφυλακτικό πληθυσμό, αυτό θα μπορούσε να ωθήσει περισσότερους νέους προς την ακροδεξιά και την ακροαριστερά».

Απρόθυμοι οι νέοι για την υποχρεωτική στρατολόγηση

Η απροθυμία των νέων στη Γερμανία να υποβληθούν σε υποχρεωτική στρατολόγηση είναι ξεκάθαρη, γράφει το CNN.

Σε συνέντευξή του στο αμερικάνικο μέσο, ένας 17χρονος αναγνώρισε τη σημασία της ικανότητας της Γερμανίας να υπερασπίζεται τον εαυτό της, εκφράζοντας όμως αμφιβολίες για το αν θα ήθελε να πολεμήσει.

«Φυσικά είναι σημαντικό να μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας. Αλλά γι’ αυτό είμαστε μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Αγαπώ τη Γερμανία. Δεν θα έλεγα ότι θέλω να πολεμήσω για αυτή τη χώρα τώρα. Έχω στο μυαλό μου μια διαφορετική ζωή από τον πόλεμο», είπε.

Ο Λεονίντ Μπεκιάροφ, 21 ετών, υποστηρίζει την αύξηση των επενδύσεων στον στρατό της Γερμανίας. «Έχει γίνει πολύ αδύναμος και έχει παραμεληθεί», είπε.

Ωστόσο, και αυτός αμφισβήτησε την ιδέα της υποχρεωτικής στρατολόγησης.

«Και εγώ πιστεύω ότι είναι τρομερό το γεγονός ότι η Ρωσία επιτέθηκε στην Ουκρανία. Αλλά είμαι απολύτως αντίθετος στον πόλεμο, και μια μικρή ενίσχυση του στρατού είναι θετική – έχουν ήδη διατεθεί κονδύλια για αυτό – αλλά τώρα η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για όλους και η υποχρέωση να πάνε εκεί, πιστεύω ότι είναι λάθος», τόνισε.

World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Vita.gr
Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

Κανόνας 5-3-1: Είναι o «μυστικός συνδυασμός» για μια υγιή κοινωνική ζωή;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025

Τιμολόγια ρεύματος: Τα «μπλε» κέρδισαν 513.922 καταναλωτές στο οκτάμηνο 2025

inWellness
inTown
Stream newspaper
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου
Στήριξη στους Παλαιστίνιους 23.11.25

Ο Ερντογάν προανήγγειλε συνομιλία με τον Πούτιν – Αιχμές κατά Ισραήλ και Νετανιάχου

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι στην επικείμενη συνομιλία θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό
Στο Χαρέτ Χρέικ 23.11.25 Upd: 18:44

Λίβανος: Το Ισραήλ στόχευσε τον αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ με πλήγμα στη Βηρυτό

Κλιμακώνει το Ισραήλ τη σύγκρουση με τη Χεζμπολάχ. Δύο ρουκέτες έπληξαν πολυκατοικία στα προάστια της Βηρυτού με στόχο αξιωματούχο της οργάνωσης. Πέντε νεκροί και 28 τραυματίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ρούμπιο: «Η πιο παραγωγική και σημαντική συνάντηση μέχρι στιγμής» – Το «ευχαριστώ» του Γέρμακ στις ΗΠΑ
Συνομιλίες στη Γενεύη 23.11.25 Upd: 21:11

Ρούμπιο: «Η πιο παραγωγική και σημαντική συνάντηση μέχρι στιγμής» - Το «ευχαριστώ» του Γέρμακ στις ΗΠΑ

Στη Γενεύη διεξάγονται οι διπλωματικές συνομιλίες - Το Reuters αποκάλυψε την ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο Τραμπ - Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την ουκρανική «ηγεσία» για αχαριστία

Αρχοντία Κάτσουρα - Νεκτάριος Δαργάκης
Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού
Κόσμος 23.11.25

Παγκόσμια επισιτιστική κρίση σε έξαρση: 16 χώρες στο χείλος του λιμού

Μία νέα έκθεση για την επισιτιστική ασφάλεια υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη άμεσης δράσης σε 16 περιοχές, όπου εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από οξεία έλλειψη τροφίμων.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη
Κόσμος 23.11.25

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη επί του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – Η «δύσκολη επιλογή» του Ζελένσκι, τι ζητά η Ευρώπη

Το αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για την Ουκρανία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη και το Κίεβο που θεωρούν ότι το σχέδιο περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Γερμανία: Συνταξιοδοτική «βόμβα» – «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς
Κόσμος 23.11.25

Συνταξιοδοτική «βόμβα» στη Γερμανία - «Αντάρτικο» της νεολαίας του CDU εναντίον του καγκελάριου Μερτς

Η βασική κριτική των νέων βουλευτών, αρχικά προς την σοσιαλδημοκράτη υπουργό Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, είναι ότι η μεταρρύθμιση που προτείνεται θα επιφέρει επιπλέον κόστος 120 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ 2032 και 2040, υπερβαίνοντας όσα είχαν προβλέπονταν στην προγραμματική συμφωνία.

Σύνταξη
Free Birth Society: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών
Free Birth Society 23.11.25

«Ελεύθερος τοκετός»: Το κίνημα που απέφερε εκατομμύρια σε influencers και στοίχισε ζωές βρεφών σε όλον τον κόσμο

Η Free Birth Society είναι μια κοινότητα που προωθεί τον τοκετό χωρίς ιατρική βοήθεια —μια πρακτική που μπορεί να φανεί φυσική και ελεύθερη, αλλά κρύβει σοβαρούς κινδύνους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μάχη δελφίνων για τον… θρόνο του Ερντογάν
Ποιος θα τον διαδεχθεί; 23.11.25

Μάχη δελφίνων για τον... θρόνο του Ερντογάν

Σκληραίνει η κούρσα της διαδοχής με πρωταγωνιστές τον γιο του Ερντογάν, Μπιλάλ, τους δύο γαμπρούς του, και τον ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν - Φήμες, κόντρες και παρασκήνιο για τον έλεγχο του «βαθέος κράτους»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Ουκρανία: Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο
Απάτη 23.11.25

Πώς η χειραγώγηση ενός χάρτη της Ουκρανίας έφερε τα σκοτεινά στοιχήματα για τον πόλεμο

Διαδικτυακοί παίκτες ανακάλυψαν ότι ένας ψεύτικος χάρτης του ρωσικού μετώπου στην Ουκρανία, που δημοσιεύτηκε από κορυφαίο αμερικανικό think tank, επέτρεψε να στηθούν στοιχήματα μεγάλης αξίας για τον πόλεμο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο
Algospeak 23.11.25

Αυτές είναι λέξεις που δεν μπορείτε να λέτε στα social media – ή αλλιώς, πώς να ξεγελάσετε τον αλγόριθμο

Τα σύγχρονα προβλήματα, απαιτούν σύγχρονες λύσεις. Κι εδώ εμφανίζεται η «algospeak», μία νέα γλώσσα που παρακάμπτει την αλγοριθμική λογοκρισία στα social media

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέο θρίλερ: H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία πως διέρρευσε το κείμενο των 28 σημείων – Είχαν οι ΗΠΑ λόγο στο κείμενο;
Τι άλλαξε 23.11.25

H Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία πως διέρρευσε το κείμενο των 28 σημείων - Είχαν οι ΗΠΑ λόγο στο κείμενο;

O Κίριλ Ντμιτρίεφ κατηγορεί τον βουλευτή από την Ουκρανία Ολεξίι Γκοτσαρένκο πως είναι αυτός που διέρρευσε και τροποποίησε το αρχικό κείμενο των 28 σημείων. Διαψεύδουν οι ΗΠΑ πως το κείμενο είναι αμιγώς ρωσικό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ
«Πέρασαν κόκκινη γραμμή» 23.11.25

Λίβανος: Νεκρός ο αρχηγός του επιτελείου της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Ισραήλ

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν τη δολοφονία του Χάιθαμ Αλί Ταμπαταμπάι, αρχηγό του επιτελείου της Χεζμπολάχ, με πλήγμα στα προάστια της Βηρυτού. Προειδοποιεί για κλιμάκωση η οργάνωση.

Σύνταξη
Μια νίκη – τίτλου, ο Έσε κι ένα… τρολάρισμα
On Field 23.11.25

Μια νίκη – τίτλου, ο Έσε κι ένα… τρολάρισμα

Η Άρσεναλ δείχνει πανέτοιμη να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε πέρυσι, καθώς η άνετη επικράτηση και στο ντέρμπι του Λονδίνου στέλνει το «μήνυμα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ
Αλλαγή 23.11.25

Τα «μπλε» τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν έδαφος – Τι δείχνει η έκθεση της ΡΑΑΕΥ

Έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων και Υδάτων καταγράφει τον αριθμό των παροχών στις κατηγορίες των προϊόντων, στα ειδικά ή «πράσινα», στα σταθερά ή «μπλε» και στα κυμαινόμενα ή «κίτρινα».

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
Δραματική κατάσταση 23.11.25

Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα - Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή. Ξενώνας στα Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει να πέσει. Πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας
Ανταγωνισμός 23.11.25

Ποιες χώρες θέλουν τον ορυκτό πλούτο της Αρκτικής – Η μεταμόρφωση της Γροιλανδίας

Σε μια προσπάθεια να σπάσουν την κυριαρχία της Κίνας στον τομέα των ορυκτών, οι χώρες σε όλο τον κόσμο στρέφονται όλο και περισσότερο προς την…κατεψυγμένη και αραιοκατοικημένη βόρεια πολική περιοχή

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′
Ποδόσφαιρο 23.11.25

ΠΑΟΚ-Κηφισιά 3-0: Ο Τάισον… έσβησε την κακή εικόνα, με 10 παίκτες οι φιλοξενούμενοι από το 73′

Με την ψυχή στο στόμα ο ΠΑΟΚ, νίκησε 3-0 την Κηφισιά που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 73’ λόγω αποβολής του Σόουζα. Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με αυτογκόλ και καθάρισαν με τον Τάισον στο 88’ και στο 90+3’. Κλειδί ο Παβλένκα

Σύνταξη
Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»
«Περιορισμένη πρόσβαση» 23.11.25

Μπαλί: Φρένο στις ιδιωτικές παραλίες λόγω υπερτουρισμού – «Χτίζουν βίλες και νομίζουν ότι τους ανήκει η θάλασσα»

Στις 17 Νοεμβρίου, ο κυβερνήτης του Μπαλί, I Wayan Koster, παρουσίασε ένα σχέδιο που συνιστούσε την πλήρη απαγόρευση των ιδιωτικών παραλιών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Αυξημένες οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης – Ποιες είναι οι πιο οικονομικές λύσεις για το χειμώνα

Με το πετρέλαιο πάντως να παραμένει σε σχετικά ακριβό, δεν είναι και λίγοι όσοι στρέφονται στις σόμπες ή στο πέλετ προκειμένου να ζεσταθούν.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης

LIVE: ΑΕΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Δένδιας: Για ισχυρή άμυνα χρειαζόμαστε μέριμνα για τα στελέχη και τις οικογένειες των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε έναν κόσμο υβριδικών απειλών, γρήγορων γεωπολιτικών μεταβολών, κλιμακούμενης αβεβαιότητας, οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι θεματοφύλακας της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων» ανέφερε ο Δένδιας.

Σύνταξη
Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Χούπης στους νέους των Ενόπλων Δυνάμεων: Η στολή που φέρετε αποτελεί όρκο τιμής και επιλογή ζωής

«Το μεγαλείο του ανθρώπου δεν μετριέται σε όσα αποκτά, αλλά σε όσα είναι πρόθυμος να θυσιάσει», τόνισε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στη γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σύνταξη
Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 23.11.25

Ψήφισε στα Κάτω Πετράλωνα για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «με μεγάλη χαρά συμμετέχω και εγώ στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, μια γιορτή δημοκρατίας για τη μεγάλη μας παράταξη»

Σύνταξη
Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»
Πόνος σε λέξεις 23.11.25

Η «κατάρα» των Κένεντι: Η εγγονή του JFK αποκάλυψε πως πεθαίνει – «Μάχη με το αίμα μου»

Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, η 35χρονη κόρη της Καρολάιν Κένεντι και εγγονή του δολοφονηθέντος Προέδρου αποκάλυψε ότι πάσχει από ανίατη λευχαιμία σε ένα συγκλονιστικό άρθρο στο New Yorker

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Μπενίτεθ: «Υπάρχει χώρος για βελτίωση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος με όσα είδε στη νίκη του Παναθηναϊκού στις Σέρρες, ωστόσο ο Ισπανός επεσήμανε ότι η ομάδα του έχει ακόμη πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Σύνταξη
Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά
Την ανηφόρα 23.11.25

Ραγδαία άνοδος στο κόστος στέγασης στην Ανατολική Αθήνα – Μεγάλες δυσκολίες για τα νοικοκυριά

Σε πανελλαδικό επίπεδο οι τιμές έχουν ανέβει από το 2019 κατά 24%, την ώρα που το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών έχει ενισχυθεί κατά μόλις 6%

Σύνταξη
Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;
Αναβολή στην αναβολή 23.11.25

Τι συμβαίνει με την κωμωδία που ετοιμάζει ο Κέντρικ Λαμάρ με τους δημιουργούς του «South Park»;

Τέσσερις μήνες πριν την κυκλοφορία της ταινίας των Κέντρικ Λαμάρ, Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν, ο προγραμματισμός αλλάζει και πάλι, αυτή τη φορά χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 13η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
ΕΕ: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας
Οικονομία 23.11.25

Ποιες χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας - Το χάσμα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης

Περισσότεροι από 72 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ χαρακτηρίστηκαν ως «κινδυνεύοντες από φτώχεια» το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 16,2% του πληθυσμού.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3: Εύκολοι τρεις βαθμοί για το Τριφύλλι στις Σέρρες (vid)
Super League 23.11.25

Πανσερραϊκός-Παναθηναϊκός 0-3: Εύκολοι τρεις βαθμοί για το Τριφύλλι στις Σέρρες (vid)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 του Πανσερραϊκού και πέτυχε το πιο άνετο διπλό στο πρωτάθλημα. Σκόρερ οι Ζαρουρί, Γεντβάι και Μπακασέτας, τραυματίστηκαν οι Λαφόν και Τσιριβέγια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
LIVE: ΠΑΟΚ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Κηφισιά

LIVE: ΠΑΟΚ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Κηφισιά για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Λέτσε
Ποδόσφαιρο 23.11.25

LIVE: Λάτσιο – Λέτσε

LIVE: Λάτσιο – Λέτσε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Λέτσε για τη 12η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή
Culture Live 23.11.25

Νέα Υόρκη: Αιφνίδια διακοπή στην «Κάρμεν» της Met Opera μετά από παρέμβαση ακτιβιστών στη σκηνή

Η παράσταση της «Κάρμεν» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης διακόπηκε για περίπου 15 λεπτά όταν διαδηλωτές εισέβαλαν στη σκηνή, στρεφόμενοι κατά του Ντέιβιντ Χ. Κοχ και κάνοντας αναφορές στο Project 2025

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
