Γερμανία: Ετοιμάζεται για υποχρεωτική θητεία στον στρατό – 700.000 νέοι θα κληθούν να δηλώσουν διαθεσιμότητα

Η Γερμανία προχωρά στα σχέδιά της για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, καθώς προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για αύξηση των αμυντικών δαπανών και στην προσπάθεια ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεών της.

Ωστόσο, το πρόγραμμα θα έχει αρχικά εθελοντικό χαρακτήρα και μόνο αν δεν επιτευχθούν οι όροι του ΝΑΤΟ θα προχωρήσουν σε περισσότερο υποχρεωτικά μέτρα για να ενισχύσουν τις ένοπλες δυνάμεις. Ο εθελοντικός χαρακτήρας ήταν το σημείο στο οποίο επιτεύχθηκε ο συμβιβασμός ανάμεσα στους Χριστιανοδημοκράτες και τους Σοσιαλδημοκράτες. Οι δεύτεροι αρνούνταν την επιβολή της υποχρεωτικής θητείας. Έτσι το σχέδιο θα προχωρήσει σε δύο φάσεις.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή και ο ιατρικός έλεγχος όλων των ανδρών άνω των 18 ετών. Επίσης, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, όπου κάθε υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς την προθυμία του να υπηρετήσει. Η Γερμανία θα απαιτήσει από όλους τους άνδρες να εγγραφούν για πιθανή στρατιωτική θητεία από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η υποχρεωτική θητεία θα επανεισαχθεί εάν ο αριθμός των εθελοντών δεν ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν τεθεί για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ.

«Σύγχρονη στρατιωτική θητεία»

«Η σύγχρονη στρατιωτική θητεία έρχεται», δήλωσε ο Γενς Σπαν, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης. «Θα έχουμε μεγαλύτερη δέσμευση για την εθελοντική θητεία, ο στόχος είναι να θεσπιστεί μια δεσμευτική πορεία ανάπτυξης βάσει νόμου με εξαμηνιαία υποχρέωση αναφοράς στη γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή. Έτσι, μαζί ως κοινωνία, να γνωρίζουμε πάντα πού βρισκόμαστε στην ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών μας, ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».

Υποχρεωτικό για τους άνδρες

Από την 1η Ιανουαρίου, περίπου 700.000 νέοι που γεννήθηκαν το 2008 ή αργότερα θα ειδοποιηθούν για την ολοκλήρωση των εγγραφών και των ιατρικών εξετάσεων. Οι γυναίκες θα λάβουν επίσης επιστολή, αλλά σε αντίθεση με τους άνδρες, δεν είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν. Η διαδικασία πρόκειται να επαναληφθεί στη Γερμανία ένα μήνα μετά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, η Ευρώπη στρέφεται προς τη Γερμανία, «όχι μόνο όσον αφορά τα χρήματα, τα όπλα και τις προμήθειες, αλλά και όσον αφορά το προσωπικό».

Εάν ο απαιτούμενος αριθμός στρατευσίμων δεν επιτευχθεί μέσω της εθελοντικής θητείας, η υποχρεωτική θητεία θα εισαχθεί μέσω ξεχωριστού νόμου.

Δύο φάσεις

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD, Ματίας Μίρς, εξήγησε ότι υπάρχουν «ουσιαστικά δύο φάσεις» στο πρόγραμμα, με την εθελοντική θητεία να είναι η πρώτη. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η εθελοντική φάση επαρκεί επίσης για να καλύψει τη ζήτηση», δήλωσε. «Υπάρχει επίσης μια σαφής διάταξη στο νόμο ότι – σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί – η Ομοσπονδιακή Βουλή θα πρέπει να το αντιμετωπίσει από την αρχή και να έχει μια νομοθετική διαδικασία χωρίς προκαταλήψεις».

Επίσης, αναφέρθηκε στους λόγους κάποιος να μην καταταγεί στον στρατό. Αυτοί είναι δύο αδέρφια να μην υπηρετούν ταυτόχρονα, κάποιος να έχει καταταγεί στην πολιτική άμυνα ή λόγοι συνείδησης. Σύμφωνα με τον Μπόρις Πιστόριους, αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, θα χρησιμοποιηθει «μια διαδικασία επιλογής ως έσχατη λύση».

Ο Πιστόριους έχει τονίσει επανειλημμένα ότι τα στρατεύματα πρέπει να ενισχύονται κυρίως από εθελοντές. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή είναι η «συναίνεση» μεταξύ των εταίρων του συνασπισμού, που αποτελούνται από το CDU, το CSU και το SPD.