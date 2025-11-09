Γερμανία: Θα αγοράσει αμυντικά συστήματα αξίας άνω των 3 δισ. – Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίζει η Βουλή
Η Γερμανία προχωρά σε νέο πρόγραμμα αγοράς εξοπλιστικών συστημάτων, έπειτα από το πακέτο που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο. Νέα προγράμματα είναι επίσης στα σκαριά.
Νέες αγορές οπλικών συστημάτων, συνολικής αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Γερμανία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνάς της. Επίσης, η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει την ενίσχυση και αύξηση της δύναμης του γερμανικού στρατού.
Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί από την Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag), ένα μήνα αφότου ενέκρινε 18 αμυντικά προγράμματα συνολικής αξίας άνω των 14 δισ. Επίσης, αναμένεται να εγκριθούν και νέες συμβάσεις έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Την πληροφορία μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, το οποίο επικαλείται έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Bundestag. Το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο αναμένεται να αποφασίσει για την αγορά των οπλικών συστημάτων την ερχόμενη Τετάρτη σε συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών.
Ελικόπτερα και πύραυλοι εδάφους-αέρος
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, η οποία επικαλείται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, στον στρατιωτικό εξοπλισμό που θα αγοραστεί συμπεριλαμβάνονται επιθετικά ελικόπτερα από την Airbus και συστήματα νυχτερινής όρασης από τις εταιρίες Hensoldt και Theon International.
Σύμφωνα με το έγγραφο που έχει διαβιβαστεί στην Bundestag, προβλέπεται η αγορά 20 επιθετικών ελικοπτέρων, αξίας σχεδόν ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, 100.000 συσκευές νυχτερινής όρασης από την γερμανική Hensoldt και την ελληνική Theon International, αξίας επίσης ενός δισεκατομμυρίου. Επίσης, αναφέρεται η αγορά πυραύλων εδάφους-αέρος IRIS-T SLM από την εταιρία Diehl Γερμανίας, κόστους 1,2 δισεκατομμυρίων.
Η Handelsblatt επισημαίνει ακόμη ότι το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα πριν από την κοινοβουλευτική συνεδρίαση της Τετάρτης.
