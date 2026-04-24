Γερμανία: Εγκρίθηκαν η έκπτωση στον φόρο καυσίμων και το αφορολόγητο μπόνους για εργαζόμενους

Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο στην Γερμανία, την Πέμπτη, ενέκρινε την έκπτωση στην τιμή των καυσίμων και το αφορολόγητο μπόνους για τους εργαζόμενους, σε μια προσπάθεια περιορισμού των συνεπειών από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τις σημερινές αποφάσεις, από την 1η Μαΐου και αρχικά για δύο μήνες οι φόροι στα καύσιμα μειώνονται κατά περίπου 17 λεπτά/λίτρο. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα κοστίσει στην γερμανική κυβέρνηση περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται η ισχύς του να παραταθεί, εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες.

«Με αυτό θα βελτιωθεί πολύ γρήγορα η κατάσταση για τους οδηγούς και τις επιχειρήσεις στη χώρα και ιδιαίτερα για όσους ταξιδεύουν πολύ με αυτοκίνητο, κυρίως για επαγγελματικούς λόγους», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, ενώ υπολόγισε ότι η έκπτωση για τον μέσο οδηγό θα ανέλθει σε «χαμηλό διψήφιο ποσό» κατά τη διάρκεια των δύο μηνών εφαρμογής της.

Γερμανία: Δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή του μπόνους στους εργαζόμενους

Το μεγάλο «στοίχημα» για την κυβέρνηση είναι όμως εάν τελικά η έκπτωση θα φθάσει από τις εταιρείες καυσίμων στους καταναλωτές. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Καρτέλ, Αντρέας Μουντ, αναμένει ότι η μείωση του φόρου στα πετρελαιοειδή θα μετακυλιστεί πλήρως στους καταναλωτές. «Οι εταιρείες θα πρέπει να το κατανοήσουν αυτό ως υποχρέωση. Εάν δεν το κάνουν, ωστόσο, η Υπηρεσία Καρτέλ δεν μπορεί να αναλάβει άμεση δράση», διευκρίνισε ο Μουντ, μιλώντας στο rbb.

Η Bundestag (σ.σ. ομοσπονδιακή Βουλή) άνοιξε σήμερα επίσης τον δρόμο και για το αφορολόγητο μπόνους ύψους έως 1000 ευρώ, το οποίο οι εταιρείες στην Γερμανία θα μπορούν να καταβάλλουν στους υπαλλήλους τους έως τις 30 Ιουνίου 2027. Για τις επιχειρήσεις, το ποσό θα εκπίπτει από τον φόρο ως επαγγελματική δαπάνη, ενώ για τους εργαζόμενους θα είναι αφορολόγητο.

Η καταβολή του μπόνους ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική, παραμένει επομένως ασαφές πόσες εταιρείες θα κάνουν πράγματι χρήση του μέτρου. Οι υπολογισμοί της κυβέρνησης κάνουν λόγο για απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.