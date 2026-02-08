newspaper
Η Γερμανία δεν ξυπνά από τον ενεργειακό της εφιάλτη
Διεθνής Οικονομία 08 Φεβρουαρίου 2026, 07:00

Η Γερμανία δεν ξυπνά από τον ενεργειακό της εφιάλτη

Από την εξάρτηση από το ρωσικό αέριο, στην παγίδα του αμερικανικού LNG και στην αγωνιώδη στροφή προς τον Κόλπο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Η ενεργειακή πληγή της Γερμανίας παραμένει ανοιχτή και βαθιά. Η άλλοτε «ατμομηχανή» της ευρωπαϊκής οικονομίας, με μια βαριά βιομηχανία εξαιρετικά ενεργοβόρα, είδε μέσα σε λίγα χρόνια να καταρρέει το σταθερό ενεργειακό οικοδόμημα πάνω στο οποίο είχε χτίσει την ανταγωνιστικότητά της. Μετά τον επίμαχο αποχαιρετισμό στην πυρηνική ενέργεια και τον βίαιο απογαλακτισμό από το ρωσικό φυσικό αέριο, το Βερολίνο βρέθηκε να εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από το υγροποιημένο φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σήμερα, περίπου το 94% των γερμανικών εισαγωγών LNG προέρχεται από τις ΗΠΑ — μια εξάρτηση που αποκτά επικίνδυνες γεωπολιτικές διαστάσεις, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επανέρχεται στον Λευκό Οίκο με απειλές και εκβιασμούς προς την Ευρώπη.

Η νέα αυτή πραγματικότητα ωθεί τη γερμανική κυβέρνηση σε αγώνα δρόμου για διαφοροποίηση. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στρέφει το βλέμμα του στη Μέση Ανατολή, αναζητώντας εναλλακτικές πηγές προμήθειας. Το πρόσφατο ταξίδι του σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη γερμανικών ομίλων, εντάσσεται σε μια στρατηγική που στοχεύει τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια όσο και στο άνοιγμα νέων αγορών για τη γερμανική βιομηχανία. Η συγκυρία είναι κρίσιμη: το Βερολίνο έχει δεσμευτεί να στηρίξει τις τιμές ενέργειας για τη βιομηχανία έως το 2028, προκειμένου να αποτρέψει περαιτέρω αποβιομηχάνιση.

Η στροφή αυτή έρχεται ως απάντηση σε μια δυσάρεστη διαπίστωση. Αν και το LNG αντιστοιχεί περίπου στο 13% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της Γερμανίας, η προέλευσή του είναι σχεδόν μονομερής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μετατραπεί στον κυρίαρχο προμηθευτή, γεγονός που καθιστά το Βερολίνο ευάλωτο σε πολιτικές πιέσεις και εμπορικές αντιπαραθέσεις. Η ενέργεια χρησιμοποιείται πλέον ανοιχτά ως διαπραγματευτικό χαρτί στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Βρυξελλών, με την Ευρώπη να έχει δεσμευτεί για μαζικές αγορές αμερικανικού LNG τα επόμενα χρόνια.

Το παράδοξο είναι ότι η σημερινή εξάρτηση θυμίζει επικίνδυνα το παρελθόν. Για δεκαετίες, η Γερμανία οικοδόμησε στενούς ενεργειακούς δεσμούς με τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα τη Ρωσία, στο πλαίσιο της λογικής «αλλαγή μέσω του εμπορίου». Οι αγωγοί Nord Stream αποτέλεσαν το αποκορύφωμα αυτής της στρατηγικής, έως ότου ο πόλεμος στην Ουκρανία και τα σαμποτάζ στη Βαλτική διέκοψαν βίαια τη ροή. Η απώλεια του ρωσικού αερίου, που κάποτε κάλυπτε πάνω από το μισό των αναγκών της χώρας, ανάγκασε το Βερολίνο να στραφεί εσπευσμένα στο LNG, χτίζοντας μέσα σε χρόνο-ρεκόρ τερματικούς σταθμούς επαναεριοποίησης.

Τότε, η διοίκηση Μπάιντεν εμφανίστηκε ως αξιόπιστος εταίρος. Σήμερα, όμως, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επανέρχεται με ρητορική «πρώτα η Αμερική», οι ισορροπίες αλλάζουν. Οι απειλές για δασμούς, οι γεωπολιτικές αιχμές και οι αναφορές ακόμη και σε ακραία σενάρια, όπως η υπόθεση της Γροιλανδίας, αναζωπυρώνουν τους φόβους στο Βερολίνο ότι απλώς αντικατέστησε μια ασταθή εξάρτηση με μια άλλη.

Πρόβλημα οι εναλλακτικές

Η αναζήτηση εναλλακτικών δεν είναι απλή υπόθεση. Οι προμηθευτές LNG στον Κόλπο απαιτούν συνήθως συμβόλαια διάρκειας 20 ετών, τη στιγμή που η Γερμανία έχει νομοθετήσει την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών LNG μετά το 2043, στο πλαίσιο της κλιματικής της πολιτικής. Η αντίφαση αυτή ωθεί τις γερμανικές εταιρείες να παραμένουν προσκολλημένες στις πιο «ευέλικτες» αμερικανικές συμφωνίες, διαιωνίζοντας την εξάρτηση.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο γερμανικό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντικαταστήσει σχεδόν πλήρως το ρωσικό αέριο αγωγών με LNG, το οποίο σε ποσοστό άνω του μισού προέρχεται πλέον από τις ΗΠΑ. Η αυξανόμενη σημασία του LNG στο ενεργειακό μείγμα της Ευρώπης ενισχύει την επιρροή της Ουάσινγκτον, μετατρέποντας την ενέργεια σε στρατηγικό μοχλό πίεσης.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, ορισμένοι βλέπουν μια αχτίδα αισιοδοξίας. Η αναμενόμενη αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς LNG, με νέες ποσότητες από τον Κόλπο και άλλες περιοχές, θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες υπερπροσφοράς, πιέζοντας τις τιμές και δίνοντας στους αγοραστές μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι περισσότερες συμφωνίες LNG της Ευρώπης με τις ΗΠΑ είναι μεταξύ ιδιωτικών εταιρειών προσφέρει νομικές δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση πολιτικής παρέμβασης.

Παρά ταύτα, το βασικό δίλημμα παραμένει άλυτο. Η Γερμανία και η Ευρώπη συνολικά βρίσκονται παγιδευμένες ανάμεσα στην ανάγκη ενεργειακής ασφάλειας και στη γεωπολιτική αστάθεια ενός κατακερματισμένου κόσμου. Η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές παρουσιάζεται ως διέξοδος, αλλά ακόμη κι αυτή συνοδεύεται από νέες εξαρτήσεις, κυρίως από την Κίνα. Ο ενεργειακός εφιάλτης του Βερολίνου, λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα κεφάλαιο της πρόσφατης ιστορίας· είναι το προοίμιο μιας μακράς και δύσκολης αναζήτησης ισορροπίας σε έναν κόσμο όπου η ενέργεια έχει μετατραπεί σε όπλο.

Πετρέλαιο
Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

Τραμπ: Με ExxonMobil και Chevron ξαναγράφει τον χάρτη πετρελαίου και αερίου – Τα deals στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Economy
Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

Δημόσιο Χρέος: Τον Απρίλιο «κληρώνει» για τα GDP warrants

Σύνταξη
inTown
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ
Τα στοιχεία 07.02.26

Τα μηνύματα Λαγκάρντ για τα επιτόκια και το ευρώ – Τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες της ΕΚΤ

Στο επιτελείο της ΕΚΤ εκτιμούν ότι είναι πολύ νωρίς για να αποτυπωθούν σε όλο τους το εύρος οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία (και στην ελληνική) από τις αυξήσεις των αμερικανικών δασμών

Σύνταξη
Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια
Επένδυση στα παιδιά 07.02.26

Πώς θα εκπληρώσει η ΕΕ την υπόσχεσή της στα παιδιά; – Το ένα τέταρτο των παιδιών στην Ευρώπη αντιμέτωπο με τη φτώχεια

Σχεδόν το ένα τέταρτο των παιδιών της ΕΕ κινδυνεύει από τη φτώχεια - Τα κράτη μέλη πρέπει να διδαχθούν το ένα από τις επιτυχίες πολιτικής του άλλου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;
Διεθνής Οικονομία 07.02.26

Μήπως έφτασε τελικά η ύφεση της ρωσικής οικονομίας; – Τι σημαίνει αυτό για τον πόλεμο και για τον Πούτιν;

Η πολεμική άνθηση στη Ρωσία έχει δώσει τη θέση της σε υποτονική ανάπτυξη, αυξήσεις φόρων και περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. Θα επηρεάσει αυτό τη σύγκρουση στην Ουκρανία;

Σύνταξη
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων
Η προθεσμία 08.02.26

Ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για διορθώσεις λαθών σε αιτήσεις αγροτικών ενισχύσεων

Αγρότες και κτηνοτρόφοι θα μπορούν τις επόμενες εβδομάδες να προχωρήσουν σε διορθώσεις στις αιτήσεις τους μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ προκειμένου να τους καταβληθούν οι σωστές ενισχύσεις

Σύνταξη
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»
Άλλα Αθλήματα 08.02.26

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός έστειλε το δικό του μήνυμα για τα θύματα της Θύρας 7: «Η 8η Φεβρουαρίου είναι ημέρα μνήμης και τιμών»

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο για την επέτειο της τραγωδίας της Θύρας 7 με πλάνα από το νέο μουσείο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Σύνταξη
Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα
Ελλάδα 08.02.26

Δωδεκάμηνος τουρισμός: Ποιοι προορισμοί παίρνουν προβάδισμα στην Ελλάδα

Μεγάλα αστικά κέντρα, περιφερειακές πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ, αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό τουριστικό προϊόν εμφανίζουν σταδιακά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα

Σύνταξη
Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο – Τα κριτήρια (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 08.02.26

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης δανείων σε ελβετικό φράγκο - Τα κριτήρια (πίνακες)

Οι δύο επιλογές που έχουν οι οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο - Η διαδικασία που ακολουθείται ώστε να προχωρήσει η ρύθμιση του δανειολήπτη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ο Τζόκοβιτς ως σημαία
Τένις 08.02.26

Ο Τζόκοβιτς ως σημαία

Αθλητής, σύμβολο και πολιτική φωνή: πώς ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεπερνά το τένις και γίνεται πεδίο εθνικής ταύτισης και σύγκρουσης

Γεώργιος Μαζιάς
Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί
Έξι δάχτυλα 08.02.26

Μια κρυφή λεπτομέρεια σε πορτρέτο της Άννα Μπολέυν ήταν «διάψευση κατηγοριών για μαγεία», λένε ιστορικοί

Νέα επιστημονική ανάλυση της περίφημης «Ροζ» προσωπογραφίας της Άννα Μπολέυν αποκαλύπτει ότι το έργο δημιουργήθηκε ως σκόπιμη οπτική απάντηση σε φήμες περί μαγείας και «έκτου δαχτύλου», σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της εικόνας της κατά την ελισαβετιανή εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»
Πολιτική 08.02.26

Τσίπρας: «Ξέρω από που προέρχομαι, ξέρω που θέλω να πάμε – Ανάμεσα στη ζωή και την επιβίωση επιλέγω τη ζωή»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την «Ιθάκη» του στα Ιωάννινα. Τα μηνύματα που έστειλε προς πάσα κατεύθυνση και το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αριστερής προοδευτικής παράταξης. Οι αναφορές στις κόκκινες σημαίες του Αγγελόπουλου και στον Μπρεχτ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη
Ιμπεριαλιστικές βλέψεις 08.02.26

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τις μελλοντικές επεμβάσεις των μεγάλων δυνάμεων – Σχέδια για έναν νέο παγκόσμιο χάρτη

Το μέλλον προδιαγράφεται ως μια διαρκής, χαμηλής έντασης σύγκρουση, όπου η κυριαρχία θα είναι μια έννοια σχετική και η εσωτερική σταθερότητα το πρώτο θύμα του ανταγωνισμού των γιγάντων

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη
Μικρός πρίγκιπας 08.02.26

Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Σύνταξη
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο
Κόσμος 08.02.26 Upd: 05:52

Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Σανάε Τακαΐτσι, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, «φλερτάροντας» με την πλειοψηφία των 2/3 που της δίνει την δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα
Κόσμος 08.02.26

Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα

Οι κάλπες στην Ταϊλάνδη άνοιξαν, την ώρα που κανείς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες ψήφους ώστε να κυβερνήσει χωρίς την στήριξη έστω ακόμα ενός κόμματος.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
Κόσμος 08.02.26

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες

Νέες επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία, χωρίς να είναι ακόμα σαφές αν οι δράστες είναι μέλη συμμοριών (μπάντιτς) ή μέλη τζιχαντιντιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα βόρεια της χώρας

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

