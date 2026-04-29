Οι συνεχείς απειλές κατά της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Αρμενίων σε ολόκληρο το Αρτσάχ (γνωστό και ως Ναγκόρνο-Καραμπάχ) έχουν φτάσει στο ζενίθ τους, μετά από αναφορές ότι το Αζερμπαϊτζάν κατέστρεψε μια ακόμη σημαντική εκκλησία στην περιοχή.

Δορυφορικές εικόνες που εξασφάλισε η οργάνωση Caucasus Heritage Watch (CHW) επιβεβαίωσαν ότι η Εκκλησία της Παναγίας, η οποία βρισκόταν στην πρώην πρωτεύουσα Στεπανακέρτ, κατεδαφίστηκε.

Ο Οργανισμός Τουρισμού και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Αρτσάχ δημοσίευσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, 21 Απριλίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από την 111η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Αν και ο οργανισμός δεν δημοσίευσε φωτογραφίες της κατεδάφισης στην ανακοίνωσή του, οι ερευνητές του CHW κατάφεραν να εντοπίσουν φωτογραφίες μέσα σε μια μέρα, αντλώντας εικόνες από τον δορυφόρο Sentinel-2 από τις 3 Μαρτίου και τις 2 Απριλίου.

«Οι εικόνες υψηλότερης ανάλυσης θα προσφέρουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε η ομάδα των ερευνητών σε δήλωσή της. «Η CHW θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται με παρόχους δορυφορικών λήψεων, προκειμένου να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονικό πλαίσιο της καταστροφής».

Αρνείται τους ισχυρισμούς το Μπακού

Σε αντίθεση με τις ιστορικές εκκλησίες και τα νεκροταφεία που έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, η Εκκλησία της Παναγίας εγκαινιάστηκε το 2019. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Πολέμου του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (27 Σεπτεμβρίου – 10 Νοεμβρίου 2020), η εκκλησία χρησίμευσε ως καταφύγιο από τις βομβαρδιστικές επιθέσεις του Αζερμπαϊτζάν στο Στεπανακέρτ.

Ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η στοχευμένη καταστροφή αυτών των μνημείων από το Αζερμπαϊτζάν, η οποία έχει επιταχυνθεί μετά την κατάληψη της περιοχής του Αρτσάχ το 2023, ισοδυναμεί με «πολιτιστική γενοκτονία».

Στις 23 Απριλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αρμενίας κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν ότι «στοχεύει σκόπιμα αρμενικούς χριστιανικούς ιερούς τόπους, επιδιώκοντας να εξαλείψει την αρμενική παρουσία» από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, ενώ υποστήριξε ότι καταστράφηκαν επίσης οι σταυροί που βρίσκονταν στους χώρους γύρω από την κατεδαφισμένη Εκκλησία του Αγίου Ιακώβου».

Από την πλευρά της, η Ελνάρε Ακιμόβα, μέλος του κοινοβουλίου του Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε στο RFE/RL στις 22 Απριλίου ότι οι ισχυρισμοί για την καταστροφή των εκκλησιών αποτελούν «προβοκάτσια από ρεβανσιστικές δυνάμεις» με σκοπό να βλάψουν την εικόνα του Μπακού.

*Με πληροφορίες από: Hyperallergic