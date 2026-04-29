Milan Design Week 2026: Συναίσθημα, φως και high-end αισθητική

Το Ploom*, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έδωσε το «παρών» στο Milan Design Week, επιλέγοντας την εμβληματική γειτονιά της Brera για να ξεδιπλώσει το πολυαισθητηριακό concept “Feel the AURA”. Με αφορμή την παρουσίαση του νέου Ploom AURA Glacier White*, ο χώρος έγινε ένα περιβάλλον που σε προσκαλούσε να επιβραδύνεις, να παρατηρήσεις και να αισθανθείς.

Στην καρδιά του Brera Design District, το design πέρα από ένα καθηλωτικό οπτικό ερέθισμα μετατράπηκε σε μια ήρεμη, πολυαισθητηριακή εμπειρία, όπου η αισθητική της συσκευής έγινε η αφορμή οι παραβρισκόμενοι να εξερευνήσουν πώς αντιλαμβάνονται τον χώρο γύρω τους.

Φέτος, το κεντρικό θέμα του MDW, “Be the Project“, λειτούργησε ως ο τέλειος καμβάς, που πήρε αυτή την ιδέα και την απογείωσε, καλώντας καταναλωτές και influencers να μην είναι απλοί παρατηρητές, αλλά να γίνουν οι ίδιοι μέρος της εμπειρίας. Ήταν μια πρόσκληση να αλληλοεπιδράσουν με το περιβάλλον, να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα στον χώρο και να ανακαλύψουν τη δική τους, μοναδική «αύρα» μέσα από μια διαδρομή που έμοιαζε να έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον καθέναν ξεχωριστά.

Από θεατές… πρωταγωνιστές

Το Ploom* αποφάσισε να κάνει το ταξίδι στο Μιλάνο μια εμπειρία ζωής για τυχερούς καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν στην ιταλική πρωτεύουσα της μόδας μαζί με αγαπημένους influencers.

Φανταστείτε να περπατάτε στα πλακόστρωτα της Brera, να μοιράζεστε σκέψεις για την αισθητική και να έχετε curated πρόσβαση στα πιο hot spots του Design Week.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία αφενός να δουν τις τάσεις του 2026 και αφετέρου να γίνουν κομμάτι τους. Άλλωστε, αυτό δεν ήταν ένα τυπικό ταξίδι αναψυχής, αλλά περισσότερο ένα ταξίδι στην καινοτομία.

Μέσα από αποκλειστικά previews και στιγμές που «έγραφαν» τέλεια στον φακό, βίωσαν πώς η τεχνολογία αιχμής μπορεί να συναντήσει την υψηλή αισθητική και να δημιουργήσει μια βαθιά, συναισθηματική σύνδεση, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά ότι η καινοτομία είναι πιο ελκυστική όταν έχει ανθρώπινο πρόσωπο και προσωπικό στυλ.

Μια βόλτα στον κόσμο των αισθήσεων

Μπαίνοντας στον χώρο του “Feel the AURA”, η αίσθηση ήταν μοναδική: αυτό δεν ήταν μια “don’t touch” έκθεση, αλλά ένα ζωντανό εργαστήριο αισθήσεων. Ο χώρος έμοιαζε να αντιλαμβάνεται την παρουσία σου, να αντιδρά στις κινήσεις σου, να αλλάζει μαζί σου. Εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία της συσκευής Ploom AURA*, η εμπειρία χωρίστηκε σε δύο καινοτόμα «studies» που εξερεύνησαν το φως και τη θερμοκρασία, κάνοντας τη διαδρομή κάθε επισκέπτη μοναδική.

Στο “A Study of Light”, το φως απέκτησε υπόσταση καθώς δεν ήταν εκεί απλώς για να φωτίζει, αλλά για να επικοινωνεί. Καθώς ο επισκέπτης περπατούσε, οι φωτεινές αντανακλάσεις τον ακολουθούσαν σαν μια ψηφιακή σκιά, δημιουργώντας μοτίβα που μεταβάλλονταν σε real-time. Ήταν σαν ο χώρος να «αναπνέει» στο δικό του ρυθμό. Η ένταση και οι αποχρώσεις άλλαζαν ανάλογα με τη διάθεση και την κίνηση, μετατρέποντας μια μικρή φωτεινή ένδειξη της συσκευής σε ένα ολόκληρο σύμπαν που τον περιέβαλλε. Τελικά, κανένας δεν είδε το ίδιο φως, γιατί απλά κανένας δεν έχει την ίδια αύρα.

Στη συνέχεια, το “A Study of Temperature” έδωσε μια άλλη διάσταση στην έννοια της ζεστασιάς, αντλώντας έμπνευση από την προηγμένη τεχνολογία Smart HeatFlow™. Εδώ, η θερμότητα μετατράπηκε σε οπτική τέχνη όπου κάθε άγγιγμα, κάθε αλληλεπίδραση προκαλούσε μια αντίδραση στο περιβάλλον, ενεργοποιώντας visual εφέ που απογείωναν την εμπειρία. Ο χώρος λειτουργούσε σαν ένας ζωντανός οργανισμός που αντιδρούσε στη θερμότητα και την κίνηση των ανθρώπων μέσα σε αυτόν. Ήταν ένας συνεχής διάλογος ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον, μια βιωματική έκφραση της τεχνολογίας που δεν απαιτούνταν γνώσεις για να την καταλάβεις, αρκούσε να τη νιώσεις.

Το Afterparty

Όλη αυτή η δημιουργική ένταση της ημέρας βρήκε την απόλυτη έκφραση στο Study of Light afterparty. Εκεί, το “Feel the AURA” μεταμορφώθηκε στο απόλυτο talk-of-the-town σημείο συνάντησης. Όταν οι πόρτες άνοιξαν για το opening party, το design συναντήθηκε με το nightlife σε ένα εκρηκτικό blend.

Influencers, media, και οι τυχεροί καλεσμένοι του έγιναν μια μεγάλη παρέα κάτω από τα neon φώτα. Με τη μουσική να δίνει τον παλμό, η βραδιά ήταν η φυσική εξέλιξη της εμπειρίας: δυναμική, λαμπερή και απόλυτα αυθεντική. Ήταν η στιγμή που η αισθητική συνάντησε τη διασκέδαση, αποδεικνύοντας ότι το καλό design είναι πάντα ο καλύτερος οικοδεσπότης.

Ploom AURA*: Η αισθητική ως συναίσθημα

Για όσους βρέθηκαν στο “Feel the AURA”, το Milan Design Week 2026 θα μείνει χαραγμένο ως η στιγμή που το design σταμάτησε να είναι κάτι που απλώς κοιτάμε και έγινε μια εμπειρία που τους συμπεριέλαβε. Το *Ploom AURA Glacier White θύμισε ότι η πραγματική κομψότητα βρίσκεται στην αλληλεπίδραση και στο πώς η τεχνολογία μπορεί να υπηρετήσει την προσωπική μας αισθητική. Γιατί τελικά, το design δεν είναι μόνο οι γραμμές και τα υλικά αλλά η αύρα που εκπέμπεις και η αίσθηση που σου αφήνει κάθε στιγμή, είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις.

*Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές