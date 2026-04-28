Οι Locomondo φέρνουν μια μουσική δροσιά στην καλοκαιρινή κάψα της Αθήνας
Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, οι Locomondo «καταλαμβάνουν» τη σκηνή της Τεχνόπολης για το πιο καλοκαιρινό live στο κέντρο της Αθήνας
Οι Locomondo επιστρέφουν στη σκηνή της Τεχνόπολης την Τετάρτη 24 Ιουνίου και φέρνουν μαζί τους τον ήχο, τον ρυθμό και τη θετική ενέργεια που κάνουν κάθε καλοκαίρι αξέχαστο. Μια βραδιά γεμάτη reggae, ska, latin, rock και ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία περιμένει το κοινό για να το παρασύρει σε ένα ατελείωτο μουσικό πάρτι – από αυτά που μας έχει συνηθίσει το γνωστό αγαπημένο συγκρότημα.
Με τις επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει – «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», «Μαγικό χαλί», «80’s» – αλλά και τον εκρηκτικό συνδυασμό rap, ska, reggae, hip-hop και dub, κάθε στιγμή της συναυλίας μετατρέπεται σε μια συλλογική εμπειρία γεμάτη χορό, τραγούδι και καλοκαιρινή διάθεση.
Η εμπειρία των Locomondo από αμέτρητες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό τους επιτρέπει να δίνουν πάντα τον παλμό της βραδιάς. Το κοινό κάθε ηλικίας γίνεται μια μεγάλη παρέα, μοιράζοντας γέλια, μουσική και θετική ενέργεια κάτω από τα φώτα της Τεχνόπολης.
Μην χάσετε τη βραδιά που θα μας θυμίσει γιατί οι Locomondo είναι συνώνυμο του καλοκαιριού.
Τη βραδιά ανοίγουν οι KAPTEN.
Info
Πότε: Τετάρτη 24 Ιουνίου
Που: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
Οι Locomondo είναι
Μάρκος Κούμαρης – Φωνή, κιθάρα
Γιάννης Βαρνάβας – Κιθάρα, φωνή
Σταμάτης Γούλας – Πλήκτρα, sampler, φωνή
Σπύρος Μπεσδέκης – Μπάσο
Στρατής – Άγγελος Σούντρης – Τύμπανα
Χρήστος Καλαϊτζόπουλος – Ακορντεόν , τραγούδι
Τα πνευστά των Locomondo είναι οι:
Νίκος “Tattoo” Βλάχος – Τρομπέτα , φωνή
Θάνος Τσακιλτζίδης – Σαξόφωνο
Παναγιώτης Καπετανάκης – Τρομπέτα
Ηχολήπτες: Θανάσης Ταμπάκης, Γιώργος Φραγκέλης
Φωτιστής: Κώστας Μαργκάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις