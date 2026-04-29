Υπερψηφίστηκε με 387 ψήφους υπέρ, 191 κατά και 46 αποχές, από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, τους βασικούς άξονες της οποίας παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της ομάδας LEFT και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης.

Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων

«Η Δημοκρατία νίκησε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η νίκη της συναίνεσης, της θεσμικής ευθύνης και της ευρωπαϊκής κανονικότητας απέναντι στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες», σχολίασε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

Κ. Αρβανίτης για Κράτος Δικαίου: Αγώνας για να γίνει η Ελλάδα υπόδειγμα

Ο ίδιος σημείωσε πως η έκθεση «από το Α έως το Ω δείχνει και την ελληνική κυβέρνηση. Όσα κάποιοι προσπάθησαν να εμφανίσουν ως εσωτερικό ζήτημα, αναγνωρίζονται πλέον ως ευρωπαϊκή υπόθεση δημοκρατίας και θεσμικής λογοδοσίας».

Καταλήγει αναφέροντας: «Ο αγώνας μας για να γίνει η Ελλάδα υπόδειγμα Κράτους Δικαίου σε μια Ευρώπη αρχών και αξιών συνεχίζεται εντός και εκτός συνόρων».

Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει

Η έκθεση αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Στο κείμενο εκφράζεται ανησυχία για τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και τις προκλήσεις που θέτει η διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών και του περιεχομένου που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η έκθεση που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία στην αρμόδια Επιτροπή LIBE καταγράφει επίσης την αθέμιτη χρήση ενωσιακών πόρων σε βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και την ανάγκη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να υπόκειται στα ίδια πρότυπα ώστε να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και θεσμική νομιμοποίηση.

Εστιάζει στην περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά τις προειδοποιήσεις της Επιτροπής και υιοθετεί συστάσεις για την ενσωμάτωση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η ακραία φτώχεια και η έλλειψη στέγης, υπονομεύουν την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ισότητα ενώπιον του νόμου.