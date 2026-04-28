Ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου στην Ευρώπη. Η έκθεση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη φτάνει στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο και την Ολομέλεια.

Με μεγάλη πλειοψηφία «πέρασε» η έκθεση για το Κράτος Δικαίου, την ελευθερία του Τύπου και την ανεξαρτησία δικαιοσύνης στην ΕΕ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (LIBE)

Η έκθεση καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Στο κείμενο εκφράζεται ανησυχία για τη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών και τις προκλήσεις που θέτει η διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών πλατφορμών και του περιεχομένου που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στο Ευρωκοινοβούλιο με ευρεία πλειοψηφία στην αρμόδια Επιτροπή LIBE

Η έκθεση που εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία στην αρμόδια Επιτροπή LIBE καταγράφει επίσης την αθέμιτη χρήση ενωσιακών πόρων σε βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και την ανάγκη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί να υπόκειται στα ίδια πρότυπα ώστε να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και θεσμική νομιμοποίηση.

Εστιάζει στην περιορισμένη πρόοδο όσον αφορά τις προειδοποιήσεις της Επιτροπής και υιοθετεί συστάσεις για την ενσωμάτωση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η ακραία φτώχεια και η έλλειψη στέγης, υπονομεύουν την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ισότητα ενώπιον του νόμου.

Μια «ισχυρή έκθεση»

«Συνολικά, καταφέραμε να συντάξουμε μια ισχυρή έκθεση που ενισχύει την προστασία των δημοσιογράφων και της κοινωνίας των πολιτών, αντιμετωπίζει τη διαφθορά (ιδίως στα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα) και την κατάχρηση των ενωσιακών πόρων με τρόπους που υπονομεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι τα ίδια τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να τηρούν τα ίδια δικαιοκρατικά πρότυπα με τα κράτη μέλη, προκειμένου να διατηρούν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας και νομιμοποίησης.

Επιπλέον, η έκθεση ενσωματώνει τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, τονίζοντας ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός, η ακραία φτώχεια και η έλλειψη στέγασης παρεμποδίζουν την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την ισότητα ενώπιον του νόμου», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κώστας Αρβανίτης.

Η έκθεση ψηφίζεται την Τετάρτη (29/04) το μεσημέρι.

-Ο Κώστας Αρβανίτης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση της Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου