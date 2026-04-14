Με μεγάλη πλειοψηφία «πέρασε» η έκθεση για το κράτος δικαίου, την ελευθερία του Τύπου και την ανεξαρτησία δικαιοσύνης στην ΕΕ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (LIBE).

Το κείμενο το οποίο εγκρίθηκε με 50 ψήφους υπέρ, 17 ψήφους κατά και δύο αποχές, εξετάζει τα πορίσματα και τη μεθοδολογία της έκθεσης της Επιτροπής του 2025 καθώς και πρόσφατες εξελίξεις.

Εισηγητής στη LIBE ο Κώστας Αρβανίτης

Εισηγητής ήταν ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μέλος της LIBE. Επόμενος σταθμός η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο όπου θα ζητηθεί σε δύο εβδομάδες η έκθεση να εγκριθεί.

«Έχοντας την τιμή να υπηρετήσω ως εισηγητής, είμαι στην ευχάριστη θέση να διαπιστώσω ότι η συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατάφερε να συντάξει μια ισχυρή έκθεση. Το κείμενό μας επιδιώκει να ενισχύσει τις δικλείδες για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη δημοσιογραφία και τη συμμετοχή του κοινού και υποβάλει προτάσεις για τη διαφθορά, αναφερόμενο παράλληλα στην κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ και τις προκλήσεις όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών ως βασικές απειλές για το κράτος δικαίου. Αναμένουμε να δούμε το ίδιο επίπεδο πολιτικής στήριξης και ευθύνης στην ολομέλεια, προκειμένου να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ότι, σε ταραγμένους και ιστορικούς καιρούς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα κάνει υποχωρήσει στις αξίες του», δήλωσε ο Κώστας Αρβανίτης.

Ο κίνδυνος των πολιτικών παρεμβάσεων

Η έκθεση επισημαίνει ελλείψεις που επηρεάζουν βασικές δημοκρατικές εγγυήσεις στην Ε.Ε. με αναφορές σε κατασκοπευτικά λογισμικά, ανεξαρτησία των δημοσιογράφων και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι η πρόοδος όσον αφορά τις συστάσεις της Επιτροπής παραμένει ανεπαρκής, σημειώνοντας ότι το 93% αυτών επαναλαμβάνεται από προηγούμενα έτη.

Καλούν την Επιτροπή να διασφαλίσει απτά αποτελέσματα, μεταξύ άλλων μέσω σαφέστερων κριτηρίων αναφοράς, χρονοδιαγραμμάτων και πιο συστηματικής παρακολούθησης, καθώς και τη χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση των επίμονων ελλείψεων.

Στην έκθεση, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η πρόσβαση σε ανεξάρτητα και λειτουργικά συστήματα δικαιοσύνης παραμένει άνιση, υπογραμμίζοντας τους συνεχιζόμενους κινδύνους που συνδέονται με πολιτικές παρεμβάσεις, δικαστικούς διορισμούς και πειθαρχικά πλαίσια.

Ζητούν επαρκείς πόρους για τα δικαστήρια και τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι οι εθνικές αρχές πρέπει να διασφαλίζουν ουσιαστική κοινοβουλευτική εποπτεία των δικαστικών μεταρρυθμίσεων και να συμμορφώνονται πλήρως με τις εγχώριες και διεθνείς δικαστικές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Καταπολέμηση της διαφθοράς

Επισημαίνουν την ανάγκη για πιο αξιόπιστη επιβολή της καταπολέμησης της διαφθοράς, ιδίως σε σχέση με υποθέσεις υψηλού επιπέδου και επαναλαμβανόμενα μοτίβα ατιμωρησίας.

Χαιρετίζουν τη νέα Οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, εκφράζουν ανησυχία για τις προσπάθειες αποδυνάμωσης εξειδικευμένων φορέων σε ορισμένα κράτη μέλη.

Ζητούν την ένταξη της ΕΕ στην GRECO και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης προειδοποιούν ότι οι δημοσιογράφοι και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν παρενόχληση, παρακολούθηση (συμπεριλαμβανομένης της μέσω spyware), πολιτική πίεση και συγκεντρωμένες δομές ιδιοκτησίας που στρεβλώνουν τον πλουραλισμό.

Ζητούν την πλήρη εφαρμογή και επέκταση του Ευρωπαϊκού Νόμου για την Ελευθερία των Μέσων Ενημέρωσης και της οδηγίας κατά του SLAPP.