newspaper
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 09:00
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα στην κίνηση
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 09:38

HRW: Η παραβίαση των δικαιωμάτων στην ΕΕ υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου

Η διαρκώς μειούμενη προάσπιση των δικαιωμάτων αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σημειώνει το HRW

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Spotlight

Η αποτυχία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα υπονομεύει το κράτος δικαίου, τον δημοκρατικό χώρο και την προστασία των δικαιωμάτων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δήλωσε σήμερα το Human Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, HRW) στην Παγκόσμια Έκθεσή 2026.

Η αντίδραση στις φρικαλεότητες του ισραηλινού στρατού στην Παλαιστίνη παρέμεινε το πιο διχαστικό ζήτημα για τις κυβερνήσεις της ΕΕ

Η έμφαση στην αποτροπή της μετανάστευσης, σε συνδυασμό με την κανονικοποίηση των αφηγημάτων κατά των φύλων, των μεταναστών και της δημοκρατίας, η μη συνεπής επιβολή του κράτους δικαίου, η συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών και οι κατηγορίες για διπλά μέτρα και σταθμά στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπονομεύσει τις θεμελιώδεις αξίες της.

«Ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να υπερασπίζεται με συνέπεια τις θεμελιώδεις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

«Από τη μετανάστευση έως το κράτος δικαίου και την εξωτερική πολιτική, η ΕΕ παραμελεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη λογοδοσία με τρόπους που βλάπτουν τη δημοκρατία και εκθέτουν τους πολίτες σε κάθε είδους αυθαιρεσίες », δήλωσε ο Μπέντζαμιν Γουόρντ, εκτελών καθήκοντα διευθυντή για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία στο Human Rights Watch. «Εν όψει ενός ασταθούς κόσμου και απειλών στην Ευρώπη, είναι ζωτικής σημασίας για την ΕΕ να υπερασπίζεται με συνέπεια τις θεμελιώδεις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Σε αυτή την 36η έκδοση της Παγκόσμιας Έκθεσης, 529 σελίδων, το Human Rights Watch κάνει μία ανασκόπηση της πρακτικής εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 100 και πλέον χώρες. Στην εισαγωγική του έκθεση ο εκτελεστικός διευθυντής Φιλίπ Μπολοπιόν γράφει ότι η αναχαίτιση του κύματος αυταρχισμού που σαρώνει τον κόσμο είναι η πρόκληση της γενιάς μας.

Καθώς το σύστημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απειλείται όπως ποτέ άλλοτε από την κυβέρνηση Τραμπ και άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, ο Μπολοπιόν καλεί τις δημοκρατίες που σέβονται τα δικαιώματα και την κοινωνία των πολιτών να δημιουργήσουν μια στρατηγική συμμαχία για την υπεράσπιση των θεμελιωδών ελευθεριών.

Το HRW κάνει λόγο για αποτυχία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουν προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Για τον Κανονισμό Επιστροφών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν Κανονισμό Επιστροφών που θα επεκτείνει τη χρήση της κράτησης για τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες, θα καταργήσει τις διασφαλίσεις κατά των επικίνδυνων απελάσεων και θα ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία των λεγόμενων κέντρων επιστροφής σε χώρες εκτός της ΕΕ. Αρκετά κράτη μέλη περιόρισαν ή ανέστειλαν την πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου χωρίς καμία ουσιαστική αντίδραση από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μέτρα που διευκολύνουν τα κράτη μέλη ώστε να απορρίπτουν γρήγορα τις αιτήσεις ασύλου χωρίς ουσιαστική εξέτασή τους.

Συνεχίστηκε η οπισθοδρόμηση των κρατών μελών όσον αφορά τις δεσμεύσεις τους για το κράτος δικαίου. Παρά τις μακροχρόνιες παραβιάσεις του κράτους δικαίου από την ουγγρική κυβέρνηση, το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έλαβε αποφασιστικά μέτρα προκειμένου να λογοδοτήσει η Ουγγαρία. Κατά τη διάρκεια του 2025 η Ουγγαρία αποσύρθηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και φιλοξένησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος καταζητείται με ένταλμα του ΔΠΔ, χωρίς να τον συλλάβει για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Μίμηση των πολιτικών των ακροδεξιών κομμάτων

Η επιρροή των ακροδεξιών κομμάτων και η μίμηση των πολιτικών τους κατά των δικαιωμάτων εκ μέρους των συστημικών κομμάτων τροφοδότησαν τις διακρίσεις εναντίον περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των μουσουλμάνων και των λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσέξουαλ (ΛΟΑΤ) ατόμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε και εργάστηκε για την ανανέωση των υφιστάμενων στρατηγικών οι οποίες εστιάζονται στην προστασία των ομάδων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ΛΟΑΤ ατόμων και των φυλετικών κοινοτήτων. Ωστόσο, προτάσεις όπως η Οριζόντια Οδηγία για την Ίση Μεταχείριση, η οποία αποσκοπεί στην κάλυψη σημαντικών νομικών κενών στην προστασία κατά των διακρίσεων λόγω θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας και σεξουαλικού προσανατολισμού, παραμένουν στάσιμες.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, η εφαρμογή τους στα κράτη μέλη υστερεί κατά πολύ, με αποτέλεσμα 93,3 εκατομμύρια άτομα (21% του πληθυσμού) να διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2024. Η ανεργία ήταν ένας βασικός παράγοντας.

Η ΕΕ επέβαλε περαιτέρω κυρώσεις στη Ρωσία και σε Ρώσους αξιωματούχους για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ επιβεβαίωσαν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την ευθύνη για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στην Ουκρανία αλλά, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξέφρασε την υποστήριξή του στις διαδικασίες του ΔΠΔ σχετικά με την Ουκρανία.

Το πιο διχαστικό ζήτημα για τις κυβερνήσεις στην ΕΕ

Η αντίδραση στις φρικαλεότητες του ισραηλινού στρατού στην Παλαιστίνη παρέμεινε το πιο διχαστικό ζήτημα για τις κυβερνήσεις της ΕΕ, ενώ η απροθυμία τους να αναλάβουν δράση εν μέσω των φρικαλεοτήτων του Ισραήλ εντάθηκε μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο.

Διαδήλωση στο Λονδίνο ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα.

Η ΕΕ έδωσε προτεραιότητα στη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, εμπορίου και ελέγχου της μετανάστευσης με καταπιεστικούς ηγέτες στην Τουρκία, την Τυνησία, την Αίγυπτο, τα κράτη του Περσικού Κόλπου, την Κίνα και την Ινδία, εις βάρος της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες.

Εκτός από ένα κεφάλαιο σχετικά με τις εξελίξεις σε επίπεδο ΕΕ, η Παγκόσμια Έκθεση 2026 περιλαμβάνει ξεχωριστά κεφάλαια για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία.

«Η ΕΕ μπορεί και πρέπει να είναι μια δύναμη για το καλό στον κόσμο και για τους ανθρώπους που ζουν εντός της Ένωσης», δήλωσε ο Ward. «Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο αν οι θεσμοί και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις εφαρμόζουν με συνέπεια».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Λιμάνια
Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

Λιμάνι Ελευσίνας: Δόθηκε το σήμα για τον διαγωνισμό υποπαραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Scrambled eggs: Πώς ο διάσημος σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ τα τελειοποίησε

Τράπεζες
Δάνεια: Ποια ρεκόρ έσπασαν στον τομέα λιανικής  

Δάνεια: Ποια ρεκόρ έσπασαν στον τομέα λιανικής  

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
Κόσμος 04.02.26

Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό
Έχει αυτοπεποίθηση 04.02.26

Σι ο «καταστροφέας»: Ο Κινέζος ηγέτης «έκλεισε» τις υποθέσεις του με τον Στρατό

Αμερικανοί πρώην αξιωματούχοι και ειδικοί επιχειρούν να αξιολογήσουν και ίσως να μαντέψουν τις τελευταίες κινήσεις εκκαθάρισης του Κινεζικού Στρατού από τον Σι Τζιπίνγκ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών
Κόσμος 04.02.26

Έκθεση-καταπέλτης αποκαλύπτει την «επικίνδυνη εξάρτηση» της ΕΕ από τις εισαγωγές κρίσιμων ορυκτών

Οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας χαρακτηρίστηκαν «μη ρεαλιστικοί», εκτός αν η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειές της στον τομέα της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης μετάλλων

Σύνταξη
Οι συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ μεταφέρονται στο Ομάν, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές
Δημοσιογραφικές πηγές 04.02.26

Στο Ομάν οι συνομιλίες Ιράν - ΗΠΑ

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία θα διεξαχθούν αύριο Πέμπτη οι συνομιλίες μεταξύ των απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Axios και του CNN

Σύνταξη
Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις
Ενεργειακές υποδομές 04.02.26

Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις

Την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σφυροκοπεί ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάνει λόγο για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Ο Τραμπ αναφέρει πως ο Πούτιν κράτησε τον λόγο του.

Σύνταξη
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας
Κόσμος 04.02.26

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας

Ο πρόεδρος της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, τοποθετήθηκε σε «λίστα θανάτου» ή λίστα στόχων στην Ουκρανία όπου στοχοποιούνται οι «εχθροί της χώρας» και «προδότες».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία
Πολύνεκρο τροχαίο 04.02.26

Στην Ελλάδα μεταφέρεται ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε παραμείνει στη Ρουμανία για νοσηλεία

Ο τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ παραμένει διασωληνωμένος και η αεροδιακομιδή θα γίνει υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ώστε να μην καταπονηθεί κατά τη μεταφορά

Σύνταξη
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Η Μπενφίκα είχε προτάσεις πάνω από 100 εκατ. ευρώ για Παυλίδη και άλλους τρεις – Η απάντηση των «αετών»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των παικτών της Μπενφίκα που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ – «Η techno είναι περιπέτεια»
Όλα είναι δρόμος 04.02.26

Ο Όλιβερ Λάξε και η κουλτούρα του rave στην ταινία που έχει προταθεί για δύο Όσκαρ - «Η techno είναι περιπέτεια»

Ο Όλιβερ Λάξε μίλησε πρόσφατα για τη γένεση της εκπληκτικής επιτυχίας του, της πνευματικής οδύσσειας Sirāt: «Ξέρετε, η λέξη sirat σημαίνει επίσης “ο δρόμος”».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κοντράρεται με τον Αστέρα στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός

Τη νίκη που θα του επιτρέψει να πατήσει ξανά την κορυφή της βαθμολογίας θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Αστέρα στην Τρίπολη το απόγευμα της Τετάρτης, (4/2, 18:30) στο εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Ενιαίο δίκτυο πυρήνων υπέρ Τσίπρα – Δύο δεξαμενές ψηφοφόρων για το νέο κόμμα

Ομάδες αυτοοργάνωσης σε 150 Δήμους μέχρι τα μέσα Μάρτη, κείμενο διακήρυξης μέσα Απριλίου και μετά… Τσίπρας οίδε για το νέο κόμμα, η αποχή η βασική δεξαμενή ψηφοφόρων για το νέο κόμμα.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη
Ακαδημαϊκός ιός 04.02.26

Πώς το ΑΙ slop «μόλυνε» τις έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη

Το ΑΙ slop, το κακοφτιαγμένο περιεχόμενο που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι νέο φαινόμενο. Πλέον ομως στρέφεται κατά των δημιουργών του, μολύνοντας σαν ιός τις έρευνες για την ΤΝ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο