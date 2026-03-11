Στο ευρωκοινοβούλιο το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα – «Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε για τις υποκλοπές»

Με τα ερωτήματα για τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα να παραμένουν, συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, η λειτουργία του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα, όπως και τα σκάνδαλο των υποκλοπών, στον απόηχο της ιστορικής απόφασης του μονομελούς πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η πλειονότητα των ευρωβουλευτών που έλαβαν τον λόγο, αναγνώρισε τη σημαντικότητα της απόφασης του δικαστηρίου για το Predator, θέτοντας όμως προβληματισμούς για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου στη χώρα.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος, Βόπκε Χούκστρα, υπογράμμισε πως η ευρωπαϊκή επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές. «Η Ελλάδα έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις αλλά μπορούν να γίνουν περαιτέρω βήματα. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης», επισήμανε και πρόσθεσε πως «το κράτος δικαίου πρέπει να τηρείται σε όλα τα κράτη – μέλη συμπεριλαμβανομένου της Ελλάδας. Η ευρωπαϊκή επιτροπή θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για να διασφαλίσουμε πρόοδο σε αυτούς τους τομείς».

«Αποδείχθηκε η σχέση ΕΥΠ – Predator»

«Η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν μύθος. Η απόφαση στο δικαστήριο απέδειξε ότι η κυβέρνηση έλεγε μυθοπλασίες. Αποδείχθηκε η σχέση ΕΥΠ – Predator», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Γιάννης Μανιάτης, που κατόπιν δικού του αιτήματος πραγματοποιήθηκε η συζήτηση στο ευρωκοινοβούλιο. «Τα ελληνικά δικαστήρια έκριναν όποιον και ό,τι τους επέτρεψε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης. Πού το είδατε το κράτος δικαίου στην Ελλάδα;», διερωτήθηκε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης.

«Κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε»

«Η κυβέρνηση συνεχίζει να συγκαλύπτει», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος, κάνοντας αναφορά και στις συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο του Κομμουνιστικό Κόμματος.

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής, Murielle Laurent από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες είπε πως «η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να αποσιωπήσει τις διαμαρτυρίες των θυμάτων», ενώ η ευρωβουλεύτρια από την Ολλανδία, Raquel García Hermida-Van Der Walle της πολιτικής ομάδας Renew υπογράμμισε πως «κανείς εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν λογοδότησε. Χειροκροτώ τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα». Από την πλευρά του, ο ο Alessandro Ruotolo από του Σοσιαλιστές και Δημοκράτες τόνισε πως «η απόφαση των Αθηνών αποτελεί μια ισχυρή δημοκρατική απόφαση. Είναι 37 Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι που έχουν παρακολουθηθεί με παράνομα λογισμικά. Δεν πρέπει να υπάρχουν αγοραπωλησίες τέτοιων λογισμικών».

«Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χρησιμοποιώντας το ευρωκοινοβούλιο θεωρούν ότι θα πλήξουν την κυβέρνηση», υποστήριξε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ενώ ο Φρέντι Μπέλερης επισήμανε πως «στην Ελλάδα οι θεσμοί λειτουργούν».

Στο Στρασβούργο βρέθηκε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Το πρωί συναντήθηκε με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

Η συνεδρίαση όπως την κατέγραψε λεπτό προς λεπτό το in