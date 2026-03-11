Ανδρουλάκης: Ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, αλλά αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου
Συνάντηση με την επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια
Συνάντηση με την Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχε στο Στρασβούργο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, δεδομένης και της αποψινής συζήτησης του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων στην Ολομέλεια.
«Από την πρώτη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκάλυψε αυτή τη νοσηρή υπόθεση του predator, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές και εσύ προσωπικά, σταθήκατε στο πλευρό μου, στο πλευρό του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε αρχικά ο κ. Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στην κυρία Πέρεθ.
«Σε ευχαριστώ για την πρωτοβουλία σου να συζητηθεί σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που καταδίκασε τέσσερις ιδιώτες που παγίδευσαν τη μισή κυβέρνηση, πολιτικούς, αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων, δημοσιογράφους αποδεικνύοντας ότι πίσω από αυτή την κατάσταση κρύβεται το Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά ο πρωθυπουργός», τόνισε χαρακτηριστικά.
«Ο Μητσοτάκης οφείλει να πει την αλήθεια»
Υπογράμμισε πως «ο αγώνας μας δεν είναι προσωπικός, ούτε καν κομματικός. Είναι ένας αγώνας αρχών και αξιών, για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα», προσθέτοντας πως «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να πει την αλήθεια. Οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας».
Από την πλευρά της, η επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σημείωσε ότι υποδέχεται τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σε μια στιγμή «σημαντική και αποφασιστική για την αναγνώριση του έργου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, και ειδικότερα του έργου του Νίκου κατά τη διάρκεια της θητείας του ως ευρωβουλευτή, σχετικά με την υπεράσπιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και την καταγγελία της υπόθεσης του Predator. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπήρξε, όπως είπα, ένας μεγάλος υπερασπιστής του κράτους δικαίου, διότι η υπεράσπιση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα σημαίνει ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», επισήμανε η Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.
