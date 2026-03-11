«Ρελάνς» επιδιώκει ο Ανδρουλάκης απέναντι στο Μαξίμου – Στο «κάδρο» υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ

Μπορεί το εσωκομματικό «μέτωπο» να επανήλθε με θόρυβο στο προσκήνιο της πασοκικής ζωής με φόντο τα νέα ονόματα της επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, ωστόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει επικεντρωθεί στη μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Τις τελευταίες ημέρες ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει προγραμματίσει «μπαράζ» παρεμβάσεων, επιχειρώντας να εντείνει το πρέσινγκ απέναντι στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Στο Στρασβούργο για το Predator

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρίσκεται σήμερα στο Στρασβούργο. Στην Ολομέλεια του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου θα συζητηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για το Predator. Υπενθυμίζεται ότι το σχετικό αίτημα κατατέθηκε από τον ευρωβουλευτή του Κινήματος Γιάννη Μανιάτη. Στις 10 το πρωί (9.00 ώρα Ελλάδας), ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρόκειται να περάσει την πόρτα του ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να συναντηθεί με την επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ.

Ο κ. Ανδρουλάκης, κατά τη συνέντευξή του στο in και στη Ράνια Τζίνα, έκανε εκτενή αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών, εξαπολύοντας δριμύ κατηγορώ κατά τη ΝΔ.

«Είμαι πεπεισμένος ότι ο κ. Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου είχαν πλήρη εικόνα του Predator. Είμαι σίγουρος ότι το Μέγαρο Μαξίμου και ο ίδιος οργάνωσαν αυτό το παρακράτος των υποκλοπών και του Predator. Διότι για μας, ΕΥΠ και Predator είναι το ίδιο πράγμα. Φαίνεται απ’ τις ημερομηνίες και απ’ τα στοιχεία που έχουν προκύψει» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι οι πρωτοβουλίες του για τις υποκλοπές και για το κράτος δικαίου, δεν είναι «για επικοινωνιακό σόου» αλλά για να αλλάξει τη χώρα. «Για να γίνουμε μία κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου θα ξέρει ο κάθε πολίτης ότι όσο ισχυρός και να είσαι οικονομικά ή πολιτικά, θα έχεις την ίδια αντιμετώπιση με τον φτωχότερο Έλληνα. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτό είναι το χρέος μου, γι’ αυτό θα πάω και τις υποκλοπές μέχρι τέλους. Το τέλος θα είναι, όταν πληρώσουν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος» συμπλήρωσε.

«Ρουκέτες» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για ένα πόρισμα που αποτελεί μνημείο υποκρισίας και θράσους, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την ομιλία του στη συζήτηση επί του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Το πόρισμά τους είναι ένα σαφές μήνυμα ότι γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρομοιάζοντας τα φαινόμενα διαφθοράς επί ΝΔ με τη «Λερναία Ύδρα», ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έκανε ειδική αναφορά στην ετήσια έκθεση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι υπό διερεύνηση υποθέσεις στην Ελλάδα είναι 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει τα 2,68 δισ. ευρώ.​

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε την άποψη ότι «σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη είναι μονιμοποίηση της αδικίας», ενώ έθεσε σειρά διλημμάτων, στηλιτεύοντας την πολιτική της ΝΔ. «Ή με την αλήθεια ή με την ατιμωρησία. Ή με τον έντιμο αγρότη ή με τα δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας που λυμαίνονται τον κόπο του. Ή με τη θεσμική λογοδοσία ή με την κομματική προστασία. Ή με τη δημοκρατία που ερευνά και ψάχνει την αλήθεια ή με την εξουσία που συγκαλύπτει» τόνισε μεταξύ άλλων.

Σημειωτέον ότι ο κ. Ανδρουλάκης αναμένεται να ξαναπάρει το λόγο στη Βουλή την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της συζήτησης της συμφωνίας CHEVRON – HELLENiQ.