Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά το τέλος της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συζήτηση επί του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με το που κατέβηκε από το βήμα ο κ. Ανδρουλάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς του απευθύνθηκε λέγοντας: «Για τον κουμπάρο σας δεν μας είπατε».

«Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σήμερα η ΝΔ επιλέγει να γράψει μία ακόμα μελανή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου. Το πόρισμά της είναι ένα σαφές μήνυμα ότι γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια. Ένα μήνυμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας, ότι τα πολιτικά πρόσωπα που λεηλάτησαν τους κόπους σας, αυτή η γαλάζια συμμορία, όπως της περιέγραψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αγωνιούν να μείνει ατιμώρητη».

«Η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος, που έπρεπε να κατευθύνεται στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά μπαίνει σε τσέπες επιτήδειων, είναι αναμφισβήτητη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτήρισε το πόρισμα της κυβερνητικής παράταξης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως «μνημείο υποκρισίας και θράσους».