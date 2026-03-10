newspaper
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια
Παρασκήνιο 10 Μαρτίου 2026, 15:16

Ανδρουλάκης στον Λαζαρίδη: Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια

Έντονη κόντρα στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκλήρωσε την ομιλία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης τον προκάλεσε, αναφερόμενος στον «κουμπάρο» του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Spotlight

Μετωπική σύγκρουση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά το τέλος της ομιλίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συζήτηση επί του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Με το που κατέβηκε από το βήμα ο κ. Ανδρουλάκης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, προκάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς του απευθύνθηκε λέγοντας: «Για τον κουμπάρο σας δεν μας είπατε».

«Με τις δικές μου πλάτες δεν πήρε κανείς ούτε ένα ευρώ – με τις δικές σας, κάποιοι πήραν εκατομμύρια», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

«Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ»

Στην παρέμβασή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σήμερα η ΝΔ επιλέγει να γράψει μία ακόμα μελανή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου. Το πόρισμά της είναι ένα σαφές μήνυμα ότι γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια. Ένα μήνυμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας, ότι τα πολιτικά πρόσωπα που λεηλάτησαν τους κόπους σας, αυτή η γαλάζια συμμορία, όπως της περιέγραψε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αγωνιούν να μείνει ατιμώρητη».

«Η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος, που έπρεπε να κατευθύνεται στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά μπαίνει σε τσέπες επιτήδειων, είναι αναμφισβήτητη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτήρισε το πόρισμα της κυβερνητικής παράταξης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως «μνημείο υποκρισίας και θράσους».

Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό – Παράθυρο Τραμπ για συνομιλίες

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη
Παρασκήνιο 08.03.26

Τα Τέμπη και οι υποκλοπές πάλι στην Ευρωβουλή – Το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Αρβανίτη

Για άλλη μια φορά η τραγωδία στα Τέμπη θα συζητηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο με τον αντιπρόεδρο της Left, Κώστα Αρβανίτη, να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να κρατηθεί το θέμα ψηλά. Στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου και το ζήτημα του Κράτους Δικαίου μετά τη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές.

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;
Ο Ν. Ανδρουλάκης απαντά 01.03.26

Πρόεδρε, τι σημαίνει η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις υποκλοπές;

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok μετά την καταδίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο για τις υποκλοπές: «Όλοι όσοι ζητούν ένα κράτος δικαιοσύνης, αξιοκρατίας και προσωπικής ελευθερίας, τώρα ήρθε η ώρα να ακουστούν».

Σύνταξη
Ξεχειλίζει από υπερηφάνεια ο Γεωργιάδης για το Ισραήλ – Στηρίζει τον Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν
Παρασκήνιο 01.03.26

Ξεχειλίζει από υπερηφάνεια ο Γεωργιάδης για το Ισραήλ – Στηρίζει τον Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν

Αλλάζουν οι καιροί, αλλάζουν και οι άνθρωποι. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, συνομιλητής του εθνικοσοσιαλιστή Κώστα Πλεύρη,«αγκαλιάζει» σήμερα το Ισραήλ χειροκροτώντας την επιθετικότητα που επιδεικνύει στη Μέση Ανατολή, στηρίζει απόλυτα τον Ντ. Τραμπ και εύχεται πτώση του καθεστώτος στο Ιράν. Όσο για το διεθνές δίκαιο… ούτε λόγος.

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ποδόσφαιρο 10.03.26

Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»

Πλήρης αποθέωση για τον Ολυμπιακό από μεγάλη γαλλική ιστοσελίδα, η οποία κάνει αναφορά στη θρυλική ερυθρόλευκη ιστορία και την απόλυτη κυριαρχία επί των ημερών του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
Ζωή ως ταινία 10.03.26

Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής

Η κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της Λάιζα Μινέλι με τον τίτλο Wait Til You Hear This! είναι ένα από τα εκδοτικά γεγονότα της χρονιάς καθώς εκθέτει ανεπανόρθωτα το γεμάτο δράμα Χόλιγουντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
Περιβάλλον 10.03.26

Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής

Μέχρι το τέλος του αιώνα, έως και τα μισά έντομα του Αμαζονίου και άλλων τροπικών περιοχών θα έχουν φτάσει τα θερμικρά τους όρια. Οι οικολογικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
Πολιτική 10.03.26

Κατεπείγουσα επιστολή Μεϊμαράκη στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο

Τη διοργάνωση επίσημης αποστολής στην Κύπρο ζήτησε από την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (SEDE), ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού
Διπλωματία 10.03.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Δεν υπήρξε καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων στις επιχειρήσεις επαναπατρισμού

Το Υπουργείο Εξωτερικών απαντά πως σε ένα από e-mails για πτήσεις επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, ωστόσο η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;
Family Affair 10.03.26

Κληρονομιά Αλέν Ντελόν και κίνηση-ματ του μικρού του γιου απέναντι στα αδέρφια του – Είναι παράνομη η διαθήκη του 2022;

Όπως αποκάλυψαν τα κανάλια RTL και M6, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο μικρότερος γιος του σταρ, Αλέν Φαμπιέν Ντελόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για να ζητήσει την ακύρωση της διαθήκης του πατέρα του ενώπιον του δικαστηρίου του Παρισιού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου
Βουλή 10.03.26

Χαρίτσης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μία πυραμίδα διαφθοράς στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου

«Η εξεταστική ξεκίνησε ως συνέπεια της επιστολικής ψήφου της πλειοψηφίας για να καλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της. Συνεχίστηκε με τους 'Χασάπηδες' και τους 'Φραπέδες' που μόνο με θεατρική σάτιρα προσομοιάζει», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων – «Όλα θα αυξηθούν»
Διεθνής Οικονομία 10.03.26

Πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων - «Όλα θα αυξηθούν»

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τα οικονομικά των πολιτών στην Ευρώπη γεγονός που φαίνεται τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;
The Hunt for Gollum 10.03.26

«Δεν θα ήθελα να δω κανέναν άλλον να παίζει τον Φρόντο»: Επιστρέφει ο Ελάιζα Γουντ στον Άρχοντα τον Δαχτυλιδιών;

Ο Ελάιζα Γουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στον ρόλο του Φρόντο σε νέα ταινία του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
Πολιτική προστασία 10.03.26

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου

Η απόφαση κήρυξης του δήμου Ιωαννιτών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει διάρκεια τριών μηνών και ελήφθη άμεσα, μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Σύνταξη
Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο
Εξωτερική πολιτική 10.03.26

Μπακογιάννη: Περίμενα ο Σαμαράς να έχει περίσσευμα καρδίας και να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο

«Η Ελλάδα πριν από 15 μέρες και η Ελλάδα σήμερα, από πλευράς διπλωματικής ισχύος, είναι σε τελείως άλλη πίστα, και σε επίπεδο Ευρώπης και διεθνώς», δήλωσε η Ντόρα Μπακογάννη

Σύνταξη
GLP-1: Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους
GLP-1 10.03.26

Τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας προστατεύουν και από τους εθισμούς, δείχνει μεγάλη μελέτη σε βετεράνους

Οι αγωνιστές GLP-1 περιόρισαν τους θανάτους από υπερβολική δόση και μείωσαν τον κίνδυνο εμφάνισης νέων εθισμών σε αλκοόλ, νικοτίνη, κοκαΐνη, οπιοειδή και κάνναβη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Θεσσαλονίκη: Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές
«Της πετούσαν μπουκάλια» 10.03.26

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για την καθηγήτρια που φέρεται να δεχόταν bullying από μαθητές

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας που πέθανε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο - «Της πετούσαν μπουκάλια με νερό και με σοκολατούχο γάλα»

Σύνταξη
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
