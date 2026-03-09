Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Με τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να επιδεινώνεται ραγδαία ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκφράζει την έντονη ανησυχία του χωρίς να αποκλείει τίποτα σε περίπτωση που τα πράγματα γίνουν ανεξέλεγκτα και ξεκινήσουν χερσαίες επιχειρήσεις στο έδαφος του Ιράν στην εφ’ όλης της ύλης συζήτησή του με τη Ράνια Τζίμα για την ενότητα interviews του in.

«Το Ιράν δεν είναι Συρία» λέει με νόημα και προειδοποιεί ότι αν η κατάσταση ξεφύγει «οι εκτιμήσεις μου είναι πολύ δυσάρεστες και νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα ο λαός του Ιράν και οι λαοί της ευρύτερης περιοχής, αλλά και η Ευρώπη. Διότι θα έχουμε μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, μεγάλο κύμα μεταναστών προσφύγων απ’ όλη την περιοχή, φοβερές οικονομικές συνέπειες».

Ο κ. Ανδρουλάκης δεν αποφεύγει την ερώτηση για το αν τίθεται ζήτημα ασφάλειας για την αμερικανική βάση στη Σούδα, χωρίς να δημιουργεί βεβαίως πανικό: «οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και για τη Σούδα διότι μπορεί να πάμε σε μια ανεξέλεγκτη κατάσταση» λέει χαρακτηριστικά.

Είναι απόλυτος τόσο στο ζήτημα της στήριξης της Κύπρου, όσο και για το γεγονός ότι η κυβέρνηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι η χώρα δεν θα έχει καμία εμπλοκή στον «παράνομο» πόλεμο που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ, «αυτό σημαίνει και μη χρήση των στρατιωτικών βάσεων για πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης «τραβάει αυτιά» στο εσωτερικό του κόμματος που υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ Δούκα και Κωνσταντινόπουλου για τις δηλώσεις του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. «Τα θέματα αυτά, νομίζω, υπερβαίνουν τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Είναι πολύ σοβαρά και ουσιαστικά για όλη την ανθρωπότητα. Ο κύριος Σάντσεθ δεν εξέφρασε μία προσωπική άποψη. Εξέφρασε την άποψη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών: Αμέριστη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην Κύπρο, αλλά καμία εμπλοκή στον πόλεμο».

Ό,τι κι αν συμβεί στη Μέση Ανατολή εμείς θα το πληρώσουμε ακριβά. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ σοβαροί στις δηλώσεις και στις επιλογές μας. Αυτό ισχυει και για την Ελλάδα αλλά και για όλη την ΕΕ.

Με αφορμή τη νέα γεωπολιτική κρίση, πυρά εξαπολύει ο κ. Ανδρουλάκης στην κυβέρνηση όχι μόνο για τη στάση και τη ρητορική της σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν που παραβιάζει, όπως λέει, το διεθνές δίκαιο, αλλά και για τον τρόπο που χειρίζεται τα εξοπλιστικά προγράμματα και την ενεργειακή πολιτική της, με τις τιμές της ενέργειας λόγω πολέμου να εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν. Επιφυλακτικός εμφανίζεται και για τη συμφωνία με τη Chevron, για την οποία δεν παραλείπει να πει ότι τον δρόμο για αυτή άνοιξε το ΠΑΣΟΚ, επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου το 2011.

Στην παρατήρηση ότι δεν απορρίπτει τις κυβερνητικές πολιτικές στο σύνολό τους ο κ. Ανδρουλάκης αναπτύσσει τις δικές του Αρχές για την πολιτική, τονίζοντας ότι ειδικά μετά τη χρεοκοπία της χώρας χρειάζεται μια νέα αντίληψη κατά της τοξικής αντιπαράθεσης και υπερ της επίτευξης συναινέσεων ειδικά στα κρίσιμα θέματα που αφορούν την πατρίδα, τις γεωπολιτικές κρίσεις, τους εξοπλισμούς, τον ελληνισμό.

«Μια επικίνδυνη κυβέρνηση»

Το ύφος και ο τόνος του κ. Ανδρουλάκη αλλάζει άρδην όταν η συζήτηση φτάνει σε θέματα διαφάνειας και διαχείρισης των κρατικών και ευρωπαϊκών πόρων από την κυβέρνηση, υπενθυμίζοντας και τα οικονομικά σκάνδαλα που έχει αναδείξει το ΠΑΣΟΚ.

Είναι μια κυβέρνηση που κατασπαταλά συστηματικά τους πόρους του ελληνικού λαού, είτε ευρωπαϊκούς, είτε εγχώριους: ΟΠΕΚΕΠΕ, Ταμείο Ανάκαμψης! Εχει κατασκηνώσει στην Αθήνα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στην παρατήρηση δε ότι σε κάποια από τα σκάνδαλα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη εμπλέκονται και κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είναι κάθετος. «Με τις δικές μας πλάτες, της αντιπολίτευσης, δεν πήρε κανείς ούτε 1 ευρώ από τον ελληνικό λαό. Όλα γίνονται με τις πλάτες της κυβέρνησης που κυβερνά και του κυρίου Μητσοτάκη».

Για τις υποκλοπές υπάρχουν ποινικές ευθύνες για Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Λάβρος κατά του «καθεστώτος Μητσοτάκη», όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί την κυβέρνηση, είναι ο κ. Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, θέμα που απασχολεί μεγάλο μέρος της συζήτησης με τη Ράνια Τζίμα. Δηλώνει πεπεισμένος ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου είχαν πλήρη εικόνα για το Predator και οργανώσανε το «παρακράτος των υποκλοπών».

Αποδομεί πλήρως την κυβερνητική γραμμή περί αυτεπάγγελτης δίωξης των αδικημάτων, όπως την εξέφρασε στη συνέντευξη του στο in και στη Ράνια Τζίμα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. «Αν εγώ δεν πήγαινα στον Άρειο Πάγο, στις 26 Ιουλίου 2022, θα ξέραμε για Predator και ΕΥΠ; Αν εγώ δεν έκανα την αίτηση να ακυρωθεί ο νόμος Τσιάρα, ως αντισυνταγματικός στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα έβγαινε αντισυνταγματικός; Αν εγώ δεν έκανα τη μήνυση, μαζί με άλλους τέσσερις θα καταδικαζότανε αυτοί οι 4 λεγόμενοι ιδιώτες; Αυταπάγγελτα γίνανε αυτά;» λέει χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.

Εξηγεί δε ότι η απόφαση υπουργών, αξιωματούχων, δημόσιων προσώπων να «κάνουν την πάπια» για το ζήτημα των υποκλοπών είχε επίπτωση και στην επιβαλλόμενη ποινή στους τέσσερις ιδιώτες για το Predator.

Στις επίμονες ερωτήσεις δε για το αν ο πρωθυπουργός γνώριζε απαντά χαρακτηριστικά «Έχουμε νοημοσύνη και καταλαβαίνουμε. Θα ‘μουν εγώ πρωθυπουργός και θα παρακολουθούσαν τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, το μισό υπουργικό μου συμβούλιο και τις οικογένειες τους και δεν θα είχα ενδιαφέρον να κάνω εγώ ο ίδιος νομικές ενέργειες; Και μου λέτε… ‘μα τι εμπλοκή έχει;’ Είναι καθαρά! Είναι ολοκάθαρα τα πράγματα».

Αποκαλύπτει δε ότι όσο εξελίσσεται αυτή η υπόθεση προκύπτουν ευθύνες «όχι μόνο πολιτικές», για όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των κ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη και δεσμεύεται ότι θα φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους.

«Το τέλος θα είναι όταν πληρώσουν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος. Και μιλώ για όλους. Διότι, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι μόνο ένας, είναι αρκετοί. Είναι στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, ο τότε διοικητής της ΕΥΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Είναι πολλά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η υπόθεση αυτή θα κλείσει όταν θα πάρουν ένα μάθημα, που θα λέει: κανείς να μην ξανατολμήσει ποτέ στη σύγχρονη Ελλάδα να στήσει παρακράτος για να ενισχύσει την εξουσία του εις βάρος της δημοκρατίας και των δημοκρατικών αγώνων του ελληνικού λαού».

Αναπάντητο δεν αφήνει ο κ. Ανδρουλάκης ούτε το ερώτημα γιατί δεν έκανε μήνυση στον πρωθυπουργό, αλλά ούτε και τα σενάρια που ακούστηκαν περί εκβιασμού του.

Καμία συνεργασία με τη ΝΔ, με ή χωρίς Μητσοτάκη

Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να θεωρεί προσωπικά υπεύθυνο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι σχεδόν αυτονόητο ότι όσο μένει στο τιμόνι της ΝΔ, οποιαδήποτε συνεργασία μεταξύ των δύο κομμάτων μάλλον απορρίπτεται. Ωστόσο αμφιβολίες ακόμη και εντός του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας εσωκομματικές τριβές, έχουν εκφραστεί για το τι θα έπραττε ο κ. Ανδρουλάκης αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφευγε από το κάδρο, δεδομένων και των χαμηλών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνει κάθε σενάριο, υπενθυμίζοντας ότι και το 2023 κάποιοι προεξοφλούσαν συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν υπάρχει προοδευτική κυβέρνηση και αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία», τονίζει. Μιλά για το Συνέδριο και τους στόχους του Κινήματος, για τις συγκεκριμένες προτάσεις που θα καταθέσει για φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα, ενώ δεν αφήνει αναξιοποίητη την ευκαιρία να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο. Τη νίκη! Έστω και με μία ψήφο! Και την πολιτική αλλαγή» καταλήγει.