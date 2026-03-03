Γεραπετρίτης: Η Δικαιοσύνη θα βρει εάν οι ιδιώτες πήραν εντολή και από ποιον για τις υποκλοπές, θέλω πλήρη διαλεύκανση

«Η λογική της επιλεκτικής αποδοχής της δικαιοσύνης πάντοτε μου δημιουργεί μία θεσμική και προσωπική δυστοπία», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την πρόσφατη δικαστική απόφαση στη σχετική δίκη. Αναλύοντας το θέμα στη Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο της συζήτησής τους για την ενότητα interviews του in, ο κ. Γεραπετρίτης που ήταν μεταξύ των πολιτικών προσώπων που έπεσαν θύματα των παρακολουθήσεων, εξηγεί γιατί δεν κινήθηκε νομικά κατά των ιδιωτών που υλοποίησαν τις υποκλοπές.

«Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Και ως εκ της θέσεώς μου και ως εκ της διαδρομής μου» επισημαίνει ο κ. Γεραπετρίτης, που, όπως δηλώνει, δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι το κινητό του μολύνθηκε με το παράνομο λογισμικό. «Θέλω να σας πω λοιπόν ότι από τη στιγμή που δρομολογήθηκε ο δικαστικός έλεγχος δεν υπήρχε κανένας πρόσθετος λόγος να εμπλακώ σε κάτι στο οποίο δεν γνώριζα καν αν είχε επισυμβεί η γενεσιουργός αιτία που παράγει το πρόβλημα. Ο δρόμος ο δικαστικός άνοιξε και άνοιξε ούτως ή άλλως επειδή ορισμένα από τα αδικήματα για τα οποία υπήρξε η δικαστική έρευνα ήταν αυτεπάγγελτα. Επιπλέον, θέλω να σας πω το εξής: Ότι η έρευνα αυτή καταλαβαίνω ότι επεκτάθηκε σε όλα τα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται».

Στις επίμονες ερωτήσεις για το ζήτημα ο κ. Γεραπετρίτης παραπέμπει αρκετές φορές στη δικαστική απόφαση, που αναμένει να καθαρογραφεί και να μελετήσει. «Η δικαιοσύνη έκανε τη δουλειά της […] έκανε το καθήκον της και θα συνεχίσει να το κάνει, διότι προφανώς είναι μια πρωτόδικη απόφαση. Θα έχουμε στη συνέχεια, εικάζω, και επόμενα στάδια, επόμενα επίπεδα στην απονομή της δικαιοσύνης».

Ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπίζεται απολύτως τη στάση και τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο σκάνδαλο των υποκλοπών. «Η ελληνική κυβέρνηση δεν εμπόδισε καμία έρευνα διότι, το άκουσα κι αυτό, έτσι; Ότι η ελληνική κυβέρνηση εμπόδιζε τη δικαστική διαλεύκανση της υπόθεσης. Τι είδαμε; Είδαμε ότι σήμερα υπήρξε μια δικαστική απόφαση η οποία έθεσε τα πράγματα στη διάστασή τους. Θα διευρυνθεί η έρευνα, όπως καταλαβαίνουμε, μετά από την πρωτόδικη αυτή απόφαση. Η έρευνα, να το πω για πολλοστή φορά, και η δίκη δεν έγινε επειδή προσέφυγε ο κύριος Ανδρουλάκης. Έγινε επειδή η ποινική απαξία ήταν τέτοια που οδηγούσε σε αυτεπάγγελτη έρευνα. Δεν υπήρχε κανένας λόγος, δεν θα διαφοροποιούσε σε οτιδήποτε την εξέλιξη της δίκης αν είχε ο καθένας από εμάς προσφύγει ως πολιτική αγωγή. Άρα αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι η δικαιοσύνη έκανε ανεπηρέαστη τη δουλειά της, παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα και αυτήν τη στιγμή θα υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση».

Δεν παραλείπει να αναφερθεί εκτενώς και στα μέτρα που πήρε η Πολιτεία ώστε να θωρακίσει το πλαίσιο που αφορά τις νόμιμες επισυνδέσεις και την άρση του απορρήτου.

Σε εξαιρετικό επίπεδο οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Σε αντίθεση με το ζήτημα των υποκλοπών, απολύτως ξεκάθαρο είναι το τοπίο σε ό,τι αφορά τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να μιλά για την πολύ καλή σχέση που έχει με τον αμερικανό ομόλογό του, όπως μαρτυρούν και οι επισκέψεις του στην Ουάσιγκτον με την τελευταία λίγο πριν την πολεμική επιχείρηση στο Ιράν. «Συζητήσαμε εκτενώς για τα θέματα και της Μέσης Ανατολής και του Ιράν και της Ανατολικής Μεσογείου» λέει ο κ. Γεραπετρίτης. Δεν κρύβει ότι υπάρχουν και διαφωνίες τονίζοντας όμως ότι «η στάση της Ελλάδας, επειδή ακριβώς ερείδεται σε αρχές βαθιά εδραιωμένες και στο διεθνές δίκαιο αλλά και στις βασικές θέσεις του δυτικού πολιτισμού, είναι απολύτως σεβαστές».

«Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας» λέει με έμφαση ο κ. Γεραπετρίτης. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιλαμβάνονται ότι η Ελλάδα αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και κυρίως έναν εταίρο, ο οποίος μπορεί να σταθεί στην ευρύτερη περιοχή με έναν ηγετικό ρόλο, είτε πρόκειται για την οικονομία, είτε για την γεωπολιτική θέση, είτε για την ενέργεια. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να διαμορφώνουμε τις συμμαχίες μας προς όφελος του εθνικού συμφέροντος. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχουμε καμία απολύτως έκπτωση από τις θεμελιώδεις αρχές μας».

Σε ό,τι αφορά την εξαγγελθείσα επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα ο κ. Γεραπετρίτης λέει ότι προς το παρόν δεν έχει οργανωθεί κάτι, αλλά «θεωρώ δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει επίσκεψη τόσο του Αμερικανού Προέδρου στην Ελλάδα όσο και του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον στον κατάλληλο χρόνο».

O κ. Σαμαράς διαστρεβλώνει την αλήθεια

«Δεν μπορώ να είμαι μέσα στο μυαλό του» είναι η χαρακτηριστική απάντηση του κ. Γεραπετρίτη όταν καλείται να σχολιάσει τις πληροφορίες ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να παρέμβει οπουδήποτε υπάρχει ένταση με κάποιους να μην εξαιρούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. «Θέλω όμως να σας πω εντίμως ότι δεν μου έχει γίνει καμία απολύτως προσέγγιση για το θέμα αυτό […] Ουδέποτε μου έχει τεθεί ζήτημα διαμεσολάβησης των Ηνωμένων Πολιτειών στα ελληνοτουρκικά».

«Έχουμε αποφασίσει με την Τουρκία να συζητούμε και να αμβλύνουμε τις όποιες εντάσεις οι δυο μας διμερώς, χωρίς την παρουσία άλλων και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί» τονίζει ο κ. Γεραπετρίτης υπεραμυνόμενος της ακολουθούμενης πολιτικής.

Κληθείς να σχολιάσει τις αιχμηρές αναφορές του Αντώνη Σαμαρά για τη συμφωνία με τη Chevron ο κ. Γεραπετρίτης γίνεται αυστηρός. «Με συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείες δεν απεμπολούνται κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το καταλαβαίνει και ένα παιδί» λέει χαρακτηριστικά, κατηγορεί τον κ. Σαμαρά για στρέβλωση της αλήθειας, ενώ δεν παραλείπει να προσθέσει στέλνοντας μήνυμα και προς άλλες κατευθύνσεις ότι «όποιος ομιλεί πρώτα να κοιτά το παρελθόν, να δει τι έχει γίνει σε ανάλογες περιπτώσεις […] Αντί να πετάμε κορώνες, οι οποίες είναι εύπεπτες, για να χαϊδέψουμε λίγο τα αυτιά και να λαϊκίσουμε, καλό είναι να κοιτάμε πρώτα το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και να κοιτάμε με υπευθυνότητα ποια είναι η στάση την οποία πρέπει να τηρούμε απέναντι σε άλλα κράτη».

Απάντηση δίνει ο κ. Γεραπετρίτης υπερασπιζόμενος την πρότασή του για τη συνταγματική αναθεώρηση και στον Ευάγγελο Βενιζέλο σε τόνο ωστόσο ήπιο και φιλικό.