«Πυρά» Ανδρουλάκη: Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ

Δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το πόρισμα της ΝΔ που το χαρακτήρισε ως «μνημείο υποκρισίας και θράσους» εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή.

«Σήμερα η ΝΔ επιλέγει να γράψει μία ακόμα μελανή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου. Το πόρισμά της είναι ένα σαφές μήνυμα ότι γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια.

Ένα μήνυμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας ότι τα πολιτικά πρόσωπα που λεηλάτησαν τους κόπους σας, αυτή η γαλάζια συμμορία όπως της περιέγραψε η Ευρωπαϊκή εισαγγελία αγωνιούν να μείνει ατιμώρητη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε τους τόνους στοχεύοντας κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Φοβούνται ότι εάν τα στελέχη της ΝΔ ανοίξουν το στόμα τους θα τους παρασύρουν μαζί τους. Το μέγεθος της διαφθοράς δεν μπορεί να κρυφτεί.

Τα ακούσαμε από τα χείλη των πρωταγωνιστών στις συνομιλίες αλλά και στην εξεταστική» είπε για να προσθέσει.

«Και τι δεν κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Στη συζήτηση επί των προτάσεων σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για Βορίδη και Αυγενάκη. Πότε ξανάδωσε εντολή πρωθυπουργός στους βουλευτές του να φύγουν από την αίθουσα. Μόνο ντροπή για εκείνη τη μέρα που ευτελίσατε τις διαδικασίες του ελληνικού κοινοβουλίου».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος που έπρεπε να κατευθύνεται στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά μπαίνει σε τσέπες επιτήδειων, είναι αναμφισβήτητη».

«Ευθύνες σε Βορίδη – Αυγενάκη»

O κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι ευθύνες έχουν και οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης σας -του κ. Αυγενάκη και Βορίδη-, «οι οποίες έχουν αναδειχθεί ανάγλυφα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Όσο ο Μάκης, είναι στο Μαξίμου δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα».

«Πράγματι, ο κ. Βορίδης προέβη σε ένα κολοσσιαίο «θαύμα» ένα θαύμα που κάνει τον πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων… να φαίνεται ως κάτι πολύ απλό.

Να δούμε το μέγεθος του θαυματοποιού: το 2020 το Εθνικό Απόθεμα έφτασε τα 1.569.616 στρέμματα, αριθμός δηλαδή πενταπλάσιος από το 2018 αλλά και έως 35 φορές περισσότερα σε σχέση με το 2022, χρονιά κατά την οποία ανεστάλη η κατανομή δικαιωμάτων σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα» είπε για να προσθέσει.

«Φτάσαμε στο σημείο να έχει το θράσος να δηλώνει ότι… δεν αναφέρθηκε ποτέ το όνομά του στην Εξεταστική. Ποιος; O «Μάκης του Μαξίμου».

«Κάνατε την Ελλάδα τόπο μόνιμης κατασκήνωσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «αντί για ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου, κάνατε την Ελλάδα τόπο μόνιμης κατασκήνωσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία!

Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αποκρουστική ηχώ από το προκλητικό μήνυμα ότι όποιος είναι ισχυρός θα πέφτει στα μαλακά και θα προστατεύεται».

Επειδή ο πρωθυπουργός αρέσκεται εσχάτως σε μεγάλα λόγια περί σταθερότητας, σας λέω το εξής:

Σταθερότητα χωρίς λογοδοσία είναι σιωπηλή παρακμή.

Σταθερότητα χωρίς διαφάνεια είναι θεσμική σήψη.

Σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη είναι μονιμοποίηση της αδικίας.

Άρα, το πραγματικό δίλημμα σήμερα είναι σαφές:

Ή με την αλήθεια, ή με την ατιμωρησία.

Ή με τον έντιμο αγρότη, ή με τα δίκτυα σας που λυμαίνονται τον κόπο του.

Ή με τη θεσμική λογοδοσία, ή με την κομματική προστασία.

Ή με τη δημοκρατία που ερευνά, ή με την εξουσία που συγκαλύπτει.

Το πόρισμά σας αποτελεί διαβατήριο ατιμωρησίας για τις ευθύνες των γαλάζιων υπουργών και στελεχών.

Εμείς επιλέγουμε την αλήθεια. Την πλήρη διερεύνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της κυβέρνησης λέγοντας με νόημα «πως για ένα σκάνδαλο του 2019 – 2024 ευθύνεται ο υπουργός που ίδρυσε τον Οργανισμό τον προηγούμενο αιώνα! Ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τόση υποκρισία! Τόση δειλία και υπεκφυγή!» είπε για να προσθέσει.

«Λειτουργείτε ως Λερναία Ύδρα. Πιάνουμε το ένα κεφάλι, κόβεται, εμφανίζονται άλλα δέκα. Οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Δεν παρέλειψε να επιτεθεί στη συνέχεια στον Λευτέρη Αυγενάκη αλλά και στον πρωθυπουργό.

«Άραγε ο έτερος Καππαδόκης, ο κύριος Αυγενάκης, δεν άκουσε ούτε αυτός το όνομά του;

Από τηλεφωνικές συνομιλίες προκύπτει ότι ο ίδιος και ο στενός του συνεργάτης γνώριζαν επί μήνες για τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά απέκρυπταν κρίσιμες καταγγελίες.

Έπειτα από όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για «ανάληψη πολιτικής ευθύνης»… Τόσος εμπαιγμός».

Και συνέχισε: «Ποιος τα λέει όλα αυτά: Ο άνθρωπος που άλλαξε 6 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης μέσα σε έξι χρόνια και 5 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο άνθρωπος που όταν τον ρωτούσα για το Οργανισμό πολύ πριν το ευρωπαϊκό πρόστιμο μας απαντούσε: υπάρχουν κάποιες σκιές.

Τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που καταχράστηκε η γαλάζια συμμορία ήταν κάποιες σκιές για τον κύριο Μητσοτάκη».