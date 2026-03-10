newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Πυρά» Ανδρουλάκη: Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 10 Μαρτίου 2026, 12:04

«Πυρά» Ανδρουλάκη: Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος που έπρεπε να κατευθύνεται στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά μπαίνει σε τσέπες επιτήδειων, είναι αναμφισβήτητη» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εκτοξεύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Spotlight

Δριμύτατη επίθεση στην κυβέρνηση με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το πόρισμα της ΝΔ που το χαρακτήρισε ως «μνημείο υποκρισίας και θράσους» εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης  στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή.

«Σήμερα η ΝΔ επιλέγει να γράψει μία ακόμα μελανή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού κοινοβουλίου. Το πόρισμά της είναι ένα σαφές μήνυμα ότι γράφουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στα παλιά τους τα παπούτσια.

Ένα μήνυμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της χώρας ότι τα πολιτικά πρόσωπα που λεηλάτησαν τους κόπους σας, αυτή η γαλάζια συμμορία όπως της περιέγραψε η Ευρωπαϊκή εισαγγελία αγωνιούν να μείνει ατιμώρητη».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε τους τόνους στοχεύοντας κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Φοβούνται ότι εάν τα στελέχη της ΝΔ ανοίξουν το στόμα τους θα τους παρασύρουν μαζί τους. Το μέγεθος της διαφθοράς δεν μπορεί να κρυφτεί.

Τα ακούσαμε από τα χείλη των πρωταγωνιστών στις συνομιλίες αλλά και στην εξεταστική» είπε για να προσθέσει.

«Και τι δεν κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Στη συζήτηση επί των προτάσεων σύστασης Προανακριτικής Επιτροπής για Βορίδη και Αυγενάκη. Πότε ξανάδωσε εντολή πρωθυπουργός στους βουλευτές του να φύγουν από την αίθουσα. Μόνο ντροπή για εκείνη τη μέρα που ευτελίσατε τις διαδικασίες του ελληνικού κοινοβουλίου».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι «η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος που έπρεπε να κατευθύνεται  στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά μπαίνει σε τσέπες επιτήδειων, είναι αναμφισβήτητη».

«Ευθύνες σε Βορίδη – Αυγενάκη»

O κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε ότι ευθύνες έχουν και οι δύο υπουργοί της κυβέρνησης σας -του κ. Αυγενάκη και Βορίδη-, «οι οποίες έχουν αναδειχθεί ανάγλυφα στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Όσο ο Μάκης, είναι στο Μαξίμου δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα».

«Πράγματι, ο κ. Βορίδης προέβη σε ένα κολοσσιαίο «θαύμα» ένα θαύμα που κάνει τον  πολλαπλασιασμό των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων… να φαίνεται ως κάτι πολύ απλό.

Να δούμε το μέγεθος του θαυματοποιού: το 2020 το Εθνικό Απόθεμα έφτασε τα 1.569.616 στρέμματα, αριθμός δηλαδή πενταπλάσιος από το 2018 αλλά και έως 35 φορές περισσότερα σε σχέση με το 2022, χρονιά κατά την οποία ανεστάλη η κατανομή δικαιωμάτων σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα» είπε για να προσθέσει.

«Φτάσαμε στο σημείο να έχει το θράσος να δηλώνει ότι… δεν αναφέρθηκε ποτέ το όνομά του στην Εξεταστική. Ποιος; O «Μάκης του Μαξίμου».

«Κάνατε την Ελλάδα τόπο μόνιμης κατασκήνωσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Σε άλλο σημείο τόνισε ότι «αντί για ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου,  κάνατε την Ελλάδα τόπο μόνιμης κατασκήνωσης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία!

Η χώρα δεν αντέχει άλλο την αποκρουστική ηχώ από το προκλητικό μήνυμα ότι όποιος είναι ισχυρός θα πέφτει στα μαλακά και θα προστατεύεται».

Επειδή ο πρωθυπουργός αρέσκεται εσχάτως σε μεγάλα λόγια περί σταθερότητας, σας λέω το εξής:

Σταθερότητα χωρίς λογοδοσία είναι σιωπηλή παρακμή.

Σταθερότητα χωρίς διαφάνεια είναι θεσμική σήψη.

Σταθερότητα χωρίς δικαιοσύνη είναι μονιμοποίηση της αδικίας.

Άρα, το πραγματικό δίλημμα σήμερα είναι σαφές:

Ή με την αλήθεια, ή με την ατιμωρησία.

Ή με τον έντιμο αγρότη, ή με τα δίκτυα σας που λυμαίνονται τον κόπο του.

Ή με τη θεσμική λογοδοσία, ή με την κομματική προστασία.

Ή με τη δημοκρατία που ερευνά, ή με την εξουσία που συγκαλύπτει.

Το πόρισμά σας αποτελεί διαβατήριο ατιμωρησίας για τις ευθύνες των γαλάζιων υπουργών και στελεχών.

Εμείς επιλέγουμε την αλήθεια. Την πλήρη διερεύνηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε νέα πυρά κατά της κυβέρνησης λέγοντας με νόημα «πως για ένα σκάνδαλο του 2019 – 2024 ευθύνεται ο υπουργός που ίδρυσε τον Οργανισμό τον προηγούμενο αιώνα! Ευθύνονται οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά όχι αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τόση υποκρισία! Τόση δειλία και υπεκφυγή!» είπε για να προσθέσει.

«Λειτουργείτε ως Λερναία Ύδρα. Πιάνουμε το ένα κεφάλι, κόβεται, εμφανίζονται άλλα δέκα.  Οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Δεν παρέλειψε να επιτεθεί στη συνέχεια  στον Λευτέρη Αυγενάκη αλλά και στον πρωθυπουργό.

«Άραγε ο έτερος Καππαδόκης, ο κύριος Αυγενάκης, δεν άκουσε ούτε αυτός το όνομά του;
Από τηλεφωνικές συνομιλίες προκύπτει ότι ο ίδιος και ο στενός του συνεργάτης γνώριζαν επί μήνες για τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά απέκρυπταν κρίσιμες καταγγελίες.

Έπειτα από όλα αυτά, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για «ανάληψη πολιτικής ευθύνης»… Τόσος εμπαιγμός».

Και συνέχισε: «Ποιος τα λέει όλα αυτά: Ο άνθρωπος που άλλαξε 6 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης μέσα σε έξι χρόνια και 5 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο άνθρωπος που όταν τον ρωτούσα για το Οργανισμό πολύ πριν το ευρωπαϊκό πρόστιμο μας απαντούσε: υπάρχουν κάποιες σκιές.

Τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που καταχράστηκε η γαλάζια συμμορία ήταν κάποιες σκιές για τον κύριο Μητσοτάκη».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
Πολιτική 10.03.26

Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ

Διπλωμάτες σημειώνουν τους κινδύνους της φιλολογίας περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με φόντο τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει ο Τραμπ να ασχοληθεί με το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βουλή: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26 Upd: 14:03

Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση που μιλά για κουκούλωμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ - Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Βουλής

Απών ο Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της Βουλής για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυρά εξαπολύει η αντιπολίτευση για διαρκείς μεθοδεύσεις συγκάλυψης

Σύνταξη
Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ
in Confidential 10.03.26

Όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στα τσαντόρ, τόσο τα καύσιμα και η ακρίβεια θα πιάνουν τιμές ρεκόρ

Μετά από 8 μέρες πολέμου στο Ιράν και τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν πάρει για τα καλά την ανιούσα, ενώ αναμένονται αυξήσεις σε όλα τα προϊόντα. Τα νέα pass που σκέφτεται να ρίξει στην αγορά η κυβέρνηση.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς

Σε δύο περίπου εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του Κινήματος δίνει «μάχη» με το χρόνο και τις δημοσκοπήσεις προκειμένου να χτίσει γέφυρες με κρίσιμα εκλογικά ακροατήρια που κινούνται τόσο στο λεγόμενο κέντρο όσο όμως και στην αριστερά

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεώρησαν ότι οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καθοδηγούμενες και δεν επέμειναν σε εκείνες τις καταθέσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δημοσκόπηση: Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών – Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών - Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Από τη νέα εβδομάδα 09.03.26

Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου - Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Διάψευση 09.03.26

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ

Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Ιndian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σφιόντεκ, θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο διπλό
Τένις 10.03.26

Ιndian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σφιόντεκ, θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο διπλό

Η Ιγκα Σφιόντεκ «πήρε ρεβάνς» από την Μαρία Σάκκαρη και απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη στον γ΄ γύρο του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Indian Wells των ΗΠΑ.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Δείτε βίντεο 10.03.26

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»

Οι απόψεις των Ελλήνων για την επιστράτευση διίστανται - Κάποιοι δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν μόνο σε περίπτωση άμεσης εισβολής στην Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Φήμες; 10.03.26

Ο Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως και να ήταν γκέι – Και το είπε μια μέρα στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Μια συνέντευξη που είχε δώσει ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το 2015, δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο Vanity Fair και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις σεξουαλικές προτιμήσεις του Τζον Λένον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο