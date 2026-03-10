Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ενώ τον λόγο αναμένεται να λάβουν οι αρχηγοί των κομμάτων που συνολικά ασκούν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη διοργάνωση μίας «εξεταστικής φιάσκο» και για την «απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου».

