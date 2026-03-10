newspaper
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
live
Βουλή: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 10 Μαρτίου 2026, 10:08

Βουλή: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Απών ο Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της Βουλής για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυρά εξαπολύει η αντιπολίτευση για διαρκείς μεθοδεύσεις συγκάλυψης

Σύνταξη
Upd:10.03.2026, 11:01
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Spotlight

Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ενώ τον λόγο αναμένεται να λάβουν οι αρχηγοί των κομμάτων που συνολικά ασκούν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη διοργάνωση μίας «εξεταστικής φιάσκο» και για την «απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου».

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό ράλι ανόδου με το βλέμμα στο πετρέλαιο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρό ράλι ανόδου με το βλέμμα στο πετρέλαιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Μας γερνούν πριν την ώρα μας οι «δύσκολοι» άνθρωποι και η επιστήμη το επιβεβαιώνει

Κόσμος
Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορές για ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικά εργαστήρια στην Τεχεράνη – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
Πολιτική 10.03.26

Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ

Διπλωμάτες σημειώνουν τους κινδύνους της φιλολογίας περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με φόντο τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει ο Τραμπ να ασχοληθεί με το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς

Σε δύο περίπου εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του Κινήματος δίνει «μάχη» με το χρόνο και τις δημοσκοπήσεις προκειμένου να χτίσει γέφυρες με κρίσιμα εκλογικά ακροατήρια που κινούνται τόσο στο λεγόμενο κέντρο όσο όμως και στην αριστερά

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Βουλή: Συνεδριάζει η Ολομέλεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το πόρισμα των ευθυνών και η επόμενη μέρα

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεώρησαν ότι οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καθοδηγούμενες και δεν επέμειναν σε εκείνες τις καταθέσεις που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν το μέγεθος του προβλήματος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δημοσκόπηση: Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών – Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Η «καυτή πατάτα» του σκανδάλου των υποκλοπών - Έκθετη πολιτικά η κυβέρνηση μετά την απόφαση του δικαστηρίου

Δύο στους τρεις πολίτες πιστεύουν πως η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Πλειοψηφικό το αίτημα για πολιτική αλλαγή προκειμένου να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου – Αναμείνατε στο ακουστικό σας
Από τη νέα εβδομάδα 09.03.26

Μέτρα για τις συνέπειες του πολέμου - Αναμείνατε στο ακουστικό σας

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτο» στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει
Πολιτική 09.03.26

Ανδρουλάκης: Δεν θα συνεργαστώ με τη ΝΔ σε καμία εκδοχή της, πολιτική αλλαγή με αυτούς σε κυβέρνηση δεν υπάρχει

Λάβρος και αποκαλυπτικός ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιμένει ότι θα πάει το θέμα μέχρι τέλους, να τιμωρηθούν νομικά αυτοί που σχεδίασαν το παρακράτος: Κ.Μητσοτάκης, Γρ.Δημητριάδης και οι άλλοι. «Θύμα» ο ίδιος μιλά για την προσπάθεια ηθικής απαξίωσής του, γιατί ανέδειξε το θέμα. Μιλά για σκοτεινή κυβέρνηση που κατασπαταλά τους πόρους του λαού και απορρίπτει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία. Ό,τι και αν συμβεί στη Μέση Ανατολή θα το πληρώσουμε ακριβά τονίζει εκφράζοντας έντονη ανησυχία. Τάσσεται υπέρ της στήριξης της Κύπρου, αλλά απορρίπτει οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο.

Σύνταξη
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
ΠΑΣΟΚ: Ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ
Διάψευση 09.03.26

Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε τον Κορακάκη στη Επιτροπή Διεύρυνσης αλλά ο ίδιος δηλώνει ΚΚΕ

Γκάφα ολκής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ που ανακοίνωσε λίστα με το όνομα του Βαγγέλη Κορακάκη εντός. Άμεση διάψευση του γνωστού μουσικοσυνθέτη που δηλώνει ΚΚΕ, αρνούμενος πως στηρίζει το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Σύννεφα» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «πακέτα» στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ
Πολιτική 10.03.26

Η ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και ο κίνδυνος μίας λύσης στο Κυπριακό αλά Τραμπ

Διπλωμάτες σημειώνουν τους κινδύνους της φιλολογίας περί ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ με φόντο τις εξελίξεις σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, αλλά και το τι σημαίνει ο Τραμπ να ασχοληθεί με το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ρεβίθια καλλιεργήθηκαν με επιτυχία σε προσομοιωμένο σεληνιακό έδαφος
Σοδειά για το μέλλον 10.03.26

Μποστάνια στο φεγγάρι; Η NASA πειραματίζεται με σεληνιακά ρεβίθια

Επιστήμονες στις ΗΠΑ κατάφεραν να καλλιεργήσουν ρεβίθια σε συνθήκες που προσομοίαζαν με εκείνες της επιφάνειας της Σελήνης δείχνοντας τον δρόμο για τις μελλοντικές… εξωγήινες καλλιέργειες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά να μοιάζει με καλοκαίρι
Θλίψη 10.03.26

Πέθανε ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο σκηνοθέτης που έκανε το ελληνικό σινεμά να μοιάζει με καλοκαίρι

Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Πανουσόπουλος. Δημιουργός με ξεχωριστή κινηματογραφική γλώσσα, άφησε σημαντικό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν
100% Rotten Tomatoes 10.03.26

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Η μίνι σειρά The Dinosaurs, με εκτελεστικό παραγωγό τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αφήγηση του Μόργκαν Φρίμαν, ανέβηκε στο Νο1 του Netflix. Η τετράωρη παραγωγή, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου
Ελλάδα 10.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, ποιοι άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αν υπάρχει κάποιο όνομα που γιορτάζει σήμερα.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Expla-in 10.03.26

Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης -από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της
«Θα κινηθούμε νομικά» 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες - Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο