Βουλή: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Ολομέλειας για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση
Απών ο Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση της Βουλής για το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Πυρά εξαπολύει η αντιπολίτευση για διαρκείς μεθοδεύσεις συγκάλυψης
Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ενώ τον λόγο αναμένεται να λάβουν οι αρχηγοί των κομμάτων που συνολικά ασκούν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη διοργάνωση μίας «εξεταστικής φιάσκο» και για την «απόπειρα συγκάλυψης του σκανδάλου».
