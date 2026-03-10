Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Κάνατε ό,τι μπορούσατε για να καλύψετε τα δικά σας παιδιά. Αυτό είναι το επιτελικό κράτος» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος στη συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα που αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ήρθαμε εδώ για να ακούσουμε μία προειλημμένη απόφαση. Ότι οι υπουργοί σας είναι αθώοι» ανέφερε ο κ. Φάμελλος για να προσθέσει «Πάτε να κρυφτείτε πίσω από το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών. Στη δικογραφία το Μαξίμου παίζει κεντρικό ρόλο. Η Εξεταστική όσο κι αν την περιορίσατε επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις για ευθύνες για Βορίδη, Αυγενάκη».

Ο κ. Φάμελλος στη συνέχεια επανέφερε το αίτημα για προκαταρτική επιτροπή για Βορίδη, Αυγενάκη.

«Κουβέντα για το πραξικόπημα της Λάιεν»

«Κουβέντα δεν έχετε πει για το πραξικόπημα της Λάιεν να εφαρμόσει τη συμφωνία Mercosur ενώ το ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία της Αριστεράς, την πάγωσε για δύο χρόνια στέλνοντας τη συμφωνία στο δικαστήριο.

Να απαντήσετε κ. Τσιάρα».

Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε ακόμα στους αγρότες που δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις για τις καταστροφές του Ντάνιελ και ανέβασε τους τόνους λέγοντας.

«Οι μάρτυρες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και αναφέρονται στις επισυνδέσεις και στην Εξεταστική κράτησαν το «δικαίωμα της σιωπής» είναι ακόμα μία απόδειξη ότι πρόκειται για «γαλάζιο» σκάνδαλο.

Σε άλλο σημείο αναφερόμενος στα μέλη της κυβέρνησης τόνισε «να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος. Αυτό το πελατειακό κράτος δεν επιδιορθώνεται, μόνο ανατρέπεται».

«Εξεταστική κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κυβέρνησης»

Τόνισε πως εγείρεται ένα μείζον ηθικό ζήτημα. «Ενώ όλοι γνωρίζουν ότι η ΝΔ είναι υπεύθυνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχεται η πλειοψηφία μετά από μία εξεταστική επιτροπή κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της, να κάνει το άσπρο μαύρο.

Όχι κ. Τσιάρα, οι εξεταστικές πολλαπλασιάζονται γιατί πολλαπλασιάζονται τα σκάνδαλα των δικών της στελεχών.

Κάνετε πράξη όσα είπε ο Γεωργιάδης: Η ΝΔ είναι πλειοψηφία και κάνει ό,τι θέλει.

Οδηγείτε στην ερήμωση της υπαίθρου και με δική σας ευθύνη κ. Τσιάρα. Είστε ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Πρόσθεσε σημειώνοντας ότι «όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες. Όλη η κοινωνία είδε το πραξικόπημα που κάνατε στη Βουλή για να μη βρεθούν υπόλογοι οι Βορίδης, Αυγενάκης. Την αλήθεια δεν μπορείτε να την κρύψετε, γιατί δεν μπορείτε να μας φιμώσετε».