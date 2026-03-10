newspaper
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10 Μαρτίου 2026, 14:25

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Spotlight

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξέλιξη του πολέμου με το Ιράν εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση για το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας την άρνηση της πλειοψηφίας να γίνει ανοιχτή συζήτηση και ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις.

Όπως επισήμανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ «οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανεπίστρεπτη πορεία κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, τα μέτωπα του οποίου αγκαλιάζουν πλέον μια τεράστια γεωγραφική περιοχή γύρω μας και που στο βάθος του έχει τη μεγάλη σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Μέσα εκεί, η αστική τάξη κάθε χώρας επιδιώκει με την εμπλοκή της σε αυτό το μακελειό να αποσπάσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον εαυτό της, φορτώνοντας τις συνέπειες στους λαούς, που σε τελική ανάλυση είναι και οι μόνοι που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους».

«Ντροπιάζετε τον ελληνικό λαό»

Κατήγγειλε δε την κυβέρνηση ότι κάνει το ίδιο για λογαριασμό της ελληνικής άρχουσας τάξης λέγοντας πως ντροπιάζει τον ελληνικό λαό όταν υιοθετεί και αναπαράγει τα προσχήματα αυτού του εγκλήματος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως έκανε και χθες από την Κύπρο ο κύριος Μητσοτάκης.

«Μας λέγατε ότι στέλνετε φρεγάτα και F-16 στην Κύπρο για να προστατεύσετε τον ελληνισμό, ενώ ο καθένας καταλάβαινε ότι τα στείλατε για τις βρετανικές βάσεις που δέχτηκαν επίθεση. Ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα συνεχή που συσχετίζουν την παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Λειτουργήσατε επιπλέον ως λαγός για τη συγκέντρωση στο νησί στρατιωτικών δυνάμεων και άλλων ΝΑΤΟϊκών χωρών. Ανάμεσά τους και η δήθεν φιλειρηνική Ισπανία και βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτές της κατοχικής Τουρκίας».

Επιταχύνεται η διχοτόμηση της Κύπρου

Σύμφωνα δε με τον Κουτσούμπα οι κινήσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα «επιτάχυνση της πορείας της de facto ΝΑΤΟποίησης και διχοτόμησης του νησιού, η οποία έτσι κι αλλιώς προϋπήρχε αυτού του πολέμου».

Αναφερόμενος στην αποστολή πυροβολαρχίας Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, σημείωσε πως αυτό γίνεται για να προστατευθούν οι αμερικανικές βάσεις όχι μόνο της Βουλγαρίας, αλλά προφανώς και της Αλεξανδρούπολης.

Μία εξέλιξη που όπως υπογράμμισε «κάνει φανερό τον κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης με δεδομένη την ύπαρξη και άλλων πολεμικών μετώπων στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Κουτσούμπας ζήτησε ουσιαστικά μέτρα για τους ναυτεργάτες

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κουτσούμπας και για τη στάση της απέναντι στην προστασία των ναυτεργατών, αφού όπως είπε «ην ίδια στιγμή που είστε πάρα πολύ δραστήριοι στην αποστολή δυνάμεων δεξιά και αριστερά, αρνείστε να πάρετε ουσιαστικά μέτρα, για παράδειγμα, για την προστασία της ζωής των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο. Ενώ κάνετε πλάτες στους εφοπλιστές, που συνεχίζουν με εκβιασμούς να στέλνουν και άλλους εκεί, στο στόμα του λύκου, για να επωφεληθούν από τα ναύλα, που έχουν εκτοξευτεί λόγω του πολέμου».

Ζήτησε δε «να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις, να απαγορευτεί η διέλευση και η παραμονή πλοίων του εμπορικού ναυτικού σε αυτές» και κατήγγειλε πως η κυβέρνηση θα είναι συνυπεύθυνη για ό,τι συμβεί.

Δεν μένει ανεπηρέαστη η αγροτική παραγωγή

Όπως τόνισε ο Κουτσούμπας σε τέτοιες συνθήκες φυσικά δεν μένει ανεπηρέαστη και η αγροτική παραγωγή.

Και σημείωσε πως «σε αυτή τη βάση, μεταξύ άλλων, επιταχύνεται η ολοκλήρωση διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, σαν τη συμφωνία της Mercosur, που θα επιδεινώσουν δραματικά τους όρους αναπαραγωγής των βιοπαλαιστών αγροτών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ».

Προέβλεψε δε ότι «με τη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ από το 2027, οι ατομικοί αγροτοπαραγωγοί που εξαρτούν την επιβίωσή τους αποκλειστικά από την καλλιέργεια της γης τους, θα βρεθούν σε ακόμη δυσμενέστερη θέση. Δεν χρειάζονται μαντικές ικανότητες για να προβλέψει κανείς ότι σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν και αποκαλύψεις, σαν αυτές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχεία της οποίας βεβαίως και εμείς αξιοποιούμε. Θύματα θα είναι πάλι αγρότες, που τους έκλεβαν τα χρήματα τόσα χρόνια οι διάφοροι επιτήδειοι».

Πόρισμα συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κουτσούμπας το χαρακτήρισε ένα ακόμα «πόρισμα συγκάλυψης, και των αιτιών, και των υπευθύνων και για αυτό το σκάνδαλο. Είναι η τελευταία από μια σειρά πράξεων με σκοπό να αποφευχθεί πάση θυσία η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της για αυτό το σκάνδαλο».

Ενώ τόνοισε πως σύμφωνα με το πόρισμα του ΚΚΕ , σε αντίθεση με το πόρισμα της πλειοψηφίας «παίρνοντας υπόψη και τα όποια στοιχεία αναδείχθηκαν στις εργασίες της επιτροπής, τεκμηριώνει ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ».

«Έχετε βάλει την υπογραφή σας σε αυτή τη δυσώδη βιομηχανία συστηματικών παρανομιών και πελατειακών σχέσεων, με την οποία εξασφαλίζονταν οφέλη υπέρ κομματικών στελεχών σας και άλλων, σε βάρος της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Το σκάνδαλο έχει σφραγίδα ΕΕ και ΚΑΠ

Για να προσθέσει πως το σκάνδαλο «έχει ξεκάθαρα και τη σφραγίδα της ΕΕ και της ΚΑΠ, που αποτέλεσε το γόνιμο έδαφος και το λίπασμα για να βλαστήσουν αυτά τα παρασιτικά φαινόμενα».

Βασικός στόχος όπως είπε ήταν «να πέσει στα μαλακά το ξεκλήρισμα των πιο ευάλωτων βιοπαλαιστών αγροτών, αναπτύχθηκε ένα διαβλητό ιδιωτικοποιημένο σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, που επί των τελευταίων κυβερνήσεων της ΝΔ γιγαντώθηκε ως κακοφορμισμένο απόστημα, το οποίο αξιοποιήθηκε βέβαια από επιτήδειους και πολιτικούς σας φίλους».

Η κυβέρνηση της ΝΔ γνώριζε τους δρόμους της διαφθοράς

«Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση της ΝΔ γνώριζε πολύ καλά τους δρόμους της διαφθοράς, με τα βοσκοτόπια, το εθνικό απόθεμα, την περιβόητη τεχνική λύση, αλλά και της ψηφοθηρίας που είχαν ανοίξει οι πολιτικές επιλογές, τόσο οι δικές της όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Όπως υπογράμμισε «με την ευθύνη όλων σας, ο οργανισμός παραδόθηκε στα χέρια των ιδιωτικών εταιρειών, που λυμαίνονταν με το αζημίωτο πολύτιμα πληροφοριακά συστήματα και δεδομένα πάνω στις πλάτες των αγροτών και του λαού. Στήθηκε ένας μηχανισμός παρασίτων και μεσαζόντων που τρέφονται από το κρατικό χρήμα και το μόχθο των παραγωγών. Ταυτόχρονα, η πλήρης διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η υποστελέχωση υπηρεσιών, η σκόπιμη υποβάθμιση των φυσικών ελέγχων δημιούργησαν το απαραίτητο κενό για να δράσουν τα κυκλώματα».

Όσοι έβαζαν εμπόδια στην απάτη υπέστησαν διώξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κουτσούμπας σημείωσε πως υπήρξαν και εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν παρατηρήσεις και έβαζαν εμπόδια στην ανάπτυξη της απάτης, οι οποίοι όμως «με διάφορους τρόπους, υπέστησαν διώξεις και καταχρηστικές συμπεριφορές. Το σύστημα τους έβαλε στο περιθώριο. Χαρακτηρίστηκαν ως κακά σπυριά ή ακόμα ως γραφικοί ή και τρελοί, προκειμένου να απονομιμοποιηθεί ο λόγος τους».

Έκανε λόγο μάλιστα για φαινόμενα τα οποία όπως είπε «εντάθηκαν δραματικά κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της ΝΔ και εξελίσσονται ακόμα και σήμερα.

Συνέδεσε τα όσα συνέβεναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχέδια της κυβέρνησης για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, λέγοντας πως στην πραγματικότητα, αυτή η αξιολόγηση «είναι ένα ακόμα εργαλείο για να ενταθεί η πίεση στους δημόσιους υπαλλήλους, να επιβληθεί η ομερτά που θέλετε. Οι φωνές που αντιδρούν, είτε στην αντιλαϊκή πολιτική είτε στις διάφορες λοβιτούρες, θα βρίσκονται πλέον υπό το καθεστώς μιας θεσμοθετημένης απειλής που αποσκοπεί στη σιωπή. Φυσικά, δεν πρόκειται να σας περάσει».

Εγκληματικό κύκλωμα που έδρασε υπό την καθοδήγηση των υπουργών της ΝΔ

Σύμφωνα με τον Κουτσούμπα «οι μέχρι σήμερα εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ. Αυτό το εγκληματικό κύκλωμα έδρασε σε πλήρη γνώση και με την ανοχή τους, αν όχι υπό την καθοδήγησή τους. Αδιάψευστη απόδειξη αποτελεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος που είχε μια σειρά τοπικών στελεχών, διευθυντών πολιτικών γραφείων βουλευτών και γνωστών αγροτοπατέρων, κολαούζων των υπουργών. Όλος αυτός ο συρφετός αποσκοπούσε τελικά επί χρήμασι να νομιμοποιήσει στους αγρότες την αντιλαϊκή πολιτική της ΚΑΠ και των κυβερνήσεων».

Στο πόρισμα του ΚΚΕ τεκμηριώνεται όπως είπε το γεγονός ότι «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια. Ενώ, ο επίσης πρώην υπουργός σας Λευτέρης Αυγενάκης, συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια, με παράλειψη και κατά παράβαση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης».

Και τόνισε πως «χρειάζεται άμεσα να συγκροτηθεί επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των ευθυνών των παραπάνω υπουργών, την οποία ήδη έχει προτείνει το ΚΚΕ, πιθανώς και άλλων υπουργών που εμπλέκονται, αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, υπό τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού».

Ο Κουτσούμπας επανέλαβε τη θέση του ΚΚΕ ότι είναι άκυρη «η διαδικασία της ψηφοφορίας-παρωδία με τις επιστολικές ψήφους που έστησε η κυβέρνηση το καλοκαίρι, για να απορρίψει τη συγκρότηση προανακριτικής, γεγονός που επιτρέπει την επαναφορά στη συζήτηση του αιτήματος».

Ο Κουτσούμπας ζητά κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος

Τόνισε ωστόσο πως το ΚΚΕ έχει «πλήρη επίγνωση και για τα όρια που έχουν και οι προανακριτικές επιτροπές, αφού και σε αυτές όλα υπαγορεύονται από την κυβερνητική πλειοψηφία που έχει την απόλυτη ευχέρεια να αμνηστεύει τους υπουργούς της» και για αυτό το λόγο όπως είπε το κόμμα του «επιμένει στην αναγκαιότητα της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών».

Μία πρόταση η οποία όπως υπενθύμισε έχει ήδη καταθέσει το ΚΚΕ «και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση και η οποία τότε είχε απορριφθεί τόσο από τη ΝΔ όσο και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα υποκριτικά καταγγέλλουν τα αποτελέσματά τους».

Ο Κουτσούμπας απέρριψε την ΕΕ καθώς και τα όργανά της, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως τιμητές του κατηγόρου, αφού όπως επεσήμανε η ΕΕ με την νομοθεσία και την πολιτική της συμβάλει σε φαινόμενα διαφθοράς ενώ πρόσθεσε πως «οι επιδοτήσεις δεν αποτελούν κάποιου είδους προίκα ή δωρεά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κονδύλια που αντλούνται από κρατικά έσοδα στα οποία οι λαοί, όπως ο ελληνικός λαός, συνεισφέρουν σε ποσοστά που φτάνουν στο 95%»

Σύμφωνα με το ΓΓ του ΚΚΕ «το μέγα σκάνδαλο εντοπίζεται στον ίδιο τον χαρακτήρα του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, που χρησιμοποιεί τις επιδοτήσεις ως εργαλείο για να αρπάζουν οι όμιλοι την παραγωγή των αγροτών σε εξευτελιστικές τιμές, οδηγώντας τον λαό στην πείνα και τη φτωχομεσαία αγροτιά στον αφανισμό. Αυτή είναι η κανονικότητα της καπιταλιστικής αγοράς που υπερασπίζονται όλα τα άλλα κόμματα. Όταν όμως η ίδια η νόμιμη πολιτική είναι μια ληστεία, η παράνομη απάτη είναι απλώς η φυσική της συνέχεια».

Με τις προτάσεις της κυβέρνησης η απάτη θα αλλάξει μορφή

Προειδοποίησε την ίδια στιγμή πως «οι λύσεις που προτείνει η κυβέρνηση για την αντικατάσταση της τεχνικής λύσης δεν πρόκειται να φέρουν καμία κάθαρση. Η απάτη απλώς θα αλλάξει μορφή, όσο συνεχίζεται η ίδια πολιτική».

Σημειώνοντας την παραδοχή της κυβέρνησης ότι εξοικονόμησε 160 εκατομμύρια ευρώ φέτος, ο Κουτσούμπας είπε ότι «αποτελεί την πιο επίσημη ομολογία ότι ανάλογο ήταν το ύψος των κλοπιμαίων σε ετήσια βάση».

Και τόνισε ότι «το ΚΚΕ απαιτεί αυτά τα χρήματα να επιστραφούν άμεσα στους αγρότες που παλεύουν να επιβιώσουν, να καλλιεργήσουν ξανά και να τα πάρει η κυβέρνηση από τους επιτήδειους».

Επανέλαβε ότι το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα του κινήματος για ανάσες ανακούφισης και για αυτό στήριξε τους αγώνες που έδωσαν οι αγρότες στα μπλόκα.« Έναν αγώνα που στρίμωξε την κυβέρνηση, αποκάλυψε την υποκρισία και τα ψέματα, ακύρωσε κάθε προσπάθεια να τον καταστείλει, να τον συκοφαντήσει, να τον διασπάσει. Η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση αυτού του αγώνα είναι η ενότητα και η συλλογική δράση που σφυρηλάτησαν οι βιοπαλαιστές αγρότες μεταξύ τους, και με το σύνολο του ελληνικού λαού, που τους συμπαραστάθηκε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Stream newspaper
«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 08.03.26

«Θα φέρουμε άμεσα νέα πρόταση για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών» λέει ο Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς χτύπησε καμπανάκι για τις οικονομικές συνέπειες που μπορεί να έχει η χώρα από τον πόλεμο στο Ιράν και προανήγγειλε νέα πρόταση του ΠΑΣΟΚ για έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία
Πολιτική 08.03.26

Φάμελλος: Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι υπενθύμιση των αγώνων που δόθηκαν για να υπάρχουν δικαιώματα και ισονομία

«Δυστυχώς ακόμα και σήμερα οι ανισότητες είναι μεγάλες εις βάρος των γυναικών, όπως στα εργασιακά δικαιώματα, στην κοινωνική ανασφάλεια και στις αμοιβές» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»
Πολιτική 08.03.26

Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα είπε για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τον πόλεμο στο Ιράν, ανέφερε ότι «προφανώς είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 08.03.26

Το αφήγημα της σταθερότητας επαναφέρει ο Μητσοτάκης με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει την γνωστή.... καραμέλα περί σταθερότητας τονίζοντας ότι «εν μέσω τόσων πρωτοφανών γεωπολιτικών ανακατατάξεων στον παγκόσμιο χάρτη- η πολιτική ομαλότητα στο εσωτερικό κάθε χώρας αναδεικνύεται σε στρατηγικό της πλεονέκτημα».

Σύνταξη
Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»
Πολιτική 08.03.26

Σταύρος Παπασταύρου: «Έχουμε ενεργειακά αποθέματα για τουλάχιστον 90 ημέρες»

«Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει ανεπηρέαστη από ένα παρατεταμένο πόλεμο» ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με φόντο την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07.03.26

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Ιndian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σφιόντεκ, θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο διπλό
Τένις 10.03.26

Ιndian Wells: Αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από τη Σφιόντεκ, θα παίξει με τον Τσιτσιπά στο διπλό

Η Ιγκα Σφιόντεκ «πήρε ρεβάνς» από την Μαρία Σάκκαρη και απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη στον γ΄ γύρο του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Indian Wells των ΗΠΑ.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Δείτε βίντεο 10.03.26

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»

Οι απόψεις των Ελλήνων για την επιστράτευση διίστανται - Κάποιοι δηλώνουν ότι θα συμμετείχαν μόνο σε περίπτωση άμεσης εισβολής στην Ελλάδα

Σύνταξη
«Πυρά» Ανδρουλάκη: Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

«Πυρά» Ανδρουλάκη: Μνημείο υποκρισίας και θράσους το πόρισμα της ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος για τη διασπάθιση κοινοτικού χρήματος που έπρεπε να κατευθύνεται στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους αλλά μπαίνει σε τσέπες επιτήδειων, είναι αναμφισβήτητη» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής εκτοξεύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

