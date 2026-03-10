Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την εξέλιξη του πολέμου με το Ιράν εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη συζήτηση για το πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας την άρνηση της πλειοψηφίας να γίνει ανοιχτή συζήτηση και ενημέρωση του Σώματος για τις εξελίξεις.

Όπως επισήμανε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ «οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ανεπίστρεπτη πορεία κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου, τα μέτωπα του οποίου αγκαλιάζουν πλέον μια τεράστια γεωγραφική περιοχή γύρω μας και που στο βάθος του έχει τη μεγάλη σύγκρουση ΗΠΑ – Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία. Μέσα εκεί, η αστική τάξη κάθε χώρας επιδιώκει με την εμπλοκή της σε αυτό το μακελειό να αποσπάσει τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τον εαυτό της, φορτώνοντας τις συνέπειες στους λαούς, που σε τελική ανάλυση είναι και οι μόνοι που δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους».

«Ντροπιάζετε τον ελληνικό λαό»

Κατήγγειλε δε την κυβέρνηση ότι κάνει το ίδιο για λογαριασμό της ελληνικής άρχουσας τάξης λέγοντας πως ντροπιάζει τον ελληνικό λαό όταν υιοθετεί και αναπαράγει τα προσχήματα αυτού του εγκλήματος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως έκανε και χθες από την Κύπρο ο κύριος Μητσοτάκης.

«Μας λέγατε ότι στέλνετε φρεγάτα και F-16 στην Κύπρο για να προστατεύσετε τον ελληνισμό, ενώ ο καθένας καταλάβαινε ότι τα στείλατε για τις βρετανικές βάσεις που δέχτηκαν επίθεση. Ενώ υπάρχουν δημοσιεύματα συνεχή που συσχετίζουν την παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» με τις επιχειρησιακές ανάγκες του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Λειτουργήσατε επιπλέον ως λαγός για τη συγκέντρωση στο νησί στρατιωτικών δυνάμεων και άλλων ΝΑΤΟϊκών χωρών. Ανάμεσά τους και η δήθεν φιλειρηνική Ισπανία και βέβαια, από την άλλη πλευρά, αυτές της κατοχικής Τουρκίας».

Επιταχύνεται η διχοτόμηση της Κύπρου

Σύμφωνα δε με τον Κουτσούμπα οι κινήσεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα «επιτάχυνση της πορείας της de facto ΝΑΤΟποίησης και διχοτόμησης του νησιού, η οποία έτσι κι αλλιώς προϋπήρχε αυτού του πολέμου».

Αναφερόμενος στην αποστολή πυροβολαρχίας Patriot και F-16 στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας, σημείωσε πως αυτό γίνεται για να προστατευθούν οι αμερικανικές βάσεις όχι μόνο της Βουλγαρίας, αλλά προφανώς και της Αλεξανδρούπολης.

Μία εξέλιξη που όπως υπογράμμισε «κάνει φανερό τον κίνδυνο γενικότερης ανάφλεξης με δεδομένη την ύπαρξη και άλλων πολεμικών μετώπων στην ευρύτερη περιοχή».

Ο Κουτσούμπας ζήτησε ουσιαστικά μέτρα για τους ναυτεργάτες

Δριμύ κατηγορώ στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Κουτσούμπας και για τη στάση της απέναντι στην προστασία των ναυτεργατών, αφού όπως είπε «ην ίδια στιγμή που είστε πάρα πολύ δραστήριοι στην αποστολή δυνάμεων δεξιά και αριστερά, αρνείστε να πάρετε ουσιαστικά μέτρα, για παράδειγμα, για την προστασία της ζωής των ναυτεργατών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο. Ενώ κάνετε πλάτες στους εφοπλιστές, που συνεχίζουν με εκβιασμούς να στέλνουν και άλλους εκεί, στο στόμα του λύκου, για να επωφεληθούν από τα ναύλα, που έχουν εκτοξευτεί λόγω του πολέμου».

Ζήτησε δε «να χαρακτηριστούν εμπόλεμες ζώνες όλες οι περιοχές που μαίνονται οι πολεμικές συγκρούσεις, να απαγορευτεί η διέλευση και η παραμονή πλοίων του εμπορικού ναυτικού σε αυτές» και κατήγγειλε πως η κυβέρνηση θα είναι συνυπεύθυνη για ό,τι συμβεί.

Δεν μένει ανεπηρέαστη η αγροτική παραγωγή

Όπως τόνισε ο Κουτσούμπας σε τέτοιες συνθήκες φυσικά δεν μένει ανεπηρέαστη και η αγροτική παραγωγή.

Και σημείωσε πως «σε αυτή τη βάση, μεταξύ άλλων, επιταχύνεται η ολοκλήρωση διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, σαν τη συμφωνία της Mercosur, που θα επιδεινώσουν δραματικά τους όρους αναπαραγωγής των βιοπαλαιστών αγροτών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ΕΕ».

Προέβλεψε δε ότι «με τη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ από το 2027, οι ατομικοί αγροτοπαραγωγοί που εξαρτούν την επιβίωσή τους αποκλειστικά από την καλλιέργεια της γης τους, θα βρεθούν σε ακόμη δυσμενέστερη θέση. Δεν χρειάζονται μαντικές ικανότητες για να προβλέψει κανείς ότι σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθούν και αποκαλύψεις, σαν αυτές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στοιχεία της οποίας βεβαίως και εμείς αξιοποιούμε. Θύματα θα είναι πάλι αγρότες, που τους έκλεβαν τα χρήματα τόσα χρόνια οι διάφοροι επιτήδειοι».

Πόρισμα συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κουτσούμπας το χαρακτήρισε ένα ακόμα «πόρισμα συγκάλυψης, και των αιτιών, και των υπευθύνων και για αυτό το σκάνδαλο. Είναι η τελευταία από μια σειρά πράξεων με σκοπό να αποφευχθεί πάση θυσία η διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της για αυτό το σκάνδαλο».

Ενώ τόνοισε πως σύμφωνα με το πόρισμα του ΚΚΕ , σε αντίθεση με το πόρισμα της πλειοψηφίας «παίρνοντας υπόψη και τα όποια στοιχεία αναδείχθηκαν στις εργασίες της επιτροπής, τεκμηριώνει ότι μιλάμε για ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ».

«Έχετε βάλει την υπογραφή σας σε αυτή τη δυσώδη βιομηχανία συστηματικών παρανομιών και πελατειακών σχέσεων, με την οποία εξασφαλίζονταν οφέλη υπέρ κομματικών στελεχών σας και άλλων, σε βάρος της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κουτσούμπας.

Το σκάνδαλο έχει σφραγίδα ΕΕ και ΚΑΠ

Για να προσθέσει πως το σκάνδαλο «έχει ξεκάθαρα και τη σφραγίδα της ΕΕ και της ΚΑΠ, που αποτέλεσε το γόνιμο έδαφος και το λίπασμα για να βλαστήσουν αυτά τα παρασιτικά φαινόμενα».

Βασικός στόχος όπως είπε ήταν «να πέσει στα μαλακά το ξεκλήρισμα των πιο ευάλωτων βιοπαλαιστών αγροτών, αναπτύχθηκε ένα διαβλητό ιδιωτικοποιημένο σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων, που επί των τελευταίων κυβερνήσεων της ΝΔ γιγαντώθηκε ως κακοφορμισμένο απόστημα, το οποίο αξιοποιήθηκε βέβαια από επιτήδειους και πολιτικούς σας φίλους».

Η κυβέρνηση της ΝΔ γνώριζε τους δρόμους της διαφθοράς

«Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση της ΝΔ γνώριζε πολύ καλά τους δρόμους της διαφθοράς, με τα βοσκοτόπια, το εθνικό απόθεμα, την περιβόητη τεχνική λύση, αλλά και της ψηφοθηρίας που είχαν ανοίξει οι πολιτικές επιλογές, τόσο οι δικές της όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Όπως υπογράμμισε «με την ευθύνη όλων σας, ο οργανισμός παραδόθηκε στα χέρια των ιδιωτικών εταιρειών, που λυμαίνονταν με το αζημίωτο πολύτιμα πληροφοριακά συστήματα και δεδομένα πάνω στις πλάτες των αγροτών και του λαού. Στήθηκε ένας μηχανισμός παρασίτων και μεσαζόντων που τρέφονται από το κρατικό χρήμα και το μόχθο των παραγωγών. Ταυτόχρονα, η πλήρης διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η υποστελέχωση υπηρεσιών, η σκόπιμη υποβάθμιση των φυσικών ελέγχων δημιούργησαν το απαραίτητο κενό για να δράσουν τα κυκλώματα».

Όσοι έβαζαν εμπόδια στην απάτη υπέστησαν διώξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Κουτσούμπας σημείωσε πως υπήρξαν και εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έκαναν παρατηρήσεις και έβαζαν εμπόδια στην ανάπτυξη της απάτης, οι οποίοι όμως «με διάφορους τρόπους, υπέστησαν διώξεις και καταχρηστικές συμπεριφορές. Το σύστημα τους έβαλε στο περιθώριο. Χαρακτηρίστηκαν ως κακά σπυριά ή ακόμα ως γραφικοί ή και τρελοί, προκειμένου να απονομιμοποιηθεί ο λόγος τους».

Έκανε λόγο μάλιστα για φαινόμενα τα οποία όπως είπε «εντάθηκαν δραματικά κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της ΝΔ και εξελίσσονται ακόμα και σήμερα.

Συνέδεσε τα όσα συνέβεναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα σχέδια της κυβέρνησης για αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, λέγοντας πως στην πραγματικότητα, αυτή η αξιολόγηση «είναι ένα ακόμα εργαλείο για να ενταθεί η πίεση στους δημόσιους υπαλλήλους, να επιβληθεί η ομερτά που θέλετε. Οι φωνές που αντιδρούν, είτε στην αντιλαϊκή πολιτική είτε στις διάφορες λοβιτούρες, θα βρίσκονται πλέον υπό το καθεστώς μιας θεσμοθετημένης απειλής που αποσκοπεί στη σιωπή. Φυσικά, δεν πρόκειται να σας περάσει».

Εγκληματικό κύκλωμα που έδρασε υπό την καθοδήγηση των υπουργών της ΝΔ

Σύμφωνα με τον Κουτσούμπα «οι μέχρι σήμερα εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς της ΝΔ. Αυτό το εγκληματικό κύκλωμα έδρασε σε πλήρη γνώση και με την ανοχή τους, αν όχι υπό την καθοδήγησή τους. Αδιάψευστη απόδειξη αποτελεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος που είχε μια σειρά τοπικών στελεχών, διευθυντών πολιτικών γραφείων βουλευτών και γνωστών αγροτοπατέρων, κολαούζων των υπουργών. Όλος αυτός ο συρφετός αποσκοπούσε τελικά επί χρήμασι να νομιμοποιήσει στους αγρότες την αντιλαϊκή πολιτική της ΚΑΠ και των κυβερνήσεων».

Στο πόρισμα του ΚΚΕ τεκμηριώνεται όπως είπε το γεγονός ότι «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια. Ενώ, ο επίσης πρώην υπουργός σας Λευτέρης Αυγενάκης, συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια, με παράλειψη και κατά παράβαση ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης».

Και τόνισε πως «χρειάζεται άμεσα να συγκροτηθεί επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης για τη διερεύνηση των ευθυνών των παραπάνω υπουργών, την οποία ήδη έχει προτείνει το ΚΚΕ, πιθανώς και άλλων υπουργών που εμπλέκονται, αλλά και για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, υπό τον έλεγχο του οποίου βρίσκεται η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδιασμού».

Ο Κουτσούμπας επανέλαβε τη θέση του ΚΚΕ ότι είναι άκυρη «η διαδικασία της ψηφοφορίας-παρωδία με τις επιστολικές ψήφους που έστησε η κυβέρνηση το καλοκαίρι, για να απορρίψει τη συγκρότηση προανακριτικής, γεγονός που επιτρέπει την επαναφορά στη συζήτηση του αιτήματος».

Ο Κουτσούμπας ζητά κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος

Τόνισε ωστόσο πως το ΚΚΕ έχει «πλήρη επίγνωση και για τα όρια που έχουν και οι προανακριτικές επιτροπές, αφού και σε αυτές όλα υπαγορεύονται από την κυβερνητική πλειοψηφία που έχει την απόλυτη ευχέρεια να αμνηστεύει τους υπουργούς της» και για αυτό το λόγο όπως είπε το κόμμα του «επιμένει στην αναγκαιότητα της πλήρους κατάργησης του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών».

Μία πρόταση η οποία όπως υπενθύμισε έχει ήδη καταθέσει το ΚΚΕ «και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση και η οποία τότε είχε απορριφθεί τόσο από τη ΝΔ όσο και από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα υποκριτικά καταγγέλλουν τα αποτελέσματά τους».

Ο Κουτσούμπας απέρριψε την ΕΕ καθώς και τα όργανά της, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ως τιμητές του κατηγόρου, αφού όπως επεσήμανε η ΕΕ με την νομοθεσία και την πολιτική της συμβάλει σε φαινόμενα διαφθοράς ενώ πρόσθεσε πως «οι επιδοτήσεις δεν αποτελούν κάποιου είδους προίκα ή δωρεά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κονδύλια που αντλούνται από κρατικά έσοδα στα οποία οι λαοί, όπως ο ελληνικός λαός, συνεισφέρουν σε ποσοστά που φτάνουν στο 95%»

Σύμφωνα με το ΓΓ του ΚΚΕ «το μέγα σκάνδαλο εντοπίζεται στον ίδιο τον χαρακτήρα του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, που χρησιμοποιεί τις επιδοτήσεις ως εργαλείο για να αρπάζουν οι όμιλοι την παραγωγή των αγροτών σε εξευτελιστικές τιμές, οδηγώντας τον λαό στην πείνα και τη φτωχομεσαία αγροτιά στον αφανισμό. Αυτή είναι η κανονικότητα της καπιταλιστικής αγοράς που υπερασπίζονται όλα τα άλλα κόμματα. Όταν όμως η ίδια η νόμιμη πολιτική είναι μια ληστεία, η παράνομη απάτη είναι απλώς η φυσική της συνέχεια».

Με τις προτάσεις της κυβέρνησης η απάτη θα αλλάξει μορφή

Προειδοποίησε την ίδια στιγμή πως «οι λύσεις που προτείνει η κυβέρνηση για την αντικατάσταση της τεχνικής λύσης δεν πρόκειται να φέρουν καμία κάθαρση. Η απάτη απλώς θα αλλάξει μορφή, όσο συνεχίζεται η ίδια πολιτική».

Σημειώνοντας την παραδοχή της κυβέρνησης ότι εξοικονόμησε 160 εκατομμύρια ευρώ φέτος, ο Κουτσούμπας είπε ότι «αποτελεί την πιο επίσημη ομολογία ότι ανάλογο ήταν το ύψος των κλοπιμαίων σε ετήσια βάση».

Και τόνισε ότι «το ΚΚΕ απαιτεί αυτά τα χρήματα να επιστραφούν άμεσα στους αγρότες που παλεύουν να επιβιώσουν, να καλλιεργήσουν ξανά και να τα πάρει η κυβέρνηση από τους επιτήδειους».

Επανέλαβε ότι το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα του κινήματος για ανάσες ανακούφισης και για αυτό στήριξε τους αγώνες που έδωσαν οι αγρότες στα μπλόκα.« Έναν αγώνα που στρίμωξε την κυβέρνηση, αποκάλυψε την υποκρισία και τα ψέματα, ακύρωσε κάθε προσπάθεια να τον καταστείλει, να τον συκοφαντήσει, να τον διασπάσει. Η μεγαλύτερη ίσως κατάκτηση αυτού του αγώνα είναι η ενότητα και η συλλογική δράση που σφυρηλάτησαν οι βιοπαλαιστές αγρότες μεταξύ τους, και με το σύνολο του ελληνικού λαού, που τους συμπαραστάθηκε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.