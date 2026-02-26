Το ΚΚΕ έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμά του από την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αν και ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή της κυβέρνησης με μεθοδεύσεις να αποφύγει την προανακριτική επιτροπή ήταν μία συνειδητά πολιτική απόφαση ώστε να αποφύγει πάση θυσία τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των υπουργών της.

Στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται ότι πρόκειται για «ένα σκάνδαλο που έχει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της ΝΔ» με πελατειακές σχέσεις που εξασφάλιζαν οικονομικά οφέλη υπέρ κομματικών στελεχών σε βάρος της πλειοψηφίας των βιοπαλαιστών αγροτών ενώ ξεκάθαρα το σκάνδαλο «έχει και τη σφραγίδα της ΕΕ και της ΚΑΠ».

Το ΚΚΕ κατηγορεί τη ΝΔ για διαρκή επιχείρηση συγκάλυψης με τον αποκλεισμό κρίσιμων μαρτύρων, όπως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ή άλλοι μάρτυρες όπως γενικοί γραμματείς υπουργείων.

«Σε κάθε περίπτωση, οι μέχρι σήμερα εξελίξεις, επιβεβαιώνουν τα βασικά στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης των ποινικών ευθυνών των Υπουργών της ΝΔ, σε πλήρη γνώση και με την ανοχή των οποίων, αν όχι υπό την καθοδήγησή τους, έδρασε αυτό το καλά οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα παράνομης απόσπασης αγροτικών επιδοτήσεων. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος μιας σειράς τοπικών πολιτικών στελεχών, διευθυντών πολιτικών γραφείων βουλευτών και γνωστών «αγροτοπατέρων» κολαούζων των Υπουργών, που πέρα από τα πάσης φύσεως ίδια οφέλη, αποσκοπούσαν τελικά «επί χρήμασι» να νομιμοποιήσουν στους αγρότες την αντιλαϊκή πολιτική της ΚΑΠ και των κυβερνήσεων, αποτελεί αδιάψευστη απόδειξη της παραπάνω γνώσης και τουλάχιστον ανοχής», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ και παραθέτει τα βασικά συμπεράσματά του από τη διαδικασία.

Αιτίες του σκανδάλου

Στις αιτίες του ανάπτυξης του σκανδάλου αναφέρει: Το σαθρό έδαφος της ΚΑΠ και τη «νομιμοποιημένη» ληστεία, την ιδιωτικοποίηση και το πάρτι των παρασίτων, ενώ αναφέρει ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για ποινικές ευθύνες υπουργών.

Ειδικότερα για τον πρώην Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας και συγκεκριμένα με ενέργεια, η οποία συνίστατο σε συνυπογραφή του υπ’ αρ. πρωτ. 70688/18.08.2019 εμπιστευτικού εγγράφου που του απέστειλε ο τότε Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθ. Καπρέλης, σχετικά με «κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων» που του διαβιβάστηκε».

Για τον πρώην υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη, αναφέρει επίσης ότι «προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι διέπραξε συμμετείχε με αξιόποινο τρόπο στο αδίκημα της απιστίας με ενέργεια».

