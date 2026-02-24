Δεν προέκυψαν, κατά τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αναφέρουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που μετέχουν στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή λειτούργησε επί πέντε μήνες. Πραγματοποιήθηκαν 50 συνεδριάσεις, συνολικής διάρκειας περίπου 350 ωρών. Κατέθεσαν 76 μάρτυρες, εκ των οποίων 55 αφορούσαν την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την κατάθεση του πορίσματος από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, επισημαίνεται ότι «τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον Οργανισμό δεν είναι συγκυριακά, αλλά διαχρονικά και διακομματικά, ότι η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ συνδέεται με σοβαρές ευθύνες ως προς την ορθή εφαρμογή της λεγόμενης ΄τεχνικής λύσης΄, και ότι αναδείχθηκαν φαινόμενα που παραπέμπουν σε πελατειακές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων προσώπων που συνδέονται και με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, όπως ΄οι κουμπάροι του από την Κρήτη΄».

Για τους Βορίδη – Αυγενάκη

Η επιλογή της σύστασης Εξεταστικής -και όχι Προανακριτικής- Επιτροπής, σύμφωνα με τους βουλευτές της ΝΔ «αποδείχθηκε θεσμικά ορθή» καθώς «από τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων, όπως του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Στ. Αραχωβίτη, καθώς και της Π. Τυχεροπούλου, δεν προέκυψαν ποινικές ευθύνες για τους πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη».

Για τον μεν Μάκη Βορίδη υποστηρίζεται ότι «αποδείχθηκε ότι ουδέποτε παρενέβη στη διεξαγωγή των ελέγχων, ούτε επεδίωξε να αναμειχθεί με ελέγχους ή αποδεσμεύσεις συγκεκριμένων ΑΦΜ». Για τον δε Λευτέρη Αυγενάκη σημειώνεται ότι «δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί αδίκημα συνέργειας ή/και ηθικής αυτουργίας σε απιστία».