Κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς: Επιβεβλημένη η σύσταση προανακριτικής, γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέα Αριστερά μέσω του κοινού πορίσματος που εξέδωσαν για την εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Τα δύο κόμματα εντοπίζουν βαρύτατες ευθύνες στους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο κοινό πόρισμα, «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και η Νέα Αριστερά,θεωρούν ότι το ‘γαλάζιο’ σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεκίνησε επί θητείας του κ. Βορίδη και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι και σήμερα επί θητείας του κ. Τσιάρα, συνιστά σοβαρό πλήγμα στη νομιμότητα, στη διαχείριση δημόσιου χρήματος και στη σχέση Κράτους-αγροτικού κόσμου. Κρίνουν ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ολοκληρώθηκε, όπως όφειλε, ότι το σκάνδαλο παραμένει ανοιχτό και ότι απαιτείται επιπλέον διερεύνηση στο πλαίσιο ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Γιατί με την επιλογή της ΝΔ, να επιβάλει Εξεταστική αντί Προανακριτικής Επιτροπής για το ‘γαλάζιο’΄σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κυβέρνηση απέκλεισε την ποινική διερεύνηση υπουργών και κρατικών λειτουργών, περιορίζοντας τον έλεγχο σε πολιτικές και διαχειριστικές ευθύνες».

Ακολούθως προσθέτουν πως «η στρατηγική αυτή υπονομεύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, μετατρέποντας το κοινοβουλευτικό όργανο σε μέσο προστασίας των ισχυρών, αντί για εργαλείο πλήρους ελέγχου και αποκατάστασης της δικαιοσύνης και περιορίζει την ικανότητα της Βουλής να επιτελέσει τον θεσμικό της ρόλο, ως φορέας πλήρους ελέγχου και διαφάνειας. Η ολοκλήρωση, λοιπόν, της υπόθεσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια Διοίκηση και στην Πολιτεία, αλλά κυρίως προς τον χειμαζόμενο αγροτικό κόσμο».

«Η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κρίνεται επιβεβλημένη»

Συνεπώς, διαπιστώνουν τα δύο κόμματα, «η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κρίνεται επιβεβλημένη, διότι: υφίστανται ενδείξεις για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, τα ελεγχόμενα πρόσωπα διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί, μόνο η Βουλή διαθέτει συνταγματική αρμοδιότητα διερεύνησης».

Μεταξύ άλλων υπογραμμίζεται πως «με πράξεις και παραλείψεις, οι κ.κ. Μαυρουδής Βορίδης και Ελευθέριος Αυγενάκης φέρονται να ζημίωσαν τους οικονομικούς πόρους της ΕΕ, με σκοπό να ωφελήσουν φυσικά πρόσωπα να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η Νέα Αριστερά εμμένουν στην άποψή τους όπως, σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 του Συντάγματος, τα άρθρα 153 επ. του Κανονισμού της Βουλής και το άρθρο 5 του Ν. 3126/2003 περί «Ποινικής Ευθύνης Υπουργών», ως ισχύουν, συσταθεί Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά των: Βορίδη Μαυρουδή (Μάκη), Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 09/07/2019 έως 05/01/2021 και Αυγενάκη Ελευθέριου, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων από 27/06/2023 έως 14/06/2024 για τα αδικήματα της (i)συνέργειας σε κατάχρηση κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (ii) ηθικής αυτουργίας στην τέλεση κατάχρησης κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρο 22 παρ. 1 του Κανονισμού EPPO, 5 παρ. 1, 4 παρ. 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371], τα οποία υπάγονται στο εθνικό δίκαιο τυποποιούνται και τιμωρούνται ως:

» (α) Συνέργεια σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τελεσθείσα από κοινού και κατ’ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ (άρθρο. 390 παρ.1 και 2 σε συνδ. με άρθρο. 47 ΠΚ).

» (β) Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., τελεσθείσα από κοινού και κατ’ επανάληψη, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. (άρθρο. 390 παρ.1 και 2 σε συνδ. με άρθρο. 46 παρ. 1 ΠΚ), καθώς και για οποιοδήποτε άλλο έγκλημα προκύψει, κατά την διενεργηθησόμενη Προκαταρκτική Εξέταση».

Διαβάστε όλο το κοινό πόρισμα ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και Νέας Αριστεράς εδώ.