Κύκλωμα ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα τρία ΑΦΜ που ενώ δεσμεύτηκαν το 2022, εισέπραξαν κανονικά το… 2024

Τρία πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία ως φερόμενα μέλη του κυκλώματος γύρω από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρο Χιλετζάκη εμφανίζονται να έχουν εισπράξει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κανονικά το 2024, παρότι είχαν πρωτύτερα δεσμευτεί τα ΑΦΜ τους το 2022.

Τις πληρωμές επιβεβαιώνει η απάντηση της ΑΑΔΕ σε αίτημα που κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, στις 6 Φεβρουαρίου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Βάσει των στοιχείων, ενώ από το 2022 τα ΑΦΜ των τριών συγκεκριμένων ατόμων είχαν δεσμευτεί από την τότε διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 31/1/2024, λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας του οργανισμού από τον Κυριάκο Μπαμπασίδη, το ΔΣ του οργανισμού έλαβε απόφαση για την αναδρομική πληρωμή των ενισχύσεων για τα έτη 2023 και αργότερα, 2024.

«Νομίμως πληρώθηκαν»

Όπως επισημαίνει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε το πρωί της Παρασκευής με την οποία επανήλθε στο θέμα, ο κ. Μπαμπασίδης έχει μεν δηλώσει ότι τα πρώην δεσμευμένα ΑΦΜ ελέγχθηκαν και «νομίμως πληρώθηκαν», ωστόσο «εγείρονται σοβαρά ερωτήματα ως προς τη φύση και την επάρκεια των ελέγχων που διενεργήθηκαν, τη χρονική αλληλουχία μεταξύ αποδέσμευσης και καταβολής ενισχύσεων, και τη συμβατότητα των αποφάσεων αυτών με το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ΑΦΜ περιλαμβάνονται σε δικογραφία για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα απάτης εις βάρος κοινοτικών πόρων».

Κοινώς, τίθεται το ερώτημα τι έλεγχοι έγιναν που οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι αδίκως είχαν μπλοκαριστεί οι ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε πρόσωπα που μετέπειτα θα βρίσκονταν κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση παράνομης λήψης τέτοιων ενισχύσεων.

Στα πρακτικά της σχετικής συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2024, ο Κυριάκος Μπαμπασίδης δηλώνει πως συντάσσεται με την «πρόταση-εντολή της πολιτικής ηγεσίας» που ζητά «να ξεκαθαριστεί αυτή η κατάσταση, διότι ταυτόχρονα με το ξεκαθάρισμα αυτής της κατάστασης θα ξεκαθαριστούν και οι παραγωγοί που αδίκως είναι δεσμευμένοι και καταστρέφονται τόσα χρόνια και θα πρέπει να ελεγχθούν και να αποκατασταθεί το πρόβλημα».

Στη συνέχεια, ο κ. Μπαμπασίδης αποκαλύπτει ότι «μονομερώς είχε αναλάβει πρωτοβουλίες, όσο εκτελούσε τα καθήκοντα του Αντιπροέδρου τεχνικών ελέγχων» για την ενοποίηση των διαφορετικών λιστών δεσμευμένων ΑΦΜ.

«Ήδη ένα κομμάτι έχει προχωρήσει και μπορεί να έρθει εδώ στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο με εισήγηση της διοίκησης και αφού υπάρχει και συνεννόηση με τις αρχές να αρχίσουν σιγά-σιγά αιτιολογημένα να αποδεσμεύουν» λέει ο κ. Μπαμπασίδης. «Μόνο η διοίκηση δεσμεύει και μόνο η διοίκηση αποδεσμεύει. Αυτό που γινόταν να δεσμεύουν οι υπηρεσίες και να μην ξέρει η διοίκηση και το πολιτικό εποπτευόμενο (σημ.: πιθανότατα εννοείται «εποπτεύον») όργανο τελείωσε τώρα».

Ας σημειωθεί ότι η πρόταση Μπαμπασίδη εγείρει ενστάσεις και στο τέλος υπερψηφίζεται κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα από τα μέλη του ΔΣ.

Στην Πάρο και στη Νάξο

Παράλληλα, ενδιαφέρον έχει και το δεύτερο ερώτημα που απευθύνει στην κυβέρνηση ο Νάσος Ηλιόπουλος, όπου ρωτάει αν οι συγκεκριμένοι τρεις άνθρωποι -ένας εκ των οποίων εμφανίζεται στο ΓΕΜΗ ως νεκροθάφτης- έλαβαν στις τελευταίες κατανομές βοσκοτοπικά δικαιώματα εκτός Κρήτης.

Υπενθυμίζεται ότι στις τελευταίες κατανομές, όπως έχει δείξει το in, το 89% των Κρητικών ΑΦΜ έλαβαν βοσκοτοπικά δικαιώματα εκτός Κρήτης, ενώ περίπου το 43% αυτών τα έλαβαν εμφανίζοντας ως μοναδική απόδειξη της κτηνοτροφικής τους δραστηριότητας τιμολόγια ζωοτροφών. Πολλά από αυτά τα δικαιώματα δόθηκαν για βοσκοτόπους από την Πάρο και τη Νάξο μέχρι την Πελοπόννησο, σύμφωνα με στοιχεία που κόμισε η ίδια η ΑΑΔΕ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.