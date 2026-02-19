Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη

Χορός εκατομμυρίων ευρώ για τον γνωστό γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύφθηκε από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ερευνά προς κάθε κατεύθυνση τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019-2023 από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων προέκυψε ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος είτε δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε δηλώσεις όπως είχε υποχρέωση λόγω της συνδικαλιστικής του ιδιότητας αλλά με ανακριβές περιεχόμενο .

Ο Μύρωνας Χιλετζάκης φέρεται να απέκρυψε 8 εκατομμύρια ευρώ

Το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ανέρχεται συνολικά σε 8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» της Αρχής μπήκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του συνδικαλιστή η οποία ελέγχθηκε για δύο έτη, το 2023 και 2024, και φέρεται το ύψος της περιουσίας που είχε αποκρύψει να ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα ευρήματα αυτά ο επικεφαλής της Αρχής διαβίβασε το πόρισμά του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.