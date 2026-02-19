Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
Για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη
- Νότια Κορέα: Ο Γιουν Σουκ Γεόλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης στη χώρα
- Επείγουσα αεροδιακομιδή βρέφους από τη Γαύδο στο ΠΑΓΝΗ με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ
- Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα η απεργία των ταξί στην Αττική - Πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου
- Εξαφανίστηκε 52χρονος στα Χανιά: Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό
Χορός εκατομμυρίων ευρώ για τον γνωστό γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλύφθηκε από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που ερευνά προς κάθε κατεύθυνση τη σοβαρή αυτή υπόθεση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το χρονικό διάστημα μεταξύ 2019-2023 από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων προέκυψε ότι ο εν λόγω κατηγορούμενος είτε δεν υπέβαλε καθόλου δηλώσεις πόθεν έσχες ή υπέβαλε δηλώσεις όπως είχε υποχρέωση λόγω της συνδικαλιστικής του ιδιότητας αλλά με ανακριβές περιεχόμενο .
Ο Μύρωνας Χιλετζάκης φέρεται να απέκρυψε 8 εκατομμύρια ευρώ
Το σύνολο της περιουσίας που φέρεται να απέκρυψε ανέρχεται συνολικά σε 8 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» της Αρχής μπήκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του συνδικαλιστή η οποία ελέγχθηκε για δύο έτη, το 2023 και 2024, και φέρεται το ύψος της περιουσίας που είχε αποκρύψει να ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα ευρήματα αυτά ο επικεφαλής της Αρχής διαβίβασε το πόρισμά του στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ο φάκελος θα διαβιβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
- Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός 2026 του Δήμου Πειραιά
- Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί μετά από έκρηξη σε κτίριο στο Καράτσι
- Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
- «Θερμή» υποδοχή Γεωργιάδη στο Κρατικό Νίκαιας – Επίθεση των ΜΑΤ στους γιατρούς
- Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
- MEGA: Στην κορυφή της τηλεθέασης με τον αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
- Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις